Турското разузнаване е заловило 10 членове на ИДИЛ в Сирия

23 Май, 2026 14:11 837 13

Операцията е проведена в координация със сирийското разузнаване

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турската национална разузнавателна служба (MIT) е идентифицирала и е извела от Сирия 10 членове на Ислямска държава, участвали в различни терористични атаки в турски градове. Според TRT операцията е проведена в координация със сирийското разузнаване.

Тези лица са идентифицирани като лица от турски произход, които са се преместили в Сирия, за да се присъединят към ИДИЛ. Установено е, че те са участвали в множество терористични атаки, извършени в Турция. Един от заловените терористи е свързан с извършителите на нападението срещу жп гарата в Анкара през 2015 г., при което загинаха 109 души.

Други терористи също са участвали в различни планирани или извършени насилствени атаки в Турция и са служили в подразделения на ИДИЛ, заемайки бойни, медицински и административни позиции.

По време на разпит те са заявили, че са следвали инструкциите на командирите на ИДИЛ, са получили военно и религиозно обучение и са участвали в пропагандните дейности на групата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ленка

    0 9 Отговор
    Турция нали и те са ислямисти.

    Коментиран от #12

    14:17 23.05.2026

  • 2 Сандо

    6 7 Отговор
    А кога българското разузнаване ще залови членове на турското или на организации,подкрепяни или ръководени от турското разузнаване?И това мен много повече ме интересува от членовете на идил.

    14:22 23.05.2026

  • 3 Супер!

    6 3 Отговор
    Не щат Путин, получиха Ердоган. И България туй я чака.

    Коментиран от #5, #6

    14:36 23.05.2026

  • 4 Последния софиянец

    2 3 Отговор
    8 от тези са рускоговорящи.
    Пу тин би трябвало да се погрижи за братушките.

    Коментиран от #13

    14:39 23.05.2026

  • 5 Хващай към

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Супер!":

    Якутия, шма тарок

    Коментиран от #7

    14:42 23.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аз съм сиси бурятката

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хващай към":

    и съм в бурятия имам два леви чипика и се бия със зеленика

    Коментиран от #9

    14:48 23.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МУраМиЦуни

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен- Язовец":

    като не щеш Корана
    Али Турчина

    14:53 23.05.2026

  • 11 Гогата Чаушев

    3 0 Отговор
    Това е пример как една държава защитава гражданите си — с ефективно разузнаване, международна координация и решителни действия срещу тероризма. Турция показва сериозен капацитет и професионализъм в борбата с Ислямска държава.

    15:14 23.05.2026

  • 12 ПоСтар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ленка":

    Вие като се наименувате ЛЕнКА лека ли сте тоест дашна ?

    15:20 23.05.2026

  • 13 СолоМен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    За тия какъв език са знаели освен турския не знам но командирите им от ИДИЛ вероятно са знаели англиски пък дори и иврит дето е езика на евреите.

    15:31 23.05.2026

