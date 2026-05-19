Петият Парад на България в Чикаго отново обедини за 24 май (СНИМКИ)

Българската общност в Чикаго отново изпълни улиците на Елк Гроув Вилидж с трибагреници, народни носии и празнично настроение по време на Петия Парад на България. Събитието, посветено на българската култура, език и традиции, се утвърждава като най-мащабния български празник извън пределите на родината. Хиляди сънародници от района на Чикаго и Средния Запад се включиха в шествието и концертната програма, организирани съвместно от Генералното консулство на България в Чикаго и общината на Елк Гроув Вилидж. По данни на организаторите тази година участниците и посетителите са били над 5000 през целия ден.
Празникът започна с празнично шествие на български училища, културни организации, фолклорни състави и танцови клубове. Деца, облечени в традиционни носии, носеха букви от българската азбука и портрети на светите братя Кирил и Методий. Малките участници поздравиха и българската певица Дара за представянето ѝ на „Евровизия“, танцувайки на песента „Бангаранга“.
„Пет години Парад на България е безпрецедентен акт на обединение на българската общност“, заяви генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков. По думите му събитието се е превърнало в символ на съхранения български дух зад океана.
И тази година българските училища бяха в центъра на празника. Ученици рецитираха стихове, пяха български песни и показаха, че дори далеч от родината българският език и традиции продължават да се предават на следващите поколения.
Сред акцентите в програмата беше и участието на студенти от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, където българският език отново се изучава след близо 30-годишно прекъсване. Преподавателят д-р Илияна Димитрова сподели, че интересът към българистиката е изключително голям и студентите се гордеят, че имат възможност да изучават български език в университета. Генералният консул Светослав Станков допълни, че само за по-малко от година през курсовете по българистика вече са преминали 18 студенти, а българският език е станал третият най-популярен във факултета по славистика след руския и полски.
Специален гост на тазгодишното издание беше Орлин Горанов. Популярният изпълнител се срещна със сънародници и изнесе концерт, който се превърна в един от най-емоционалните моменти на празника.
„Ние сме българи с главно Б. Имаме много какво още да дадем на света“, каза певецът пред публиката. Той подчерта, че българите в Чикаго пазят силна връзка с родината и носят България в сърцето си.
Парадът на България се организира за първи път преди пет години по инициатива на генералния консул Светослав Станков с идеята да обедини българските организации и да представи българската култура пред американската публика. Днес събитието вече е сред най-значимите прояви на българската диаспора в Северна Америка.
