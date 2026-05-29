След разпита на Ерол Мюмюн: Прокурор от Кърджали отхвърли обвиненията на вътрешния министър

Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с право на отговор след изявление вчера на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което бяха отправени критики към негови действия по конкретно разследване. На 28 май кметът на Кърджали ЕролМюмюн бе разпитан в Областната дирекция на МВР.
Министър Демерджиев заяви, че Каменов е осуетил процесуални действия и това е довело до забавяне: "По-рано в Кърджали имаше процесуални действия, за които трябваше да съдейства прокуратурата в града... има един заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Този човек веднъж вече осуети такива действия, давайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезсмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се е опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор и към ВСС, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори с и.ф. главен прокурор. Имам уверението, че ще работим, имам уверението, че прокуратурата ще си влезе във функциите, имам уверението, че строго ще се прилага законът. Има такива действия на определени места, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам и.ф. главен прокурор да взима мерки своевременно тези примери да не се мултиплицират. Но след като се е отвел прокурорът, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства".
В позицията си Каменов категорично отхвърля твърденията като „съвършено неверни“ и заявява, че всички негови действия са били законосъобразни. Той подчертава, че при условия на неотложност разследващите органи имат правомощия да действат самостоятелно, ако преценят, че са налице основания за това. Заместник окръжният прокурор посочва още, че своевременно е уведомявал ръководството на прокуратурата за действията си и изразява мнение, че изявленията на вътрешния министър подкопават независимостта на съдебната власт и принципа на разделение на властите. Каменов заявява още, че няма да допусне името му да бъде използвано в политически конфликти и обявява, че ще потърси защита на правата си по съдебен ред след изясняване на всички факти.
Публикуваме цялата позиция:
Уважаеми представители на медиите, уважаеми съграждани,
В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия.
Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност.
Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице.
Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите.
Ето защо спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния ми, така и институционалния авторитет.
Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред.
След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред,за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив.
С уважение: Дафин Каменов
7 Свински черва, трябват крути мерки
20:46 29.05.2026
20:46 29.05.2026
8 Цацар Сараф
До коментар #1 от "От село":Прокурор Дафинчо Каменов, заедно с Мюмюнчо, Байрямчо, Делянчо Пееф и Тиквоча Борисов са едно и също престъпно нещо и ще лежат в съседни килии.
20:49 29.05.2026
10 Виж сега,
До коментар #9 от "897":Кой, къде и как, няма значение. Влязат ли Тиквата Борисов и Пеевски в затвора, това ще означава, че България тръгва по правилен път.
Коментиран от #20
21:12 29.05.2026
14 Ще те допълня
До коментар #11 от "Наглия":Не е само той. Я огледай глутницата от депутати около Делян Пеевски и ще разбереш че всички вкупом са за зандана.
21:30 29.05.2026
15 Така, така
До коментар #12 от "Не така":Крадливият кмет Мюмюн заделя редовно от краденото към Дебелото Момче. Когато и да му сложат белезниците, все ще е късно.
21:32 29.05.2026
16 Никой не е очаквал
Има ли някой, който може да повярва, че един опитен и практикуващ юрист, навлязал в политиката, заемащ отговорен пост какъвто е Дерменджиев ще изрича име на прокурор и ще коментира намесата му в действията на органите на МВР, ако няма основание да го направи!?
Наглостта на « децата» на Пеевски и Борисов е доказана.
И днес се тиражира, че Великотърновският съд е оставил за постоянно в ареста шофьора от ПТП при Телиш. И тази проукатура му е повдигнала обвинение за УМИШЛЕНО престъпление. И този човек лежи в ареста извън всякакви срокове и човечност, само защото един герберски активист се гаври и това му доставя удоволствие.
Тази съдебна система е за взривяване.
17 щом за тебе
До коментар #9 от "897":победител означва крадец имаш сериозен проблем…
21:44 29.05.2026
18 Гербаджийската помия
До коментар #16 от "Никой не е очаквал":Колко животи е скапала. Дано има Божия справедливост.
21:45 29.05.2026
20 Джо
До коментар #10 от "Виж сега,":Виж сега умник тези неща са сложни за тебе, занимавай се с нещо друго.
Коментиран от #25
22:06 29.05.2026
22 Джо
До коментар #13 от "свинарникът квичи":МВР е свинарника и за това квичи.
Коментиран от #26
22:08 29.05.2026
25 Джеймс
До коментар #20 от "Джо":Прав си! Просто нещо е ПееФ и Тиквата да влязат в затвора, а сложното ще бъде вътре в килиите.
22:12 29.05.2026
26 Така е, но
До коментар #22 от "Джо":Свинското квичене на пеевско-герберските крадци е музика за ушите на честните и почтени хора.
22:14 29.05.2026
27 дафинов лист
Няма и ред намесвал ли се е апелативен прокурор!
Само общи приказки на човек завършил право в технически университет,на другия край на България.
22:18 29.05.2026
