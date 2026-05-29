Апелативен съд - Велико Търново остави зад решетките шофьора по делото "Сияна"

Подсъдимият за тежката катастрофа по знаковото дело „Сияна“ остава окончателно в ареста, след като Апелативен съд - Велико Търново потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Това съобщават официално от пресцентъра на съдебната институция. Магистратите оставиха без уважение жалбата на защитата на шофьора срещу предходното определение на Окръжен съд - Плевен, като прецениха, че няма основания за налагането на по-лека мярка.
Съставът на въззивния съд е категоричен, че събраните до момента доказателства по никакъв начин не разколебават обоснованото предположение за съпричастност на подсъдимия към деянието. Мъжът е изправен пред съда за тежко умишлено престъпление, което предвижда висока наказателна санкция.
Именно строгостта на закона и заплахата от ефективна присъда могат да мотивират шофьора да се укрие. Според съдиите обществената опасност на самото престъпление, както и тази на самия извършител, остават изключително завишени.
В досието на подсъдимия изпъкват множество предишни провинения на пътя. Доказателствата сочат, че той е санкциониран нееднократно по административен ред за сериозни нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани най-вече с превишаване на разрешената скорост.
Още по-сериозен аргумент за съда се оказа фактът, че мъжът вече е осъждан два пъти в миналото за шофиране в период, в който свидетелството му за управление на моторно превозно средство е било отнето.
В решението си висшите магистрати посочват, че "задържането на подсъдимия не може да бъде определено като продължително или такова извън разумния срок", поради което мярката „задържане под стража“ се явява напълно адекватна и пропорционална на настоящия етап от процеса.
Определението на съда във Велико Търново е окончателно и не подлежи на последващо обжалване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
всеки ден по всички турски сериали
с проскубаните вежди
19:43 29.05.2026
2 ДрайвингПлежър
Реалния убиец е дядото! Реалните убийци са партийните приятелчета на баща и!
Човека е изкупителна жертва на мафиота с държавна субсидия!
19:52 29.05.2026
3 Родител
Коментиран от #4, #5
19:54 29.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Родител":Глупости! Делото е силно политизирано и Темида вместо да е сляпа гледа и с двете!
До издаване на присъда нищо не предполага човека да е в ареста! Може да е с гаранция или подписка. Държат го затворен само заради наглостта на престъпната мутра, която го съди!
20:06 29.05.2026
6 Така
Коментиран от #7
20:21 29.05.2026
7 ей главанак
До коментар #6 от "Така":ти на училище ходил ли си? когато се движиш зад някого със 100км/ч да не мислиш че той се движи със същата скорост? камионите са ограничени на 90км/ч независимо какво превозват
Коментиран от #12
20:28 29.05.2026
8 Пешо
20:30 29.05.2026
9 това ни е териториятя
20:30 29.05.2026
10 пиукащ сковранец
20:34 29.05.2026
11 ТИГО
20:35 29.05.2026
12 Киро Цистерната
До коментар #7 от "ей главанак":Тежкотоварните камиони са ограничени на 90км/ч, цистерни с опасни товари са ограничени на 85км/ч, пътническите автобуси на 100км/ч. Това беше преди 10-ина години. Тогава имаше начин да се манипулира скоростта и много сервизни техници и шофьори без съвест извършваха подобни дейности. Говорил съм с колеги и са ми казвали, че след 2020г все по трудно стават манипулации, но българинът нали е тарикат, няма да се учудя ако е намерил цаката на всичко. Затова летят със над 100км/ч и се трепят по пътищата.
20:38 29.05.2026
13 А бе
Коментиран от #16
20:39 29.05.2026
14 Това е чудовищно
Това е гавра с един човек при положение, че водача на колата е бил пиян и е изпреварвал неправилно!
20:41 29.05.2026
15 Станчо
20:43 29.05.2026
16 Данчо
До коментар #13 от "А бе":Най-умния , когато виждаш на километража 85 сети ли се да видиш дали размера на гумите ти отговаря на стандартното за автомобила ? Защото с джанти 17 вместо с оригиналните 16 и по високите гуми си е 5-9 км. реално по-ниска скорост от това което ти е на километража. А дори и радар има проценти законно технически допустима грешка . Личния ти километраж не е мерило , а стила на изказването ти е на каруцар или всичките камионаджии сте такива.
20:51 29.05.2026