Калфин за новия кабинет: Ако има задкулисни договорки, те много бързо ще излязат наяве

8 Май, 2026 19:41 526 27

  • ивайло калфин-
  • кабинет-
  • министри

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И при абсолютните мнозинства, и при коалициите има лоши практики, да се надяваме, че този път ще има добра практика. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер, бивш министър на външните работи и бивш министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин във връзка със стартиралото днес работа правителство с премиер Румен Радев, което разполага с абсолютно мнозинство в Народното събрание.

От всички лица в кабинета изпъква премиерът. Има и хора, които са познати от служебните правителства или от администрацията, но очаквам освен лицата, да видим и приоритетите – къде ще е България след 4 г. И да видим доколко ще се справят, добави Калфин.

Не бих бързал да слагам оценки на министрите преди да започнат да работят. Ако има някакви задкулисни договорки или зависимости, те много бързо ще излязат наяве. Правителството трябва да се опази от подобни зависимости. От кабинета се очаква и лидерство – как България ще върви напред и как българите ще живеят по-добре. Не е сериозно от днес за утре да говорим кой от кого е зависим, посочи бившият външен министър.

Правителството има политически ресурс, отдавна не сме имали абсолютно мнозинство в парламента и кабинетът няма как да се оправдава в това отношение. Въпросът е как да се действа, за да се види, че има правителство, което мисли за хората, което прави промени в съдебната система и действа адекватно във външнополитически план. Кабинетът има ресурса, останалото ще видим нататък, посочи Ивайло Калфин.

Трябва да има лидерство, което да води в посока, в която институциите си изпълняват функциите. Ако правителството се опитва да угоди на всички, няма да е успешно. Не трябва да се опитваш да се харесаш на всички, а да си ясен и предвидим. Идеологията не е мръсна дума, трябва да е ясно какви са приоритетите ти, подчерта Калфин.

По отношение на цените правителството може да спре това, което зависи от него, едва ли може да спре войната в Иран. Но виждаме, че в редица европейски страни има много сериозни мерки и се надявам, че ще се поучим от тях. Можем да омекотим ефекта от нарастващите цени, надали цените могат да се спрат с някакви тавани, каза още бившият вицепремиер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    ако утре румен не арестува дебелаците, го сваляме от власт

    19:43 08.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    4 3 Отговор
    румен връща лева и казармата

    всичко ще е без пари и ще има кренвирши
    "като от едно време", а бананите се забраняват

    хора и... улици... град като град...

    19:43 08.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ми... те почнаха да излизат ;)
    Още с представянето на министрите...

    19:45 08.05.2026

  • 4 Оптимизмът няма да се оправдае

    4 1 Отговор
    Кабинетът е слаб и вероятно ще претърпи много ремонти.

    19:45 08.05.2026

  • 5 Кутьо Маринкин

    5 2 Отговор
    Тихо, бе Калфа, вече ни надушиха!

    19:47 08.05.2026

  • 10 Фейк - либераст

    5 1 Отговор
    Шеф Радев сготви едно прекрасно правителство- ТЮРЛЮГЮВЕЧ за българския народ

    19:50 08.05.2026

  • 21 Туй да не си ти и АБВ

    5 0 Отговор
    Бе Калфа.

    19:57 08.05.2026

  • 23 ?????

    5 0 Отговор
    Що пак ни я причинявате тая въртиопашка?
    Съблюдавайте някаква хигиена.

    20:02 08.05.2026

  • 24 калфин кажи а с новия кабинет

    5 0 Отговор
    много бързо ли ще излязат наяве
    скрити чекмеджета и офшорки
    на Тиква баба и 40 чекмеджара

    20:07 08.05.2026

  • 25 Фори

    2 1 Отговор
    В ПБ има повече членове на БСП и АБВ отколкото в тези партии!

    20:08 08.05.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Моят Президент, стана Мой Премиер.....Надявам се да е горд, че е Премиер на държава без пътища

    20:18 08.05.2026

  • 27 Абе,

    2 0 Отговор
    този задноблизец и ветропоказател,що не си седи в европата и да си харчи заплатата,а се появява още по телевизиите ?!

    20:20 08.05.2026

