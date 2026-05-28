Столичният общински съвет отново срещу "Младост": 22-етажна сграда ще се строи

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

Против строежа на сградата гласуваха общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“, „Възраждане“, Войслав Тодоров от „БСП за България“ и Ваня Григорова – независим общински съветник.

БТА припомня, че на 30 април 34 общински съветници подкрепиха строителството на 75-метровата сграда.

След протест на жители на „Младост“ и призиви на „Спаси София“ за преразглеждане на решението, кметът на София върна доклада за повторно обсъждане с аргумент за целесъобразност, за да може СОС да проведе нов дебат, в който да бъдат отчетени всички аргументи, свързани с развитието на района и обществените очаквания. „Искам да има спокойствие, че всички аргументи ще бъдат разгледани внимателно и отговорно. Икономическият интерес на общината ще бъде защитен“, посочи кметът преди две седмици.

Днес по време на дебата Бойко Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ се обяви срещу застрояването в „Младост“ и призова за защита на обществения интерес и преразглеждане на решението на СОС. Той подчерта недоволството на хиляди жители на квартала срещу нови строежи. „Така и не разбрахме какво районът ще получи в замяна и каква всъщност е цялостната визия за квартала“, каза Димитров. Той предупреди, че зад терена на 22-етажната сграда има още площи, предвидени за застрояване.

Росица Николова от „Спаси София“ заяви по време на обсъждането, че един договор с мобилен оператор е по-дълъг от защитата на обществения интерес в доклада на кмета Кукурин. По думите ѝ 92% от терена в „Младост“ са общинска собственост и Столичната община не може да я защити. Андрей Зографски добави, че развитието на един град не се измерва в метри бетон. Той даде пример с Виена, където високото строителство е изнесено извън централните части на града.

Войслав Тодоров от „БСП за България“ изрази несъгласие със строителството на високата сграда в „Младост“. Според него случаят е симптоматичен за отношението на СОС към жителите на квартала. Тодоров заяви, че съветниците трябва да решат дали са на страната на строителните интереси или на гражданите. Неговият колега Станислав Младенов от БСП обаче каза пред журналисти след гласуването, че това е „добра сделка, която ще донесе сериозен финансов приход за общината“.

От името на над 450 живущи в бл. 326 в „Младост 3“, който е в непосредствена близост до терена на бъдещата 75-метрова сграда, към общинските съветници се обърна Мариела Стайкова. Тя заяви, че докладът на Кукурин „чупи всички рекорди по чиновническа самонадеяност“ и е израз на „безмилостен строителен геноцид“ и „административно безсрамие“. По думите ѝ кметът на район „Младост“ бърза да финализира процеса в края на мандата си. Тя добави, че усещането за корупция е силно сред жителите. Според нея изсичането на естествена зеленина и застрояването на един от последните общински терени са недопустими.