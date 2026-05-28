Отстраниха от длъжност кмета на Лом

Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров, предаде БНТ.
На 12 май 2026 г. от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.
На 15 април 2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и с конкретна преференция на изборите на 19 април.
Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Окооо
13:43 28.05.2026
2 оня с коня
Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!
13:44 28.05.2026
3 Хумата
13:45 28.05.2026
4 Хаха
Коментиран от #9
13:49 28.05.2026
5 Те и
Коментиран от #7
13:49 28.05.2026
6 Боруна Лом
13:55 28.05.2026
7 Много си зле
До коментар #5 от "Те и":Не са го арестували, а отвели за разпит.
13:56 28.05.2026
8 Даа!
Коментиран от #10
13:58 28.05.2026
9 Ахааа
До коментар #4 от "Хаха":Не само на Монтана кмета трябва да се разследва, абсолютно всички свързани с ГЕРБ- ДПС са много, много съмнителни и красиви! Досега си крадяха на воля, защото имаха чадър от Пеевски- Борисов и завладяната съдебна система! Слава Богу, вижда му се края и ще се стигне и до върха на мафията и двете пра.сета много дълго да са зад решетките !!!
14:04 28.05.2026
10 Боруна Лом
До коментар #8 от "Даа!":ТОЗИ СЕЛСКИ Е КАДЪР НА ГЕРБ! МНОГО МЕСЕЦИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ СЕ ЗНАЕШЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ТОЙ!
14:06 28.05.2026
11 Сила
Ръмжи , мучи и квичи некви нечленоразделни звуци , даже не на примат а на некъв бозайник от най нисък еволюционен клас !!!
14:11 28.05.2026