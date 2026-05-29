Хотелиерите трябва да определят правилно цените си за домакинството на Евровизия, за да не отблъснат туристите

Спекулация, паника или умен бизнес ход? Веднага след победата на Дара, свободните стаи в София за периода на Евровизия буквално се изпариха от платформите. Има ли риск столицата да остане без места за хилядите фенове?

В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" гостува изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев.

Първите резервации за следващото издание на Евровизия са започнали още в нощта след победата на Дара, а хотелиерите вече подготвят ценовата си политика за периода на конкурса. Това заяви Дучев. По думите му липсата на свободни стаи в момента не означава реален недостиг, а временно ограничаване на предлагането, докато хотелите определят цените си за периода на събитието.

Според Дучев повишаването на цените при подобни международни събития е нормална практика, но предупреди, че прекомерното поскъпване може да отблъсне туристите. Той даде пример с Тел Авив, където хотелите увеличили цените десетократно и това довело до рязък спад на посетителите. „Не бива да стигаме до този сценарий“, подчерта Дучев. За разлика от това, Ливърпул успял да намери баланса и след домакинството на Евровизия реализирал сериозен икономически ефект и ръст на повторните посещения от туристи.

По думите на Дучев България разполага с достатъчно добра хотелска база, за да посрещне феновете на конкурса. „София отдавна е готова“, заяви той и допълни, че в организацията могат да се включат и близки градове като Пловдив или курорти като Боровец.

Според изпълнителния директор на асоциацията Евровизия е „исторически шанс“ за страната и възможност за огромна международна реклама. „Това е шанс, който няма как да се повтори в близките десетилетия“, каза той. Дучев подчерта, че позитивният имидж от подобно събитие не може да бъде постигнат дори с мащабни рекламни бюджети.

По думите му успехът ще зависи от координацията между държавата, общините и бизнеса, както и от способността България да остави добро впечатление у посетителите.