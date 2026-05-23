Бедствено положение е обявено за цялата територия на област Габрово заради наводненията

Бедствено положение за цялата територия на област Габрово е обявено със заповед на областния управител заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата и наводненията в четирите общини на областта, съобщиха за БТА от областната администрация.

Решението е взето след извънредно заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии, свикано от областния управител Кристина Сидорова. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „наводнения“, както и плановете за действие на структурите от Единната спасителна система. Разпоредени са мерки за непрекъснато наблюдение на водните обекти, ограничаване на достъпа до опасни участъци, регулиране на движението и координация между отговорните институции.

Организирани са действия по предупреждение, евакуация и защита на населението в рисковите райони, като с приоритет ще се оказва помощ на деца, възрастни хора, бременни жени и хора със здравословни проблеми. В Севлиево е разпоредено оповестяване на жителите в районите около река Росица чрез системата BG-ALERT и мобилни средства за предупреждение.

В северната част на Севлиево се евакуират жителите на ул. „Крайбрежна“ и съседни улици. На места нивото на водата достига до 1,20 метра. Областният управител заедно с екипи на пожарната и полицията, е на терен в града.

Поради обилните валежи без електрозахранване са ул. „Бодрост“ и част от ул. „Трети март“ в Габрово, село Янтра в община Дряново и местността Крушевски баир в Севлиево.

Ограничено е движението по път II-44 Севлиево – Габрово в района на км 7, местност Чакала заради излязла вода на платното. Обходният маршрут е Севлиево – път III-404 – Сенник – общински път за село Душево – път II-44.

Движението е ограничено и по път III-404 Богатово – Севлиево от км 0 до км 5 поради излязла вода, като обходът се осъществява през Богатово – път I-4 – пътен възел „Детелина“ – път II-44 Севлиево.

Затворен е и участък от път III-609 Трявна – Царева ливада между км 48 и км 54 заради свличане на откоси, земна и скална маса, паднали дървета и пропадания на подпорни стени. В цялата област движението по републиканската пътна мрежа е затруднено заради наноси и паднали дървета. Екипи на пътното управление са работили през нощта и продължават работа на терен.

Поради замътване са отбити речни водохващания. Без водоснабдяване са Севлиево и 16 населени места в общината, като е залята пречиствателната станция в село Дамяново.

В Габрово без вода са кварталите Недевци, Лисец, Нова махала, Дядо Дянко и Хаджицонев мост. В общините Дряново и Трявна няма нарушения във водоснабдяването.

Към момента в язовир „Христо Смирненски“ има един милион кубически метра свободен обем.

Екипи на всички отговорни институции работят на терен. От Областната администрация призовават гражданите да избягват наводнените участъци, да не пътуват с автомобили освен при крайна необходимост и да подават сигнали при риск или необходимост от евакуация.

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд. В Габрово бе задействана системата BG–Alert.

По-късно вечерта Община Габрово обяви частично бедствено положение заради проливните валежи.