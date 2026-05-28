Столичният общински съвет отново срещу "Младост": 22-етажна сграда ще се строи

28 Май, 2026 13:22 1 458 35

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

Против строежа на сградата гласуваха общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“, „Възраждане“, Войслав Тодоров от „БСП за България“ и Ваня Григорова – независим общински съветник.

БТА припомня, че на 30 април 34 общински съветници подкрепиха строителството на 75-метровата сграда.

След протест на жители на „Младост“ и призиви на „Спаси София“ за преразглеждане на решението, кметът на София върна доклада за повторно обсъждане с аргумент за целесъобразност, за да може СОС да проведе нов дебат, в който да бъдат отчетени всички аргументи, свързани с развитието на района и обществените очаквания. „Искам да има спокойствие, че всички аргументи ще бъдат разгледани внимателно и отговорно. Икономическият интерес на общината ще бъде защитен“, посочи кметът преди две седмици.

Днес по време на дебата Бойко Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ се обяви срещу застрояването в „Младост“ и призова за защита на обществения интерес и преразглеждане на решението на СОС. Той подчерта недоволството на хиляди жители на квартала срещу нови строежи. „Така и не разбрахме какво районът ще получи в замяна и каква всъщност е цялостната визия за квартала“, каза Димитров. Той предупреди, че зад терена на 22-етажната сграда има още площи, предвидени за застрояване.

Росица Николова от „Спаси София“ заяви по време на обсъждането, че един договор с мобилен оператор е по-дълъг от защитата на обществения интерес в доклада на кмета Кукурин. По думите ѝ 92% от терена в „Младост“ са общинска собственост и Столичната община не може да я защити. Андрей Зографски добави, че развитието на един град не се измерва в метри бетон. Той даде пример с Виена, където високото строителство е изнесено извън централните части на града.

Войслав Тодоров от „БСП за България“ изрази несъгласие със строителството на високата сграда в „Младост“. Според него случаят е симптоматичен за отношението на СОС към жителите на квартала. Тодоров заяви, че съветниците трябва да решат дали са на страната на строителните интереси или на гражданите. Неговият колега Станислав Младенов от БСП обаче каза пред журналисти след гласуването, че това е „добра сделка, която ще донесе сериозен финансов приход за общината“.

От името на над 450 живущи в бл. 326 в „Младост 3“, който е в непосредствена близост до терена на бъдещата 75-метрова сграда, към общинските съветници се обърна Мариела Стайкова. Тя заяви, че докладът на Кукурин „чупи всички рекорди по чиновническа самонадеяност“ и е израз на „безмилостен строителен геноцид“ и „административно безсрамие“. По думите ѝ кметът на район „Младост“ бърза да финализира процеса в края на мандата си. Тя добави, че усещането за корупция е силно сред жителите. Според нея изсичането на естествена зеленина и застрояването на един от последните общински терени са недопустими.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Платили са им добре.

    Коментиран от #17

    13:25 28.05.2026

  • 2 който иска НЕБОСТЪРГАЧ ДА СИ ГО СТРОИ

    27 5 Отговор
    НА СЕЛО , А НЕ ДА ПРЕЧИ НА МИЛИОНИ !

    Коментиран от #14

    13:26 28.05.2026

  • 3 Трол

    2 22 Отговор
    Само комунисти могат да гласуват против капиталистическото развитие на столицата.

    13:31 28.05.2026

  • 4 Мирише

    20 0 Отговор
    Ако не са делнали нещо, от какъв зор е тази неистова защита?

    13:32 28.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Украинските вдовици са доволни.Но трябват още стотици многоетажни сгради

    13:33 28.05.2026

  • 6 Да се намеси правителството 🤬

    22 2 Отговор
    Забрана от премиера, проверка на фирмата, със сигурност имат хиляди несъответствия при строителството на други сгради, щом тук подкупват съветници, корумпирани са от преди. Проверки и запор на сметките. Строителната фирма да бъде унищожена.

    13:33 28.05.2026

  • 7 брбрбрбр

    23 0 Отговор
    Те за това и махнаха Иванчева.

    13:37 28.05.2026

  • 8 Исторически факти

    1 1 Отговор
    Браво. Дела трябват, дела...

    13:39 28.05.2026

  • 9 БКП КПСС

    8 0 Отговор
    ГЕРБ АТАКА МВРО ВОЛЯ ДОСТ ДПС РЗС НДСВ НФСБ ПБ ПП ДБ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ СДС СА ПРАСЕНЦА НА БКП МАЙКАТА.... ЧЕСТИТО.... ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ...БАНКЯ МОНТЕРЕЙ ОЛИМП ТИМ ВИС СИК 777 Мултигруп...Забравихте ли???????

    13:44 28.05.2026

  • 10 Гешевче

    16 1 Отговор
    Протест до пълен успех! Наглеци долни!

    13:49 28.05.2026

  • 11 Българин

    2 17 Отговор
    Естествено че ще се строи! Хората искат имоти, а не розови понита. Тая държава трябра да развива икономика, а не био еко терористи!

    Коментиран от #26

    13:51 28.05.2026

  • 12 Някой

    10 1 Отговор
    Ще перифразирам думите на Б. Бонев от преди 2 седмици, когато ставаше дума за шума от една спортна площадка:
    София е голям град и е нормално да има високи сгради. Ако на някой не му харесва, купува си къща на село и се изнася.Там няма такива високи сгради.

    На това мекере не може да му се има вяра - не е последователен. Веднъж така, после онака.

    13:52 28.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    МИ Е КЛИЕНТ ... ПРАВЯ ЕДИН МНОГО ИНТЕРЕСЕН ФАЙЛ ЗА НЕГО
    .......
    ИЗЛЕЗЕ МНОГО БОКЛУК , СОФИЙСКИ БОКЛУК

    13:53 28.05.2026

  • 14 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "който иска НЕБОСТЪРГАЧ ДА СИ ГО СТРОИ":

    На, и що да пречи на хората на село? Нека си ги строят я града.

    13:53 28.05.2026

  • 15 Слънце няма да видят младостчани

    10 1 Отговор
    В района са 8до12 етажни сгради, а това туловище е 22етажа. Най-опасното и странно е, че ще се строи на метри от метростанция и тубата на метрото, но според сос няма опасност.

    13:54 28.05.2026

  • 16 Тома

    13 0 Отговор
    Ще се строи защото парите трябва да се изперат.Там всеки от общината помогнал за строежа има подарък апартамент

    13:54 28.05.2026

  • 17 ПЪЛНИ Глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Марин Дойчев Русев: Той е мажоритарен собственик и управител на компанията. Русев е крупен строителен предприемач, свързан с над 20 фирми в сферата на недвижимите имоти. Сред известните му проекти са луксозни обекти по Черноморието (като „Аполония Ризорт“) и в елитни софийски квартали („Лозенец Лукс“).„С.А.Р. Инвестмънт Груп“: Това дружество е съдружник в „Билд Топ Лукс“. Собственици в него са самият Марин Русев, Бойко Калчунков и Пламен Хинчовски!Връзки с „Пепи Еврото“ и казуса „Осемте джуджета“През партньорството си в „С.А.Р. Инвестмънт Груп“, Марин Русев е свързан с бизнесмена Росен Янков. Според разследващи журналисти от „Свободна точка“ и BIRD, името на Янков изплува в мащабни имотни сделки, които се свързват с кръга около покойния вече бивш следовател Петьо Петров !!Проверка на предишни луксозни проекти на „Билд Топ Лукс“ (като спечелилия награда комплекс Sofia Luxury Residence в Лозенец) показва, че техен архитект е бил арх. Калин Диков. Той е брат на дългогодишния бивш главен архитект на София – Петър Диков (управлявал по времето на Йорданка Фандъкова и Бойко Борисов), чието име редовно се свързваше с презастрояването!! Васил Терзиев официално върна решението за повторно гласуване в Общинския съвет. Това означава, че „сглобката“ от партии, които гласуваха „ЗА“ ГЕРБ, БСП, ИТН и КОД !!

    Коментиран от #20

    13:55 28.05.2026

  • 18 Обща черта

    3 0 Отговор
    На кметовете пееедроханци - имат обсесия в през застрояването, правят се, че не знаят и са абсолютно некадърни

    14:04 28.05.2026

  • 19 Ташунко сапа

    1 0 Отговор
    Явно трябва да ги погонят малко с тоягите

    14:05 28.05.2026

  • 20 Обикновени перачи на мръсни пари

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Никви предприемачи не са Тея тежки престъпници, перящи пари чрез повсеместната корупция на безнаказаните нищожества и измамици, узурпирали с измами кметствата и общините...и народът безсилен срещу двама трима мръсни престъпника и корупираби боклуци

    14:06 28.05.2026

  • 21 Кой им плаща

    5 0 Отговор
    Тези борци не са построили и един метър през живота си. Хранят се от рушвети,иначе не биха съществували.

    14:06 28.05.2026

  • 22 Мухаа ха!

    9 0 Отговор
    Нали скочихте ,първосигнално ,под зомбирането на медиите,срещу Иванчева.Чак се вдигнахте на протести,с който подпомогнахте строителната мафия да е сготви.Е,сега,с " новио кмет" ще имате модерен изглед през прозорците.Бетон и стъкло насреща. Но това е само началото.Едно празно петно няма да ви оставят.Ще си подавате бирата лятно време през балконите ,със комшиите отсреща,а на тротоара ( размер 1,5 метра) ще се разминавате с рамо напред..Хак да ви е!

    14:06 28.05.2026

  • 23 Софиянец

    6 1 Отговор
    ДС терзиев сложи подписа и налапа кинтите под масата!

    14:07 28.05.2026

  • 24 Значи само гробарската мафия перачи на

    5 2 Отговор
    ...на мръсни милиарди са гласували ЗА строежа, всички други били против и сградата щяла да се строи така ли!? Уточнявайте ги тия неща...щом ГЕРБ убийците на Иванчева и Петрова са казали,нче ще се бетонира, това е закон и всички други ги е страх и козируват на мутрите

    Коментиран от #29

    14:09 28.05.2026

  • 25 Тия гигантски стъклени грозилища

    3 0 Отговор
    Като отразят слънцето и срещу тях избухват пожари

    14:10 28.05.2026

  • 26 ПЪЛНИ Глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Какво точно се развива ??? Децата се друсат на 10 години, дъртите пият и карат с 2 промила ! Има в пъти повече чалгарски и футболни програми по кабелната от всички научнопопулярни програми, те ли ще научат децата а и дъртите на ум и разум?? Администрацията е в пъти повече от нужното,и пак розови понита пак глупости !Нека ти треснат такъв строеж пред прозореца па да те видим как ще виеш като линейка !!ТАЯ държава няма да има икономика ,няма потенциал няма инженери техници,няма занаятчий ! Бълнувания да се строи като твоите ,се случват само в големите градове що в ЛОМ или Монтана не направят такава сграда ??А и какво точно като кярия ще донесе на София ,Младост тази сграда да не потече мед и масло ??Поредният кошмар в рамките на 2 години ,после офисчета ,магазинчета да не е фабрика за конци дори или хлебозавод ! Иди виж "Златният век" е така седи ,има една на Т.Александров и на Д.Петков пак 20 етажа и кусур !И кво ??Само си стърчат !Ти ми говориш за развитие пълни глупости!!

    14:11 28.05.2026

  • 27 Трябва да се заведе гражданско дело срещ

    4 0 Отговор
    Срещу община Младост за заплашване сигурността на живущите в Младост и да се поиска проверка на имуществото на престъпника кукурин, който е получил незнайно от кой 2 милиона лева дарения, за да подпише този произвол и орестъпление

    14:13 28.05.2026

  • 28 Нов Софиянец от Младост

    1 0 Отговор
    На УРУЖИЕ !
    Всички от "7-ми картофено пояс" /така му казваха в началото на Младост / да затворим Цариградското, та да видят селяните от София родните си места през крив макарон

    Коментиран от #30

    14:23 28.05.2026

  • 29 ПЪЛНИ Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Значи само гробарската мафия перачи на":

    Подкрепили доклада („ЗА“):ГЕРБ-СДСБСП„Има такъв народ“ (ИТН)„Синя София“ (КОД / Проф. Вили Лилков) Според защитниците на решението (като проф. Вили Лилков) сделката е изгодна, тъй като Столична община ще получи 30% от сградата без финансов риск, осигурявайки модерно пространство за нова районна администрация, спортна зала и културен център! Ти разбираш ли какви глупости са коментирали ?? А от другата страна на булеварда в Младост 3 има подобен чурук !!Много им е ценна сградата ,хората кучета ги яли!!

    14:24 28.05.2026

  • 30 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нов Софиянец от Младост":

    На оръжие ,ама спаха по изборите !! Сега се сетили риишш ли !!Избирателната активност в София на последните редовни местни избори за кмет и общински съветници беше 35,9%, а на втория тур отбеляза спад до около 34,6%. Сега обаче воят е до небесата ,!ЩО , щото чакаме някой да свърши нашата работа ! Са да не се оплакват ще си гледат стъкларията на по 10 метра ама ще са щастливи "Софиянци"

    14:34 28.05.2026

  • 31 койдазнай

    1 1 Отговор
    Имаше една фризьорка за кмет на Младост. Тя не даваше да се строи твърде много и изкара една петичка в сливенския затвор.

    Коментиран от #35

    14:38 28.05.2026

  • 32 Циник

    0 1 Отговор
    Софиянци нали само гласувате за сини и светлосини кметове? Дано асфалтират и застроят всичко до последната градинка, та дано ви дойде акъла. Ама надали.

    Коментиран от #33

    14:39 28.05.2026

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Циник":

    И фандъчка ли беше синя ?? А сига с глупостите ,минавал ли си по Графа или Витошка ??Там Терзиев прави ремонта !!Куку

    14:47 28.05.2026

  • 34 По добре строители....

    0 1 Отговор
    Никой не може да спре прогреса,но маже да изкопчи кеш под масата.Като спре търсенето,ще спре стройтелството.

    14:49 28.05.2026

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "койдазнай":

    А такива като теб гледаха сеир ! И сега пак същото злобеене !После се оплаквай на Ерменският ПОП....

    14:49 28.05.2026

