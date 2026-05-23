Военни помогнаха на пострадалите от наводненията във Велико Търново

23 Май, 2026 14:04 903 5

  • военни-
  • наводнение-
  • велико търново-
  • порой

Армията е в готовност да се намеси

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) се включиха тази нощ в действията в помощ на населението във Велико Търново с две високопроходими машини. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

След временно подобряване на обстановката и спадане на нивото на реката екипите са изтеглени, като остават в готовност за последващи действия.

Река Янтра излезе от коритото си тази нощ, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Българската армия ще продължи да осигурява сили и средства за подпомагане на дейностите по преодоляване на последиците от наводненията и ще остане в готовност за оказване на съдействие в най-засегнатите райони при необходимост, посочват от МО.

Представител от Националния военен университет участва и в работата на кризисния щаб, който координира действията в община Велико Търново. Екипът на НВУ остава в готовност да се включи с допълнителни действия на терен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя армия бре смешниците пропаднали

    9 1 Отговор
    България отдавна няма армия, мафията унищожи всичко

    14:09 23.05.2026

  • 2 Гробар

    4 3 Отговор
    Къде е Плешо да прави коремни и да рине кал по улиците?

    Коментиран от #3, #4

    14:17 23.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Що да рине, това са гербаджийски общини дето са крали години от асфалт и с гиза си.

    14:20 23.05.2026

  • 5 летец пилот

    2 0 Отговор
    Браво на колегите!

    14:58 23.05.2026

