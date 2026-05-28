Иван Демерджиев: Кметът на Кърджали е отведен на разпит по повод обществена поръчка

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит, писа БТА.
Стойността на поръчката е значителна, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът.
Извършват се процесуални действия, а част от тях е отвеждането на кмета на разпит, обясни Демерджиев. Ако кметът на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво нарушение, няма основание да се притеснява, каза министърът.
"Ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които ще действа различно законодателство, нито ще има хора, които седят над закона. Така че нищо необичайно не се случва", добави Иван Демерджиев.
По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати.
6 ДрайвингПлежър
Не желая да съм адвокат на кмета, вероятно е пипал дето не трябва, ама да ръкопляскам на милиционерщината и мутризацията на едноклетъчните няма как да стане!
9 Мими Кучева🐕
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ръкопляскай на будистите от Петрохан,те са дъ бест!🌈🌈🌈🥳🤣👍
15 И защо са необходими
Той сам ще дойде бе, ако има призовка.
Мирише на зелени чорапи та не се трае!
19 Ти да видиш
Единственото НЕОБИЧАЙНО Е, че човекът, към когото "са били точни с парите" днес е министър на ВР. Та този човек щял да прилага закона.
Не знам... за смях ли е, трагично ли е?
13:36 28.05.2026
20 оня с коня
До коментар #18 от "турското робство!":няма да меТРИЕШ ейТУРСКИрязанБОКЛУК
13:37 28.05.2026
Мюмюн вече излезе
полиция влезе тази сутрин в Общината. Кметът бе отведен от няколко служители на МВР, за да бъде разпитан в дирекцията. Няколко часа Ерол Мюмюн бе в сградата.
Отвън се събраха десетки жители на областиня град в подкрепа на кмета. На място бяха зам.-председателят на парламента Айтен Сабри, народни представители, кметове на общини.
Какво са се разсмърдели
Боко и Шишоко повече от 10 години- все така, ама тогава тия кияци пред общината си мълчаха!
Тия « съветните» зяпачи
До коментар #23 от "Мюмюн вече излезе":Да вземат по една лопата и по деретата да си изчистят мръсотията!
Даринее даринке
До коментар #1 от "Дориана":Към всички българи еднакво 500 000 € на ден /Виж колко чувала са ВСЕКИ ДЕН ПЪТУВАТ ЗА ТУРЦИЯ / и Виж от Кога се плаща Поне магистали има а тук Поне Турция си връща празните чували
На Дедо
До коментар #16 от "Да така е":На свода е вече Кметът
Бай Тошо
Каква неотложност, какви причини може да има за да привикаш някого на неговия народностен празник, да шушнеш на подопечните си медии за някакви злоупотреби и така да насъскваш обществото, както през 80-те години !? Все едно да правиш полицейско шоу с арест на Великден и тогава единственото послание, което даваш е : Аз мога да правя всичко. Можеше шоуто да отпочне след ден-два, защото Мюмюн няма къде да изчезне - та той е кмет на областен град.
Нямам лична причина да защитавам когото и да е, но ако отидете в Кърджали всички ще ви кажат, че от 20 години никой не е променил облика на града им както Е.Мюмюн за 2 годишното си кметуване. И ще бъдат прави. Хасан Азис се скъса да краде пет мандата, но някой да у чул да е арестуван на милионните злоупотреби ? Рамадан Аталай - агент Вергил, е мултимилионер от десетилетия и отчислява на Сокола, но някой да е разбрал, че го разследват ? Не - слугите на А.Доган са недосегаеми. Когато някой посегне тях да разследва, тогава ще повярвам, че новата власт и нейната полиция искат нещо да се промени и да има повече справедливост и възмездие. Сега виждам само фойерверки и замитане на следи с тоталитарни методи.
Селянин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Кмета е на разпит То и Иван ще бъде разпитан за 82 милиона дарени последния ден за нови паспорти
Само питам
До коментар #31 от "Бай Тошо":Кви са тия турци на постове в България? Някой има ли обяснение.
Сила
До коментар #34 от "Само питам":Ти бил ли си скоро в Родопите и Делиормана , поразходи се там и пак питай дали това е България ...и не само там !!!
ще е най чудесно
До коментар #1 от "Дориана":да изкарат всичко за невиннив варненски кмет...мюмюн 5 млн поръчка...а благо??/ дето е при ппдб....А??? той най-добрия..ходете пак дерете ризи в негова чест....
14:46 28.05.2026
