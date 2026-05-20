Кабинетът ще приеме изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

20 Май, 2026 07:51 1 704 11

Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще приеме изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 г. Предстои министрите да определят председател на Съвета за административна реформа, обобщи dariknews.bg.

Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания.

Ще бъде приета и Законодателна програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ПЕНцИОНЕР

    14 0 Отговор
    И АЗ ИСКАМ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕНцИЯТА МИ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ.

    08:09 20.05.2026

  • 2 бай Пердах

    9 1 Отговор
    Ще приемат намаляне на пенсиите и увеличаване на трудовия стаж. Ще се пенсионираме,като станем на 80 години.

    Коментиран от #7

    08:11 20.05.2026

  • 3 маке..

    14 2 Отговор
    А бе,бг-тата ще бачкат повечко години за пенся,оти на дъртофелник урсуль и трябват млрди за зеленио мухал,оти он 4 года немоо да си върне поне едно реакторче от запорожкио аец..

    08:13 20.05.2026

  • 4 Цървул

    9 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    Коментиран от #6

    08:17 20.05.2026

  • 5 безпартиен

    10 2 Отговор
    След навършване на пенсионна възраст,на работещия се предлага ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР или ИЗЛИЗАНЕ в ПЕНСИЯ! Това е в държави където вноските за пенсия са ПЕРСОНАЛНИ!Ние сме единствената страна в ЕС където пенсиониран от бюджетната сфера остава на работа с пенсия+заплата от бюджета!ДОри Русия и бившите ОНД републики НЕ си позволяват такова разхищение!Като пример -в МВР сега има над 5000 "работещи" пенсионери! Годишните разходи за тях са над 300 милиона евро!А по други министерства, агенции, ведомства, учреждения области и всякакви други държавни и общински хранилки?При намаляло с поне 25/100 населени,имаме увеличение на щатните бройки! Съкращения в щата още с приемането на този бюджет !Няма да е трудно защото има НЕЗАЕТИ поне 10/100 и още толкова от пенсионирани служители!!!Не вярвам да се случи, защото тези "бюджетните" са най редовните гласоподаватели!

    08:19 20.05.2026

  • 6 Скоро

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    минималният размер на пенсиите ще настигне максималния, защото таванът не се променя, поради което максималния размер не може да се актуализира и остава един и същи.

    08:21 20.05.2026

  • 7 Аман бе прованс

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "бай Пердах":

    Пише се намаЛЯВАне.

    08:24 20.05.2026

  • 8 Има начин

    6 0 Отговор
    Пенсия само на неработили, крили осигуровки, фалшиви телкове, военни, полицай, а останалите щом шават и са прости да бачкат до гроб!

    08:33 20.05.2026

  • 9 швейцарско правило но с различен прочит

    5 0 Отговор
    При Бойко когато имаше по малка инфлация по НСИ миналата година ни увеличиха с 8.8% а при Радев когато сме с много по голяма инфлация със 7.8%.Цакат ни като си искат.Защо не намаляват помощи и за украинците по морето в петзвезните хотели ,за зеленски ,за даване на ток евтин за украйна .

    08:36 20.05.2026

  • 10 А бе

    6 2 Отговор
    сикаджииския гербераски кабинет без заседание променяше наредбата като увеличаваше възрастта без да увеличава пенсиите по швейцарското правило

    08:37 20.05.2026

  • 11 Истината

    8 1 Отговор
    В първите 4 години на своето управление бат Бойко замрази пенсиите!
    Що така, бе бат Б?
    Защо хвърляше пачки пари от автомобила?

    08:42 20.05.2026

