Новини
България »
Отстраниха от длъжност кмета на Лом

Отстраниха от длъжност кмета на Лом

28 Май, 2026 13:41 1 193 11

  • цветан петров-
  • отстранен-
  • кмет-
  • лом

На 12 май 2026 г. от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите

Отстраниха от длъжност кмета на Лом - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров, предаде БНТ.

На 12 май 2026 г. от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.

На 15 април 2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и с конкретна преференция на изборите на 19 април.

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окооо

    19 0 Отговор
    Това е то мафиотският модел Пеевски- Борисов! Кражби, далавери, тотално ограбване! Кметове на ГЕРБ- ДПС , навсякъде корумпирани като двете пра.сета ! Трябва възмездие!!!

    13:43 28.05.2026

  • 2 оня с коня

    15 1 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    13:44 28.05.2026

  • 3 Хумата

    15 0 Отговор
    Купуваше гласове.

    13:45 28.05.2026

  • 4 Хаха

    15 2 Отговор
    Да махнат и кмета феодал на Монтана.

    Коментиран от #9

    13:49 28.05.2026

  • 5 Те и

    11 2 Отговор
    Мюмюна арестуваха в Кърджали , но вече е навън - да си гледа Байрама !

    Коментиран от #7

    13:49 28.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    УРААААААА!

    13:55 28.05.2026

  • 7 Много си зле

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те и":

    Не са го арестували, а отвели за разпит.

    13:56 28.05.2026

  • 8 Даа!

    7 0 Отговор
    Кадър на делянчи.

    Коментиран от #10

    13:58 28.05.2026

  • 9 Ахааа

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Не само на Монтана кмета трябва да се разследва, абсолютно всички свързани с ГЕРБ- ДПС са много, много съмнителни и красиви! Досега си крадяха на воля, защото имаха чадър от Пеевски- Борисов и завладяната съдебна система! Слава Богу, вижда му се края и ще се стигне и до върха на мафията и двете пра.сета много дълго да са зад решетките !!!

    14:04 28.05.2026

  • 10 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даа!":

    ТОЗИ СЕЛСКИ Е КАДЪР НА ГЕРБ! МНОГО МЕСЕЦИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ СЕ ЗНАЕШЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ТОЙ!

    14:06 28.05.2026

  • 11 Сила

    3 0 Отговор
    Тоя герберопитек не може да говори !!!
    Ръмжи , мучи и квичи некви нечленоразделни звуци , даже не на примат а на некъв бозайник от най нисък еволюционен клас !!!

    14:11 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове