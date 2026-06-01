Все повече наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца

1 Юни, 2026 09:46 622 7

Между 100 и 300 евро струват близалки с опиати

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват от Агенция "Митници". Това заяви заместник-председателят на Агенцията Стефан Бакалов в "Денят започва" по БНТ. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тийнейджърите, които често поръчват близалки с опиати. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция "Митници": "За нас основен акцент остават веществата, насочени към децата – полусинтетичните канабиноиди под формата на близалки, желирани бонбони и вейпове, както и синтетичните опиоиди, които са смъртоносни. Както знаете, вече две години има силна доминация на фентанила на пазара в България и в Европейския съюз. Това, което ни притеснява още повече и по което работим активно, е очаквана експлозия на по-силните синтетични опиоиди – нитазените, които са между 50 и 70 пъти по-мощни от фентанила."

Наркопазарът все повече се дигитализира, подчерта Бакалов.

„Дигитализацията на наркопазара се дължи основно на онлайн платформите, които се превърнаха в огромен пазар за продажба на наркотични вещества. И не само на наркотични вещества, разбира се, но бумът в наркоразпространението се дължи предимно на тези онлайн платформи, които дават много по-голяма възможност да се пласират и доставят по-големи количества пратки с наркотични вещества, с много по-голяма палитра от производители и доставчици, и съответно до много по-широк кръг от деца, които успяват да си поръчват.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" обясни за някои тактики на дилърите.

„Под фрагментация на пратките с наркотични вещества имаме предвид раздробяване на по-малки количества – под 50 милиграма наркотични вещества, които достигат до повече хора. От една страна, това разширява пазара, а от друга – тези пратки са много по-трудни за откриване и проверка от митническите и дори полицейските органи, тъй като става въпрос за лавина от пратки, която чрез най-различни платформи и спедиторски фирми навлиза в страната. Този метод не е нов. Той се използва повече от 30-40 години от различни престъпни групировки. Като пример мога да дам нигерийските престъпни групи, които използват т.нар. „картечен огън“ или shotgun approach – изпращане на 50–100 куриери в определен ден на определено летище с цел толкова голямо количество куриери да не могат да бъдат проверени. Максимум петима или шестима биват задържани, а всички останали преминават. Тази тактика е сходна. Това, което подпомага тази бурна експанзия, са дигиталните платформи, които чрез съвременни приложения като Telegram и Signal успяват да осигурят непроследими доставки от началото до края.“


  • 1 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Куриерите като Еконт и Спиди си станаха истински дилъри. Там няма абсолютно никакъв контрол. Все може да прати на практика всичко!

    Коментиран от #5

    09:48 01.06.2026

  • 2 Кирил

    0 0 Отговор
    Добре ,че родната милиция ги пази.

    09:51 01.06.2026

  • 3 имат пари и обичат наркотици

    0 0 Отговор
    стават известни тези дето измират . има повод да ги покажат . няма наказани за 5 г за употреба . изгодна търговия по интернет .

    09:55 01.06.2026

  • 4 Проверете нощните заведения

    0 0 Отговор
    Ще останете приятно изненадан от това което ще намерите. И там влизат непълнолетни.... не си правете илюзии.

    09:56 01.06.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Иззеха функциите и бизнеса на СИГМА и Младен Маринов ....
    То още в началото на 90 те арабите продаваха хероина в Дупката на НДК на партия с Ушев ....

    10:03 01.06.2026

  • 6 Даде

    0 0 Отговор
    Ама ние си плащаме данъците и глобите и на вас не Ви намаляват и забавят заплатите отделно са далаверките а реално за работата която върши МеВшеРето им се полага заплата под формата на един банан месечно и два протокаля

    10:16 01.06.2026

  • 7 Годината е 2015/2016

    0 0 Отговор
    Още преди месеца някои медии гръмнаха, че Дарина се е похвалила, че е опитала от най-скъпия наркотик. Наскоро тя шмъркала кокаин. На парти в столицата приятел й предложи да си разделят една линия и тя с охота я изшмъркала с ноздрата си, а малко по-късно усетила и ефекта на белия прах върху организма.Една от най-талантливите млади певици на Х Фактор Дарина Йотова е била наскоро арестувана, защото полицаите намерили в дрехите й кокаин, съобщи Блиц

    10:32 01.06.2026