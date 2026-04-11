Калфин: Стратегията на Иран е да нанесе максимални щети на целия свят

Иран не може да отговори пряко на Съединените щати, така че тяхната стратегия е да нанесат максимални щети на целия свят. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият министър на външните работи Ивайло Калфин и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд.
По думите му и двете страни търсят начин да излязат от военния конфликт, но има много външни сили, които се намесват и нямат интерес той да спре. "Израел и някои от арабските страни насърчават Съединените щати да продължат с войната", заяви Калфин. "Заплахата на Тръмп, че "цяла една цивилизация ще умре" излезе извън рамките на това, което един президент на която и да е било държава би трябвало да си позволи", смята още той.
"Отварянето на Ормузкия проток беше вследствие на съгласие от двете страни за примирие, след което Израел много масирано атакува Ливан за пореден път. Въпросът е, че Иран твърди, че примирието включва и Ливан и ангажимент на Израел да не напада Ливан, докато американската страна каза, че няма такова нещо, заради това Иран затвори за пореден път Ормузкия проток", посочи той.
"Винаги, когато говорим за един конфликт, той няма как да няма отражение и върху другите. Израел бомбардира Ливан, за да унищожи „Хизбула”, на която Иран помага и винаги е помагала. Неизбежно двата конфликта са свързани. Очевидно Нетаняху намира някакъв прозорец Израел да реши всичките си проблеми в Близкия изток. Аз съм скептичен, че така ще се разрешат. Когато атаката започне да засяга цивилни жители, ти не им оставяш друга възможност, освен те да се радикализират", коментира бившият министър на външните работи.
Той заяви, че въпросът е какво могат да договорят Израел и Ливан. "В Ливан правителството е слабо, точно заради влиянието на „Хизбула”, поддържано от Иран. До колко правителството може да поеме ангажимент, който да изпълни след това, че действително ще унищожи базите на „Хизбула” в Ливан, за мен е съмнително, но диалогът е много по-добро решение, отколкото изпращане на бомби", каза Калфин.
Той заяви още, че Иран обогатява уран много повече, отколкото му трябва за производство на електроенергия. "Очевидно Иран се стреми към ядрена бомба и би трябвало светът да го спре", коментира той и допълни, че Иран трябва да се откаже от разработването на ракетната си програма. "Тя до голяма степен е свързана с възможностите на Иран да достига до по-далечни цели, така че има основание в ограничение или най-малкото поставяне под контрол на възможностите на Иран да засяга далечни на него страни", каза той.
Ивайло Калфин коментира и изборите в Унгария. "16 години в управлението са много. Според мен е здравословно за една държава да има промяна в управлението си по-често. Властта носи умора, затъване в коловози и корупционни скандали. Там трябва да има голяма мобилизация на избирателите, за да слезе Орбан от власт", посочи още той.
5 Нико
През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.
17:08 11.04.2026
14 Ваня
САЩ и Израел какво търсят !?!
17:18 11.04.2026
19 Ххх
До коментар #8 от "Питам":Не са гонени, а стратегията им е да са навсякъде и да доминират над другите(гоите) и затова се е налагало на много народи де не ги желаят между тях .
17:21 11.04.2026
До коментар #8 от "Питам":Беше прав!!!
17:23 11.04.2026
