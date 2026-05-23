Турското разузнаване е заловило 10 членове на ИДИЛ в Сирия

Турската национална разузнавателна служба (MIT) е идентифицирала и е извела от Сирия 10 членове на Ислямска държава, участвали в различни терористични атаки в турски градове. Според TRT операцията е проведена в координация със сирийското разузнаване.
Тези лица са идентифицирани като лица от турски произход, които са се преместили в Сирия, за да се присъединят към ИДИЛ. Установено е, че те са участвали в множество терористични атаки, извършени в Турция. Един от заловените терористи е свързан с извършителите на нападението срещу жп гарата в Анкара през 2015 г., при което загинаха 109 души.
Други терористи също са участвали в различни планирани или извършени насилствени атаки в Турция и са служили в подразделения на ИДИЛ, заемайки бойни, медицински и административни позиции.
По време на разпит те са заявили, че са следвали инструкциите на командирите на ИДИЛ, са получили военно и религиозно обучение и са участвали в пропагандните дейности на групата.
