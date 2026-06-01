Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Временни ограничения на движението по магистралите „Струма“ и „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

Временни ограничения на движението по магистралите „Струма“ и „Хемус“

1 Юни, 2026 08:10 628 2

  • магистрала-
  • хемус-
  • тракия-
  • струма-
  • българия

Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание

Временни ограничения на движението по магистралите „Струма“ и „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За временни промени в движението в участъци от магистралите „Струма“ и „Хемус“ съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирана от dariknews.bg.

„Струма“

От 1 юни до 5 юни между 8 ч. и 17 ч. за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от АМ „Струма“, при изхода на София - от км 0 до 10-ти км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

През седмицата ще се полага маркировка и по отсечки от път III-6004 Байлово - Смолско /от км 18 до км 31/, по път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан /от км 0 до км 16/ и по път III-1001 от разклона с път I-1 – Горно Камарци – до разклона с път I-6.

От 8 ч. на 2 юни до 8 ч. на 4 юни е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-ти км на АМ „Струма“ в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км/ч.

На 4 юни от 8 ч. до 17 ч. ще се изграждат рекламни съоръжения при 76-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата.

„Хемус“

От 1 до 4 юни между от 8 ч. до 18 ч. ще се почистват тротоари на мостови съоръжения от 89-и до 91-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.

Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

Пътната агенция апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като чуе човек за българска магистрала

    0 0 Отговор
    Му се привиждат чекмеджета.

    08:43 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове