Новини
България »
София »
Божидар Божанов: "Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното

Божидар Божанов: "Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното

20 Май, 2026 08:47 511 15

  • божидар божанов-
  • парламент-
  • опозиция-
  • рестрикции

Временните комисии са довели до много разкрития

Божидар Божанов: "Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премахва се правото опозицията да изисква документи и сведения. Така няма да се разбира какви бонуси си дават държавните служители. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Божидар Божанов от "Демократична България".

"Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното, каза още той.

Народният представител посочи, че при ограничаването на правилата за създаване на временни комисии - вече ще се искат 48 гласа, а никоя опозиционна партия нямала толкова, нямало как парламентът да викне лица. Такава например може да е бившата европрокурорка Теодора Георгиева.

Според него временните комисии са довели до много разкрития.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пъ тоа

    13 2 Отговор
    Стига плака бе.
    Има мнозинство, ама явно не знаеш.

    Коментиран от #5

    08:49 20.05.2026

  • 2 Да де, ама

    16 3 Отговор
    ДБ и ПП изпраха простата и крадлива герберска Тиква Борисов и приятелчето му Пеевски.

    Коментиран от #10

    08:50 20.05.2026

  • 3 Божано, Божанке

    18 2 Отговор
    Вие ги докарахте на власт, боклуци неадекватни от скутовете на Шишо и Боко!

    08:50 20.05.2026

  • 4 Минавам само да попитам

    12 1 Отговор
    Де го оня БКП тъпир регулировчик на пътното движение от селко Крушари? 😂😂

    08:52 20.05.2026

  • 5 Прав си!

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Я пъ тоа":

    Кого попита Христо Иванов и Кирил Петков, дали гербаватс Деса Простакеса става за конституционен съдия? Взеха разрешение от Борисов и ПееФ и я турнаха на съдийско място.

    08:52 20.05.2026

  • 6 Така е

    4 11 Отговор
    като Радев събра всякакви необразовани хора и ретро лица. Тия просто суспендират парламентаризма. Пък и той колко и да се прави на демократ, е едно злобно политиче, предател. Защо не гласували украинците за Дара. Толкова е просто, защото не се присъединихме към трибунала за военнопрестъпника Путин! А Мерц го гледаше с такова презрение! Трябва скоро българите да разберат, че тия са просто едни чугунени комунисти и ще доведат България до фалит!!!

    Коментиран от #8

    08:53 20.05.2026

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    Преди време бяха орязали правомощията на президента и сега той им го връща.

    08:56 20.05.2026

  • 8 То пък щото

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    досега бяха само академици и професори. Военнопрестъпник е зеления и скоро ще му потърсят сметка.

    08:57 20.05.2026

  • 9 Пич

    4 4 Отговор
    Ако Радев така го кара, след зимата ще рипате да го сваляте!!! И ще търсите Баце!!! Тези спряха икономиката...

    08:57 20.05.2026

  • 10 Бъркаш

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да де, ама":

    Изпраха ги ИТН, като свалиха единственото Правителство, в което ГЕРБ Ново начало не присъстваха, за да обслужат Таки.

    08:58 20.05.2026

  • 11 Шоп

    5 0 Отговор
    Тези олигфрени, наричащи себе си "Демократи", са като токите - все са в играта ама все отвън стоят

    08:59 20.05.2026

  • 12 безпартиен

    4 0 Отговор
    И какво като тези комисии са "разкрили" нещо което цяла България знае много преди това?Да не би да има някои осъдени?Да не е одържавено имущество от "разкритите" престъпления в тези комисии???Ако иска човек винаги може да разбере за такива бонуси,без да губи времето на цял парламент и цял народ!!!Не виждат,че от 6.4 милиона нас пенис на територията има 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни,над 700 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!И това в държавата без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!!!Въпрос на време е при досегашния начин на управление този или някой след него управляващ да "дръпне шалтера"!Решение има и е свързано с ограмотяване и придобиване на професионална квалификация на този 1 милион неактивен етнос и включване в пазара на труда! Съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100!

    09:01 20.05.2026

  • 13 И Путин така започна

    2 1 Отговор
    демократично!
    Лека полека и хоп, военна диктатура!

    09:03 20.05.2026

  • 14 Божанке

    0 0 Отговор
    Вашият парламентаризъм го видяхме за това сте в 9 глуха.

    09:17 20.05.2026

  • 15 Истината

    0 0 Отговор
    ППДБ са либерална из мет, трябва да ги изхвърлим на бунището на историята

    09:18 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове