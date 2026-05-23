Бедствено положение е обявено за цялата територия на област Габрово заради наводненията

Бедствено положение за цялата територия на област Габрово е обявено със заповед на областния управител заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта, съобщиха за БТА от областната администрация.
Решението е взето след извънредно заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии, свикано от областния управител Кристина Сидорова. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „наводнения“, както и плановете за действие на структурите от Единната спасителна система. Разпоредени са мерки за непрекъснато наблюдение на водните обекти, ограничаване на достъпа до опасни участъци, регулиране на движението и координация между отговорните институции.
Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като с приоритет ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми. В Севлиево е разпоредено оповестяване на жителите в районите около река Росица чрез системата BG-ALERT и мобилни средства за предупреждение.
В северната част на Севлиево се евакуират жителите на ул. „Крайбрежна“ и съседни улици. На места нивото на водата достига до 1,20 метра. Областният управител заедно с екипи на пожарната и полицията, е на терен в града.
Поради обилните валежи без електрозахранване са ул. „Бодрост“ и част от ул. „Трети март“ в Габрово, село Янтра в община Дряново и местността Крушевски баир в Севлиево.
Ограничено е движението по път II-44 Севлиево – Габрово в района на км 7, местност Чакала заради излязла вода на платното. Обходният маршрут е Севлиево – път III-404 – Сенник – общински път за село Душево – път II-44.
Движението е ограничено и по път III-404 Богатово – Севлиево от км 0 до км 5 поради излязла вода, като обходът се осъществява през Богатово – път I-4 – пътен възел „Детелина“ – път II-44 Севлиево.
Затворен е и участък от път III-609 Трявна – Царева ливада между км 48 и км 54 заради свличане на откоси, земна и скална маса, паднали дървета и пропадания на подпорни стени. В цялата област движението по републиканската пътна мрежа е затруднено заради наноси и паднали дървета. Екипи на пътното управление са работили през нощта и продължават работа на терен.
Поради замътване са отбити речни водохващания. Без водоснабдяване са Севлиево и 16 населени места в общината, като е залята пречиствателната станция в село Дамяново.
В Габрово без вода са кварталите Недевци, Лисец, Нова махала, Дядо Дянко и Хаджицонев мост. В общините Дряново и Трявна няма нарушения във водоснабдяването.
Към момента в язовир „Христо Смирненски“ има един милион кубически метра свободен обем.
Екипи на всички отговорни институции работят на терен. От Областната администрация призовават гражданите да избягват наводнените участъци, да не пътуват с автомобили освен при крайна необходимост и да подават сигнали при риск или необходимост от евакуация.
Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.
Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд. В Габрово бе задействана системата BG–Alert.
По-късно вечерта Община Габрово обяви частично бедствено положение заради проливните валежи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Тримата глупаци
8 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?
Коментиран от #12, #20
14:35 23.05.2026
11 Има правителство
До коментар #1 от "ГЕРП победа":Тои да ти отговори Питай Защо хан Кубрат тук е направил бивак Може и тои да е виновен
12 Еми кои е
До коментар #8 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Министър председател и кои на горите министър Щом етака толкова могат
14 15 години бедствие в Габрово
15 Моарейн
До коментар #9 от "Куки":Таня Христова, известна в Габрово и като Мажоретката. Герберастка, соросоидка, и по непотвърдени данни бивша любовница на Томислав Дончев.
18 Моарейн
До коментар #17 от "Зрител":А дали пък бедствието нямаше да е по-малко, ако горите не се сечеха безогледно, ако се залесяваше и ако коритата на реките се почистваха регулярно?
До коментар #8 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Далавера !
21 Докато !
До коментар #17 от "Зрител":Всичики !
Са Дамо !
Зрители !
Като Тебе !
Ще е Така !
Кой за кво Учил !
Добре !
Ама трябва и Да работи !
5 кила дъжд !
Им !
Е - - а !
Майката !
До коментар #3 от "ГЕРБ кметове":А Радев и служебници колко години лежат в президенството и сега и цялата власт завладяха че и се видя малко лежане и нещоправене хахахахаха
25 Анонимен
До коментар #22 от "Ужас":Народа не са някакви изпаднали бедняци които са неспособни живота си да управляват Народа са онези работещите които плащат данъците и вкарват пари в бюджета Това е Народа а не готованците мързеливците безделниците невежите
До коментар #14 от "15 години бедствие в Габрово":Ako в Габрово е бедствие, как е на другите места?
