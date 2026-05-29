Пикап се вряза в ТИР на пътя Криводол - Монтана
Пикап се вряза в ТИР на пътя Криводол - Монтана

29 Май, 2026 19:08 971 13

Трафикът в този участък е изключително интензивен

Снимка: BulNews
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес, 29 май 2026 година, около 15:15 часа на обходния път между Криводол и Монтана възникна катастрофа между служебен пикап тип "баничарка" и ТИР. Инцидентът стана на около километър след прелеза в посока град Монтана, като по първоначална информация рязко спиране на тежкотоварния автомобил е довело до последващия сблъсък, съобщават от BulNews.

В инцидента са участвали служебен лек автомобил с пловдивска регистрация и камион, управляван от турски гражданин. Двете превозни средства са се движели в посока Монтана.

Когато камионът намалил скоростта внезапно, шофьорът на баничарката е предприел екстремно спиране. В опита си да избягва челен сблъсък с превозно средство в насрещната лента, той се е ударил в задната част на ТИР-а.

Въпреки сериозните материални щети по предната част на леката кола, шофьорът се е отървал само с уплаха и леки охлузвания. Турският шофьор също е напълно невредим.

На мястото на инцидента веднага пристигна екип на Пътна полиция - Враца. Служителите на реда тестваха двамата участници за употреба на алкохол, като техническото средство отчете 0,0 промила и при двамата.

Трафикът в този участък е изключително интензивен, тъй като трасето се използва като официален обходен маршрут заради мащабните ремонтни дейности по главен път Е-79. С цел предотвратяване на пълно блокиране на движението, патрулният автомобил и ТИР-ът своевременно са преместени на първата възможна отбивка.

Сериозно деформираната лека кола остава встрани от пътното платно до пристигането на специализирана техника. От полицията апелират преминаващите шофьори да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    11 0 Отговор
    така правят пикапите, тип баничарка...

    19:10 29.05.2026

  • 2 Васил

    9 0 Отговор
    Явно е карал без запалени светлини през слънчевият ден!

    19:15 29.05.2026

  • 3 Опорка

    17 0 Отговор
    пикап тип "баничарка"
    Хаххаха мисирките покоряват нови езикови върхове

    19:17 29.05.2026

  • 4 Да ама

    10 1 Отговор
    Дебила се е опитал май да изпреварва камиона.

    19:31 29.05.2026

  • 5 Как бе

    6 0 Отговор
    Пак турчина е виновен.

    19:33 29.05.2026

  • 6 Не ве, не е пикап, никой не кара пикап

    9 0 Отговор
    в територията, Баничарка.

    19:33 29.05.2026

  • 7 Ван

    5 0 Отговор
    Този автомобил ако е пикап, то аз съм факти-журнал.

    19:40 29.05.2026

  • 8 Кривчо

    7 0 Отговор
    Обърнахте селски път в международен! Вчера пътувах по този път от Монтана през Криводол. Ужас! Турските тирове са напълнили пътя с километри! Няма изпреварване и колоната се движи със скоростта на най-бавния ТИР. А те са натоварени и пъплят по нагорнищата. И в двете посоки е така! Шосето преди няма пет години е ремонтирано а сега е започнало да прави дълбоки коловози и да се цепи и пропада към канавката.

    Коментиран от #12

    19:45 29.05.2026

  • 9 хмммм

    8 0 Отговор
    Мъката край няма по тези земи. Само като се сетя кои са кметове и се хващам за главата!

    19:46 29.05.2026

  • 10 Мдаааа

    4 0 Отговор
    ТОВА Е БАНИЧАРКА БЕ ... ТАПИРИ .
    АКО ИСКАТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ПИШЕТЕ ЧЕ КАМИОН СЕ Е ВРЯЗАЛ РАКЕТА 😂🤣🤣😂

    19:54 29.05.2026

  • 11 факт

    4 0 Отговор
    тировете са убийци ...настилките и пътищата не отговарят за движение по тях на тирове...безконтролни са от полицията....

    20:00 29.05.2026

  • 12 Територията

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кривчо":

    Няма пари, без пари как се строят широки пътища и магистрали??? Откраднаа ги двамата дебели управници

    20:00 29.05.2026

  • 13 мисиркова работа

    3 0 Отговор
    уж пикап пък то баничарка ама те мисирките толкова ги разбират наименованията на превозните средства на оня от несебър с мини джипа се убиха да му казват атв пък то няма нищо общо…

    20:03 29.05.2026

