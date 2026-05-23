Военни помогнаха на пострадалите от наводненията във Велико Търново

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) се включиха тази нощ в действията в помощ на населението във Велико Търново с две високопроходими машини. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
След временно подобряване на обстановката и спадане на нивото на реката екипите са изтеглени, като остават в готовност за последващи действия.
Река Янтра излезе от коритото си тази нощ, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Българската армия ще продължи да осигурява сили и средства за подпомагане на дейностите по преодоляване на последиците от наводненията и ще остане в готовност за оказване на съдействие в най-засегнатите райони при необходимост, посочват от МО.
Представител от Националния военен университет участва и в работата на кризисния щаб, който координира действията в община Велико Търново. Екипът на НВУ остава в готовност да се включи с допълнителни действия на терен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коя армия бре смешниците пропаднали
14:09 23.05.2026
2 Гробар
Коментиран от #3, #4
14:17 23.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
До коментар #2 от "Гробар":Що да рине, това са гербаджийски общини дето са крали години от асфалт и с гиза си.
14:20 23.05.2026
5 летец пилот
14:58 23.05.2026