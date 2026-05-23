Бедствено положение е обявено за цялата територия на област Габрово заради наводненията

23 Май, 2026 14:18 1 293 27

Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като с приоритет ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бедствено положение за цялата територия на област Габрово е обявено със заповед на областния управител заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта, съобщиха за БТА от областната администрация.

Решението е взето след извънредно заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии, свикано от областния управител Кристина Сидорова. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „наводнения“, както и плановете за действие на структурите от Единната спасителна система. Разпоредени са мерки за непрекъснато наблюдение на водните обекти, ограничаване на достъпа до опасни участъци, регулиране на движението и координация между отговорните институции.

Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като с приоритет ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми. В Севлиево е разпоредено оповестяване на жителите в районите около река Росица чрез системата BG-ALERT и мобилни средства за предупреждение.

В северната част на Севлиево се евакуират жителите на ул. „Крайбрежна“ и съседни улици. На места нивото на водата достига до 1,20 метра. Областният управител заедно с екипи на пожарната и полицията, е на терен в града.

Поради обилните валежи без електрозахранване са ул. „Бодрост“ и част от ул. „Трети март“ в Габрово, село Янтра в община Дряново и местността Крушевски баир в Севлиево.

Ограничено е движението по път II-44 Севлиево – Габрово в района на км 7, местност Чакала заради излязла вода на платното. Обходният маршрут е Севлиево – път III-404 – Сенник – общински път за село Душево – път II-44.

Движението е ограничено и по път III-404 Богатово – Севлиево от км 0 до км 5 поради излязла вода, като обходът се осъществява през Богатово – път I-4 – пътен възел „Детелина“ – път II-44 Севлиево.

Затворен е и участък от път III-609 Трявна – Царева ливада между км 48 и км 54 заради свличане на откоси, земна и скална маса, паднали дървета и пропадания на подпорни стени. В цялата област движението по републиканската пътна мрежа е затруднено заради наноси и паднали дървета. Екипи на пътното управление са работили през нощта и продължават работа на терен.

Поради замътване са отбити речни водохващания. Без водоснабдяване са Севлиево и 16 населени места в общината, като е залята пречиствателната станция в село Дамяново.

В Габрово без вода са кварталите Недевци, Лисец, Нова махала, Дядо Дянко и Хаджицонев мост. В общините Дряново и Трявна няма нарушения във водоснабдяването.

Към момента в язовир „Христо Смирненски“ има един милион кубически метра свободен обем.

Екипи на всички отговорни институции работят на терен. От Областната администрация призовават гражданите да избягват наводнените участъци, да не пътуват с автомобили освен при крайна необходимост и да подават сигнали при риск или необходимост от евакуация.

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд. В Габрово бе задействана системата BG–Alert.

По-късно вечерта Община Габрово обяви частично бедствено положение заради проливните валежи.


  • 1 ГЕРП победа

    14 2 Отговор
    Да каже за камионите тирове натоварени с вековни дървета, кой ги оряза и защо

    Коментиран от #11

    14:20 23.05.2026

  • 2 Гробар

    18 1 Отговор
    Сечете още гори “законно”. Дървената мафия помага ли при разчистването? Или се смеят на добитъка от кръчмите?

    14:20 23.05.2026

  • 3 ГЕРБ кметове

    13 2 Отговор
    Ехе тази се сбабичоса от кметуване 20 годиН.

    Коментиран от #24

    14:21 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дреме ми на шапката

    6 8 Отговор
    Никой не ги е карал да се врат там да живеят.

    14:28 23.05.2026

  • 6 Тримата глупаци

    9 2 Отговор
    Стройте още повече по коритата на реките.

    14:29 23.05.2026

  • 7 Изсякоха горите

    16 3 Отговор
    Сега ривът. Тъй ша е тя. Тодор Живков залесяваше, а от Иван Костов досега само секат и изнасят целулоза за Турция, сякаш имаме гори като в Сибир.

    14:33 23.05.2026

  • 8 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    12 2 Отговор
    Таня Венкова Христова е български политик от ГЕРБ, кмет на Габрово от 2011 г.
    Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
    Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?

    Коментиран от #12, #20

    14:35 23.05.2026

  • 9 Куки

    10 3 Отговор
    Ама защо не и пишат името в статията на тази на снимката и от коя партия е

    Коментиран от #15

    14:45 23.05.2026

  • 10 Констатация

    7 2 Отговор
    Нема страшно другарЕ, Режима на Водата Остава!!! -)))

    14:51 23.05.2026

  • 11 Има правителство

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕРП победа":

    Тои да ти отговори Питай Защо хан Кубрат тук е направил бивак Може и тои да е виновен

    14:52 23.05.2026

  • 12 Еми кои е

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Министър председател и кои на горите министър Щом етака толкова могат

    14:55 23.05.2026

  • 13 Въй

    4 0 Отговор
    кв. "Радичев ВЕЦ" в Габрово

    15:17 23.05.2026

  • 14 15 години бедствие в Габрово

    7 4 Отговор
    Виждате бедствието на преден план на снимката.

    Коментиран от #26

    15:30 23.05.2026

  • 15 Моарейн

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Куки":

    Таня Христова, известна в Габрово и като Мажоретката. Герберастка, соросоидка, и по непотвърдени данни бивша любовница на Томислав Дончев.

    15:41 23.05.2026

  • 16 ТАЗИ НАТРАПЕНТА ОТ

    6 3 Отговор
    ФЪФЛИТО ТОМИТО НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЗАМИНАВА ФОРТУНАТА ОХ КОТЬО ДА ИМА НЕЩО ГАБРОВСКО.

    15:58 23.05.2026

  • 17 Зрител

    3 7 Отговор
    Може ли да попитам всички, ама всички, коментиращи, има ли държава, организация, човек или въобще нещо, което може да се справи с природно бедствие. Наводнения, пожари, земетресения, снеговалежи, поледици, има навсякъде по света и всяка държава е безсилна пред природата.

    Коментиран от #18, #21

    16:16 23.05.2026

  • 18 Моарейн

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Зрител":

    А дали пък бедствието нямаше да е по-малко, ако горите не се сечеха безогледно, ако се залесяваше и ако коритата на реките се почистваха регулярно?

    16:25 23.05.2026

  • 19 За Бедственото Положение !

    1 1 Отговор
    В България !

    Всеки !

    Чълчи !

    16:28 23.05.2026

  • 20 Ачик !

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Далавера !

    16:30 23.05.2026

  • 21 Докато !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Зрител":

    Всичики !

    Са Дамо !

    Зрители !

    Като Тебе !

    Ще е Така !

    Кой за кво Учил !

    Добре !

    Ама трябва и Да работи !

    5 кила дъжд !

    Им !

    Е - - а !

    Майката !

    16:33 23.05.2026

  • 22 Ужас

    5 2 Отговор
    И сега иска сикаджииската герберска мутра охрана плащана от НАРОДА до живот,а с дончев 20 са крали само

    Коментиран от #25

    16:46 23.05.2026

  • 23 Анонимен

    4 6 Отговор
    Къде е Радев Защо не е на място да помага Когато трябваше да лъже обикаляше бързаше а сега го няма никакъв Е защо да полага усилия Цялата власт вече владее

    16:58 23.05.2026

  • 24 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ кметове":

    А Радев и служебници колко години лежат в президенството и сега и цялата власт завладяха че и се видя малко лежане и нещоправене хахахахаха

    17:02 23.05.2026

  • 25 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ужас":

    Народа не са някакви изпаднали бедняци които са неспособни живота си да управляват Народа са онези работещите които плащат данъците и вкарват пари в бюджета Това е Народа а не готованците мързеливците безделниците невежите

    17:04 23.05.2026

  • 26 мдда

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "15 години бедствие в Габрово":

    Ako в Габрово е бедствие, как е на другите места?

    18:52 23.05.2026

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор
    В Австрия намаляват ДДС на някои храни от 10 процента на 4 ,9 А тук ДДС е 20 %

    19:42 23.05.2026

