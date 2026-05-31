Благомир Коцев: Не съм аз този с широко затворените очи

31 Май, 2026 11:18, обновена 31 Май, 2026 10:27 942 57

Охранители не допускали институциите до незаконния град край Варна

Благомир Коцев: Не съм аз този с широко затворените очи - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като „тайния град“, а част от проверяващите са се страхували да влизат в района.

Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на Варна Благомир Коцев във връзка с незаконния град край Варна. По думите му проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите си да извършат контрол на място, а впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията.

Той подчерта, че казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен, а хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. По думите му общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещала пречки при проверките на място. Коцев коментира твърденията, че незаконното строителство е било допуснато заради бездействие на институциите.

„Мога да кажа, че това, което се казва – че е имало таен град и широко затворени очи – може да е вярно за някои институции, но със сигурност не е вярно за мен. Аз със сигурност съм бил с широко отворени очи, защото съм запознат със събитията и как те стартират. Това дали някой в строителния контрол е бил със затворени очи – не знам, и дали се е опитвал да затваря моите – възможно е. И заради това се стигна до въпросните уволнения. Хронологията е много важна да се проследи, за да знаем какво се е случило.“

Коцев обясни какви действия са били предприети след първите сигнали.

„Първите сигнали за незаконно строителство и сеч в горите на Златни пясъци са от 6 юни 2024 година, които са изпратени до район „Приморски“. Район „Приморски“ е най-големият район във Варна, който си има кмет и собствен строителен контрол. В техните правомощия е те да действат, да отидат на място и да установят незаконното строителство и те са го направили. Установили са, че към този момент има 11 строежа, които са в ход. Те започват да работят по издаването на актовете за незаконно строителство.“

По думите му при последваща проверка са били открити още незаконни обекти.

„На 3 февруари 2025 година отива повторна проверка от РНСК. Установени са още 4 незаконни къщи и стават 15 към онзи момент. Район „Приморски“ действа и издава съответните документи. След проверката се прави съвместна проверка между Община Варна и район „Приморски“, което довежда до ясното съзнание на общината, че те не се допускат. Има охранители, които не ги допускат да извършат тази съвместна проверка. В този момент нашият строителен контрол изисква цялата преписка в голяма община и тя започва да работи по нея. Тогава са започнали да се създават тези актове по тези 15 незаконни постройки и е започнал един пинг-понг между институциите.“

Коцев обясни и защо строителството е продължало през този период.

„За да спре строителството, трябва да бъде издадена заповед за спиране на строителството. Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 година. От февруари-март 2025 до септември 2025 година това е пътят, който е извървян за спиране на първите сгради там.“

По думите му институциите са срещнали сериозна съпротива при опитите да извършат проверки на място.

„В края на 2025 и началото на 2026 година отиват последващи проверки. На 25 март отиват много институции – РНСК, строителен контрол на район „Приморски“, на голяма община, горските служби – и се опитват да влязат в тази зона. Оказва се, че има охрани, които не допускат да влезе нито една институция към този момент. Това е по разкази на нашите служители. След което те искат допълнителна подкрепа от полицията и жандармерията, очевидно са били уплашени от това, което се случва. Идва жандармерия и се опитва да влезе и органите да могат да осъществят съответния контрол и опис на сградите.“

Според Коцев липсата на достъп до имотите е възпрепятствала работата на контролните органи.

„Такъв не е бил оказан и е бил възпрепятстван от охранителите, от големи огради. Нашите служители сега разказват, че те са се страхували да ходят на тези обекти.“

Според Коцев отговорността за случая не може да бъде прехвърляна само на общината.

„Тази идея за някаква мистерия около знанието на това е абсолютен мит. Всички институции са знаели. ДНСК са ходили на 21 януари 2025 година. Освен къщи, има и инженерна инфраструктура. Има трафопостове, има присъединяване към електропреносната мрежа, има присъединяване към ВиК мрежата. Тоест тук има редица институции, които трябва да вземат своята отговорност.“

По повод появилата се снимка на бившия заместник-кмет Павел Попов, украинския посланик и инвеститора Олег Невзоров, Коцев заяви, че кадърът е направен по време на официално културно събитие и няма връзка с инвестиционния проект.

„Няма никаква мистерия около това. Това е едно светско събитие. Става дума за изложба, която е организирана от Украинското посолство, на която официални гости са били поканени. Господин Попов е бил поканен като представител на общината. Там е имало редица други гости и очевидно въпросният господин Невзоров също е присъствал на тази изложба. Снимката с украинската посланичка – аз съм убеден, че господин Попов е там заради нея. Той се снима с посланичката на Украйна, не се снима с някой друг.“

По повод обвиненията на бившия кмет Иван Портних, че общината е направила опит да узакони незаконните постройки в района, Коцев ги определи като „абсолютни глупости“ и обясни, че процедурата по подробния устройствен план се движи по законов ред и не зависи от кмета, докато не стигне до него за подпис.

По думите му незаконното строителство в крайна сметка ще стигне до процедура по премахване.

„Ние ще стигнем до актове за събаряне на това строителство, защото това казва законът. Те ще бъдат вероятно жалени в съда. Там ще има аргументи от двете страни. Това със сигурност ще е процедура, която ще мине през съответните етапи в съда.“

Коцев обаче подчерта, че разрушаването на обектите няма как да стане веднага.

„Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    40 5 Отговор
    Аре, аре щом едни охранители може за забранят проверката на общинските служители значи кмета не става за нищо.

    Коментиран от #27

    10:30 31.05.2026

  • 2 хмммм

    35 8 Отговор
    Ми що тогава селището се построи по твоя мандат?

    10:30 31.05.2026

  • 3 ПЕТРОХАНСКА ЛАМА

    26 6 Отговор
    ...........А НЕ СЕ ПРАЙ НА Л УД............🤣!!!!

    10:30 31.05.2026

  • 4 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    26 5 Отговор
    Може ли некой охранител пенсионер да спре кмета за проверка. Полиция нема ли???
    Коцев, готви се за раиран костюм.

    10:32 31.05.2026

  • 5 ШЕФА

    29 4 Отговор
    Този корумпиран некадърник и престъпник от ПП-ДБ педоф... и пед..... защо не е в ареста,а дава интервюта ???????????????? Това може да се случи само в БГ,и те за това крадат и лъжат 24/7 Арестите Варна и София вече трябваше да са пълни с чиновници,полицай и дансаджии !!!!!!!!!!

    10:34 31.05.2026

  • 6 Пич

    29 4 Отговор
    Хахаха...... като всички в ПП - уникален глупак!!! Все още си въобразява, че ще му се размине...!!!

    10:34 31.05.2026

  • 7 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    31 4 Отговор
    Обект с такива размери е изцяло под контрола на ОБЩИНАТА.
    Дъниш са КОЦКА, яко са дъниш.

    10:35 31.05.2026

  • 8 ПРОСТО МОМЧЕ

    22 3 Отговор
    И ИЗЛЪЗВА ТЪПОТИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.СМЕШНИК

    10:35 31.05.2026

  • 9 Дориана

    5 4 Отговор
    Борисов и ГЕРБ са виновни за мащабната корупция и мафия в България.Точно те трябва да понесат цялата отговорност за незаконния град във Варна.Борисов е напълно наясно, че не работеше за народа и създаде заедно с Пеевски най- корумпираната мафиотска държава със зависими институции сега се страхува точно от тази мафия , която той създаде. За него има само едно решение и това е да напусне Парламента и политиката завинаги.

    Коментиран от #21, #57

    10:35 31.05.2026

  • 10 Варна

    17 4 Отговор
    Това престъпление ще е Петрохан 2,два месеца ще ни надуят главите,и накрая виновни няма ! Този БлагоКрал Коцеф е за разс....

    10:36 31.05.2026

  • 11 мушинггери

    11 5 Отговор
    Потик и Коцев в една килия !! Всичко друго ще им е награда !!

    10:36 31.05.2026

  • 12 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    20 4 Отговор
    Стана за всенародно посмешище
    Подавай я, оставката де

    10:37 31.05.2026

  • 13 Абе тоя тъпунчо

    25 3 Отговор
    Изкърти глупомера.Това у ПП-ДБ очевидно е стандарт.

    10:37 31.05.2026

  • 14 Столична община

    17 2 Отговор
    Само в България престъпник вместо да е в затвора,го канят по всички телевизии !

    10:38 31.05.2026

  • 15 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    17 2 Отговор
    Що събираш данъци, от незаконни строежи.
    Тва е подсъдимо

    10:38 31.05.2026

  • 16 А КОЙ Е КМЕТА БЕ БОКЛУК ?

    16 1 Отговор
    ЗАТВОР МУТРО КРАДЛИВА !

    10:39 31.05.2026

  • 17 Зеления

    11 2 Отговор
    Лама Благо се гърчи като червей по време на цялото интервю без да може да даде смислен отговор - къде спа 3 год. че не спря строителството и не събори незаконните постройки.
    На ППДБ все някой друг им е виновен - РДНСК, Горското, ДАНС, времето, вселената, розовите им гащи и всичко друго, но не и те че са некадърници !!!
    Ако сега не беше се сменила властта, а беше правителство или на ГЕРБ или на ППДБ, никой нямаше да чуе воплите на Коста Стоянов от Възраждане, че във Варна има нещо незаконно, след като се разбра че това строителство е покровителствано от украинската посланичка.
    Лама Благо щеше тихомълком да си вкара нов ПУП и да узакони сградите понеже и двете партии са раболепни слуги на Украйна.
    Сега обаче Лама Благо се прави на ощипана мома, че хем знаел, ама не съвсем, бил в ареста и не можел да направи нищо - ами зам.кмета ти, който е сега депутат от ППДБ защо нищо не направи ве?
    и сега Лама Благо тепърва щял да издава актове за събаряне...след цели 3 години !!!

    10:39 31.05.2026

  • 18 Така е

    6 1 Отговор
    ,,няма да дойдат утре багерите"!!! Ще изчакаме да си платят

    10:39 31.05.2026

  • 19 Дориана

    4 6 Отговор
    Борисов да не се крие, а да понесе с ГЕРБ цялата отговорност за незаконния град край Варна. Те създадоха корупцията и мафията в България довели до точно тези резултати. Чужденци да строят незаконно, да продават и заграбват българска земя.Борисов е напълно наясно, че не работеше за народа и създаде заедно с Пеевски най- корумпираната мафиотска държава със зависими институции сега се страхува точно от тази мафия , която той създаде. За него има само едно решение и това е да напусне Парламента и политиката завинаги.

    10:39 31.05.2026

  • 20 интересно как още не е в ареста

    8 0 Отговор
    Бързо в затвора , това първ после вкички по реда.

    10:40 31.05.2026

  • 21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ние крадем най много
    От приватизацията та до днес
    Спрямо нас Борисов е бедняк

    10:40 31.05.2026

  • 22 АКО БЕШЕ НЕЗАКОНЕН ГРАД НА ФАНДЪКОВА?

    10 1 Отговор
    БРЕЙ! ПП-ДБ ТИЧАХА ДА ОТКРИЯТ НЯКОЯ РАЗМЕСТЕНА ПЛОЧКА ИЛИ ПАВЕ ПРИ РЕМОНТИТЕ В СОФИЯ И ТЕЛЕВИЗИИТЕ ИМ ПРАВИХА РЕПОРТАЖИ, А 104 НЕЗАКОНИ СГРАДИ 3 ГОДИНИ НЕ ВИДЯХА ?

    10:41 31.05.2026

  • 23 Лева рЪка - десен ДжоПП

    10 0 Отговор
    Слабо. Очаквахме по-сносни оправдания от тия глупости за наивници

    10:41 31.05.2026

  • 24 Анонимен

    9 0 Отговор
    А институциите не бяха ли под контрола на вашата партия бе умник?

    10:41 31.05.2026

  • 25 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    10 1 Отговор
    Нотариални актове има
    Строителни книжа нема
    Плачеш за кауша

    10:42 31.05.2026

  • 26 Поне

    9 3 Отговор
    Коплекса е хубав защо трябва да се събаря ,да се национализира ,и да се направи един модерен старчески дом или детско селище

    Коментиран от #32, #49, #53

    10:42 31.05.2026

  • 27 Липса на достойнство

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Излез, признай, че нищо не си направил и се разкай, народа може да прости, може и да не прости, но поне ще си постъпил достойно.

    10:42 31.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Луд

    5 0 Отговор
    Е да де затова става дума , те проверяващите навсякъде не се допускат до обектите , дават им се парите предварително . Та тове де е корупция , не е рецепта за гурме. А те горките си помислели че това им е основнат работа.

    10:43 31.05.2026

  • 30 ТЕКА ГОВОРЯТ НЕИНСКА КРЕМЧЕВА ХАРИЗАНОВ

    2 4 Отговор
    И ПЕЕВСКИ И БОЙКО - ПОСЛЕДНИТЕ ИЗНЕСЛИ 4 МИЛИАРДА САМО ОТ КТБ , А КОЦЕВ ТОЧНО ТЯХ ОБВИНЯВА И ЗА ТАЯ ДАЛАВЕРА

    10:44 31.05.2026

  • 31 ВКК 531

    8 1 Отговор
    Ами ако правеха взривни устройства зад оградата, кво пра,им тогава? Каква държава е това?
    Пълно безобразие!

    10:46 31.05.2026

  • 32 АРЕ СА ДЕТСКО СЕЛИЩЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Поне":

    АРЕ БЕЗ ТИЯ ПИНИЗИ ............ И НА КОИ ДЕЦА РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ИЗВЪРТЯТ ОЩЕ Е ОЩЕ СХЕМИ ЗА КРАДЕНЕ ........ БУЛДОЗЕРА ТА ДА СЕ ЗНАЕ КАК СЕ СТРОИ НЕЗАКОННО И СЛЕД ТОВА ГРАДОВЕТЕ НА МИТНИЧАРИТЕ И ТН И ТН !

    10:48 31.05.2026

  • 33 колко жалко

    5 1 Отговор
    Проверяващите се страхували да проверяват. Този се оправдава като Румен Радев. Той милия нямаше власт, но устата му не млъкваше да говори за кражби които не може да докаже. Като се страхуват, да си намерят друга работа. Правилните действия са да отидат на проверка с полицията.

    10:48 31.05.2026

  • 34 Луд

    5 1 Отговор
    Не си , а си със широко отворени задни бузи

    10:48 31.05.2026

  • 35 БЛАГО КМЕТА НА ПП-ДБ!

    8 1 Отговор
    ПРОВЕРЯВАЩИТЕ СЕ СТРАХУВАЛИ ДА ХОДЯТ В ГОРАТА? КАК ДА ПРОВЕРЯВАШ В БЪЛГАРИЯ ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ ЗАВЛАДЯНА ОТ ЕДНА ЧУЖДА ФИРМА? 3 ГОДИНИ КМЕТА ЗНАЕЛ НО НЕ ЗНАЕЛ КАКВО ДА ПРАВИ С КУБ? КИРО И АСЕН МУ КАЗАЛИ ДА СИ ИСКА 15% , ДА ИМ ГИ ИЗПРАЩА В СОФИЯ И ДА СИ ТРАЕ!

    10:48 31.05.2026

  • 36 Защо

    8 1 Отговор
    Защо Украинската посланичка ще кани на изложба в украинското посолство някакъв второразряден заместник кмет на Варна от ППДБ да се снима с него и с Невзоров?
    Много ясно, за да му каже: "Няма да закачаш строежите на моя човек Невзоров"
    и тоя сега депутат от ППДБ понеже е майцепродавец като цялата им партия слушка и не пипа строежа.
    Гнусни и долни сте бе и от ГЕРБ и от ППДБ да робувате на чужда държава.

    Коментиран от #38

    10:48 31.05.2026

  • 37 Добре,ве Коцев!

    11 1 Отговор
    Както и да го увърташ,остава най-важният въпрос!
    Кой беше Кмет-Градоначалникът на Варна,когато се извърши строителството на този незаконен град...?!?!

    10:49 31.05.2026

  • 38 И кажи му името ...

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Защо":

    на ,,тоя" сегашен депутат,дее...?!

    Коментиран от #55

    10:50 31.05.2026

  • 39 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    6 1 Отговор
    Обади се на ТИМ
    Да оправят нещата
    Че бай Добри та чака в Централния.

    10:51 31.05.2026

  • 40 Тъпото

    8 1 Отговор
    Тоя кат к тъпото
    Ти си този дет тябва да си подаде оставката
    Потресен от тъпотия и пак се излагаме пред Европа
    Хората теглят кредит,плащат данък ток и вода и не си бил разбрал
    По тъпо оправдание не бяхме виждаши
    Сега ще връщате версиите Меки същества

    10:51 31.05.2026

  • 41 до каквото се докоснат

    3 1 Отговор
    Бащата на този индивид взе ресторант Хоризонт и десет години беше затворен. После постави статуи на караконджули. Сега това някога най-посещавано заведение се пълни само през лятото и то, само наполовина.

    10:52 31.05.2026

  • 42 Това е въпросът

    6 1 Отговор
    Кой взе парите,бе?

    10:52 31.05.2026

  • 43 Григор

    3 1 Отговор
    "Охранители не допускали институциите до незаконния град край Варна"
    По-голяма глупост не бях чувал! Има ли държава в света, където службите за сигурност не се допускат до граждански обект? Ако, да, коя е тя!
    И още вагон с глупости: "Не съм аз този с широко затворените очи"
    Точно ти си! И си мижал здраво! Защо, ти си знаеш. По-интересно е това, което казва Татяна Дончева. А то е: "Може ли във Варна да се случи нещо без знанието и разрешението на местната групировка ТИМ"? Хубав въпрос! Който има глава на раменете, да мисли.

    Коментиран от #56

    10:53 31.05.2026

  • 44 Велев

    3 1 Отговор
    Ти си за затвора бе

    10:54 31.05.2026

  • 45 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор
    Обаче, ти ще бъдеш този с широко разтворените бузки.

    10:54 31.05.2026

  • 46 Аз,достатъчно ли е?

    2 1 Отговор
    Този когато и да го приберат полицаите,все ще е късно. Разсипа града,превърна го в сметище. И има наглостта да раздава мозък и правосъдие по телевизиите.

    10:54 31.05.2026

  • 47 Гост

    2 1 Отговор
    Слушах внимателно Портних и Коцев тази сутрин,както и експерти предните дни. Излиза че всички законови правила,процедури,наредби и т.н. са така направени че да оставят всякакви вратички за най различни врътки свързани с управлението на местните власти. Тоест, остава някакво усещане в простия данъкоплатец ,че са създавани закони, за да не могат разни " беззакония" да бъдат определени като престъпления . Отишли някакв женички от дирекция,,Стр.надзор" към община Варна и онези ги били изгонили един вид.И това е оправдание на кмет на третия по големина град в България.Съответно всичко си е продължило по старому. Докато служби,службички и институции се менкат писъмца,онези си строят на воля необезпокоявани от никого.Правете си изводи в каква ,,европейска и правова " държава живеем .

    10:54 31.05.2026

  • 48 ЗАЩО СА НАЗНАЧЕНИ?

    4 1 Отговор
    В ОТДЕЛ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА БЛАГО КОЦЕВ В ОБЩИНАТА ВЪВ ВАРНА КОЛКО ЧОВЕКА РАБОТЯТ И КАКВО ТОЧНО СА ПРАВИЛИ 3 ГОДИНИ? ВЗЕМАЛИ ЛИ СА ЗАПЛАТИ?

    10:55 31.05.2026

  • 49 Некой

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Поне":

    Узакониш ли един незаконен строеж, ще трябва да узакониш и останалите - всичките незаконни ромски къщи, на земя, която не е тяхна. И белите хора ще почнат да си строят вили незаконно и само ако ги хванат, ще си платят някаква такса.

    10:55 31.05.2026

  • 50 Мишо Дудикоф 🥷

    1 0 Отговор
    "Широко затворени очи" - това е масонски израз!!!

    Станли Кубрик, Том Круз има филм

    Аз казах ли ви, че ПБ е зионистка партия 🇮🇱🇺🇲 а Радев е само лицето рекламиран като русофил!

    10:57 31.05.2026

  • 51 ЧИБА

    1 0 Отговор
    Няма как 2025 да е имало 15 сгради и за малко повече от година да са направили още 90, с тротоарите, алеите, осветлението, озеленяването. И ти и Портних сте си затваряли очите за незаконното строителство.

    10:59 31.05.2026

  • 52 ПУДЕЛА С ПАЧКИТЕ

    2 0 Отговор
    КАК ДА ВИДИШ 104 СГРАДИ КОГАТО ТИ ЗАЛЕПЯТ НА ОЧИТЕ ПАЧКИ С ХИЛЯДИ ЕВРО? КВО КАТО СИ КМЕТ НА ПП-ДБ? ОСЛЕПЯВАШ И ЗАНЕМЯВАШ!

    11:00 31.05.2026

  • 53 време за промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Поне":

    Навремето комунистите казваха че оградите ги поставят за да не влизат овцете, а лъвовете ги прескачаха. Имаше и друга: Законът е паяжина за дребни мухи.
    За да се пресече тази практика, трябва да се събори и ре-култивира като се засади гора.
    Преди да се построи сграда, трябва да има одобрена изградена инфраструктура. Инфраструктурата трябва да включва вода, ток и парко места за всички жилища. Парко-местата могат да бъдат заменяни от гаражни клетки.

    11:01 31.05.2026

  • 54 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    1 0 Отговор
    наш Блажко не е ОOcраинcкo корумпе! и аз не съм xeй!

    11:01 31.05.2026

  • 55 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "И кажи му името ...":

    Зам. кмет на Варна и изпълняващ функциите на кмет за периода докато Коцев е в ареста е Павел Попов. Той е на снимката с украинската посланичка и Невзоров.
    На изборите сега през 2026 е водач на листата на ППДБ в 3 МИР Варна и избран за депутат от ППДБ в сегашния парламент.

    11:01 31.05.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Григор":

    Хотелите по Златните ги изкупиха хора извън ТИМ.

    11:02 31.05.2026

  • 57 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Мълчи пръдльо не си компетентен

    11:03 31.05.2026

