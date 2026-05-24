Денков: България има нов златен век в литературата - с книгите на Георги Господинов, Здравка Евтимова и Рене Карабаш

24 Май, 2026 11:52, обновена 24 Май, 2026 11:00 1 380 61

Важно е конкурсите, които се обявяват за учители, да не се печелят по партийна линия, заяви бившият премиер

Снимка: БГНЕС
"Нашата образователна система е много пъстра - имаме изключителни постижения в много области като природните науки, но и световни вицешампиони на състезания по дебати, философия. Това, което виждаме е, че в България има бисери във всяка една област, но жалкото е, че много малко се чува за тях".

Това заяви бившият премиер и бивш министър на образованието и науката акад. Николай Денков пред БНР.

По думите му отварянето на България - да бъдем част от Европа, от световните процеси и така да развием таланта и уменията си, за да ги покаже на целия свят.

Според него в България има златен век на българската литература - с книгите на Георги Господинов, Здравка Евтимова, Рене Карабаш.

"В същото време имаме едни други 5% от децата ни, които ни се губят от 1 до 4-5 клас. Има едни 10%, които се губят от 5 до 8 клас. Заедно с бисерите, които започнаха да блестят, едни други деца остават забравени и това е основният проблем и възможност, която да ни помогне през следващите години, за да отидем на друго ниво", коментира акад. Денков.

Той изтъкна, че много сериозни са проблемите в Сливен и в Кърджали. Не само София се представя добре, но и Варна, Пловдив, Смолян, отчете бившият министър на образованието.

"Знанието, уменията - това ще осигури бъдещето на децата. Ако трябва да подредим какво трябва да се направи, ключовото е, че трябва да влязат учители, които са посветени на мисията за работа с деца, като бъдат подкрепени", призова акад. Денков.

Според него освен полезно, училището трябва да бъде интересно за децата. Трябва да има промяна на целия манталитет защо децата трябва да бъдат в училище, каза още акад. Николай Денков.

"Важно е конкурсите, които се обявяват за учители, да не се печелят по партийна линия. Тази система беше използвана, за да могат ГЕРБ и ДПС да превземат цялата образователна система по партийна линия", призова още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    60 4 Отговор
    Хващам бас че Денков не може да разкаже нищо от книгите на тези тримата.

    Коментиран от #21, #37, #49

    11:01 24.05.2026

  • 2 Софиянец

    54 3 Отговор
    Бухахах, сламения пръдддлю се изложи пак! 😂😂😂

    11:02 24.05.2026

  • 3 сорос денкуф карабаш

    50 3 Отговор
    на празника и тоя да се изходи

    11:03 24.05.2026

  • 4 Моля драга редакция,

    55 3 Отговор
    Не пишете глупости.........

    11:03 24.05.2026

  • 5 Ха,ха

    16 0 Отговор
    От факултето сме най забравени.

    11:03 24.05.2026

  • 6 Чорбара

    42 2 Отговор
    Сапуна е неграмотен селянин.

    11:04 24.05.2026

  • 7 Без име

    42 2 Отговор
    Цар Симеон се обръща в гроба

    11:04 24.05.2026

  • 8 А бре

    41 2 Отговор
    сапунджията, гледай си праха за пране, не се занимавай с работи, които не са ти по силите. Да те.....в сакадемика измислен.

    11:04 24.05.2026

  • 9 ТОЗИ МУШМОРОК

    47 2 Отговор
    ИЗЛЪЧВА ТЪПОТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

    11:05 24.05.2026

  • 10 този ака демек

    30 2 Отговор
    може ли да си вземе матурата, ако се паднат тези "автори"?

    11:05 24.05.2026

  • 11 Дзак

    9 0 Отговор
    Да не забрави Провокатора от факти.бг. При това в различни жанрове - от порно смешки, до расова омраза! За някои му плащат, други му идват отвътре. Това от влака!

    11:06 24.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    АЗ НЕ СЪМ ЧЕЛ НИЩО ОТ 35 ГОДИНИ,
    ЩОТО АЗ ПИША :)
    .... КОЕТО Е ОЩЕ ПО ИНТЕРЕСНО

    11:06 24.05.2026

  • 13 Поправка

    45 3 Отговор
    България има нов тъмен век в литературата - с книгите на Георги Господинов, Здравка Евтимова и Рене Карабаш

    11:06 24.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пълни глупости

    35 2 Отговор
    Образователната система е в пълен разпад, както и всичко друго!

    11:06 24.05.2026

  • 16 Леле, леле...

    33 2 Отговор
    Този е като новите български класици- НИКОЙ НЕ ГО ЧЕТЕ!

    Коментиран от #22

    11:07 24.05.2026

  • 17 Като !

    11 2 Отговор
    Производството !

    На Сапун !

    И Някои Други !

    От Този Род !

    А що се отнася до Книгите !

    Това не е Твоя Заслуга !

    11:09 24.05.2026

  • 18 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    Имаме си прайдове прайдове Пайнер дрога на поразия беззаконие и всичко за златните ни поколения ,имаме си също и вече над 40 милиарда борчове към Ротшилд

    Коментиран от #33

    11:10 24.05.2026

  • 19 Фен

    17 1 Отговор
    Скрий се бе, сапун.

    11:10 24.05.2026

  • 20 чунга чанга

    3 8 Отговор
    Дара Президент !

    11:12 24.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То едва ли можеш да намериш някой, който им е чел книгите, ама били много добри писатели.

    11:13 24.05.2026

  • 22 Ами как

    2 16 Отговор

    До коментар #16 от "Леле, леле...":

    да го четеш, като това е химия, физика и математика, която трябва да разбираш. А това го могат много малко хора, а не илитерати като тебе.

    11:14 24.05.2026

  • 23 Варна

    22 1 Отговор
    Хора,този жалък плъх беше Мин.Предсеседател на България,и вие очаквате да се оправи държавата !

    Коментиран от #58

    11:15 24.05.2026

  • 24 Ку ку

    18 1 Отговор
    Боже прибери си боклуците , ама й ти не ги искаш сигурно .

    11:15 24.05.2026

  • 25 Исторически парк

    21 1 Отговор
    Тия само роднините им са им чели книгите до половината 😂😄😆😅😂😂

    11:16 24.05.2026

  • 26 Никой

    12 1 Отговор
    Какс 1 книга ще си Златен век - Георги господинов на каква светлина е написал книгата си - дето е нечетима впрочем.

    Тоест - електричеството го е създал някой. Здравка Евтимова има още много да направи за да се нарече Златен век.

    Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Чавдар Шинов.

    Къде се курдисват тези люде - с по 1 четмо там.

    11:17 24.05.2026

  • 27 Читател

    21 1 Отговор
    Абе какъв златен век тези соросоиди бе Денков по добре си прави сапуните и прах за пране аман.

    11:17 24.05.2026

  • 28 НИГАДАЙ САПУНОВ

    11 1 Отговор
    КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИШ ГОСПОДИНОВ КНИЖОВНИК ГОСПОДИНОВ ЧИС КОКОРЕВСКИ КАЛПАЗАНИН.ДЕНКОВ СПРИ ДА ГОВОРИШШШ ПРОСТОТИЙ БЛАГОДАРЯ.

    11:20 24.05.2026

  • 29 Майстора

    24 1 Отговор
    Това е подигравка с Вазов, Ботев,Йовков, Талев,Димов,Елин Пелин, Вапцаров и другите наши титани в литературата.Тези
    тримата са конюнктурни играчи , които след 10-15 години никой няма да ги помни.

    11:21 24.05.2026

  • 30 Гост

    12 1 Отговор
    Но пък за сметка на това, България има долни, крадливи и лъжливи политици, които искат да смажат народа и тук да е просто територия

    11:22 24.05.2026

  • 31 Хаха

    18 1 Отговор
    Пробвах да прочета Време нещо си от Георги Господинов и Остайница ли Усойница ли беше от Рене Карабаш,не си харчете парите не стават за четене.Учудващо на запад много ги харесват, платено.

    11:26 24.05.2026

  • 32 АКАДЕМИКА

    7 1 Отговор
    Някакви организми живеят в мен и не мога да ги изтаковам.

    11:30 24.05.2026

  • 33 Длъжник

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Kaлпазанин":

    Скоро ще са 44 милиарда борчовете (официалните). Радев тегли още 4 милиарда дългове. За да се компенсират дебелите з..ци, които няма да получат пари по НПВУ от урсулите. Нищо ново. ВИЕ скъпи сънародници и вашите деца и внуци ще ги плащате (ако сте живи). Да не забравяме КОЙ финансира избирането на поредните грабители във властта. В момента всеки от вас дължи по 20 000 евро. От пеленачето до старците на 102 години.

    11:30 24.05.2026

  • 34 ужас

    12 0 Отговор
    с георги господинов имаме диамантен век. Ботев и Вазов да се засрамят. Валери Петров, Радичков,Станислав Стратиев също. Щом георги господинов е стандарта-Бог да пази България

    11:37 24.05.2026

  • 35 Хасан

    6 1 Отговор
    През комунизма почти нямаше класика в литературата, а последните 36 никаква. Чудя се кои им чете тези книги? Кои спонсорира тези техни житиета,изсмукване от пръсти.

    Коментиран от #52

    11:42 24.05.2026

  • 36 аре стига бе

    9 0 Отговор
    Откога сапунено-бирено-пенещият се самопровъзгласил се за академик разбира от литература?!

    11:43 24.05.2026

  • 37 Достъпни българи

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Карабашлиев, Карабаш и Карабас Барабас

    Коментиран от #39

    11:45 24.05.2026

  • 38 Мина

    7 0 Отговор
    Аз съм филолог и от самоуважение никогая няма да отворя книга от български автор /Ренде Барабаш/, който се срами от името си българско!

    11:45 24.05.2026

  • 39 истината

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Достъпни българи":

    Хахах, това беше супер, браво - точно така си е!

    11:46 24.05.2026

  • 40 Малее, малее!

    8 1 Отговор
    До какво води сапунджийството? Нов златен век в литературата! Да им се ненадяваш.

    11:49 24.05.2026

  • 41 Виж те им лицата

    12 0 Отговор
    Сравнете лицата на тези тримата възвеличени съвременни "автори" с лицата на българските класици. Вижте Ботев и го сравнете с господинов, вижте Вапцаров или Смирненски и сравнете с карабашлиев, вижте Дебелянов, Яворов и сравнете с който и да е от "набедените" съвременни "гении". Вижте лицето на Яна Язова, Багряна, Дора Габе и сравнете с тези двете, които са цитирани. А, за това кой какво е написал и колко е значимо, то този отговор го дава само времето и публиката знае много добре кое е вярно....

    Коментиран от #48

    11:50 24.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не , не и не

    6 0 Отговор
    Защо вече толкова години едни и същи ...... са обсебили националните пазници с празнословие и бездарие. Защо продължаваме да сме " нещичко" ..........

    12:02 24.05.2026

  • 44 Чума

    4 0 Отговор
    За Карабаш не знам! Другите повече познавам като изповядващи атлантически ценности, отколкото като писатели! Какво да чета някой с такива ценности!? Нито литературата му литература, нито историята история! Показвам на един такъв музеен директор книга на местен партизанин, той като видя петолъчката на корицата я бутна настрана - Мани, комунист! А той човекът проследява пътя на своя род, бежанци от Булгаркьой през 1913 г., за това говорехме! Но дори и да е партизанска книгата, това ли ти е историзма и обективността!? Ще признаваш и отразяваш само историята, която ти харесва...Ей затова сте с 16 депутати!

    12:08 24.05.2026

  • 45 Буревестников

    7 1 Отговор
    Има и Златен Век на нАуката -Академик без нито една Монография."Менделеев" на сапуните !

    12:13 24.05.2026

  • 46 Анонимен

    2 0 Отговор
    И тримата автори са се развили доста преди да съществува сектата ПП.Как така по времето на Бойко е дошъл Златния век?

    Коментиран от #47

    12:13 24.05.2026

  • 47 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    За тези творци може би е дошъл точно златен век! Какво не ти е ясно?! Ти на теб ли искаш да дадат наградите и хонорара!?

    12:17 24.05.2026

  • 48 Буревестников

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Виж те им лицата":

    Може ли аз да опитам едно сравнение -български рози и прерийни тръни.И от скромност е пропуснал Текстописеца на Дарина Н.Йотова !

    12:20 24.05.2026

  • 49 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тука си напълно прав.
    От един сой сме в това отношение...
    Нито сапуненият ,,академик" е чел техните ,,произведение" нито аз ,който като дете и ученик изпълвах по един картон на градската библиотека с изчетени заглавия,както и ти да покажеш къде е ,,ТВОЕТО ЗАВЕДЕНИЕ" в ,което все посрещаш за да си пиеш кафето с актуалните на деня политици.
    Истината е една,а тя е ,чче винаги си ПЪРВИ в коментарите!
    Нон-стоп 24/7...

    12:25 24.05.2026

  • 50 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Колчо Химика!?
    Особено Господинов, само той е цял златен век.

    12:50 24.05.2026

  • 51 665

    3 0 Отговор
    След като се насилих с глупостите на Господинов, няма да отворя модерна българска книга . Претенциозни , клиширани жълтопаветщини .

    12:53 24.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Денков и псевдописателите на Отворено общество

    13:03 24.05.2026

  • 54 Коста

    3 1 Отговор
    Ако някой напише Под Игото 2, 1989-2026 година, трябва да го включат в учебниците!

    Коментиран от #55, #56

    13:06 24.05.2026

  • 55 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Коста":

    Под игото е написа 20 години след освобождението. Така че преди 2050 г. не го чакай.

    13:11 24.05.2026

  • 56 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Коста":

    Под Игото 2 е със срок 1944-2026, тъй като дори и сега те управляват внуците на тогавашните комуняги и те крадат.

    13:15 24.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хмм

    1 0 Отговор
    от съвременните автори ми харесва само Милен Русков, прочетох "Възвишение" по препоръка в нета, толкова ми хареса, че си купих всичко от него, поради споровете за Георги Господинов избрах да прочета най-малката му книжка, тя е и първата - "Естествен роман", не е бездарник, но е далеч под нивото на Милен Русков

    13:46 24.05.2026

  • 60 Никой

    0 0 Отговор
    През 1073 г. руснаците ( княз Святослав ) разкъсват на части огромния ръкопис на българския цар Симеон т. н. Симеонов сборник . Целия втори раздел на ръкописа ( оригинала ) представят като руска книга " Изборник князя Светослава 1073 года ". Изчегъртват в оригинала името на българския цар от посвещението " Великий в царех Симеон " и написват отгоре Святослав . Заглавието " История славянобългарска " е прекръстена под руски диктат. Оригиналното название е " История славнобългарска". Когато Паисий през 1762 пише " История славнобългарска " термина " славяно " е бил непознат в българския език .

    14:06 24.05.2026

  • 61 Пецата

    0 0 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли и разни драскачи вобще не ги знам 🤣

    14:13 24.05.2026

