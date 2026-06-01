Безплатен обмен на левове в евро в банките и пощите до 30 юни, след това може да има такси

Българските граждани могат да обменят левове в евро безплатно до 30 юни в офисите на търговските банки и клоновете на „Български пощи" в населените места без банкови офиси. Обменният курс е официалният фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без такси и комисиони. След тази дата търговските банки и „Български пощи" могат да въведат такси за услугата, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите", припомня бТВ.
При обмен в банките на суми над 30 000 лв. в рамките на една трансакция е необходима предварителна заявка, подадена 3 работни дни по-рано. В клоновете на „Български пощи" всеки може да обмени до 1000 лв. на ден, а в отделни клонове - до 10 000 лв. при предварителна заявка, подадена 3 до 5 работни дни по-рано.
До края на 2026 г. търговските банки и „Български пощи" нямат право да отказват услугата, като единственото изключение е за пощите при липса на налични средства в съответния момент. Българската народна банка ще продължи да извършва обмена безплатно и без комисиони безсрочно.
