Пикап се вряза в ТИР на пътя Криводол - Монтана

Днес, 29 май 2026 година, около 15:15 часа на обходния път между Криводол и Монтана възникна катастрофа между служебен пикап тип "баничарка" и ТИР. Инцидентът стана на около километър след прелеза в посока град Монтана, като по първоначална информация рязко спиране на тежкотоварния автомобил е довело до последващия сблъсък, съобщават от BulNews.

В инцидента са участвали служебен лек автомобил с пловдивска регистрация и камион, управляван от турски гражданин. Двете превозни средства са се движели в посока Монтана.

Когато камионът намалил скоростта внезапно, шофьорът на баничарката е предприел екстремно спиране. В опита си да избягва челен сблъсък с превозно средство в насрещната лента, той се е ударил в задната част на ТИР-а.

Въпреки сериозните материални щети по предната част на леката кола, шофьорът се е отървал само с уплаха и леки охлузвания. Турският шофьор също е напълно невредим.

На мястото на инцидента веднага пристигна екип на Пътна полиция - Враца. Служителите на реда тестваха двамата участници за употреба на алкохол, като техническото средство отчете 0,0 промила и при двамата.

Трафикът в този участък е изключително интензивен, тъй като трасето се използва като официален обходен маршрут заради мащабните ремонтни дейности по главен път Е-79. С цел предотвратяване на пълно блокиране на движението, патрулният автомобил и ТИР-ът своевременно са преместени на първата възможна отбивка.

Сериозно деформираната лека кола остава встрани от пътното платно до пристигането на специализирана техника. От полицията апелират преминаващите шофьори да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.