Хотелиерите трябва да определят правилно цените си за домакинството на Евровизия, за да не отблъснат туристите

Спекулация, паника или умен бизнес ход? Веднага след победата на Дара, свободните стаи в София за периода на Евровизия буквално се изпариха от платформите. Има ли риск столицата да остане без места за хилядите фенове?
В ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" гостува изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев.
Първите резервации за следващото издание на Евровизия са започнали още в нощта след победата на Дара, а хотелиерите вече подготвят ценовата си политика за периода на конкурса. Това заяви Дучев. По думите му липсата на свободни стаи в момента не означава реален недостиг, а временно ограничаване на предлагането, докато хотелите определят цените си за периода на събитието.
Според Дучев повишаването на цените при подобни международни събития е нормална практика, но предупреди, че прекомерното поскъпване може да отблъсне туристите. Той даде пример с Тел Авив, където хотелите увеличили цените десетократно и това довело до рязък спад на посетителите. „Не бива да стигаме до този сценарий“, подчерта Дучев. За разлика от това, Ливърпул успял да намери баланса и след домакинството на Евровизия реализирал сериозен икономически ефект и ръст на повторните посещения от туристи.
По думите на Дучев България разполага с достатъчно добра хотелска база, за да посрещне феновете на конкурса. „София отдавна е готова“, заяви той и допълни, че в организацията могат да се включат и близки градове като Пловдив или курорти като Боровец.
Според изпълнителния директор на асоциацията Евровизия е „исторически шанс“ за страната и възможност за огромна международна реклама. „Това е шанс, който няма как да се повтори в близките десетилетия“, каза той. Дучев подчерта, че позитивният имидж от подобно събитие не може да бъде постигнат дори с мащабни рекламни бюджети.
По думите му успехът ще зависи от координацията между държавата, общините и бизнеса, както и от способността България да остави добро впечатление у посетителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кдккдкд
Бакшишите помпят помпите!
Коментиран от #14
21:09 29.05.2026
2 Лост
21:10 29.05.2026
3 Лост
21:13 29.05.2026
4 Милен
21:14 29.05.2026
5 1488
Коментиран от #10
21:15 29.05.2026
6 Гост
21:23 29.05.2026
7 "Да,да"
21:37 29.05.2026
8 Държавата спокойно може да
21:44 29.05.2026
9 Айрян мен
21:48 29.05.2026
10 Даже
До коментар #5 от "1488":доста по-рано...
21:50 29.05.2026
11 ООрана държава
21:51 29.05.2026
12 Дам
22:03 29.05.2026
13 Перо
22:05 29.05.2026
14 "Правилно" повече ли е
До коментар #1 от "Кдккдкд":от "справедливо" или по- малко ?
22:29 29.05.2026