Божидар Божанов: "Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното

Премахва се правото опозицията да изисква документи и сведения. Така няма да се разбира какви бонуси си дават държавните служители. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Божидар Божанов от "Демократична България".

"Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното, каза още той.

Народният представител посочи, че при ограничаването на правилата за създаване на временни комисии - вече ще се искат 48 гласа, а никоя опозиционна партия нямала толкова, нямало как парламентът да викне лица. Такава например може да е бившата европрокурорка Теодора Георгиева.

Според него временните комисии са довели до много разкрития.