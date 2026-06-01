Безплатен обмен на левове в евро в банките и пощите до 30 юни, след това може да има такси

1 Юни, 2026 08:48 582 9

Венцислав Михайлов

Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в офисите на търговските банки и клоновете на „Български пощи" в населените места без банкови офиси. Обменният курс е официалният фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без такси и комисиони. След тази дата търговските банки и „Български пощи" могат да въведат такси за услугата, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите", припомня бТВ.

При обмен в банките на суми над 30 000 лв. в рамките на една трансакция е необходима предварителна заявка, подадена 3 работни дни по-рано. В клоновете на „Български пощи" всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - до 10 000 лв. при предварителна заявка, подадена 3 до 5 работни дни по-рано.

До края на 2026 г. търговските банки и „Български пощи" нямат право да отказват услугата, като единственото изключение е за пощите при липса на налични средства в съответния момент. Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и без комисиони безсрочно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    7 2 Отговор
    Какви левове, инфлацията не ги ли изяде?

    08:49 01.06.2026

  • 2 пазете си левчетата

    3 2 Отговор
    Ето, после ще пращат такси, за да ти ги вземат.

    08:52 01.06.2026

  • 3 Трол

    4 1 Отговор
    Може да има такси, но може да има и стригане до голо.

    09:01 01.06.2026

  • 4 Роки

    13 4 Отговор
    С приемането на еврото държавата окраде 50 процента от спестяванията на българите. Плащаме двойно за същите продукти. Национално предателство!

    09:05 01.06.2026

  • 5 След 30 ти наобратно

    3 1 Отговор
    1 Лев за 1 евро.

    09:21 01.06.2026

  • 6 УдоМача

    2 0 Отговор
    А в долари как стоят нещата?

    09:22 01.06.2026

  • 7 скоро ще сложат някаква такса

    0 0 Отговор
    в живота няма нищо безплатно . богаташите са 3-4 процента . в тях има 2-3 милиарда лева суха пара . ще си я обменат .

    09:22 01.06.2026

  • 8 БНБ

    0 1 Отговор
    Да се готви да обърне по реалният курс от днес 2$ за лев 😂👋

    09:25 01.06.2026

  • 9 Въй

    0 0 Отговор
    еврото в банките ще пътува с такси,карано от Шиши

    09:39 01.06.2026

