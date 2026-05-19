Николай Денков обвини ПБ в осакатяване на опозицията чрез новия правилник за работата на НС

19 Май, 2026 11:55 2 523 90

  • николай денков-
  • прогресивна българия-
  • обвинения-
  • опозиция-
  • осакатяване

"Дори Бойко Борисов и Делян Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозицията", каза още Денков

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С предложените промени в новия правилник за работа и дейността на Народното събрание се премахва се задължението на министрите и другите лица да се отчитат пред парламента, премахва се възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи и местната власт, създава се монопол на председателят на НС да определя дневния ред в пленарна зала и комисии, отнемат възможността на опозицията да вкарва нейни точки в дневния ред. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Николай Денков на брифинг в парламента, предаде репортер на ФОКУС.

"Дори Бойко Борисов и Делян Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозицията", каза още той.

Според депутата от ПГ на ПП и заместник-председател на Народното събрание Стою Стоев от "Прогресивна България" сами не разбират предложенията, които предлагат. Денков отказа коментира за новите предложени параметри на бюджета докато "не види конкретните текстове на проекта.".

Новите правила

"Прогресивна България" предлага промени в новия правилник за работа на Народното събрание. Временна комисия подготвя правилника, а дотогава се прилага старият.

В "деня на опозицията" (всяка първа сряда), когато се вкарват точки без комисии, няма да се провеждат изслушвания на министри. Предлага се временни комисии да се създават само с подкрепа на 1/5 от депутатите (48 подписа), като такава численост има само "Прогресивна България".

Искат да отпадне ограничението министрите да отлагат отговор на устен въпрос до два пъти, както и изискването при неотговор в 10-дневен срок да се явяват в НС и да обясняват. Съкращава се и времето за изказвания: от 5 на 3 минути при второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Реплика ще е позволена само към депутати от други групи. Законопроектите и докладите ще се получават 24 часа по-рано вместо 72, а отпада и задължението институции да предоставят документи на депутати.

Според вносителите целта е подобряване на работата на парламента, като "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Академика е прав и го разкри

    15 46 Отговор
    Румен Радев назначи Павлета Пеловска за заместник-министър на регионалното развитие. Откъде Радев познава арх. Пеловска, която е дългогодишен ГЕРБ кадър? Същата е бивш зам.кмет на район "Изгрев" по времето на ГЕРБ. Политически пост! Представител на ГЕРБ в 23-РИК София през 2023 година. С нея ли ще бори чувалите и корупцията в пътищата на Бойко Борисов? Брат й е юрисконсулт на Столична община при Бойко Борисов. Майката е небеизвестната Даниела Пеловска, която предаде простест срещу кабинета Борисов-1 и отиде на преговори лично с него в Министерския съвет. После минава в ДПС-Добрич. Представител на ДПС в РИК-Дорич. Лично посреща и развежда Йордан Цонев в областта. Има обща фабрика с дъщеря си според публикации във всички големи медии.

    Връзката на Радев с ГЕРБ и ДПС започва да става бетонен възел.

    Коментиран от #43

    12:01 19.05.2026

  • 4 Хасковски каунь

    91 15 Отговор
    Денков,
    помниш ли сглобката какви ги вършеше с опозицията? Унижавахте Президент избран от народа.
    Сега ти кой си? С отпаднала необходимост, май

    12:01 19.05.2026

  • 5 Стенли

    14 51 Отговор
    Поклон академик Денков -

    Радев има двама нови говорители. Хвалят го на поразция.
    Символът на мутренския преход - сикаджията Венци Стефанов.
    И злополучният директор на Галъп, който го фалира, и лиценз на ПИК - Борислав Цеков.

    Първият, бившият старшина Стефанов от поделението ГСМ, вика: Радев е човекът, ще ни оправи, най-добър, най-подготвен. И напада жестоко злобно Корнелия Нинова, която явно ги притеснява нещо.

    Вторият поздравява Радев, партията му и хвали съдебната реформа. Разбирай от чие име.

    Върнахме се на изходна точка. Същите герои, същият силовашко-мутренски модел на властта. С нов премиер.

    12:02 19.05.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 11 Отговор
    Гледай си сапуна искания да пътува!

    12:07 19.05.2026

  • 7 БРАВО СГЛОПКИ ЗБОГОМ

    42 9 Отговор
    САПУНИ,ВЕРО,ГЛУПАВИЯ КРУШАРСКИ,ПЪРХОТА,БАТ ТАНАС,КОКОРЧО НА ТАКИВА ДУПЕТА ТАКИВА ЧУРЧИТА А ЗА ПРАЗЧОВЦИТЕ ВЕЛИНГРАДСКА ПОРОДА И БАНКЕНСКА ЩЕ ИМА ИЗНЕНАДИ ЦСЗ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЧЕСТИТО.

    12:09 19.05.2026

  • 8 Ужас

    46 7 Отговор
    Раз смърдя се и сапунджията академик ами направете сглобката на мазно турско кафе - б-к-уци

    12:10 19.05.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 37 Отговор
    Радев надгражда модела Борисов - Пеевски и скоро ще бяга заедно с тях.

    Коментиран от #16

    12:14 19.05.2026

  • 10 Зеления

    23 5 Отговор
    Статиите се редуват:
    -ревът на центаджиите - 1 рунд Пърхута
    -Путин - 1 рунд
    -статия пълнеж за...."снимала се с Роналдо показа прелести" или от този сорт /с подобни заглавия просто закопавате на дъното този сайт/
    -следва втори рунд рев на центаджии - Денков /Мирчев от 2 дни е в нелегалност и не смее да се покаже след случката с доставчика/
    -статия пълнеж за футбол
    -2 рунд статии как Украйна попилява Русия на фронта
    -за разнообразие статия за Дара /написано името й обаче на латиница, понеже сме "големи европейци"/

    12:15 19.05.2026

  • 11 1001

    46 7 Отговор
    Осакатил! Две седмици не са минали. Няма е тази простащина в парламента. Тихо академиче.

    12:15 19.05.2026

  • 12 Дориана

    44 13 Отговор
    Абсолютно прави са Румен Радев и неговата партия Прогресивна България да ограничат Опозицията, която от първия ден нищо друго не прави освен са пречи и да саботира всичко. Народа им е отредил да бъдат вън от властта като опозиция, а те с всички сили се стремят да работят като отмъщение срещу народа и България. Точно за това трябва да бъдат максимално ограничени и изключени за да не им се дава възможност да играят ролята в Парламента на саботьори.

    Коментиран от #23, #26, #47

    12:16 19.05.2026

  • 13 Абе

    35 5 Отговор
    Айдеее, и тоа изпущи сапунья.

    12:16 19.05.2026

  • 14 Сурикат

    44 5 Отговор
    Щом Сапунджи ефенди квичи,значи всичко е точно в десятката.

    12:18 19.05.2026

  • 15 Сапуна е скрит ГЕРБАДЖИЯ

    29 6 Отговор
    И изпълнява поръчки.

    12:18 19.05.2026

  • 16 Дориана

    30 8 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Радев няма нищо общо с Борисов разликата е от Земята до небето. Все едно да се сравнява жабата с коня. Народа в прав текст каза на Борисов и Пеевски- Мафията вън !

    Коментиран от #17

    12:19 19.05.2026

  • 17 Тая

    10 17 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    да не й плаща Радев за тъпите коментари. Аман от военни диктатор чета и чугунени комунисти.

    Коментиран от #38

    12:20 19.05.2026

  • 18 Азът

    31 6 Отговор
    Абе сапунджиев, не те ли е срам да говориш за осакатяване след като вие полегнали в скута на Пеевски осакатихме цяла конституция с поправките, които направихте. Вие осакатихте основният ни закон с едничката цел да ограничите и да си отмъстите на Радев. Само че вие не ударите Радев, вие шарлатани осакатихте президентската институция като такава и в бъдеще време! И сега да квичите за "осакатяване на опозицията" е меко казано цинично!

    12:21 19.05.2026

  • 19 Тити на Кака

    29 8 Отговор
    Недоразумението Денков откровено лъже, когато твърди, че министрите вече няма да се отчитат пред НС. Ще се отчитат. Но не и по едноличната прищявка на някой страдащ от махмурлук Манол или Ивайло, а само след минаване през съответната комисия.
    Това ще спести време, защото всеки, който се е заслушвал в това, което се случва в дните за парламентарен контрол знае - 90% от въпросите/отговорите са откровен спам. Е, на това губивреме трябва да се сложи край.
    И сега спамърите вдигат олелия, лъжейки като Ивчо Бекапейски за битки с Шишита, Буцита и доставчици в Лозенец.
    Това е нивото им - това правят!

    12:21 19.05.2026

  • 20 Назад генерале!

    6 15 Отговор
    Тука направо стъпиха на мина! Уморени, куци и недовиждащи стари коне. Пардон , военни.

    12:22 19.05.2026

  • 21 Ми сега е момента не Денков

    7 2 Отговор
    Поискайте Евровизия да е във Варна. Разкритикувайте министрите от ИТН.

    Коментиран от #24

    12:22 19.05.2026

  • 22 Плюс

    8 13 Отговор
    тоновете лъжи и обещания , сега и тази тъпня си решиха другарите ! Много лапни шарани е имало да им повярват на другарите и да чакат да потекат реки от мед и масло ! От комунист нищо не можеш да вземеш , колкото от змия вълна .

    12:23 19.05.2026

  • 23 Драга

    8 18 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    зад опозицията стоят живи хора и по конституция всички депутати трябва да отстояват правата и свободите на всички. Това, което правят е противоконституционно . Не могат да ограничат опозицията, защото ще залеем площадите.

    Коментиран от #35

    12:23 19.05.2026

  • 24 Че то

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ми сега е момента не Денков":

    един читав няма !

    12:24 19.05.2026

  • 25 Тома

    11 1 Отговор
    Много ми е чудно какво работят в народното събрание че ще вземат да се спънат

    12:25 19.05.2026

  • 26 Ега ти коментара

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    тая е готова за нацистка! Пращайте я директно в Кремъл, там да се слово излива гнусните си фашистки послания!

    Коментиран от #41

    12:27 19.05.2026

  • 27 факуса

    11 4 Отговор
    каква опозиция сте бе сапунсмотан,затвор за вас,особено тебе дет подписа да докарат де що боклук има в запада

    12:27 19.05.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    ДЯНКОВ САМО ИГРАЕ ТЕАТЪР
    .....
    СПОНСОРИТЕ НА ПП ДБ ОТНФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА И ДАРИНА ПАВЛОВА
    ИМАТ
    КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ:)

    12:28 19.05.2026

  • 29 На Дедо

    15 3 Отговор
    Ники Верото се разпени. Защо?! Така Сапунджиев!!! Не бе така отдавна, когато викахте!!! Госин Фатмак с вас сме. А сега, Фатмака лош. Явно Фатмака е! Новия лош герой. Иначе няма как да оцелеете без враг. Това ви крепи, омразата!!! Ходете на Петрохан. Да се пречистите?! За ФУНТАНЕЛИТЕ, иде реч.

    12:31 19.05.2026

  • 30 Вуте

    14 2 Отговор
    Плужекът да не се обяснява много много, а да си спомни те какви ги вършиха. Осакатиха правомощията на президента за съставяне на служебен кабинет чрез въвеждането на домовата книга и какви ли не други глупости

    12:31 19.05.2026

  • 31 Ми сега е момента бе Денков

    7 1 Отговор
    Поискайте Евровизия да е във Варна. Разкритикувайте министрите от ИТН.

    12:32 19.05.2026

  • 32 Некой си

    11 3 Отговор
    Сапунджиев, ПБ, освен твоите права, ограничава правата на дебелян и тиквата.
    Което нас много ни радва.
    А ти си с отпаднала необходимост и без друго.

    12:33 19.05.2026

  • 33 Григор

    16 2 Отговор
    Кое е осакатяване?Че искат в парламента да спрат цирковите изпълнения и да се работи ли?Не се ли срамувате от това как изглеждаше предишния парламент? Срамна работа! Хората искат да виждат работещ парламент, а не упражнения в риторика и циркови изпълнения!

    12:33 19.05.2026

  • 34 Софиянец

    15 2 Отговор
    Това човече как се гледа в огледалото?! 😂 Преди поне имаше някаква легенда за интелкта му, но и това се оказа сапунен мехур под сламената кратуна и нефелно телце, буаххаха

    12:34 19.05.2026

  • 35 Дориана

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Драга":

    Нищо няма противоконституционно всичко е в реда и в правилника на Парламента с цел тази партия на която народа е дал властта да могат да управляват спокойно без да им се пречи от опозицията. Щом Опозицията не работят за народа, а срещу народа значи наистина трябва да бъдат ограничени.

    12:35 19.05.2026

  • 36 Дедовия

    8 1 Отговор
    Асене, къде се покри като мишок ? Кога е са протестите ?

    12:35 19.05.2026

  • 37 гатанка

    6 4 Отговор
    що е то мафия–триглава ламя?казва се боко шишев радев!!!

    12:37 19.05.2026

  • 38 Дориана

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тая":

    Някои хора все още не могат да приемат реалността, а тя е че България тръгва по нов път и корупцията, мафията и зависимите институции вече ще бъдат унищожени.Кранчето с кражбите от Обществени поръчки и Евро средства към касичките на Пеевски и Борисов вече ще бъдат спрени .

    Коментиран от #58, #68

    12:40 19.05.2026

  • 39 Най-после!

    11 3 Отговор
    Крайно време беше някой да сложи ред в Народното събрание.
    Край на губенето на часове ценно време, защото някой с голяма уста иска да си поприказва, понеже в къщи няма думата.

    12:43 19.05.2026

  • 40 Чума

    7 4 Отговор
    Като имате 131 депутата, наредете министрите да стоят прави в залата, готови да отговарят на всички прищевки! Още повече трябва да се ограничат тези безобразия! Хе, пресцентъра и връзки с обществеността на съответния министър да им обърнат внимание и това им е много! Шишков е затрупан от свлачища и разбити ремонти, ще ходи 2-3 пъти в седмицата да го изпитват и губят времето за работа! Няколко парламента видяхте, не могат да излъчат правителство и като няма какво да правят, всеки ден викат министри и то от служебно правителство да ги препитват! Шоуто на Тошко Йорданов приключи! Време е за сериозна работа! Ред и дисциплина, а не разни бангарангии!

    Коментиран от #63, #65

    12:44 19.05.2026

  • 41 Дориана

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ега ти коментара":

    Някои хора не могат да направят разлика между фашисткия нацизъм по времето на Втората Световна война и реалната обстановка в България в днешно време , а тя е че Народа излезе на революция срещу корумпираното мафиотско управление на коалиция Магнитски и масово гласува в България и чужбина за - Мафията Вън !

    Коментиран от #62

    12:46 19.05.2026

  • 42 хихи

    9 5 Отговор
    риве ли жълтопаветен амбряж, кат .... такова за онакова, значи държавата е на прав път...

    Коментиран от #45

    12:46 19.05.2026

  • 43 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Академика е прав и го разкри":

    както казваше Иван Костов "В България всички сме братовчеди"

    12:47 19.05.2026

  • 44 изказал се

    8 2 Отговор
    шефа на лу3ерите

    12:49 19.05.2026

  • 45 рИве

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "хихи":

    Риве. Усето се, че генерала ги употреби и ги захвърли като петрохански мутри.

    12:50 19.05.2026

  • 46 СУПЕР ПОПРАВКИ

    3 2 Отговор
    То до сега що беше викове крясъци дърпане дори и юмруци. Пълна пародия не парламент а парлама беше.

    12:53 19.05.2026

  • 47 Не баш

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Ако това беше идеята на Конституцията ни, в парламента щяха просто да влизат депутати само от спечелилите 50+%. Зачетох правилника на ПБ и те постигат горе-долу това по същество.
    Случвало се е да забраняваме опозицията и не е свършвало добре. Вероятно и тогава са мислили, го правят за благото на България…

    12:54 19.05.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    6 5 Отговор
    Вместо да дрънкаш глупости, отивай доброволец на Източния фронт да загинрш "геройски" за евфоатлантизЪма, тук ди с отпаднала необходимост!
    🤣🤣🤣🤣

    12:56 19.05.2026

  • 49 Ха ХаХа

    5 4 Отговор
    Ако не беше Радев, посмъртно нямаше да се самопроизведеш в професор и академик

    13:00 19.05.2026

  • 50 9689

    7 3 Отговор
    Денков,ти си мишка.

    13:00 19.05.2026

  • 51 Сзо

    5 2 Отговор
    Така, така! Ще ви се иска Радев да е новия Орбан. По вероятно е Радев да стане новия Путин.

    13:01 19.05.2026

  • 52 Големдебил

    4 2 Отговор
    Отдавна казвам че Баце ще почне да ви липсва.

    Коментиран от #53

    13:09 19.05.2026

  • 53 верно е

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Големдебил":

    Поредните 4 години загубени от нашия живот.

    13:12 19.05.2026

  • 54 Денков е от виновниците докарали Радев,

    2 2 Отговор
    а сега се прави на жертва.

    13:13 19.05.2026

  • 55 ои8уйхътгрф

    3 2 Отговор
    Колкото повече и колкото по-силно разните там либирасти, пеперасти и други такива -расти квичат срещу властта значи нещата вървят в правилната посока за държавътъ

    13:13 19.05.2026

  • 56 Щом и този реве на умряло

    2 7 Отговор
    Значи ПБ са на правилния път.

    Коментиран от #57

    13:15 19.05.2026

  • 57 скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Щом и този реве на умряло":

    и нов член Първи в конституцията. Очаквайте пряко включване от пленарната зала.

    13:17 19.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Защо?

    1 2 Отговор
    Защо изтрихте коментара ми? Лъжа ли е, че фатмакът с дългия нос дето върви два метра пред него се самозабрави?! Лъжа ли е, че това предложение на неговите марионетки е чиста проба диктатура! Ужасяваща, гадна, сталинстка диктатура! Лъжа ли е, че остава само Фатмакът да открие комунистическия лагер на смъртта край Ловеч и да назначи за надзирател ЗКП- чето Гарвана, пардон, май името му е Гълъб, който да храни свинете в лагерния сивнарник с треупове на затворници! Така правеше правешкия говедар, чийто верен ученик се оказа фатмакът Радев! Комунист и в червата! Фанатик комунист! Ами, престъпната и кървава БКП го е откърмила, нали?!

    13:21 19.05.2026

  • 60 Пловдив

    0 1 Отговор
    Дъблинският плъшок колко подчовека си взе вкъщи?!

    13:22 19.05.2026

  • 61 Феникс

    1 2 Отговор
    На това му се вика фатмашка идеология , врагът трябва да е слаб и безащитен! Аз одобрявам, стига Радев да не обслужва глобалистки интереси!

    13:22 19.05.2026

  • 62 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Вече червените олигарси са завладели цялата власт Слави Василев например с порше за около 200 хиляди 41 всички са вътре а истинските българи са отвън демократите Предстои битка между доброто и злото Демокрацията ще победи

    Коментиран от #73

    13:24 19.05.2026

  • 63 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Чума":

    Некакъв парламентарен контрол трябва да има, без хич не може... Но и досегашното положение не е хубаво... Държавата е буквално фалирала + с висока инфлация + от незнайни години сте в рецесия- трябва да се работи, а не да си губят времето глупави питанки... Нужно е следното:

    - работят 5 дни в седмицата, приемат и обсъждат каквото е нужно
    - всеки първи петък на месеца парламентарен контрол, но НЕ в сегашният му вид... От трибуната се четат питанията към който и да е, същите се подават писмено и до 2 седмици да се получава писмен отговор които да бъде публикуван където си щете. Министъра НЯМА НУЖДА да си губи времето с празни приказки и пълни глупости- 90% от питанията са точно такива...

    Като избутате тая година и се подредят нещата с бюджет и т.н. за следващата година вече може да олабите малко и всяка последна седмица на месеца да работят 4 дни... Дотогава як гърч и работа...

    Коментиран от #71

    13:24 19.05.2026

  • 64 Важно съобщеине

    1 2 Отговор
    "Прогресивна Бъйлгаиря" отваря коменистическите лагери на смъртта ,след като забрани опозицията! Спешно търси да назначи надзиратели като оня изверг и садист Газдов от лагера на смъртта край Ловеч, който хвърляше в лагерния сивнарник трупове на затвориници за храна на свинете! Кандидатите да са деца и внуци на ДС- функционери и активни бърци! Търсят ес "верни" на Партията кадри!

    Коментиран от #67

    13:26 19.05.2026

  • 65 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чума":

    А кой държа нарочно държавата ни в пълна разруха Този Шишков служебника освен да сее омраза и да получава какво работи нищо и така 5 години с цел изхвърляне на Борисов и завладяване на цялата власт е сега успяха Разрушиха държавата ни тези

    13:27 19.05.2026

  • 66 Иванов

    1 1 Отговор
    Професорът на сапуна да каже дали не направиха по- големи грешки при тяхното управление с Буци и Шиши.
    Имат мнозинство и вземат решения.

    13:27 19.05.2026

  • 67 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Важно съобщеине":

    Спокойно, не се напиняй много щото да не се окажеш първата порция храна за свинете...

    13:28 19.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 така е

    1 2 Отговор
    Очаквам до края на месец юли народа да е излезнал по площадите. Безплатно. Жалко че няма да има резултат обаче.

    13:46 19.05.2026

  • 71 глупусти

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "ои8уйхътгрф":

    Още 2020 Румен радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи, че сме много зле. Е за 6 години се требв ада ни е управил. Ас му вервам!

    Коментиран от #77

    13:51 19.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 пожелавам ви успех

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Сами си го натресохте. Сега се борете.

    Коментиран от #80

    13:56 19.05.2026

  • 74 Вървите по стъпките на ГЕРБ!

    1 2 Отговор
    Бай Who не ходеше на парламентарен контрол, а се разхождаше с правителствения самолет и това безочие му струваше много.

    Коментиран от #75

    13:58 19.05.2026

  • 75 разхождаше се

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Вървите по стъпките на ГЕРБ!":

    ама България вървеше напред и нагоре. Затова го свалиха.

    Коментиран от #76

    14:00 19.05.2026

  • 76 Напротив

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "разхождаше се":

    Тъпчеше на място, затова хората ви смениха с Кирил и Асен!

    Коментиран от #78

    14:05 19.05.2026

  • 77 Хората не протестираха за това!

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "глупусти":

    Румен Радев пак ще поиска доверието ви след 4 години, но едва ли ще го спечели с непрозрачност и процедурни хватки, зад които иска да се скрие.

    Коментиран от #79

    14:08 19.05.2026

  • 78 кое точно тъпчеше?

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Напротив":

    В деня в който третото правителство на Борисов обяви че сме изпълнили критериите и влизаме в чакалнята на еврозоната, следобеда Румен Радев вдигна юмрук от прозореца на президентството и обеща да изкара мутрите и да им върне България.

    14:08 19.05.2026

  • 79 нали разбираш

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Хората не протестираха за това!":

    че всички ние губим още по 4 години? Стават общо 10 години откакто вдигна юмрука си. Време в което можехме да живеем като нормални човеци.

    Коментиран от #81

    14:09 19.05.2026

  • 80 1111

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "пожелавам ви успех":

    И вие сами си го натресохте! Пожелава ви търпение!😄

    Коментиран от #82

    14:10 19.05.2026

  • 81 объркАл си рейса

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "нали разбираш":

    От ненормални политици не очаквам да направят нормален живота в България!

    14:11 19.05.2026

  • 82 Много е тежко

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "1111":

    Много ми е тежко да търпя в Мюнхен. Ще се прежаля. Търпелив съм.

    14:14 19.05.2026

  • 83 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Обичам да слушам рев на жендъри

    14:21 19.05.2026

  • 84 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "до 67 - и "прогресивен" комунист":

    Ще ти дам възможност тези дни лично да ме гръмнеш... Дори пистолет с изтрити номера ще ти осигуря + патрони...

    И един съвет- подсигури си добри ортопед и хирург щото ще трябва единият да ти сглобява кокалите, а другия да ти зашие разпореното задну утверсие... И се надявам майка ти вече да не е жива щото гарантирано след като види какво ти се случва ще се спомине... Ако е все още жива женицата задели пари и за нейното погребение... Имаш време до края на месеца да си подредиш делата...

    14:24 19.05.2026

  • 85 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Воят на гнусните либирасти, пеперасти и тълпатъ дибили около тях става все по-силен... Много обичам всякакви там -расти да квичат докато им разпарят задниците със яки шутове... Свиквайте, скоро и от ламбите ще ви провесят

    Коментиран от #88

    14:27 19.05.2026

  • 86 Горски

    3 0 Отговор
    Съвсем скоро, когато разберат, че простотиите им вече не минават, ПП-ДС ще започнат да съжаляват за управлението на Бойко. Свиквайте, край с празните приказки и безкрайни процедури! Когато в нарушение на закона не допуснахте на два пъти референдумите, тогава не ривахте, нали?! Като приемахте бюджета за 2025 г. с явни за всички нарушения и измами за фактическото състояние на икономиката и финансите, тоест - като лъжехте само и само да ни натикате в еврозоната, тогава не рипахте, нали? Комисиите ви били малко! Щото заплатите ви са малки, та да папате повече, така ли? И не ви давали да бавите топката с процедурни хватки и да блокирате действията на правителството, нали? Като не ви харесва - напускате НС и толкова. Без вас ще е по-добре!

    14:38 19.05.2026

  • 87 Интересно

    1 0 Отговор
    Сори, опозицио, но такива са правилата на мажоритарното мнозинство.
    Малцинствата, заметени в ъгъла от вота на избирателите, нямат право да се обаждат.

    14:42 19.05.2026

  • 88 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":

    Много са ми смешни. Докато бяха на власт пляскаха с ръце за системата и правото на силния.
    Сега, като са отдолу - много боляло.

    14:43 19.05.2026

  • 89 84 - и "прогресивен" убиец

    0 0 Отговор
    Чакай бе, брато! Или вече си застъпил на работа в лагера в Белене, Ножарево или Ловеч?! Че пък много бързаш! Ама то пък, като си помисли човек, във вашата престъпна и кървава БКП освен да убивате, да мамите и да крадете, друго не са ви научили, нали? И ти явно си бил "отличник"! И върви да плашиш гаргите, въпреки че, има КОЙ да ти намери и компютъра, и адреса, и мутрата и да ти потърси сметска КОГО заплашваш с убийства!

    16:02 19.05.2026

  • 90 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо не триете коментарите на "прогресивния" убиец, който вече заплашва с убийства? Да не би вече да е застъпил като надзирател в Белене, Ножарево или Ловеч?! Защо триете коментари, които заклеймяват комунистическите престъпници и убийци? ВСе пак, 35 хиляди убити без съд и присъда в черната есен на черната 1944 г. не са малко, нали?! Не им ли стигнаха?! А "Народният съд"? А Георги Марков, убит в Лонсон с чадъра?! Още ли искат да убиват?!

    16:06 19.05.2026

