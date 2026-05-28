„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват платформата "Школо"

28 Май, 2026 12:37 920 21

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ настоява за нормативна забрана българските училища да използват частни електронни информационни системи, особено ако не са български, които създават и обработват лични данни на български граждани. Това обяви в декларация от парламентарната трибуна Ангел Янчев. Политическата сила призова също министъра на образованието и науката да внесе за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от август 2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин, според партията, ще бъдат гарантирани българският дигитален суверенитет в сферата на средното образование и защитата на личните данни на българските деца и техните родители, предаде БТА.

Ако министърът не внесе в срок от седем дни такъв проект за промени в наредбата, от „Възраждане“ са готови незабавно да внесат законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в частта за държавния образователен стандарт за информацията и документите, декларираха от политическата сила. Партията ще изпрати и официално писмо до министъра на образованието, с което да го уведоми за искането си.

Янчев припомни, че на 19 ноември 2025 г. от „Възраждане“ са се обърнали с декларация от трибуната на Народното събрание, тъй като според тях е бил нарушен дигиталният суверенитет на България по отношение на личните данни на стотици хиляди български ученици.

„На 18 ноември 2025 г. една калифорнийска компания със сървъри и мрежова инфраструктура в десетки държави срина достъпа до множество страници и услуги в интернет. Сривът не подмина и България. На 19 ноември 2025 г. спря достъпът до един голям частен електронен дневник, който обслужва учениците и родителите в 70% от българските училища, както и около половин милион български ученици и един милион родители“, заяви Ангел Янчев.

„Още през януари 2024 г., преди повече от две години, от „Възраждане“ предупредихме, че продажбата на компания, която има достъп до личните данни на стотици хиляди български деца и родители, е недопустима, независимо дали е британска или друга небългарска компания, след като не е регистрирана у нас и не е под прекия контрол на българските държавни институции“, посочи Янчев.

„Освен че става дума за част от националния и дигиталния суверенитет, във „Възраждане“ вече имаме информация, че британските служби разполагат с база данни с личните данни на стотици хиляди български ученици и техните родители“, каза още той и определи това като „недопустимо“.

Друга част от проблема е, че частна компания оперира с данните и образователните резултати на българските деца, при положение че съществува българска държавна национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която работи стабилно и е разработена от български дружества, собственост на Министерството на образованието и науката, отбеляза Янчев.

Той добави, че данните се съхраняват и обработват на сървъри, които са българска собственост, и съдържат информация за българските деца, техните оценки, забележки, похвали и съобщения.

„Друга страна на въпроса е защо компания с небългарска собственост изпълнява функции, свързани с българското образование“, се казва още в декларацията. Според „Възраждане“ това е особено необяснимо, след като държавният електронен дневник на МОН вече е изграден и функционира успешно.

От партията поставят и въпроса защо български бюджетни средства се плащат на компанията „Школо“, след като българските училища могат безплатно да използват държавния електронен дневник на МОН. Ангел Янчев посочи, че годишните абонаментни такси за „Школо“ започват от 1749 лв. без ДДС за училище с под 100 ученици и достигат до 2609 лв. без ДДС за училища с над 2000 ученици.

„Според последния годишен финансов отчет за 2024 г. „Школо“ има активи в размер на 4,333 млн. лв., формирани от средства от българската образователна система“, коментира Янчев. По думите му въпросът за данните и оценките е въпрос на национална сигурност.

Според „Възраждане“ подобен проблем с националния дигитален суверенитет съществува и при друго компютърно приложение, широко използвано в учебниците по компютърно моделиране за ученици от трети и четвърти клас. От партията отбелязват, че платформата също не е българска, не е под контрола на Министерството на образованието и науката и към момента не са известни действия за решаването на този проблем.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъ бест

    8 7 Отговор
    Само Възраждане. Долу Прогресивна България.

    Коментиран от #3, #7

    12:42 28.05.2026

  • 2 Сталин

    9 3 Отговор
    Това нищо не е ,скоро дигиталните ID на цървулите ще бъдат на сървърите в дата центровете на нашите господари от Сащ

    12:43 28.05.2026

  • 3 Нека да пиша

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Дъ бест":

    Другия път аут от парламента ,и Костя Копейката копанарска ще вие . А ,направили си жилището в Тюленово.

    Коментиран от #21

    12:45 28.05.2026

  • 4 Дориана

    3 10 Отговор
    Това е поредното доказателство, че Възраждане са абсолютно вредна партия за България и нямат място в Парламента. На следващите избори излизат от Парламента. Тези хора от сутрин до вечер се чудят какви нови пречки и вреди да измислят пред българското общество и Парламента с цел да бавят важните проблеми за Народа. Платформата Школо е изпитан метод за обратна връзка с учениците особено при грипни ваканции и по време на Корона вируса. На учениците се дава възможност за самостоятелна работа и самооценка. Така, че Костадин Костадинов да осмисли, че той и неговата партия Възраждане до сега не да направили нищо добро.

    Коментиран от #9

    12:49 28.05.2026

  • 5 И тия

    4 7 Отговор
    като "Регресивна България" искат връщане с десетилетия назад !

    12:50 28.05.2026

  • 6 Разни омразни

    7 0 Отговор
    МОН, МВР, МО и Правосъдито трябва да бъдат обслужвани единствено и само от държавни бази. За какво съществува Министерство на електронното управление, толкова години и толкова милиони излапа, та България да плаща на партийни хрантутници?

    12:53 28.05.2026

  • 7 Дориана

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дъ бест":

    Точно обратното Възраждане са националистическа партия, чиято цел е чрез националистични идеи и лозунги да срине България на дъното икономически и финансово . Готови са и във всеки един момент от национализъм да запалят война със съседите. Нямат никакво място в Парламента.

    Коментиран от #18

    12:53 28.05.2026

  • 8 Нексус

    2 5 Отговор
    Виж, ако компаниите бяха руслямистански, няма проблем.

    12:55 28.05.2026

  • 9 Напредничава сватя

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Супер аргументация! Значи когато САЩ пуснат следващата "пандемия", с цел заробване на населението, тук да има готови посрещачи?

    Коментиран от #19

    12:56 28.05.2026

  • 10 мне

    4 6 Отговор
    Школо е добра платформа която демократизира образованието. Без нея крадливите директорки и ченгенца в системата съвсем се разпишолват.
    Много им дреме на чужденците дали Петърчо има 3 или 4 по химия, да речем.
    Основната ралзика е, че информацията се запазва и е достъпна за родители, ученици, учители и не е в ръцете на по-равните чернгета и връзкари да си правят с нея каквото искат.

    Да питам, това лие проблемът на държавата? Че имаме онлайн база данни за взети часове, отсъствия, оценки и забележки?

    Коментиран от #16

    12:59 28.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    5 1 Отговор
    Държавата трябва да държи лични данни само в държавни системи. В цяла Европа където се опитаха да нарушат това и дадоха лични данни на частни компании станаха куп течове на данни, истински рай за измамниците. Някои от тях даже бях хванати да ги продават.

    13:01 28.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    1 3 Отговор
    НЕ ЩЕ АСТНИЦИИИИИИ , НЕГРАМОТНИ МАКСУДИ КОПЕЙКА ДЖИЙ ....
    ВъзРАЖДАНЕ НА 15 ГОДИНИ!!!!

    13:03 28.05.2026

  • 15 мога да изброя

    2 3 Отговор
    Десеткихиляди по-важни и по-належащи въпроси с които да се заеме някога някой истински партиот.
    Но, такъв за момента не се вижда.
    Това тук е измислен проблем.
    Достъпността на данни онлайн е едно от малкото позитивни неща покрай ЕЗ.

    13:04 28.05.2026

  • 16 За тройкаджията

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "мне":

    Петърчо, естествено, че не им дреме за тебе, но има други деца, с потенциал, за които им дреме и искат да ги смукнат, докато не са се огледали в живота. Има и трети, които пък трябва да бъдат сломени преди да им пораснат крила, защото много мислят.

    13:07 28.05.2026

  • 17 Феникс

    1 0 Отговор
    кКоло е инструмент на глобалистите и неолибералите да промиват мозъчетата на децата, чрез своите НПО-та и грантояди!

    13:12 28.05.2026

  • 18 Я у лево

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Със сигурност,нямате деца.Абсолютно съм убеден.Иначе не бихте ръсили " мозъчни бисери" ,много встрани от публикуваната информация.За достъп до подобна информация,с такъв обхват,всяка мощна ,разузнавателна служба,би позлатила всеки,който им е осигури.Чиста,без никакво съмнение като количество и обемА ние,не само им е поднасяме на тепсия,но им заплащаме за това.Какви могат да бъдат последиците,няма да ви обяснявам.Няма да ги разберете и оцените.Много ниска топка сте,като интелект,за трезв анализ.

    13:13 28.05.2026

  • 19 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Напредничава сватя":

    Много глупав коментар. Америка изобщо няма намерение да заробва корумпирана мафиотска България. Тази глупост могат да я измислят само от Възраждане.

    13:19 28.05.2026

  • 20 Търсете парите

    1 0 Отговор
    Заровеното куче е кой е разрешил ползването й в училищата и колко са им платили. А че са за затвора е друг въпрос.

    13:20 28.05.2026

  • 21 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да пиша":

    А когато ви осветлят фермите към нпо-тата на шорош и цъфнеш вътре, какво да те правим?!

    Когато си продал най-скъпото си (свободната воля), ставаш направо за съжаление!
    Ако пък вредиш и на народа си, тогава заслужаваш народната "любов"!!!

    13:21 28.05.2026

