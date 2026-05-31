Ситуацията след пожара край Стара Загора е напълно овладяна, няма данни за завишено замърсяване на въздуха

31 Май, 2026 09:29 660 14

Към момента причините за възникването на пожара все още не са установени

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ситуацията след пожара в база за отпадъци край Стара Загора е напълно овладяна и няма данни за завишено замърсяване на въздуха, съобщи областният управител Калоян Дамянов пред журналисти.

По думите му вчерашният ден е бил критичен, като институциите са получили множество сигнали от граждани. През цялата нощ екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са работили на място за овладяване на огъня.

„Нямаме данни за завишено замърсяване на въздуха от подвижната станция, която беше изпратена от Министерството на околната среда и водите. Бих искал да успокоя гражданите на област Стара Загора, че положението е напълно овладяно“, каза Дамянов.

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора Стоян Колев обясни, че няколко фактора са усложнили гасенето на огъня. Сред тях са силният вятър и ниското налягане във водопреносната мрежа в района на базата, което е наложило осигуряването на вода чрез подвозване. „За това бяха необходими осем екипа от нашите структури“, посочи той и благодари на Община Стара Загора за предоставените две водоноски, както и на хората от съседните бази, които своевременно са преместили автомобили и други потенциално опасни материали от района на пожара.

За ограничаването на огъня е бил осигурен и булдозер, с чиято помощ е направена просека. По този начин е създадена възможност да бъде отделена изгорялата от неизгорялата част на площадката и да се предотврати разпространението на пламъците. Според комисаря спецификата на пожара е била свързана с горенето на пластмаси и други отпадъци, които са били пресовани в кубични бали. Това е довело до много високо натоварване на горенето и е затруднило работата на екипите.

„От една страна натоварването на горенето е много голямо, а от друга – вътре в балите има кислород. Освен това поривите на вятъра разпалваха огнища на различни места“, обясни той. По думите му основната цел на пожарникарите е била да не допуснат пожарът да излезе извън пределите на базата и да застраши съседни обекти или територии.

При пожара са нанесени материални щети по част от техниката и оборудването, използвани за дейността на базата. Унищожени са и значителни количества вече подготвени и балирани отпадъци. „Вероятно става въпрос за десетки или дори стотици тонове отпадъци, но точните количества ще бъдат установени впоследствие“, посочи Стоян Колев. Той допълни, че ще бъдат необходими редица дейности по възстановяване на работата на обекта, а размерът на щетите предстои да бъде изчислен.

Към момента причините за възникването на пожара все още не са установени. „Ние успяхме тактически да се справим с пожара, но колегите от Областната дирекция на МВР ще извършат необходимите процесуално-следствени действия и ще установят със сигурност причините за възникването му“, каза още Стоян Колев. „Тактически това беше правилният подход и успяхме да се справим“, допълни той.

Пожарът избухна вчера в база за съхранение и обработка на отпадъци в района на Стара Загора. На място работиха екипи на пожарната, полицията и други институции, като не беше допуснато разпространение на огъня извън територията на обекта. Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора започнаха допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух.

В гасенето се включиха осем екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Вечерта ситуацията бе овладяна, но екипи на пожарната останаха на място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еколог

    9 2 Отговор
    Мерим зад посоката на вятъра, да изкараме замърсяването в норми.

    09:31 31.05.2026

  • 2 Замърсяване

    9 2 Отговор
    няма. Само жестока смрад се носи. Е и малко отровна , но в норми. ХЕИ.

    Коментиран от #6

    09:33 31.05.2026

  • 3 в кратце

    8 0 Отговор
    Стара Загора е много красив град и не трябва да бъде замърсяван. Както и другите български населени места,разбира се.

    09:34 31.05.2026

  • 4 Деций

    8 2 Отговор
    Да,данните сочат за подобрение на въздуха след пожара.Те като горят пластмаси така става!

    09:35 31.05.2026

  • 5 БУКВАТА "Ч"

    5 1 Отговор
    Ситуацията след пожара край Стара Загора е напълно овладяна, няма данни за завишено замърсяване на въздуха...

    Еее, как ще има, след като въздуха не се е изследвал сам, самия той и освен това природата не е показала сама на пожарогасителите, кой е запалил пожара!

    09:41 31.05.2026

  • 6 Еколог

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Замърсяване":

    Замърсяването с отровен пушек е в норми.

    09:41 31.05.2026

  • 7 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    Някога, някъде да е имало замърсяване?🤣 И от Чернобил нямаше, всичко е в норми.

    09:46 31.05.2026

  • 8 Оооо ,

    7 3 Отговор
    да ! Въздухът е кристално чиста !

    09:48 31.05.2026

  • 9 !ГЕРБ И ПРЕСТЪПНИКА ИМ , ГАСИХА ЛИ ?

    3 0 Отговор
    НЕ СА НАЛИ , ТАМ НЯМА КАКВО ДА СЕ КРАДЕ !?

    10:22 31.05.2026

  • 10 КАТО МЕРИТЕ ВЛЯВО И ВДЯСНО ОТ ПОЖАРА

    3 0 Отговор
    ВСИЧКО ЩЕ Е В НОРМИТЕ !

    10:26 31.05.2026

  • 11 лаф

    3 0 Отговор
    Няма данни защото никой не го е еня дали има замърсяване на въздуха и изобщо няма замервания.

    10:27 31.05.2026

  • 12 КОГАТО ТЪРСИТЕ КРАДЕЦА НЕ В БАНКЯ И

    3 0 Отговор
    НЕ В ГОРНА БАНЯ ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ Е ЧИСТО ! А ТРЯБВА ДА СА В ЗАТВОРА ДА ПИШАТ И В ПОЧИВКИТЕ ШАХО ДА СИ ВЪРШИ РАБОТАТА !

    10:29 31.05.2026

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Пеевски тая година много рано почна пожарите

    10:30 31.05.2026

  • 14 БОЙКО И СТАЛИНКА

    1 0 Отговор
    Областният управител Калоян Дамянов: Гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и да не излизат , НА ЧИСТИЯ ВЪЗДУХ ОТ ПОЖАРА !

    10:34 31.05.2026

