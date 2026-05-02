Важните новини във ФАКТИ на 02.05.2026 г.

Николай Денков: Асен Василев не искаше раздялата с ДБ

Зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за коментира разцеплението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

Ангел Джамбазки: Бъдещото управление има шанс за пълен мандат

"Бъдещото управление има шанс за пълен мандат. Този милион и 440 хиляди гласа са заслуга на президента Радев. Цялото доверие е изградено върху личността му. Да получиш такова доверие означава, че у хората има надежда за генерална промяна. Нескромно ще е да кажа, че имаме някакъв пръст в изборния резултат", заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки.

Димитър Манолов: Вече има официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%. Как това ще се отрази на бюджета коментира президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

Според него една от причините за този скок е политическата криза и, по думите му, безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. Той коментира, че вече има и официални данни, които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната.

„Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите”, заяви Манолов. По думите му, името на Гълъб Донев се обсъжда като вариант за министър на финансите.

Ивайло Калфин: България започва да става една от най-скъпите държави в Европа за стоки от първа необходимост

България започва да става една от най-скъпите държави в Европа за стоки от първа необходимост. Това каза пред БНТ бившият вицепремиер, социален и външен министър Ивайло Калфин, цитиран от "Фокус".

Проф. Даниел Вълчев: България трябва да престане със слугинския манталитет, който демонстрираме на международни срещи

Хората дадоха еднозначен мандат на Румен Радев и неговата организация, сега да видим какво ще стане с този мандат.

Анализ показва: Партиите са похарчили за предизборна политическа реклама близо 915 хил. евро

Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 хиляди евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда, цитиран от БНР.

Проф. Пламен Панайотов: Първият тест за единството в ПГ на управляващата партия ще бъде приемането на закона за бюджета

Всяко забавяне при избора на квота в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента ще противоречи на очакванията на обществото. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS проф. Пламен Панайотов, преподавател по право в СУ.

По думите му първият тест за единството в парламентарната група на управляващата партия ще бъде приемането на закона за бюджета, както и гласуванията, свързани с излъчването на квотата в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента и избора на инспекторат към ВСС.

„Това са най-належащите и неотложни неща, които ще дадат възможност да се види кой как се позиционира при тези гласувания”, коментира проф. Панайотов. „Моят апел към политическото ръководство на „Прогресивна България” е да бъде много внимателно при дискутирането, особено на по-важните проблеми пред страната, и да следи внимателно гласуванията на всеки един от депутатите, които са от тази парламентарна група”, отбеляза той.

Прогноза: Румен Радев назначава за министър на енергетиката Кирил Темелков

Румен Радев има готов кабинет. В последните дни обаче се правят някои рокади като до последно окончателният състав едва ли ще е напълно ясен. Освен дежурните заподозрени за министри, се появиха е нови имена.

Васил Василев: Най-голямата опасност пред ПБ е ако не успеят да намерят отговор на въпросите, които хората поставят

"Най-голямата опасност пред „Прогресивна България” е ако не успеят да намерят правилен отговор на въпросите, които хората поставят. Това са въпросите по отношение на олигархията, кражбите, икономическото развитие, културата, земеделието. Решението на всеки един от тези проблеми, би довел до освобождаване на голяма политическа енергия, което ще им помогне”, каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS журналистът Васил Василев.

"Ако се смята за важно от историческа гледна точка, че "Прогресивна България" има такова мнозинство, което при всички очаквания ще се задържи, защото няма коалиционни споразумения които да доведат до разцепление, може да се окаже значимо събитие”, каза още той.

"България трябва да си стъпи на краката. Това означава равновесие на бюджета, подобряване на положението на хората, които изнемогват, следване на външна политика, която да съответства на националните ни интереси", каза още журналистът, който е бил част от инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент.

Размерът на свлачището на пътя Пампорово - Смолян ще се окаже по-голям от 70 м.

Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово - Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов, цитиран от БНР. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път.

Костадин Костадинов: Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация след първото тържествено заседание на 52-рото Народно събрание, в което бе избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на парламента.

Велислав Величков: Партийни послушковци и мишоци не трябва да има в парламентарната квота на бъдещия ВСС

Всички са виновни да има нехомогенна кампания. Липсата на лидерска комуникация е проблем на всички лидери. Усещаше се натрупващо се напрежение.

Журналист: Ако Радев запази сегашния си стил, то НС ще е кукла на конци, по-лошо от парламента–гумен печат при ГЕРБ

Предните парламенти се превръщаха в поле на битка още преди да бъдат конституирани - всяка от политическите сили играеше своята дребна игра. Конституирането на базовата институция в нашата република е държавен въпрос. На избора на председател не бива да се гледа като на маркер кой къде стои в политическата игра.

БАБХ: Разлив на опасни пестициди е установен в складове в свищовското село Вардим

Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщават от БАБХ, цитирани от Нова телевизия. Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове, припомнят от Агенцията за безопасност на храните.

В присъствието на криминален инспектор от Районното управление на МВР в Свищов, служители от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново са констатирали разлив пред нерегламентирани складове, извън бетонната площадка – в почвата. Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор, съобщават от БАБХ.

Ивайло Мирчев: Когато Кирил Петков беше още в ПП имаше по-добър диалог. Извиних се на Явор Божанков

Съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира разцеплението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Мирчев говори за актуалната вътрешнополитическа тема, свързана с първото заседание на новия парламент и избора на Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на Народното събрание.

Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово

Ситуацията със свлачището в района на Райковски ливади остава във фокуса на институциите, след като ключовата пътна отсечка между Смолян и Пампорово беше напълно прекъсната. След извънредно заседание на кризисния щаб, проведено тази сутрин, вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Областният управител на Смолян Зарко Маринов коментира в "Денят започва с Георги Любенов" даде подробности за приключилото заседание и взетите решения.

Милен Велчев: Изготвянето на нов бюджет винаги е трудно, особено при политическа промяна

Една от първите големи задачи пред новия редовен кабинет ще бъде приемането на държавен бюджет. Темата коментира в студиото на bTV бившият министър на финансите Милен Велчев.

Васил Терзиев: Започнахме промяна в Call Sofia, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява

Започнахме по-дълбока промяна в Call Sofia, която преосмисля процесите, а не просто ги ускорява, написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев, цитиран от БНТ.

