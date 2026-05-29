Апелативен съд - Велико Търново остави зад решетките шофьора по делото "Сияна"

29 Май, 2026 19:42 534 16

Мъжът е изправен пред съда за тежко умишлено престъпление, което предвижда висока наказателна санкция.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подсъдимият за тежката катастрофа по знаковото дело „Сияна“ остава окончателно в ареста, след като Апелативен съд - Велико Търново потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Това съобщават официално от пресцентъра на съдебната институция. Магистратите оставиха без уважение жалбата на защитата на шофьора срещу предходното определение на Окръжен съд - Плевен, като прецениха, че няма основания за налагането на по-лека мярка.

Съставът на въззивния съд е категоричен, че събраните до момента доказателства по никакъв начин не разколебават обоснованото предположение за съпричастност на подсъдимия към деянието. Мъжът е изправен пред съда за тежко умишлено престъпление, което предвижда висока наказателна санкция.

Именно строгостта на закона и заплахата от ефективна присъда могат да мотивират шофьора да се укрие. Според съдиите обществената опасност на самото престъпление, както и тази на самия извършител, остават изключително завишени.

В досието на подсъдимия изпъкват множество предишни провинения на пътя. Доказателствата сочат, че той е санкциониран нееднократно по административен ред за сериозни нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани най-вече с превишаване на разрешената скорост.

Още по-сериозен аргумент за съда се оказа фактът, че мъжът вече е осъждан два пъти в миналото за шофиране в период, в който свидетелството му за управление на моторно превозно средство е било отнето.

В решението си висшите магистрати посочват, че "задържането на подсъдимия не може да бъде определено като продължително или такова извън разумния срок", поради което мярката „задържане под стража“ се явява напълно адекватна и пропорционална на настоящия етап от процеса.

Определението на съда във Велико Търново е окончателно и не подлежи на последващо обжалване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    8 5 Отговор
    анадолецьт и прегазената ц uганka сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с проскубаните вежди

    19:43 29.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 6 Отговор
    Зaщо?! Защото ония престъпник със скубаните вежди се вее по телевизиите и съдиите не искат неприятности!

    Реалния убиец е дядото! Реалните убийци са партийните приятелчета на баща и!
    Човека е изкупителна жертва на мафиота с държавна субсидия!

    19:52 29.05.2026

  • 3 Родител

    4 8 Отговор
    Дано това се случва с всеки убиец ,защото до сега си плащаха на съд и прокуратура , но видяха ,че дойде времето да отговарят с действията си.

    Коментиран от #4, #5

    19:54 29.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Родител":

    Глупости! Делото е силно политизирано и Темида вместо да е сляпа гледа и с двете!
    До издаване на присъда нищо не предполага човека да е в ареста! Може да е с гаранция или подписка. Държат го затворен само заради наглостта на престъпната мутра, която го съди!

    20:06 29.05.2026

  • 6 Така

    5 1 Отговор
    Трябва да ги осъждат не може цистерна с гориво да я управляват с над 100 км. на 2 лентов път Русе - Силистра

    Коментиран от #7

    20:21 29.05.2026

  • 7 ей главанак

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Така":

    ти на училище ходил ли си? когато се движиш зад някого със 100км/ч да не мислиш че той се движи със същата скорост? камионите са ограничени на 90км/ч независимо какво превозват

    Коментиран от #12

    20:28 29.05.2026

  • 8 Пешо

    2 0 Отговор
    Сигурно от тази катастрофа до сега са загинали стотици но само този шьофор остава в ареста - защо ? - не е логично и нормално

    20:30 29.05.2026

  • 9 това ни е териториятя

    4 2 Отговор
    само в българия е прието да те държат в ареста докато докажеш че си невинен… не че го защитавам незнам какво е направил дали той е виновен или дядото на момиченцето което загина но заради досадния и баща мисля че има нещо гнило

    20:30 29.05.2026

  • 10 пиукащ сковранец

    1 0 Отговор
    сигурно като дете са му направили писмена забележка че не си е изрязал ноктите и затова сега ще го държат затворен , това с колчетата и постоянния патрул си е преиграване , но добре че поизчистиха пътя та има някаква видимост преди беше като тунел

    20:34 29.05.2026

  • 11 ТИГО

    2 0 Отговор
    ВИЕ koпeлeнцa сте реалните убиици ! Некадърни с мнение и претенции нищоправници !На държавна работа гледащи с презрение плебеите ,крадци на дребно за 20 литра нафта или 2 кила сирене !Гледащи за рушвети и погалване от "Началника" ,слагачи и подлоги,мисирки и пуяци без срам и съвест !!!

    20:35 29.05.2026

  • 12 Киро Цистерната

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ей главанак":

    Тежкотоварните камиони са ограничени на 90км/ч, цистерни с опасни товари са ограничени на 85км/ч, пътническите автобуси на 100км/ч. Това беше преди 10-ина години. Тогава имаше начин да се манипулира скоростта и много сервизни техници и шофьори без съвест извършваха подобни дейности. Говорил съм с колеги и са ми казвали, че след 2020г все по трудно стават манипулации, но българинът нали е тарикат, няма да се учудя ако е намерил цаката на всичко. Затова летят със над 100км/ч и се трепят по пътищата.

    20:38 29.05.2026

  • 13 А бе

    2 0 Отговор
    ей главанак голям си тъпак карам с 85км и той ме изпреварва с колко кара щом си ходил на училище пр-с-ак

    Коментиран от #16

    20:39 29.05.2026

  • 14 Това е чудовищно

    1 0 Отговор
    Няма такъв съд! Безумие! Министърът на поавосъдието да поиска проверка.
    Това е гавра с един човек при положение, че водача на колата е бил пиян и е изпреварвал неправилно!

    20:41 29.05.2026

  • 15 Станчо

    1 0 Отговор
    Ма как да не е "Умишлено" . Къде отиваш ,може би ? Сигурно се е целил нарочно и е познавал предварително колата на дядото с внучката -дете на отявлен политик на Герб -НН. сега вече със собствена партия ,но точно това умишленото е чудно как ще го докаже. С обществен натиск не става ,нито с пари освен ако не са много.

    20:43 29.05.2026

  • 16 Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "А бе":

    Най-умния , когато виждаш на километража 85 сети ли се да видиш дали размера на гумите ти отговаря на стандартното за автомобила ? Защото с джанти 17 вместо с оригиналните 16 и по високите гуми си е 5-9 км. реално по-ниска скорост от това което ти е на километража. А дори и радар има проценти законно технически допустима грешка . Личния ти километраж не е мерило , а стила на изказването ти е на каруцар или всичките камионаджии сте такива.

    20:51 29.05.2026

