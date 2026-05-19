Николай Денков обвини ПБ в осакатяване на опозицията чрез новия правилник за работата на НС

С предложените промени в новия правилник за работа и дейността на Народното събрание се премахва се задължението на министрите и другите лица да се отчитат пред парламента, премахва се възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи и местната власт, създава се монопол на председателят на НС да определя дневния ред в пленарна зала и комисии, отнемат възможността на опозицията да вкарва нейни точки в дневния ред. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Николай Денков на брифинг в парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Дори Бойко Борисов и Делян Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозицията", каза още той.
Според депутата от ПГ на ПП и заместник-председател на Народното събрание Стою Стоев от "Прогресивна България" сами не разбират предложенията, които предлагат. Денков отказа коментира за новите предложени параметри на бюджета докато "не види конкретните текстове на проекта.".
Новите правила
"Прогресивна България" предлага промени в новия правилник за работа на Народното събрание. Временна комисия подготвя правилника, а дотогава се прилага старият.
В "деня на опозицията" (всяка първа сряда), когато се вкарват точки без комисии, няма да се провеждат изслушвания на министри. Предлага се временни комисии да се създават само с подкрепа на 1/5 от депутатите (48 подписа), като такава численост има само "Прогресивна България".
Искат да отпадне ограничението министрите да отлагат отговор на устен въпрос до два пъти, както и изискването при неотговор в 10-дневен срок да се явяват в НС и да обясняват. Съкращава се и времето за изказвания: от 5 на 3 минути при второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Реплика ще е позволена само към депутати от други групи. Законопроектите и докладите ще се получават 24 часа по-рано вместо 72, а отпада и задължението институции да предоставят документи на депутати.
Според вносителите целта е подобряване на работата на парламента, като "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".
3 Академика е прав и го разкри
Връзката на Радев с ГЕРБ и ДПС започва да става бетонен възел.
Коментиран от #43
12:01 19.05.2026
4 Хасковски каунь
помниш ли сглобката какви ги вършеше с опозицията? Унижавахте Президент избран от народа.
Сега ти кой си? С отпаднала необходимост, май
12:01 19.05.2026
5 Стенли
Радев има двама нови говорители. Хвалят го на поразция.
Символът на мутренския преход - сикаджията Венци Стефанов.
И злополучният директор на Галъп, който го фалира, и лиценз на ПИК - Борислав Цеков.
Първият, бившият старшина Стефанов от поделението ГСМ, вика: Радев е човекът, ще ни оправи, най-добър, най-подготвен. И напада жестоко злобно Корнелия Нинова, която явно ги притеснява нещо.
Вторият поздравява Радев, партията му и хвали съдебната реформа. Разбирай от чие име.
Върнахме се на изходна точка. Същите герои, същият силовашко-мутренски модел на властта. С нов премиер.
12:02 19.05.2026
10 Зеления
-ревът на центаджиите - 1 рунд Пърхута
-Путин - 1 рунд
-статия пълнеж за...."снимала се с Роналдо показа прелести" или от този сорт /с подобни заглавия просто закопавате на дъното този сайт/
-следва втори рунд рев на центаджии - Денков /Мирчев от 2 дни е в нелегалност и не смее да се покаже след случката с доставчика/
-статия пълнеж за футбол
-2 рунд статии как Украйна попилява Русия на фронта
-за разнообразие статия за Дара /написано името й обаче на латиница, понеже сме "големи европейци"/
12:15 19.05.2026
12 Дориана
Коментиран от #23, #26, #47
12:16 19.05.2026
16 Дориана
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Радев няма нищо общо с Борисов разликата е от Земята до небето. Все едно да се сравнява жабата с коня. Народа в прав текст каза на Борисов и Пеевски- Мафията вън !
Коментиран от #17
12:19 19.05.2026
17 Тая
До коментар #16 от "Дориана":да не й плаща Радев за тъпите коментари. Аман от военни диктатор чета и чугунени комунисти.
Коментиран от #38
12:20 19.05.2026
19 Тити на Кака
Това ще спести време, защото всеки, който се е заслушвал в това, което се случва в дните за парламентарен контрол знае - 90% от въпросите/отговорите са откровен спам. Е, на това губивреме трябва да се сложи край.
И сега спамърите вдигат олелия, лъжейки като Ивчо Бекапейски за битки с Шишита, Буцита и доставчици в Лозенец.
Това е нивото им - това правят!
12:21 19.05.2026
21 Ми сега е момента не Денков
Коментиран от #24
12:22 19.05.2026
23 Драга
До коментар #12 от "Дориана":зад опозицията стоят живи хора и по конституция всички депутати трябва да отстояват правата и свободите на всички. Това, което правят е противоконституционно . Не могат да ограничат опозицията, защото ще залеем площадите.
Коментиран от #35
12:23 19.05.2026
24 Че то
До коментар #21 от "Ми сега е момента не Денков":един читав няма !
12:24 19.05.2026
26 Ега ти коментара
До коментар #12 от "Дориана":тая е готова за нацистка! Пращайте я директно в Кремъл, там да се слово излива гнусните си фашистки послания!
Коментиран от #41
12:27 19.05.2026
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СПОНСОРИТЕ НА ПП ДБ ОТНФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА И ДАРИНА ПАВЛОВА
ИМАТ
КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ:)
12:28 19.05.2026
32 Некой си
Което нас много ни радва.
А ти си с отпаднала необходимост и без друго.
12:33 19.05.2026
35 Дориана
До коментар #23 от "Драга":Нищо няма противоконституционно всичко е в реда и в правилника на Парламента с цел тази партия на която народа е дал властта да могат да управляват спокойно без да им се пречи от опозицията. Щом Опозицията не работят за народа, а срещу народа значи наистина трябва да бъдат ограничени.
12:35 19.05.2026
38 Дориана
До коментар #17 от "Тая":Някои хора все още не могат да приемат реалността, а тя е че България тръгва по нов път и корупцията, мафията и зависимите институции вече ще бъдат унищожени.Кранчето с кражбите от Обществени поръчки и Евро средства към касичките на Пеевски и Борисов вече ще бъдат спрени .
Коментиран от #58, #68
12:40 19.05.2026
39 Най-после!
Край на губенето на часове ценно време, защото някой с голяма уста иска да си поприказва, понеже в къщи няма думата.
12:43 19.05.2026
40 Чума
Коментиран от #63, #65
12:44 19.05.2026
41 Дориана
До коментар #26 от "Ега ти коментара":Някои хора не могат да направят разлика между фашисткия нацизъм по времето на Втората Световна война и реалната обстановка в България в днешно време , а тя е че Народа излезе на революция срещу корумпираното мафиотско управление на коалиция Магнитски и масово гласува в България и чужбина за - Мафията Вън !
Коментиран от #62
12:46 19.05.2026
43 хихи
До коментар #3 от "Академика е прав и го разкри":както казваше Иван Костов "В България всички сме братовчеди"
12:47 19.05.2026
45 рИве
До коментар #42 от "хихи":Риве. Усето се, че генерала ги употреби и ги захвърли като петрохански мутри.
12:50 19.05.2026
47 Не баш
До коментар #12 от "Дориана":Ако това беше идеята на Конституцията ни, в парламента щяха просто да влизат депутати само от спечелилите 50+%. Зачетох правилника на ПБ и те постигат горе-долу това по същество.
Случвало се е да забраняваме опозицията и не е свършвало добре. Вероятно и тогава са мислили, го правят за благото на България…
12:54 19.05.2026
53 верно е
До коментар #52 от "Големдебил":Поредните 4 години загубени от нашия живот.
13:12 19.05.2026
57 скоро
До коментар #56 от "Щом и този реве на умряло":и нов член Първи в конституцията. Очаквайте пряко включване от пленарната зала.
13:17 19.05.2026
59 Защо?
13:21 19.05.2026
62 Анонимен
До коментар #41 от "Дориана":Вече червените олигарси са завладели цялата власт Слави Василев например с порше за около 200 хиляди 41 всички са вътре а истинските българи са отвън демократите Предстои битка между доброто и злото Демокрацията ще победи
Коментиран от #73
13:24 19.05.2026
63 ои8уйхътгрф
До коментар #40 от "Чума":Некакъв парламентарен контрол трябва да има, без хич не може... Но и досегашното положение не е хубаво... Държавата е буквално фалирала + с висока инфлация + от незнайни години сте в рецесия- трябва да се работи, а не да си губят времето глупави питанки... Нужно е следното:
- работят 5 дни в седмицата, приемат и обсъждат каквото е нужно
- всеки първи петък на месеца парламентарен контрол, но НЕ в сегашният му вид... От трибуната се четат питанията към който и да е, същите се подават писмено и до 2 седмици да се получава писмен отговор които да бъде публикуван където си щете. Министъра НЯМА НУЖДА да си губи времето с празни приказки и пълни глупости- 90% от питанията са точно такива...
Като избутате тая година и се подредят нещата с бюджет и т.н. за следващата година вече може да олабите малко и всяка последна седмица на месеца да работят 4 дни... Дотогава як гърч и работа...
Коментиран от #71
13:24 19.05.2026
65 Анонимен
До коментар #40 от "Чума":А кой държа нарочно държавата ни в пълна разруха Този Шишков служебника освен да сее омраза и да получава какво работи нищо и така 5 години с цел изхвърляне на Борисов и завладяване на цялата власт е сега успяха Разрушиха държавата ни тези
13:27 19.05.2026
67 ои8уйхътгрф
До коментар #64 от "Важно съобщеине":Спокойно, не се напиняй много щото да не се окажеш първата порция храна за свинете...
13:28 19.05.2026
71 глупусти
До коментар #63 от "ои8уйхътгрф":Още 2020 Румен радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи, че сме много зле. Е за 6 години се требв ада ни е управил. Ас му вервам!
Коментиран от #77
13:51 19.05.2026
73 пожелавам ви успех
До коментар #62 от "Анонимен":Сами си го натресохте. Сега се борете.
Коментиран от #80
13:56 19.05.2026
75 разхождаше се
До коментар #74 от "Вървите по стъпките на ГЕРБ!":ама България вървеше напред и нагоре. Затова го свалиха.
Коментиран от #76
14:00 19.05.2026
76 Напротив
До коментар #75 от "разхождаше се":Тъпчеше на място, затова хората ви смениха с Кирил и Асен!
Коментиран от #78
14:05 19.05.2026
77 Хората не протестираха за това!
До коментар #71 от "глупусти":Румен Радев пак ще поиска доверието ви след 4 години, но едва ли ще го спечели с непрозрачност и процедурни хватки, зад които иска да се скрие.
Коментиран от #79
14:08 19.05.2026
78 кое точно тъпчеше?
До коментар #76 от "Напротив":В деня в който третото правителство на Борисов обяви че сме изпълнили критериите и влизаме в чакалнята на еврозоната, следобеда Румен Радев вдигна юмрук от прозореца на президентството и обеща да изкара мутрите и да им върне България.
14:08 19.05.2026
79 нали разбираш
До коментар #77 от "Хората не протестираха за това!":че всички ние губим още по 4 години? Стават общо 10 години откакто вдигна юмрука си. Време в което можехме да живеем като нормални човеци.
Коментиран от #81
14:09 19.05.2026
80 1111
До коментар #73 от "пожелавам ви успех":И вие сами си го натресохте! Пожелава ви търпение!😄
Коментиран от #82
14:10 19.05.2026
81 объркАл си рейса
До коментар #79 от "нали разбираш":От ненормални политици не очаквам да направят нормален живота в България!
14:11 19.05.2026
82 Много е тежко
До коментар #80 от "1111":Много ми е тежко да търпя в Мюнхен. Ще се прежаля. Търпелив съм.
14:14 19.05.2026
84 ои8уйхътгрф
До коментар #72 от "до 67 - и "прогресивен" комунист":Ще ти дам възможност тези дни лично да ме гръмнеш... Дори пистолет с изтрити номера ще ти осигуря + патрони...
И един съвет- подсигури си добри ортопед и хирург щото ще трябва единият да ти сглобява кокалите, а другия да ти зашие разпореното задну утверсие... И се надявам майка ти вече да не е жива щото гарантирано след като види какво ти се случва ще се спомине... Ако е все още жива женицата задели пари и за нейното погребение... Имаш време до края на месеца да си подредиш делата...
14:24 19.05.2026
87 Интересно
Малцинствата, заметени в ъгъла от вота на избирателите, нямат право да се обаждат.
14:42 19.05.2026
88 Интересно
До коментар #85 от "ои8уйхътгрф":Много са ми смешни. Докато бяха на власт пляскаха с ръце за системата и правото на силния.
Сега, като са отдолу - много боляло.
14:43 19.05.2026
