Николай Денков обвини ПБ в осакатяване на опозицията чрез новия правилник за работата на НС

С предложените промени в новия правилник за работа и дейността на Народното събрание се премахва се задължението на министрите и другите лица да се отчитат пред парламента, премахва се възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи и местната власт, създава се монопол на председателят на НС да определя дневния ред в пленарна зала и комисии, отнемат възможността на опозицията да вкарва нейни точки в дневния ред. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Николай Денков на брифинг в парламента, предаде репортер на ФОКУС.

"Дори Бойко Борисов и Делян Пеевски не са се опитвали да ограничат така правата на опозицията", каза още той.

Според депутата от ПГ на ПП и заместник-председател на Народното събрание Стою Стоев от "Прогресивна България" сами не разбират предложенията, които предлагат. Денков отказа коментира за новите предложени параметри на бюджета докато "не види конкретните текстове на проекта.".

Новите правила

"Прогресивна България" предлага промени в новия правилник за работа на Народното събрание. Временна комисия подготвя правилника, а дотогава се прилага старият.

В "деня на опозицията" (всяка първа сряда), когато се вкарват точки без комисии, няма да се провеждат изслушвания на министри. Предлага се временни комисии да се създават само с подкрепа на 1/5 от депутатите (48 подписа), като такава численост има само "Прогресивна България".

Искат да отпадне ограничението министрите да отлагат отговор на устен въпрос до два пъти, както и изискването при неотговор в 10-дневен срок да се явяват в НС и да обясняват. Съкращава се и времето за изказвания: от 5 на 3 минути при второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Реплика ще е позволена само към депутати от други групи. Законопроектите и докладите ще се получават 24 часа по-рано вместо 72, а отпада и задължението институции да предоставят документи на депутати.

Според вносителите целта е подобряване на работата на парламента, като "те са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни народни събрания и са насочени към тяхното подобряване".