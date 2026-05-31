Благомир Коцев: Не съм аз този с широко затворените очи

Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като „тайния град“, а част от проверяващите са се страхували да влизат в района.
Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на Варна Благомир Коцев във връзка с незаконния град край Варна. По думите му проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите си да извършат контрол на място, а впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията.
Той подчерта, че казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен, а хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. По думите му общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещала пречки при проверките на място. Коцев коментира твърденията, че незаконното строителство е било допуснато заради бездействие на институциите.
„Мога да кажа, че това, което се казва – че е имало таен град и широко затворени очи – може да е вярно за някои институции, но със сигурност не е вярно за мен. Аз със сигурност съм бил с широко отворени очи, защото съм запознат със събитията и как те стартират. Това дали някой в строителния контрол е бил със затворени очи – не знам, и дали се е опитвал да затваря моите – възможно е. И заради това се стигна до въпросните уволнения. Хронологията е много важна да се проследи, за да знаем какво се е случило.“
Коцев обясни какви действия са били предприети след първите сигнали.
„Първите сигнали за незаконно строителство и сеч в горите на Златни пясъци са от 6 юни 2024 година, които са изпратени до район „Приморски“. Район „Приморски“ е най-големият район във Варна, който си има кмет и собствен строителен контрол. В техните правомощия е те да действат, да отидат на място и да установят незаконното строителство и те са го направили. Установили са, че към този момент има 11 строежа, които са в ход. Те започват да работят по издаването на актовете за незаконно строителство.“
По думите му при последваща проверка са били открити още незаконни обекти.
„На 3 февруари 2025 година отива повторна проверка от РНСК. Установени са още 4 незаконни къщи и стават 15 към онзи момент. Район „Приморски“ действа и издава съответните документи. След проверката се прави съвместна проверка между Община Варна и район „Приморски“, което довежда до ясното съзнание на общината, че те не се допускат. Има охранители, които не ги допускат да извършат тази съвместна проверка. В този момент нашият строителен контрол изисква цялата преписка в голяма община и тя започва да работи по нея. Тогава са започнали да се създават тези актове по тези 15 незаконни постройки и е започнал един пинг-понг между институциите.“
Коцев обясни и защо строителството е продължало през този период.
„За да спре строителството, трябва да бъде издадена заповед за спиране на строителството. Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 година. От февруари-март 2025 до септември 2025 година това е пътят, който е извървян за спиране на първите сгради там.“
По думите му институциите са срещнали сериозна съпротива при опитите да извършат проверки на място.
„В края на 2025 и началото на 2026 година отиват последващи проверки. На 25 март отиват много институции – РНСК, строителен контрол на район „Приморски“, на голяма община, горските служби – и се опитват да влязат в тази зона. Оказва се, че има охрани, които не допускат да влезе нито една институция към този момент. Това е по разкази на нашите служители. След което те искат допълнителна подкрепа от полицията и жандармерията, очевидно са били уплашени от това, което се случва. Идва жандармерия и се опитва да влезе и органите да могат да осъществят съответния контрол и опис на сградите.“
Според Коцев липсата на достъп до имотите е възпрепятствала работата на контролните органи.
„Такъв не е бил оказан и е бил възпрепятстван от охранителите, от големи огради. Нашите служители сега разказват, че те са се страхували да ходят на тези обекти.“
Според Коцев отговорността за случая не може да бъде прехвърляна само на общината.
„Тази идея за някаква мистерия около знанието на това е абсолютен мит. Всички институции са знаели. ДНСК са ходили на 21 януари 2025 година. Освен къщи, има и инженерна инфраструктура. Има трафопостове, има присъединяване към електропреносната мрежа, има присъединяване към ВиК мрежата. Тоест тук има редица институции, които трябва да вземат своята отговорност.“
По повод появилата се снимка на бившия заместник-кмет Павел Попов, украинския посланик и инвеститора Олег Невзоров, Коцев заяви, че кадърът е направен по време на официално културно събитие и няма връзка с инвестиционния проект.
„Няма никаква мистерия около това. Това е едно светско събитие. Става дума за изложба, която е организирана от Украинското посолство, на която официални гости са били поканени. Господин Попов е бил поканен като представител на общината. Там е имало редица други гости и очевидно въпросният господин Невзоров също е присъствал на тази изложба. Снимката с украинската посланичка – аз съм убеден, че господин Попов е там заради нея. Той се снима с посланичката на Украйна, не се снима с някой друг.“
По повод обвиненията на бившия кмет Иван Портних, че общината е направила опит да узакони незаконните постройки в района, Коцев ги определи като „абсолютни глупости“ и обясни, че процедурата по подробния устройствен план се движи по законов ред и не зависи от кмета, докато не стигне до него за подпис.
По думите му незаконното строителство в крайна сметка ще стигне до процедура по премахване.
„Ние ще стигнем до актове за събаряне на това строителство, защото това казва законът. Те ще бъдат вероятно жалени в съда. Там ще има аргументи от двете страни. Това със сигурност ще е процедура, която ще мине през съответните етапи в съда.“
Коцев обаче подчерта, че разрушаването на обектите няма как да стане веднага.
„Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #27
10:30 31.05.2026
2 хмммм
10:30 31.05.2026
3 ПЕТРОХАНСКА ЛАМА
10:30 31.05.2026
4 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Коцев, готви се за раиран костюм.
10:32 31.05.2026
5 ШЕФА
10:34 31.05.2026
6 Пич
10:34 31.05.2026
7 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Дъниш са КОЦКА, яко са дъниш.
10:35 31.05.2026
8 ПРОСТО МОМЧЕ
10:35 31.05.2026
9 Дориана
Коментиран от #21, #57
10:35 31.05.2026
10 Варна
10:36 31.05.2026
11 мушинггери
10:36 31.05.2026
12 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Подавай я, оставката де
10:37 31.05.2026
13 Абе тоя тъпунчо
10:37 31.05.2026
14 Столична община
10:38 31.05.2026
15 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Тва е подсъдимо
10:38 31.05.2026
16 А КОЙ Е КМЕТА БЕ БОКЛУК ?
10:39 31.05.2026
17 Зеления
На ППДБ все някой друг им е виновен - РДНСК, Горското, ДАНС, времето, вселената, розовите им гащи и всичко друго, но не и те че са некадърници !!!
Ако сега не беше се сменила властта, а беше правителство или на ГЕРБ или на ППДБ, никой нямаше да чуе воплите на Коста Стоянов от Възраждане, че във Варна има нещо незаконно, след като се разбра че това строителство е покровителствано от украинската посланичка.
Лама Благо щеше тихомълком да си вкара нов ПУП и да узакони сградите понеже и двете партии са раболепни слуги на Украйна.
Сега обаче Лама Благо се прави на ощипана мома, че хем знаел, ама не съвсем, бил в ареста и не можел да направи нищо - ами зам.кмета ти, който е сега депутат от ППДБ защо нищо не направи ве?
и сега Лама Благо тепърва щял да издава актове за събаряне...след цели 3 години !!!
10:39 31.05.2026
18 Така е
10:39 31.05.2026
19 Дориана
10:39 31.05.2026
20 интересно как още не е в ареста
10:40 31.05.2026
21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #9 от "Дориана":Ние крадем най много
От приватизацията та до днес
Спрямо нас Борисов е бедняк
10:40 31.05.2026
22 АКО БЕШЕ НЕЗАКОНЕН ГРАД НА ФАНДЪКОВА?
10:41 31.05.2026
23 Лева рЪка - десен ДжоПП
10:41 31.05.2026
24 Анонимен
10:41 31.05.2026
25 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Строителни книжа нема
Плачеш за кауша
10:42 31.05.2026
26 Поне
Коментиран от #32, #49, #53
10:42 31.05.2026
27 Липса на достойнство
До коментар #1 от "хехе":Излез, признай, че нищо не си направил и се разкай, народа може да прости, може и да не прости, но поне ще си постъпил достойно.
10:42 31.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Луд
10:43 31.05.2026
30 ТЕКА ГОВОРЯТ НЕИНСКА КРЕМЧЕВА ХАРИЗАНОВ
10:44 31.05.2026
31 ВКК 531
Пълно безобразие!
10:46 31.05.2026
32 АРЕ СА ДЕТСКО СЕЛИЩЕ
До коментар #26 от "Поне":АРЕ БЕЗ ТИЯ ПИНИЗИ ............ И НА КОИ ДЕЦА РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ИЗВЪРТЯТ ОЩЕ Е ОЩЕ СХЕМИ ЗА КРАДЕНЕ ........ БУЛДОЗЕРА ТА ДА СЕ ЗНАЕ КАК СЕ СТРОИ НЕЗАКОННО И СЛЕД ТОВА ГРАДОВЕТЕ НА МИТНИЧАРИТЕ И ТН И ТН !
10:48 31.05.2026
33 колко жалко
10:48 31.05.2026
34 Луд
10:48 31.05.2026
35 БЛАГО КМЕТА НА ПП-ДБ!
10:48 31.05.2026
36 Защо
Много ясно, за да му каже: "Няма да закачаш строежите на моя човек Невзоров"
и тоя сега депутат от ППДБ понеже е майцепродавец като цялата им партия слушка и не пипа строежа.
Гнусни и долни сте бе и от ГЕРБ и от ППДБ да робувате на чужда държава.
Коментиран от #38
10:48 31.05.2026
37 Добре,ве Коцев!
Кой беше Кмет-Градоначалникът на Варна,когато се извърши строителството на този незаконен град...?!?!
10:49 31.05.2026
38 И кажи му името ...
До коментар #36 от "Защо":на ,,тоя" сегашен депутат,дее...?!
Коментиран от #55
10:50 31.05.2026
39 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Да оправят нещата
Че бай Добри та чака в Централния.
10:51 31.05.2026
40 Тъпото
Ти си този дет тябва да си подаде оставката
Потресен от тъпотия и пак се излагаме пред Европа
Хората теглят кредит,плащат данък ток и вода и не си бил разбрал
По тъпо оправдание не бяхме виждаши
Сега ще връщате версиите Меки същества
10:51 31.05.2026
41 до каквото се докоснат
10:52 31.05.2026
42 Това е въпросът
10:52 31.05.2026
43 Григор
По-голяма глупост не бях чувал! Има ли държава в света, където службите за сигурност не се допускат до граждански обект? Ако, да, коя е тя!
И още вагон с глупости: "Не съм аз този с широко затворените очи"
Точно ти си! И си мижал здраво! Защо, ти си знаеш. По-интересно е това, което казва Татяна Дончева. А то е: "Може ли във Варна да се случи нещо без знанието и разрешението на местната групировка ТИМ"? Хубав въпрос! Който има глава на раменете, да мисли.
Коментиран от #56
10:53 31.05.2026
44 Велев
10:54 31.05.2026
45 007 лиценз ту кил
10:54 31.05.2026
46 Аз,достатъчно ли е?
10:54 31.05.2026
47 Гост
10:54 31.05.2026
48 ЗАЩО СА НАЗНАЧЕНИ?
10:55 31.05.2026
49 Некой
До коментар #26 от "Поне":Узакониш ли един незаконен строеж, ще трябва да узакониш и останалите - всичките незаконни ромски къщи, на земя, която не е тяхна. И белите хора ще почнат да си строят вили незаконно и само ако ги хванат, ще си платят някаква такса.
10:55 31.05.2026
50 Мишо Дудикоф 🥷
Станли Кубрик, Том Круз има филм
Аз казах ли ви, че ПБ е зионистка партия 🇮🇱🇺🇲 а Радев е само лицето рекламиран като русофил!
10:57 31.05.2026
51 ЧИБА
10:59 31.05.2026
52 ПУДЕЛА С ПАЧКИТЕ
11:00 31.05.2026
53 време за промяна
До коментар #26 от "Поне":Навремето комунистите казваха че оградите ги поставят за да не влизат овцете, а лъвовете ги прескачаха. Имаше и друга: Законът е паяжина за дребни мухи.
За да се пресече тази практика, трябва да се събори и ре-култивира като се засади гора.
Преди да се построи сграда, трябва да има одобрена изградена инфраструктура. Инфраструктурата трябва да включва вода, ток и парко места за всички жилища. Парко-местата могат да бъдат заменяни от гаражни клетки.
11:01 31.05.2026
54 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
11:01 31.05.2026
55 Защо
До коментар #38 от "И кажи му името ...":Зам. кмет на Варна и изпълняващ функциите на кмет за периода докато Коцев е в ареста е Павел Попов. Той е на снимката с украинската посланичка и Невзоров.
На изборите сега през 2026 е водач на листата на ППДБ в 3 МИР Варна и избран за депутат от ППДБ в сегашния парламент.
11:01 31.05.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Григор":Хотелите по Златните ги изкупиха хора извън ТИМ.
11:02 31.05.2026
57 Бай Араб
До коментар #9 от "Дориана":Мълчи пръдльо не си компетентен
11:03 31.05.2026