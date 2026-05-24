Денков: България има нов златен век в литературата - с книгите на Георги Господинов, Здравка Евтимова и Рене Карабаш

"Нашата образователна система е много пъстра - имаме изключителни постижения в много области като природните науки, но и световни вицешампиони на състезания по дебати, философия. Това, което виждаме е, че в България има бисери във всяка една област, но жалкото е, че много малко се чува за тях".

Това заяви бившият премиер и бивш министър на образованието и науката акад. Николай Денков пред БНР.

По думите му отварянето на България - да бъдем част от Европа, от световните процеси и така да развием таланта и уменията си, за да ги покаже на целия свят.

Според него в България има златен век на българската литература - с книгите на Георги Господинов, Здравка Евтимова, Рене Карабаш.

"В същото време имаме едни други 5% от децата ни, които ни се губят от 1 до 4-5 клас. Има едни 10%, които се губят от 5 до 8 клас. Заедно с бисерите, които започнаха да блестят, едни други деца остават забравени и това е основният проблем и възможност, която да ни помогне през следващите години, за да отидем на друго ниво", коментира акад. Денков.

Той изтъкна, че много сериозни са проблемите в Сливен и в Кърджали. Не само София се представя добре, но и Варна, Пловдив, Смолян, отчете бившият министър на образованието.

"Знанието, уменията - това ще осигури бъдещето на децата. Ако трябва да подредим какво трябва да се направи, ключовото е, че трябва да влязат учители, които са посветени на мисията за работа с деца, като бъдат подкрепени", призова акад. Денков.

Според него освен полезно, училището трябва да бъде интересно за децата. Трябва да има промяна на целия манталитет защо децата трябва да бъдат в училище, каза още акад. Николай Денков.

"Важно е конкурсите, които се обявяват за учители, да не се печелят по партийна линия. Тази система беше използвана, за да могат ГЕРБ и ДПС да превземат цялата образователна система по партийна линия", призова още той.