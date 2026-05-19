Петият Парад на България в Чикаго отново обедини за 24 май (СНИМКИ)

19 Май, 2026 17:47 910 14

Малките участници поздравиха и българската певица Дара за представянето ѝ на „Евровизия“, танцувайки на песента „Бангаранга“

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската общност в Чикаго отново изпълни улиците на Елк Гроув Вилидж с трибагреници, народни носии и празнично настроение по време на Петия Парад на България. Събитието, посветено на българската култура, език и традиции, се утвърждава като най-мащабния български празник извън пределите на родината. Хиляди сънародници от района на Чикаго и Средния Запад се включиха в шествието и концертната програма, организирани съвместно от Генералното консулство на България в Чикаго и общината на Елк Гроув Вилидж. По данни на организаторите тази година участниците и посетителите са били над 5000 през целия ден.

Празникът започна с празнично шествие на български училища, културни организации, фолклорни състави и танцови клубове. Деца, облечени в традиционни носии, носеха букви от българската азбука и портрети на светите братя Кирил и Методий. Малките участници поздравиха и българската певица Дара за представянето ѝ на „Евровизия“, танцувайки на песента „Бангаранга“.

„Пет години Парад на България е безпрецедентен акт на обединение на българската общност“, заяви генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков. По думите му събитието се е превърнало в символ на съхранения български дух зад океана.

И тази година българските училища бяха в центъра на празника. Ученици рецитираха стихове, пяха български песни и показаха, че дори далеч от родината българският език и традиции продължават да се предават на следващите поколения.

Сред акцентите в програмата беше и участието на студенти от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, където българският език отново се изучава след близо 30-годишно прекъсване. Преподавателят д-р Илияна Димитрова сподели, че интересът към българистиката е изключително голям и студентите се гордеят, че имат възможност да изучават български език в университета. Генералният консул Светослав Станков допълни, че само за по-малко от година през курсовете по българистика вече са преминали 18 студенти, а българският език е станал третият най-популярен във факултета по славистика след руския и полски.

Специален гост на тазгодишното издание беше Орлин Горанов. Популярният изпълнител се срещна със сънародници и изнесе концерт, който се превърна в един от най-емоционалните моменти на празника.

„Ние сме българи с главно Б. Имаме много какво още да дадем на света“, каза певецът пред публиката. Той подчерта, че българите в Чикаго пазят силна връзка с родината и носят България в сърцето си.

Парадът на България се организира за първи път преди пет години по инициатива на генералния консул Светослав Станков с идеята да обедини българските организации и да представи българската култура пред американската публика. Днес събитието вече е сред най-значимите прояви на българската диаспора в Северна Америка.




ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 парадокс

    12 1 Отговор
    българите са обединени,когато са разделени!

    17:54 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска.

    17:55 19.05.2026

  • 3 В Чикагото

    15 3 Отговор
    отродените се правят на българе, а тука българето се правят на африкански бангиранги... криворазбраната циливилизация.

    17:55 19.05.2026

  • 4 Факт !

    5 14 Отговор
    Българите в чужбина са повече българи от тукашните безродни копейки, които не може да ги зарадва никакъв успех на България или отделен българин ако не е свързан с терористична московия !

    Коментиран от #6, #12

    18:12 19.05.2026

  • 5 Бг легендите

    4 2 Отговор
    Там в Чикаго имахме сънародник,Бай Тошо беше съратник на Ал Капоне,има го в учебниците на ЦРУ и ФБР,сам си прайше машинките за фалшиви долари

    Коментиран от #13

    18:14 19.05.2026

  • 6 бако

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факт !":

    Така е ,а тукашните копеики са по зонбирани от севернокореиците

    18:18 19.05.2026

  • 7 Да. Чудесни българи в Чикаго

    7 1 Отговор
    Поздравления за празника!!!

    Бъдете здрави, успешни, щастливи и дълголетни!

    Е, щом о.г се е появил, няма връщане
    Той си е такъв, оправен, все да е във фокуса на събитията за съжаление.

    Весел празник за българите е децата им родени там!!!

    18:28 19.05.2026

  • 8 24 Май

    3 1 Отговор
    Честит 24 Май , сънародници!

    18:36 19.05.2026

  • 9 Пенсионер ОСВ

    4 2 Отговор
    От край време е казано,Камъка си тежи на мястото..
    Тези които не живеят в България са слабо характерни без воля да се справят с труностите тук,точка...

    Коментиран от #11, #14

    19:16 19.05.2026

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    Народни носии и бангаранганица?!
    Иначе - Честит празник!

    20:13 19.05.2026

  • 11 Чичо Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пенсионер ОСВ":

    И са по българи от нас,тукашните! Радват се на всеки един български успех,па макар и малък.
    А местното мразячество няма аналог нийде по света.Имам чувството,че коментиращите са нарочно платени,или пък силно слабоумни.

    20:16 19.05.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт !":

    Ние се радваме на успехите на Стоичков, на Йовчев, на Гришо, на Добрева, на Иванов, на Илиев, а от днес - и на номинацията на Рене Карабаш.
    Това са все стойностни българи, представящи ни пред света достойно.
    Вие, некопейките, се радвайте на индианските си ритми и халюциногенни друсаници.

    20:17 19.05.2026

  • 13 То па

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бг легендите":

    Има ли НЕфалшиви долари? Ония, печатницата ФЕД също печати фалшиви, но се обявяват за "законни". Но са частници...

    20:50 19.05.2026

  • 14 А може да им е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пенсионер ОСВ":

    Писнало от бай ганьовските али бали и Банги ранги... За това са избягали.

    20:52 19.05.2026

