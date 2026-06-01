Новини
България »
Стартира летният сезон по родното Черноморие

Стартира летният сезон по родното Черноморие

1 Юни, 2026 07:24 869 14

  • плаж-
  • албена-
  • черноморие-
  • летен сезон

Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата - между 18 и 20

Стартира летният сезон по родното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Официално стартира летният сезон по родното Черноморие, съобщи "Нова телевизия".

От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно.

Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват - очаква се купесто-дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата - между 18 и 20.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    14 3 Отговор
    И награда за който събере най-много мини, 0крайнски.

    07:27 01.06.2026

  • 2 Има хора,

    11 0 Отговор
    Но въобще не е това, което е било друго лято по същото време...
    Като създадохме алкохолен туризъм за най бедните европейци- така ще е. Тях финансовата криза и скъпите билети ги удариха най много.
    Да не говорим, че цените по черноморието станаха безбожни. След въвеждане на еврото все едно ни свалиха заплатите наполовина.

    07:40 01.06.2026

  • 3 Ел пендехоса

    10 0 Отговор
    Успешен сезон за бетонирането л@йноморие

    07:40 01.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Вярно ли почва летният сезон?! Без това уточнение щяхме да мислим, че почва зимният!!

    07:40 01.06.2026

  • 5 Пич

    1 6 Отговор
    Ще уважим нашето море !!!

    Коментиран от #8

    07:56 01.06.2026

  • 6 Киро Шприца

    5 1 Отговор
    Дронове и нефт, къде другаде такива екстри.

    07:58 01.06.2026

  • 7 Ако водата не

    2 1 Отговор
    е кафява, нощувките не са скъпи, храната не е развалена, не отивам...

    08:01 01.06.2026

  • 8 нцъ, нема да ида

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    нашето море е Гърция

    Коментиран от #9

    08:06 01.06.2026

  • 9 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "нцъ, нема да ида":

    Ваш избор! А аз ще ида и тук, и в Гърция, и на други места!!!

    Коментиран от #10

    08:12 01.06.2026

  • 10 Иди къде искаш

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    И си земи русенско варено и лутеничка, булгар булгар

    08:33 01.06.2026

  • 11 в кратце

    2 1 Отговор
    летният сезон по родното Черноморие ще е,ако могат хората да си го позволят

    08:46 01.06.2026

  • 12 Ново пет

    1 0 Отговор
    Слънчака постепенно са пълни
    Високите цени тук са без значение
    Купона е важен

    08:56 01.06.2026

  • 13 С кренвирши и лютеница в ГЪРЦИЯ

    1 0 Отговор
    По бай Ганьовски

    09:01 01.06.2026

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Презастроено, напечен бетон, пренаселено, мръсно, кофти вода и плажове ... гмуркам се с маска и лично съм виждал отходна тръба на плажа в Слънчев бряг, даже бълваше помия .... какво да коментирам повече.

    09:20 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове