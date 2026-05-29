Хотелиерите трябва да определят правилно цените си за домакинството на Евровизия, за да не отблъснат туристите

29 Май, 2026 21:06 744 14

  • георги дучев-
  • хотели-
  • евровизия

Хотелиерите трябва да определят правилно цените си за домакинството на Евровизия, за да не отблъснат туристите
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Спекулация, паника или умен бизнес ход? Веднага след победата на Дара, свободните стаи в София за периода на Евровизия буквално се изпариха от платформите. Има ли риск столицата да остане без места за хилядите фенове?

В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" гостува изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев.

Първите резервации за следващото издание на Евровизия са започнали още в нощта след победата на Дара, а хотелиерите вече подготвят ценовата си политика за периода на конкурса. Това заяви Дучев. По думите му липсата на свободни стаи в момента не означава реален недостиг, а временно ограничаване на предлагането, докато хотелите определят цените си за периода на събитието.

Според Дучев повишаването на цените при подобни международни събития е нормална практика, но предупреди, че прекомерното поскъпване може да отблъсне туристите. Той даде пример с Тел Авив, където хотелите увеличили цените десетократно и това довело до рязък спад на посетителите. „Не бива да стигаме до този сценарий“, подчерта Дучев. За разлика от това, Ливърпул успял да намери баланса и след домакинството на Евровизия реализирал сериозен икономически ефект и ръст на повторните посещения от туристи.

По думите на Дучев България разполага с достатъчно добра хотелска база, за да посрещне феновете на конкурса. „София отдавна е готова“, заяви той и допълни, че в организацията могат да се включат и близки градове като Пловдив или курорти като Боровец.

Според изпълнителния директор на асоциацията Евровизия е „исторически шанс“ за страната и възможност за огромна международна реклама. „Това е шанс, който няма как да се повтори в близките десетилетия“, каза той. Дучев подчерта, че позитивният имидж от подобно събитие не може да бъде постигнат дори с мащабни рекламни бюджети.

По думите му успехът ще зависи от координацията между държавата, общините и бизнеса, както и от способността България да остави добро впечатление у посетителите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кдккдкд

    6 0 Отговор
    Софиянци точат секирите!
    Бакшишите помпят помпите!

    Коментиран от #14

    21:09 29.05.2026

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    Глупости.Те вече точат сабите.

    21:10 29.05.2026

  • 3 Лост

    1 0 Отговор
    И закъде са резервациите от първата нощ при положение,че 25 пъти не столицата е била домакин?

    21:13 29.05.2026

  • 4 Милен

    2 2 Отговор
    Дано да я направят тая ,,Евровизия" в София, че да няма наплив и драстично поскъпване в останалата част от страната, та да можем да си почиваме където искаме.

    21:14 29.05.2026

  • 5 1488

    5 1 Отговор
    вместо с евровизия догодина, столичани ще бъдат зарадвани със заря, за сметка на рф

    Коментиран от #10

    21:15 29.05.2026

  • 6 Гост

    3 1 Отговор
    Е те са ги определили правилно - €18 000 на нощ

    21:23 29.05.2026

  • 7 "Да,да"

    1 1 Отговор
    Ден година храни, и при соца беше така и в евро атлантизма ще е така Защо? Вълкът козината си мени, нрава никога.

    21:37 29.05.2026

  • 8 Държавата спокойно може да

    3 1 Отговор
    контролира цените. Идването на туристите не е по причина на високото качество на туристическите услуги у нас.

    21:44 29.05.2026

  • 9 Айрян мен

    2 0 Отговор
    Откога Пловдив е пи близко до София ? Перник, Дупница , Ботевград и Правец та дори Благоевград и Пазарджик са по-близко до София отколкото Пловдив !

    21:48 29.05.2026

  • 10 Даже

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    доста по-рано...

    21:50 29.05.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    От лакомия вече дават панелка с 2 стаи за 10к евро на вечер, яко подигравка става в инста

    21:51 29.05.2026

  • 12 Дам

    2 0 Отговор
    Те всички цени в България по това време ще са "справедливи цени" така че няма да има проблеми

    22:03 29.05.2026

  • 13 Перо

    1 1 Отговор
    Мутрите ще гризнат дръвцето! На туристите им излиза по-евтино да плащат за бензин и самолетни билети, отколкото цени на долнопробни хотели, равни на Монако!

    22:05 29.05.2026

  • 14 "Правилно" повече ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кдккдкд":

    от "справедливо" или по- малко ?

    22:29 29.05.2026

