Временни ограничения на движението по магистралите „Струма“ и „Хемус“

За временни промени в движението в участъци от магистралите „Струма“ и „Хемус“ съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирана от dariknews.bg.

„Струма“

От 1 юни до 5 юни между 8 ч. и 17 ч. за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от АМ „Струма“, при изхода на София - от км 0 до 10-ти км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

През седмицата ще се полага маркировка и по отсечки от път III-6004 Байлово - Смолско /от км 18 до км 31/, по път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан /от км 0 до км 16/ и по път III-1001 от разклона с път I-1 – Горно Камарци – до разклона с път I-6.

От 8 ч. на 2 юни до 8 ч. на 4 юни е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-ти км на АМ „Струма“ в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км/ч.

На 4 юни от 8 ч. до 17 ч. ще се изграждат рекламни съоръжения при 76-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата.

„Хемус“

От 1 до 4 юни между от 8 ч. до 18 ч. ще се почистват тротоари на мостови съоръжения от 89-и до 91-и км на АМ „Хемус“ в посока Варна, в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента.

Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

Пътната агенция апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.