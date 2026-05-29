Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Първите два влака от Алстом идват в България до броени дни - СНИМКИ + ВИДЕО

Първите два влака от Алстом идват в България до броени дни - СНИМКИ + ВИДЕО

29 Май, 2026 20:33 1 601 35

  • влак-
  • алстом-
  • министерството на транспорта-
  • българия-
  • мотрисите-
  • договор-
  • румъния-
  • пловдив-
  • бдж-
  • шкода-
  • железници

Договорът е за общо 35 мотриси

Първите два влака от Алстом идват в България до броени дни - СНИМКИ + ВИДЕО - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първите два нови мотрисни влака от Алстом, поръчани от Министерството на транспорта, пътуват към България, разбра ФАКТИ.бг. Мотрисите ще бъдат със серия 35 в страната ни.

Държавата има договор за общо 35 такива влака, които ще идват на партиди.

Първите две ще влязат в страната ни през Румъния и ще се насочат към Пловдив, където ще са пребивават преди да бъдат напълно сертифицирани и пуснати в експлоатация.

Очаква се влаковете да стъпят на родна територия след два до три дни.

Преди няколко месеци мотрисен влак от същия модел на Алстом, предназначен за руминските железници, беше на изпитания и сертификации в България.

Целият договор е на стойност 451.5 млн. евро, но по плана за възстановяване и устойчивост ще мине само сумата за първите 12 влака.

В България вече пристигнаха четири нови влака по друга поръчка с Шкода.

@wnbahnspotter13 Neue Zug für BDZ 🤩@Vectron4ik🚂 @Eisenbahnfotografin ÖBB 🫶🏻❤️ @ÖBB 4020 🚂🚂🚂🚆🚄🚄🚄🚝🚆 @Alexus.MK🚅📸 @misheard👀 @🦁 @trainspotting_oö @Trainspotter Dorian🚆 @Trainspotter_Franz @Spotter_Sandro🇦🇹🦅 ♬ original sound - r.m.b.f3


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Га идват

    7 0 Отговор
    Да бръзам да ги фана

    20:37 29.05.2026

  • 2 Сталин

    36 1 Отговор
    До края на годината новите влакове ще бъдат 0срани от цървулите,вандализма е национален спорт в България

    20:38 29.05.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    29 2 Отговор
    След като ги пуснат тук ще бъдат надраскани с графити от една шепа к о п е л е т а@ драскачи...

    Коментиран от #5

    20:39 29.05.2026

  • 4 Булпсихопатъ

    11 0 Отговор
    Чета и не схващам "където ще са пребивават" ,къде е уловката?
    Или неграмотните са се размножили?

    20:41 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хааххх

    1 5 Отговор
    Нови ама седалките смрад

    Коментиран от #10, #11

    20:52 29.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Ще са пребивават в Пловдив, а? Мисири!!!

    20:56 29.05.2026

  • 8 ПЪЛНИ Глупости

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе !":

    ДА ама не са руски боклуци ,а ти като блатник си слушай Кобзон !!

    21:03 29.05.2026

  • 9 ПЪЛНИ Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе !":

    Аз ще те кача на Руските дето са от Бойчиновци -Лом да те видя каква песен ще пееш щайгите на старото метро ще ти се видят Ролс Ройс

    Коментиран от #22

    21:06 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПЪЛНИ Глупости

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хааххх":

    Ама що си пръднал ??

    21:10 29.05.2026

  • 12 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор
    Аз съм травестит от ПП-ДБ и мисля само за дрога и анална любов

    Коментиран от #18

    21:12 29.05.2026

  • 13 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Къде са поставени дезодорантите? Питам за един приятел.

    21:12 29.05.2026

  • 14 Кдкдк

    0 0 Отговор
    И румънците ги купували!
    Румъния не бяха ли сила в жп-то?!

    21:12 29.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор
    Красиво ,бързо комфортно и с интернет ?? Не е като Грубо грозно и не рита !!!!!!!

    21:13 29.05.2026

  • 17 Фактолог

    6 0 Отговор
    Швейцарските влакове на Stadler се правят в Беларус!

    Коментиран от #19

    21:15 29.05.2026

  • 18 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":

    ТИ си Лaйнep папагал ,с раздута цвайка!!!Швестерче

    21:15 29.05.2026

  • 19 ПЪЛНИ Глупости

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Фактолог":

    Я пак пиленце !Има такъв завод и там се правеха много влакове, но към днешна дата новите европейски влакове на марката се правят предимно в Швейцария, Полша, Германия и Испания!

    Коментиран от #25, #26, #27, #28, #30, #31

    21:21 29.05.2026

  • 20 За шарани

    7 0 Отговор
    "с европейско финансиране"? А кой е финансирал Европа? Даваме пари, а дори отвоюваните ни ги спират с всякакви поводи и претенции.

    21:23 29.05.2026

  • 21 Далавера има

    1 0 Отговор
    12 по финансиране, а другите 11?

    Коментиран от #23

    21:26 29.05.2026

  • 22 Никой не казва

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Старото си е старо. А новите влакове в Русия виждал ли си. НЕ си. И как сравняваш старо с ново. Нещо дето не си го видял.

    Коментиран от #29

    21:26 29.05.2026

  • 23 Далавера има

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Далавера има":

    Не 11, а 23.

    21:27 29.05.2026

  • 24 ЛОШО е

    2 1 Отговор
    Информацията е страшно СТАРА. Влаковете са вече в Пловдив, за изпитания по високоскоростното трасе.

    21:28 29.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ПЪЛНИ Глупости

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Никой не казва":

    АЗ виждам тук СИМЕНСИТЕ по 7000 Квата дето теглят стотици тонове с 120 км -ч !!Виждам и старите 6 осни руски дизели с двутактовите двигатели ,заради който махнаха NOHAB !И се започна с закъсненията на влаковете заради " икономичният руски дизел" ! Само не ме пипай по тази тема че и Изкуствениот нема да ти помогне

    Коментиран от #34

    21:37 29.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Я пак !?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Това е информация от преди 8 месеца: 29/08/2025

    Беларуските железници подписаха тази седмица договор с швейцарската компания Щадлер (Stadler ) за производство на влакове, заяви Александър Хорашевич, първият заместник-началник на Беларуските железници. „Тази седмица сключваме договор за производство на подвижен състав за мотриси - както електрически, така и дизелови.“ „Според договора се очаква да се произведат 65 бройки: 30 електрически влака и 35 дизелови влака. Щадлер продължава да работи в Беларус. Да, има трудности с доставката на някои компоненти, но светът не е фиксиран към Европа и определени производители, така че ще се справим“

    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #35

    21:41 29.05.2026

  • 32 Дзак

    0 0 Отговор
    Една ли ща са по Барканската линия!

    21:54 29.05.2026

  • 33 що не взеха

    0 0 Отговор
    влакове москвич да се радват копейките?

    22:12 29.05.2026

  • 34 Никой не казва

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ПЪЛНИ Глупости":

    И пак сравняваш НЕ сравними неща. СИМЕНС със някакви бракми. Влакове с различно време на производство. Разлика от цели епохи.

    22:21 29.05.2026

  • 35 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Я пак !?":

    От Щадлер официално отрекоха тази информация и казаха, че е лъжа. Няма нов договор. Беларус е под санкции и Швейцария ги спазва.

    За руснаците и техните роби лъжата е като дишането. Не знам кой още им вярва...

    П.С. Путин каза, че няма да напада Украйна.

    22:29 29.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове