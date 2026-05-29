Първите два влака от Алстом идват в България до броени дни - СНИМКИ + ВИДЕО

Първите два нови мотрисни влака от Алстом, поръчани от Министерството на транспорта, пътуват към България, разбра ФАКТИ.бг. Мотрисите ще бъдат със серия 35 в страната ни.

Държавата има договор за общо 35 такива влака, които ще идват на партиди.

Първите две ще влязат в страната ни през Румъния и ще се насочат към Пловдив, където ще са пребивават преди да бъдат напълно сертифицирани и пуснати в експлоатация.

Очаква се влаковете да стъпят на родна територия след два до три дни.

Преди няколко месеци мотрисен влак от същия модел на Алстом, предназначен за руминските железници, беше на изпитания и сертификации в България.

Целият договор е на стойност 451.5 млн. евро, но по плана за възстановяване и устойчивост ще мине само сумата за първите 12 влака.

В България вече пристигнаха четири нови влака по друга поръчка с Шкода.