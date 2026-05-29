Апелативен съд - Велико Търново остави зад решетките шофьора по делото "Сияна"

Подсъдимият за тежката катастрофа по знаковото дело „Сияна“ остава окончателно в ареста, след като Апелативен съд - Велико Търново потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Това съобщават официално от пресцентъра на съдебната институция. Магистратите оставиха без уважение жалбата на защитата на шофьора срещу предходното определение на Окръжен съд - Плевен, като прецениха, че няма основания за налагането на по-лека мярка.

Съставът на въззивния съд е категоричен, че събраните до момента доказателства по никакъв начин не разколебават обоснованото предположение за съпричастност на подсъдимия към деянието. Мъжът е изправен пред съда за тежко умишлено престъпление, което предвижда висока наказателна санкция.

Именно строгостта на закона и заплахата от ефективна присъда могат да мотивират шофьора да се укрие. Според съдиите обществената опасност на самото престъпление, както и тази на самия извършител, остават изключително завишени.

В досието на подсъдимия изпъкват множество предишни провинения на пътя. Доказателствата сочат, че той е санкциониран нееднократно по административен ред за сериозни нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани най-вече с превишаване на разрешената скорост.

Още по-сериозен аргумент за съда се оказа фактът, че мъжът вече е осъждан два пъти в миналото за шофиране в период, в който свидетелството му за управление на моторно превозно средство е било отнето.

В решението си висшите магистрати посочват, че "задържането на подсъдимия не може да бъде определено като продължително или такова извън разумния срок", поради което мярката „задържане под стража“ се явява напълно адекватна и пропорционална на настоящия етап от процеса.

Определението на съда във Велико Търново е окончателно и не подлежи на последващо обжалване.