След разпита на Ерол Мюмюн: Прокурор от Кърджали отхвърли обвиненията на вътрешния министър

29 Май, 2026 20:37 1 537 28

Демерджиев заяви, че Каменов е осуетил процесуални действия и това е довело до забавяне

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с право на отговор след изявление вчера на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което бяха отправени критики към негови действия по конкретно разследване. На 28 май кметът на Кърджали ЕролМюмюн бе разпитан в Областната дирекция на МВР.

Министър Демерджиев заяви, че Каменов е осуетил процесуални действия и това е довело до забавяне: "По-рано в Кърджали имаше процесуални действия, за които трябваше да съдейства прокуратурата в града... има един заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Този човек веднъж вече осуети такива действия, давайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор и към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори с и.ф. главен прокурор. Имам уверението, че ще работим, имам уверението, че прокуратурата ще си влезе във функциите, имам уверението, че строго ще се прилага законът. Има такива действия на определени места, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам и.ф. главен прокурор да взима мерки своевременно тези примери да не се мултиплицират. Но след като се е отвел прокурорът, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства".

В позицията си Каменов категорично отхвърля твърденията като „съвършено неверни“ и заявява, че всички негови действия са били законосъобразни. Той подчертава, че при условия на неотложност разследващите органи имат правомощия да действат самостоятелно, ако преценят, че са налице основания за това. Заместник окръжният прокурор посочва още, че своевременно е уведомявал ръководството на прокуратурата за действията си и изразява мнение, че изявленията на вътрешния министър подкопават независимостта на съдебната власт и принципа на разделение на властите. Каменов заявява още, че няма да допусне името му да бъде използвано в политически конфликти и обявява, че ще потърси защита на правата си по съдебен ред след изясняване на всички факти.

Публикуваме цялата позиция:

Уважаеми представители на медиите, уважаеми съграждани,

В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия.

Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност.

Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице.

Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите.

Ето защо спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния ми, така и институционалния авторитет.

Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред.

След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред,за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив.

С уважение: Дафин Каменов


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От село

    35 9 Отговор
    Мюмюн да си носи в затвора грес и сапун

    Коментиран от #8

    20:42 29.05.2026

  • 2 Да,бе

    46 11 Отговор
    Прокурор да говори за право е, като предофил за детска градина ..

    20:42 29.05.2026

  • 3 ТОЗИ МУШМОРОК

    18 46 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ НЕМА ДА ИЗКАРА ДЪЛГО.С ТЕЗИ ПЛОСКИ МИЛИЦИОНЕРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ ПЪТ ЗА НИКЪДЕ.

    20:43 29.05.2026

  • 4 Без име

    16 23 Отговор
    Става дума за приют за бездомни животни за три милиона лева. Точно на Байрам. След този случай Ердоган дали ще предоговаря за Боташ, как мислите?

    20:44 29.05.2026

  • 5 Винаги

    34 8 Отговор
    А тази така наречена - партия ,а не крадлива сган , Трябва да изчезне за

    20:44 29.05.2026

  • 6 Тоя

    26 6 Отговор
    бо-л-к дафин и магнитска падлога

    20:44 29.05.2026

  • 7 Свински черва, трябват крути мерки

    37 3 Отговор
    Айдее, и тоя ще се окаже, че не познзва Мюмюн, виждал го е веднаж, и то случайно!

    20:46 29.05.2026

  • 8 Цацар Сараф

    35 5 Отговор

    До коментар #1 от "От село":

    Прокурор Дафинчо Каменов, заедно с Мюмюнчо, Байрямчо, Делянчо Пееф и Тиквоча Борисов са едно и също престъпно нещо и ще лежат в съседни килии.

    20:49 29.05.2026

  • 9 897

    6 17 Отговор
    Така е било и така ще бъде, победителите не ги съдят, а те ще си играят с победените както си искат. Получаването на пълна победа за ПБ стана с голямата шашма с машините и извършителите са "шалтаните от ПП", които умело се правят на опозиция, допускам и малчаливото съгласие на ГЕРБ. Вероятно няма и да има народно вълнение организирано от ПП, каквото и да става в държавата. Ще поживеем и ще видим, както казват таварищите. Все пак страната има нужда от спокойствие, от което бе лишена за дълго време точно от тези, които "победиха".

    Коментиран от #10, #17

    21:03 29.05.2026

  • 10 Виж сега,

    22 3 Отговор

    До коментар #9 от "897":

    Кой, къде и как, няма значение. Влязат ли Тиквата Борисов и Пеевски в затвора, това ще означава, че България тръгва по правилен път.

    Коментиран от #20

    21:12 29.05.2026

  • 11 Наглия

    15 3 Отговор
    Маймун- Мюмюн! Затвора е мястото където ще се превъзпита да стане човек! Крадливо ДПС! Дано са влязат всички зад решетките!

    Коментиран от #14

    21:25 29.05.2026

  • 12 Не така

    5 11 Отговор
    Голям гаф за вътрешния министър той имаше евтин ПР видеоклип с кмета в предизборната кампания търсеше ДП в щаба в Кърджали изгони го кмета. И сега се реваншира по много смешен и елементарен и типичен милиционерски стил.

    Коментиран от #15

    21:28 29.05.2026

  • 13 свинарникът квичи

    13 4 Отговор
    Значи МВР е на прав път.

    Коментиран от #22

    21:28 29.05.2026

  • 14 Ще те допълня

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Наглия":

    Не е само той. Я огледай глутницата от депутати около Делян Пеевски и ще разбереш че всички вкупом са за зандана.

    21:30 29.05.2026

  • 15 Така, така

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не така":

    Крадливият кмет Мюмюн заделя редовно от краденото към Дебелото Момче. Когато и да му сложат белезниците, все ще е късно.

    21:32 29.05.2026

  • 16 Никой не е очаквал

    13 2 Отговор
    Обратното! Прокуратурата е прогизнала от корупция.
    Има ли някой, който може да повярва, че един опитен и практикуващ юрист, навлязал в политиката, заемащ отговорен пост какъвто е Дерменджиев ще изрича име на прокурор и ще коментира намесата му в действията на органите на МВР, ако няма основание да го направи!?
    Наглостта на « децата» на Пеевски и Борисов е доказана.
    И днес се тиражира, че Великотърновският съд е оставил за постоянно в ареста шофьора от ПТП при Телиш. И тази проукатура му е повдигнала обвинение за УМИШЛЕНО престъпление. И този човек лежи в ареста извън всякакви срокове и човечност, само защото един герберски активист се гаври и това му доставя удоволствие.
    Тази съдебна система е за взривяване.
    Това

    Коментиран от #18

    21:35 29.05.2026

  • 17 щом за тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "897":

    победител означва крадец имаш сериозен проблем…

    21:44 29.05.2026

  • 18 Гербаджийската помия

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой не е очаквал":

    Колко животи е скапала. Дано има Божия справедливост.

    21:45 29.05.2026

  • 19 донки

    10 0 Отговор
    Този прокурор чува ли се как сам се излага?! 30 години служи на Кърджалии... ми категоричен знак, че е част от мафиото - депесарската структура НЯМА.

    Оставка веднага корумпе!

    21:56 29.05.2026

  • 20 Джо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Виж сега,":

    Виж сега умник тези неща са сложни за тебе, занимавай се с нещо друго.

    Коментиран от #25

    22:06 29.05.2026

  • 21 Цък

    4 1 Отговор
    Този прокурор е пътник. Бърка Радев с Мирчев. Радев действа, Мирчев само вдига пушилка.

    22:07 29.05.2026

  • 22 Джо

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "свинарникът квичи":

    МВР е свинарника и за това квичи.

    Коментиран от #26

    22:08 29.05.2026

  • 23 Истината

    4 0 Отговор
    Не се ли закрие антиконституционната турска партия създадена на верска основа и не се ли отстранят прокурорите и съдиите обслужващи мафията няма да спрат кражбите за милиони !

    22:09 29.05.2026

  • 24 Гост

    1 0 Отговор
    Счита мюмюн-а, ама не разбира, че ще се наложи да носи отговорност, свърши депесарският рахат, съвсем скоро всяка корумпирана държавна Гнида ще и се наложи да лежи ефективно в пандиза, както и ще и се конфискува имуществото до девето коляно..., Честито!😂 Както е казал Народа- "хитрата сврака, та с двата крака..."😁

    22:12 29.05.2026

  • 25 Джеймс

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джо":

    Прав си! Просто нещо е ПееФ и Тиквата да влязат в затвора, а сложното ще бъде вътре в килиите.

    22:12 29.05.2026

  • 26 Така е, но

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Джо":

    Свинското квичене на пеевско-герберските крадци е музика за ушите на честните и почтени хора.

    22:14 29.05.2026

  • 27 дафинов лист

    1 0 Отговор
    Няма и дума дали си е правил отвод!
    Няма и ред намесвал ли се е апелативен прокурор!
    Само общи приказки на човек завършил право в технически университет,на другия край на България.

    22:18 29.05.2026

  • 28 ГОСТ

    2 0 Отговор
    и какво като е излязал с заявление всички знаят че изпълняват поръчки. всичко в тая държава се промива във времето дали за некомпетентно отношение или за безхаберие или за отплата за назначение е все едно. нищо не работи за главните крадци а само за кокошкарите има правосъдие.

    22:25 29.05.2026

