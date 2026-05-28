Иван Демерджиев: Кметът на Кърджали е отведен на разпит по повод обществена поръчка

28 Май, 2026 13:08, обновена 28 Май, 2026 13:09 1 825 40

Ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички, каза вътрешният министър

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит, писа БТА.

Стойността на поръчката е значителна, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът.

Извършват се процесуални действия, а част от тях е отвеждането на кмета на разпит, обясни Демерджиев. Ако кметът на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво нарушение, няма основание да се притеснява, каза министърът.

"Ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които ще действа различно законодателство, нито ще има хора, които седят над закона. Така че нищо необичайно не се случва", добави Иван Демерджиев.

По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати.


  • 1 Дориана

    41 3 Отговор
    Чудесно , при управлението на Борисов - Пеевски трябва да се проверят и изкарат на светло всички обществени поръчки. И Борисов да каже къде отидоха чувалите с милиони за магистрали.

    Коментиран от #28, #39

    13:13 28.05.2026

  • 2 Павел

    28 2 Отговор
    Айде Мюмюнка пали мотора за Дубай, Шишо ще покрие разходите, €2 милиарда изнесе там.

    13:15 28.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    40 3 Отговор
    Къде е дебелия

    Коментиран от #32

    13:15 28.05.2026

  • 4 Окооо

    36 4 Отговор
    Удрии по мафиотския модел Пеевски- Борисов!

    13:15 28.05.2026

  • 5 Голия

    11 27 Отговор
    началото на края на румен радев

    13:17 28.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    15 27 Отговор
    Нищо повече от милиционерски простотии - за един разпит се праща призовка, не се впрягат биячи.
    Не желая да съм адвокат на кмета, вероятно е пипал дето не трябва, ама да ръкопляскам на милиционерщината и мутризацията на едноклетъчните няма как да стане!

    Коментиран от #9, #11

    13:17 28.05.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    12 17 Отговор
    Долу ръцете от Мюмюн,той е демократичен българин!🕌🕌🕌🤣👍

    13:17 28.05.2026

  • 8 Сила

    15 2 Отговор
    И после в местния зоокът , да гледат децата Маймун и да му подхвърлят свински уши ....

    13:18 28.05.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ръкопляскай на будистите от Петрохан,те са дъ бест!🌈🌈🌈🥳🤣👍

    13:18 28.05.2026

  • 10 честит байрям

    23 1 Отговор
    къде е пеевски да защити кмета си,питам и отговор не искам!

    13:20 28.05.2026

  • 11 Сила

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ти ли говориш за едноклетъчни бе , провинциален дегенерат !!!

    13:21 28.05.2026

  • 12 Да почват

    16 0 Отговор
    всичките ! Всички местни си ги знаят , с и не само те ! Това са милиарди в дълбоки джобове и грабливи ръце .

    13:25 28.05.2026

  • 13 "Детето

    13 0 Отговор
    на активни борци " , чорбаджи Юрданка , много отдавна трябваше да бъде в Сливен !

    13:27 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И защо са необходими

    10 13 Отговор
    тумба пазванти да отведат един кмет на разпит?
    Той сам ще дойде бе, ако има призовка.

    Мирише на зелени чорапи та не се трае!

    13:34 28.05.2026

  • 16 Да така е

    4 3 Отговор
    Нищо няма да се получи, като правоприлагане. Те са си недосегаеми. Действията го показват. Вероятно ще се извинят за разпита.

    Коментиран от #30

    13:35 28.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти да видиш

    13 3 Отговор
    "Ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които ще действа различно законодателство, нито ще има хора, които седят над закона. Така че нищо необичайно не се случва", добави Иван Демерджиев.

    Единственото НЕОБИЧАЙНО Е, че човекът, към когото "са били точни с парите" днес е министър на ВР. Та този човек щял да прилага закона.

    Не знам... за смях ли е, трагично ли е?

    13:36 28.05.2026

  • 20 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "турското робство!":

    няма да меТРИЕШ ейТУРСКИрязанБОКЛУК

    13:37 28.05.2026

  • 21 Чорапа за

    9 4 Отговор
    Боташ взе милиони!

    13:43 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мюмюн вече излезе

    5 4 Отговор
    Това е политически натиск, който напомня на едни предишни времена. Опит да се направи пиар“, каза Ерол Мюмюн.

    полиция влезе тази сутрин в Общината. Кметът бе отведен от няколко служители на МВР, за да бъде разпитан в дирекцията. Няколко часа Ерол Мюмюн бе в сградата.

    Отвън се събраха десетки жители на областиня град в подкрепа на кмета. На място бяха зам.-председателят на парламента Айтен Сабри, народни представители, кметове на общини.

    Коментиран от #27

    13:44 28.05.2026

  • 24 Какво са се разсмърдели

    7 3 Отговор
    Отвели са кметчето на разпит. Съвсем цивилизовано. С автомобил и придружаващи го полицаи от мерки за сигурност!
    Боко и Шишоко повече от 10 години- все така, ама тогава тия кияци пред общината си мълчаха!

    Коментиран от #33

    13:44 28.05.2026

  • 25 Политика във всичко

    8 4 Отговор
    Всички ли са отвеждани на разпит чрез задържане, да не би кмета да е отказал да се яви доброволно?

    13:44 28.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тия « съветните» зяпачи

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мюмюн вече излезе":

    Да вземат по една лопата и по деретата да си изчистят мръсотията!

    13:47 28.05.2026

  • 28 Даринее даринке

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Към всички българи еднакво 500 000 € на ден /Виж колко чувала са ВСЕКИ ДЕН ПЪТУВАТ ЗА ТУРЦИЯ / и Виж от Кога се плаща Поне магистали има а тук Поне Турция си връща празните чували

    14:01 28.05.2026

  • 29 На Дедо

    4 3 Отговор
    Този не е бил, точен с парите?! А, Благо - верният Коцев! Видиш ли, е на свобода?!

    14:02 28.05.2026

  • 30 Бай Хюсеин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да така е":

    На свода е вече Кметът

    14:03 28.05.2026

  • 31 Бай Тошо

    3 3 Отговор
    Очевидна провокация на последователите на др. Живков по отношение на българските турци !
    Каква неотложност, какви причини може да има за да привикаш някого на неговия народностен празник, да шушнеш на подопечните си медии за някакви злоупотреби и така да насъскваш обществото, както през 80-те години !? Все едно да правиш полицейско шоу с арест на Великден и тогава единственото послание, което даваш е : Аз мога да правя всичко. Можеше шоуто да отпочне след ден-два, защото Мюмюн няма къде да изчезне - та той е кмет на областен град.
    Нямам лична причина да защитавам когото и да е, но ако отидете в Кърджали всички ще ви кажат, че от 20 години никой не е променил облика на града им както Е.Мюмюн за 2 годишното си кметуване. И ще бъдат прави. Хасан Азис се скъса да краде пет мандата, но някой да у чул да е арестуван на милионните злоупотреби ? Рамадан Аталай - агент Вергил, е мултимилионер от десетилетия и отчислява на Сокола, но някой да е разбрал, че го разследват ? Не - слугите на А.Доган са недосегаеми. Когато някой посегне тях да разследва, тогава ще повярвам, че новата власт и нейната полиция искат нещо да се промени и да има повече справедливост и възмездие. Сега виждам само фойерверки и замитане на следи с тоталитарни методи.

    Коментиран от #34

    14:04 28.05.2026

  • 32 Селянин

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кмета е на разпит То и Иван ще бъде разпитан за 82 милиона дарени последния ден за нови паспорти

    14:05 28.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Тошо":

    Кви са тия турци на постове в България? Някой има ли обяснение.

    Коментиран от #35

    14:13 28.05.2026

  • 35 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Ти бил ли си скоро в Родопите и Делиормана , поразходи се там и пак питай дали това е България ...и не само там !!!

    14:19 28.05.2026

  • 36 Радо

    3 0 Отговор
    СИЛНА РЪКА ТРЯБВА НА ТОВА БЕЗЗАКОНИЕ.

    СМЕЛО НАПРЕД

    14:34 28.05.2026

  • 37 Кмета на кърджали

    2 0 Отговор
    поръчка за 5 млн..ми тогава кмета на варна??????? с колко млрд?? А????? ма той невинен милия и дава интервю след интервю колко е добър а другите лоши!!! браво дерменджиев!!! пак двоен аршин!!!

    14:44 28.05.2026

  • 38 А нещо във

    2 0 Отговор
    Варна намирисва ли ви, ( не само бббоклука) или всичко е Прогресивно?

    14:45 28.05.2026

  • 39 ще е най чудесно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    да изкарат всичко за невиннив варненски кмет...мюмюн 5 млн поръчка...а благо??/ дето е при ппдб....А??? той най-добрия..ходете пак дерете ризи в негова чест....

    14:46 28.05.2026

  • 40 Сина БобокОФ

    1 0 Отговор
    Наркотрафикант ли е? Или за него - няма проблем.

    14:54 28.05.2026

