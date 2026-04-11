Калфин: Стратегията на Иран е да нанесе максимални щети на целия свят

11 Април, 2026 17:05 614 26

По думите му и двете страни търсят начин да излязат от военния конфликт, но има много външни сили, които се намесват

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иран не може да отговори пряко на Съединените щати, така че тяхната стратегия е да нанесат максимални щети на целия свят. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на външните работи Ивайло Калфин и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд.

По думите му и двете страни търсят начин да излязат от военния конфликт, но има много външни сили, които се намесват и нямат интерес той да спре. "Израел и някои от арабските страни насърчават Съединените щати да продължат с войната", заяви Калфин. "Заплахата на Тръмп, че "цяла една цивилизация ще умре" излезе извън рамките на това, което един президент на която и да е било държава би трябвало да си позволи", смята още той.

"Отварянето на Ормузкия проток беше вследствие на съгласие от двете страни за примирие, след което Израел много масирано атакува Ливан за пореден път. Въпросът е, че Иран твърди, че примирието включва и Ливан и ангажимент на Израел да не напада Ливан, докато американската страна каза, че няма такова нещо, заради това Иран затвори за пореден път Ормузкия проток", посочи той.

"Винаги, когато говорим за един конфликт, той няма как да няма отражение и върху другите. Израел бомбардира Ливан, за да унищожи „Хизбула”, на която Иран помага и винаги е помагала. Неизбежно двата конфликта са свързани. Очевидно Нетаняху намира някакъв прозорец Израел да реши всичките си проблеми в Близкия изток. Аз съм скептичен, че така ще се разрешат. Когато атаката започне да засяга цивилни жители, ти не им оставяш друга възможност, освен те да се радикализират", коментира бившият министър на външните работи.

Той заяви, че въпросът е какво могат да договорят Израел и Ливан. "В Ливан правителството е слабо, точно заради влиянието на „Хизбула”, поддържано от Иран. До колко правителството може да поеме ангажимент, който да изпълни след това, че действително ще унищожи базите на „Хизбула” в Ливан, за мен е съмнително, но диалогът е много по-добро решение, отколкото изпращане на бомби", каза Калфин.

Той заяви още, че Иран обогатява уран много повече, отколкото му трябва за производство на електроенергия. "Очевидно Иран се стреми към ядрена бомба и би трябвало светът да го спре", коментира той и допълни, че Иран трябва да се откаже от разработването на ракетната си програма. "Тя до голяма степен е свързана с възможностите на Иран да достига до по-далечни цели, така че има основание в ограничение или най-малкото поставяне под контрол на възможностите на Иран да засяга далечни на него страни", каза той.

Ивайло Калфин коментира и изборите в Унгария. "16 години в управлението са много. Според мен е здравословно за една държава да има промяна в управлението си по-често. Властта носи умора, затъване в коловози и корупционни скандали. Там трябва да има голяма мобилизация на избирателите, за да слезе Орбан от власт", посочи още той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиди

    35 2 Отговор
    Соросоиден идиот

    17:06 11.04.2026

  • 2 хехе

    29 0 Отговор
    това е стратегията на рижия кукумицин, а не на аятоласите.

    17:07 11.04.2026

  • 3 Мите

    33 0 Отговор
    И ти разбираш от международни отношения, колкото свиня от кладенчова вода!

    17:07 11.04.2026

  • 4 Дупничанин

    30 1 Отговор
    Ционистите не са "целия свят", калфоооо.

    17:08 11.04.2026

  • 5 Нико

    13 1 Отговор
    Ако искате да спре нечовешкото клане на жени и деца от страна на ционистите, спрете да купувате продукти и услуги произвеждани от тях и близки до тях фирми,компании и корпорации,вливащи огромни финанси в държавата Израел,Мосад и АЙ ДИ ЕФ.
    През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
    Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
    Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
    Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.

    17:08 11.04.2026

  • 6 Стратегията на Иран е да нанесе

    25 0 Отговор
    максимални страхове на некадърни връмбари на хранилка по целия свят

    млъкнете и се скрийте ти, мишко станишко и другите некадърници брюкселски зелки
    дет сте на кьор софра

    17:09 11.04.2026

  • 7 Фейк - либераст

    22 0 Отговор
    Калфин от български кафеджия отдавна стана ЕВРОБОЯДЖИЯ! Дали си вярва на това което казва?

    17:09 11.04.2026

  • 8 Питам

    22 1 Отговор
    3 000 години евреите са преследвани и гонени от всякъде. Защо пък точно те, а не някой друг народ?

    Коментиран от #19, #24

    17:11 11.04.2026

  • 9 Хмм

    23 0 Отговор
    Иран се защитава, а Калфин си защитава фантасттичната заплата като еврочиновник

    17:13 11.04.2026

  • 10 Гробар

    15 1 Отговор
    Долна щатска подлога. 16 години за Орбан са много, но 20 години за Бойко и 36 години за вас, евроатлантическите пребоядисани долни комунета е малко, нали?

    17:15 11.04.2026

  • 11 Е от кувейт кат пуцат по иран

    10 0 Отговор
    И иран.ще пуца по кувейт.

    17:15 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пълен бохлук

    14 0 Отговор
    Поредният продажник, всички сте еднакви, долни лицемери!

    17:17 11.04.2026

  • 14 Ваня

    9 1 Отговор
    А агресорите
    САЩ и Израел какво търсят !?!

    17:18 11.04.2026

  • 15 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Е няма такъв глупак! Всички евроатлантически подлоги ли са толкова елементарни?

    17:21 11.04.2026

  • 16 Горски

    5 0 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ!

    17:21 11.04.2026

  • 17 Тъпанар

    6 0 Отговор
    Много знаеш каква е стратегията на Иран. Хората там се отбраняват. А тоя е продажник.

    17:21 11.04.2026

  • 18 000

    4 0 Отговор
    Във франция и италия бензиностанциите постепенно затварят. Тик-так - времето шзглежда убива окончателно федералните европейски щати.

    17:21 11.04.2026

  • 19 Ххх

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питам":

    Не са гонени, а стратегията им е да са навсякъде и да доминират над другите(гоите) и затова се е налагало на много народи де не ги желаят между тях .

    17:21 11.04.2026

  • 20 ЕГАСИ ТЪПУНГЕРА

    10 0 Отговор
    И ТОВА ЖИВОТНО Е БИЛО ВЪНШЕН МИНИСТЪР.ГРАМОФОН СВИРИ,МАМА ПЛАЧЕ.

    17:22 11.04.2026

  • 21 Хаха

    5 0 Отговор
    Поредния компетентен предател

    17:22 11.04.2026

  • 22 "Максимални

    6 0 Отговор
    щети на целия свят" - празни мисли на един празен човек"

    17:22 11.04.2026

  • 23 Хихихи

    6 0 Отговор
    Кажи му евроатлантик и не го обиждай повече 😂

    17:22 11.04.2026

  • 24 Оня с мустачето

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питам":

    Беше прав!!!

    17:23 11.04.2026

  • 25 Глупости

    4 0 Отговор
    Защо не опиташ да наложиш контрол върху оръжейната и ядрена програма на ционистите, Ивчо, или за това не плащат? Иран не е започнал никоя война за разлика от янките и ционистите, не е ли редно да се налагат санкции на агресорите, а не на тези, които се защитават? Аман от продажни мижитурки на европейски заплати...

    17:23 11.04.2026

  • 26 Цар Кару

    0 0 Отговор
    Ивайло Калфин внук на надзирател и изкормвач на стотици лагерници на кариерата на смъртта в Ловеч, награден с орден за славата за най-много избити от ДС!

    17:25 11.04.2026

