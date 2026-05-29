Илияна Йотова: Институциите дължат подкрепа на децата на загинали служители

29 Май, 2026 18:41 395 6

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова посрещна в сградата на президентската институция в София семействата и децата от Фондация "Емил Шарков". Срещата бе посветена на предизвикателствата, пред които са изправени наследниците на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на Министерството на вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на институцията.

Организацията е учредена през 2014 година в памет на загиналия командос от Специализирания отряд за борба с тероризма Емил Шарков, като нейна основна кауза е подпомагането на семействата на починали служители на МВР.

По време на срещата Илияна Йотова открои дългогодишната дейност на организацията и изградената от нея общност. Тя подчерта, че държавните структури трябва да направят повече, за да гарантират спокойствие и перспективи за развитие на тези деца.

"Институциите са в дълг на децата, загубили родител в системата на МВР, и има какво да направят, за да ги подпомогнат, така че да имат най-важното – право на детство, спокойствие и перспектива за бъдещето, да имат самочувствие за това, което техните родители са направили за България", заяви Илияна Йотова. По думите ѝ обществото трябва да се върне към ценности като чест, доблест и дълг.

Председателят и основател на фондацията Милена Шаркова, съпруга на загиналия командос, изрази благодарност към държавния глава за приема и за създадената приятелска атмосфера, в която децата се чувстват подкрепени.

"Целта ни е тази наша общност, която сме създали, „Деца на бащи герои“, да има възможност да общува помежду си и децата да се развиват по най-добрия начин като човеци и достойни наследници на своите родители, дали живота си за Родината", посочи Милена Шаркова.

В рамките на проведения разговор между представителите на фондацията, родителите и настойниците бяха обсъдени текущите инициативи и административните трудности, с които се сблъсква организацията. Основен акцент беше поставен върху спешната необходимост от подобряване на оперативното и по-тясно взаимодействие с Министерството на вътрешните работи.

Илияна Йотова увери присъстващите, че президентската институция остава предвидим и верен партньор на организацията, готов да оказва съдействие при преодоляването на бъдещи административни и социални предизвикателства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МВР е

    6 1 Отговор
    добре финансирана институция, да се подпомагат по вътрешен ред.

    18:45 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Йотова да направи инициатива за Организация Деткомиссии и помощь ВЧК.

    18:46 29.05.2026

  • 3 Анджо

    6 0 Отговор
    Повече работници загиват от МВР служители. Това важи за всички деца които са загубили родителите. Не делете хората на професии.

    18:48 29.05.2026

  • 4 Дзак

    2 2 Отговор
    Това е вярно!

    18:50 29.05.2026

  • 5 Гробар

    1 0 Отговор
    Селска пръчко. Ченгетата. Дават фира. Защитавайки. Мутрите и феодалите. Събират. Членски внос. От наркотрафикантите и дилърите. За партийните. Каси. Не лъжи.

    19:02 29.05.2026

  • 6 Ти си

    0 0 Отговор
    милионерка , пазят те , бъди щедра !

    19:03 29.05.2026

