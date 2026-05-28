Иван Демерджиев: Кметът на Кърджали е отведен на разпит по повод обществена поръчка

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит, писа БТА.

Стойността на поръчката е значителна, има данни, че е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по поръчката, добави министърът.

Извършват се процесуални действия, а част от тях е отвеждането на кмета на разпит, обясни Демерджиев. Ако кметът на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво нарушение, няма основание да се притеснява, каза министърът.

"Ясно обещахме, че законите на Република България ще се прилагат строго и еднакво за всички. Нито ще има територии, на които ще действа различно законодателство, нито ще има хора, които седят над закона. Така че нищо необичайно не се случва", добави Иван Демерджиев.

По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати.