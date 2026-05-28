Столичният общински съвет отново срещу "Младост": 22-етажна сграда ще се строи

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.
Против строежа на сградата гласуваха общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“, „Възраждане“, Войслав Тодоров от „БСП за България“ и Ваня Григорова – независим общински съветник.
БТА припомня, че на 30 април 34 общински съветници подкрепиха строителството на 75-метровата сграда.
След протест на жители на „Младост“ и призиви на „Спаси София“ за преразглеждане на решението, кметът на София върна доклада за повторно обсъждане с аргумент за целесъобразност, за да може СОС да проведе нов дебат, в който да бъдат отчетени всички аргументи, свързани с развитието на района и обществените очаквания. „Искам да има спокойствие, че всички аргументи ще бъдат разгледани внимателно и отговорно. Икономическият интерес на общината ще бъде защитен“, посочи кметът преди две седмици.
Днес по време на дебата Бойко Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ се обяви срещу застрояването в „Младост“ и призова за защита на обществения интерес и преразглеждане на решението на СОС. Той подчерта недоволството на хиляди жители на квартала срещу нови строежи. „Така и не разбрахме какво районът ще получи в замяна и каква всъщност е цялостната визия за квартала“, каза Димитров. Той предупреди, че зад терена на 22-етажната сграда има още площи, предвидени за застрояване.
Росица Николова от „Спаси София“ заяви по време на обсъждането, че един договор с мобилен оператор е по-дълъг от защитата на обществения интерес в доклада на кмета Кукурин. По думите ѝ 92% от терена в „Младост“ са общинска собственост и Столичната община не може да я защити. Андрей Зографски добави, че развитието на един град не се измерва в метри бетон. Той даде пример с Виена, където високото строителство е изнесено извън централните части на града.
Войслав Тодоров от „БСП за България“ изрази несъгласие със строителството на високата сграда в „Младост“. Според него случаят е симптоматичен за отношението на СОС към жителите на квартала. Тодоров заяви, че съветниците трябва да решат дали са на страната на строителните интереси или на гражданите. Неговият колега Станислав Младенов от БСП обаче каза пред журналисти след гласуването, че това е „добра сделка, която ще донесе сериозен финансов приход за общината“.
От името на над 450 живущи в бл. 326 в „Младост 3“, който е в непосредствена близост до терена на бъдещата 75-метрова сграда, към общинските съветници се обърна Мариела Стайкова. Тя заяви, че докладът на Кукурин „чупи всички рекорди по чиновническа самонадеяност“ и е израз на „безмилостен строителен геноцид“ и „административно безсрамие“. По думите ѝ кметът на район „Младост“ бърза да финализира процеса в края на мандата си. Тя добави, че усещането за корупция е силно сред жителите. Според нея изсичането на естествена зеленина и застрояването на един от последните общински терени са недопустими.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Българин
Коментиран от #26
13:51 28.05.2026
12 Някой
София е голям град и е нормално да има високи сгради. Ако на някой не му харесва, купува си къща на село и се изнася.Там няма такива високи сгради.
На това мекере не може да му се има вяра - не е последователен. Веднъж така, после онака.
13:52 28.05.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИ Е КЛИЕНТ ... ПРАВЯ ЕДИН МНОГО ИНТЕРЕСЕН ФАЙЛ ЗА НЕГО
.......
ИЗЛЕЗЕ МНОГО БОКЛУК , СОФИЙСКИ БОКЛУК
13:53 28.05.2026
14 Някой
До коментар #2 от "който иска НЕБОСТЪРГАЧ ДА СИ ГО СТРОИ":На, и що да пречи на хората на село? Нека си ги строят я града.
13:53 28.05.2026
17 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Марин Дойчев Русев: Той е мажоритарен собственик и управител на компанията. Русев е крупен строителен предприемач, свързан с над 20 фирми в сферата на недвижимите имоти. Сред известните му проекти са луксозни обекти по Черноморието (като „Аполония Ризорт“) и в елитни софийски квартали („Лозенец Лукс“).„С.А.Р. Инвестмънт Груп“: Това дружество е съдружник в „Билд Топ Лукс“. Собственици в него са самият Марин Русев, Бойко Калчунков и Пламен Хинчовски!Връзки с „Пепи Еврото“ и казуса „Осемте джуджета“През партньорството си в „С.А.Р. Инвестмънт Груп“, Марин Русев е свързан с бизнесмена Росен Янков. Според разследващи журналисти от „Свободна точка“ и BIRD, името на Янков изплува в мащабни имотни сделки, които се свързват с кръга около покойния вече бивш следовател Петьо Петров !!Проверка на предишни луксозни проекти на „Билд Топ Лукс“ (като спечелилия награда комплекс Sofia Luxury Residence в Лозенец) показва, че техен архитект е бил арх. Калин Диков. Той е брат на дългогодишния бивш главен архитект на София – Петър Диков (управлявал по времето на Йорданка Фандъкова и Бойко Борисов), чието име редовно се свързваше с презастрояването!! Васил Терзиев официално върна решението за повторно гласуване в Общинския съвет. Това означава, че „сглобката“ от партии, които гласуваха „ЗА“ ГЕРБ, БСП, ИТН и КОД !!
Коментиран от #20
13:55 28.05.2026
20 Обикновени перачи на мръсни пари
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Никви предприемачи не са Тея тежки престъпници, перящи пари чрез повсеместната корупция на безнаказаните нищожества и измамици, узурпирали с измами кметствата и общините...и народът безсилен срещу двама трима мръсни престъпника и корупираби боклуци
14:06 28.05.2026
24 Значи само гробарската мафия перачи на
Коментиран от #29
14:09 28.05.2026
26 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #11 от "Българин":Какво точно се развива ??? Децата се друсат на 10 години, дъртите пият и карат с 2 промила ! Има в пъти повече чалгарски и футболни програми по кабелната от всички научнопопулярни програми, те ли ще научат децата а и дъртите на ум и разум?? Администрацията е в пъти повече от нужното,и пак розови понита пак глупости !Нека ти треснат такъв строеж пред прозореца па да те видим как ще виеш като линейка !!ТАЯ държава няма да има икономика ,няма потенциал няма инженери техници,няма занаятчий ! Бълнувания да се строи като твоите ,се случват само в големите градове що в ЛОМ или Монтана не направят такава сграда ??А и какво точно като кярия ще донесе на София ,Младост тази сграда да не потече мед и масло ??Поредният кошмар в рамките на 2 години ,после офисчета ,магазинчета да не е фабрика за конци дори или хлебозавод ! Иди виж "Златният век" е така седи ,има една на Т.Александров и на Д.Петков пак 20 етажа и кусур !И кво ??Само си стърчат !Ти ми говориш за развитие пълни глупости!!
14:11 28.05.2026
28 Нов Софиянец от Младост
Всички от "7-ми картофено пояс" /така му казваха в началото на Младост / да затворим Цариградското, та да видят селяните от София родните си места през крив макарон
Коментиран от #30
14:23 28.05.2026
29 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #24 от "Значи само гробарската мафия перачи на":Подкрепили доклада („ЗА“):ГЕРБ-СДСБСП„Има такъв народ“ (ИТН)„Синя София“ (КОД / Проф. Вили Лилков) Според защитниците на решението (като проф. Вили Лилков) сделката е изгодна, тъй като Столична община ще получи 30% от сградата без финансов риск, осигурявайки модерно пространство за нова районна администрация, спортна зала и културен център! Ти разбираш ли какви глупости са коментирали ?? А от другата страна на булеварда в Младост 3 има подобен чурук !!Много им е ценна сградата ,хората кучета ги яли!!
14:24 28.05.2026
30 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #28 от "Нов Софиянец от Младост":На оръжие ,ама спаха по изборите !! Сега се сетили риишш ли !!Избирателната активност в София на последните редовни местни избори за кмет и общински съветници беше 35,9%, а на втория тур отбеляза спад до около 34,6%. Сега обаче воят е до небесата ,!ЩО , щото чакаме някой да свърши нашата работа ! Са да не се оплакват ще си гледат стъкларията на по 10 метра ама ще са щастливи "Софиянци"
14:34 28.05.2026
33 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #32 от "Циник":И фандъчка ли беше синя ?? А сига с глупостите ,минавал ли си по Графа или Витошка ??Там Терзиев прави ремонта !!Куку
14:47 28.05.2026
35 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #31 от "койдазнай":А такива като теб гледаха сеир ! И сега пак същото злобеене !После се оплаквай на Ерменският ПОП....
14:49 28.05.2026