Пикап се вряза в ТИР на пътя Криводол - Монтана

Днес, 29 май 2026 година, около 15:15 часа на обходния път между Криводол и Монтана възникна катастрофа между служебен пикап тип "баничарка" и ТИР. Инцидентът стана на около километър след прелеза в посока град Монтана, като по първоначална информация рязко спиране на тежкотоварния автомобил е довело до последващия сблъсък, съобщават от BulNews.
В инцидента са участвали служебен лек автомобил с пловдивска регистрация и камион, управляван от турски гражданин. Двете превозни средства са се движели в посока Монтана.
Когато камионът намалил скоростта внезапно, шофьорът на баничарката е предприел екстремно спиране. В опита си да избягва челен сблъсък с превозно средство в насрещната лента, той се е ударил в задната част на ТИР-а.
Въпреки сериозните материални щети по предната част на леката кола, шофьорът се е отървал само с уплаха и леки охлузвания. Турският шофьор също е напълно невредим.
На мястото на инцидента веднага пристигна екип на Пътна полиция - Враца. Служителите на реда тестваха двамата участници за употреба на алкохол, като техническото средство отчете 0,0 промила и при двамата.
Трафикът в този участък е изключително интензивен, тъй като трасето се използва като официален обходен маршрут заради мащабните ремонтни дейности по главен път Е-79. С цел предотвратяване на пълно блокиране на движението, патрулният автомобил и ТИР-ът своевременно са преместени на първата възможна отбивка.
Сериозно деформираната лека кола остава встрани от пътното платно до пристигането на специализирана техника. От полицията апелират преминаващите шофьори да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
19:10 29.05.2026
2 Васил
19:15 29.05.2026
3 Опорка
Хаххаха мисирките покоряват нови езикови върхове
19:17 29.05.2026
4 Да ама
19:31 29.05.2026
5 Как бе
19:33 29.05.2026
6 Не ве, не е пикап, никой не кара пикап
19:33 29.05.2026
7 Ван
19:40 29.05.2026
8 Кривчо
Коментиран от #12
19:45 29.05.2026
9 хмммм
19:46 29.05.2026
10 Мдаааа
АКО ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ПИШЕТЕ ЧЕ КАМИОН СЕ Е ВРЯЗАЛ РАКЕТА 😂🤣🤣😂
19:54 29.05.2026
11 факт
20:00 29.05.2026
12 Територията
До коментар #8 от "Кривчо":Няма пари, без пари как се строят широки пътища и магистрали??? Откраднаа ги двамата дебели управници
20:00 29.05.2026
13 мисиркова работа
20:03 29.05.2026