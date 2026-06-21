Опити за гласуване с невалидни документи в с. Бата

Опити за гласуване с невалидни документи на извънредните местни изборите в село Бата. На оспорван балотаж днес поморийското село избира кмет, след като бившия, беше осъден за купуване на гласове и свален от поста.

След пет мандата чрез инициативен комитет Георги Георгиев издига дъщеря си, а днес следеше гласуването.

„Няма да дам интервю, дръпнете се. Снимай ме, няма да ти дам“, казва Георги Георгиев, бивш кмет.

Масово имаше опити за гласуване с невалидни лични документи.



„Един господин дойде с невалиден документ до 8.06.2026 г., следващият с едно като квадратче, счупено от картата, точно по средата, и той невалиден. Единият беше много недоволен, не знам за кого трябваше да гласува и да събира гласове“, каза Хриска Стоева, член на СИК.

„Tя е лепена, залепена е. Аз първия път с нея гласувах“, казва Митко Кръстев, избирател.

Пуснаха ли ви?

Да.

Активност имаше и пред секциите.

Дадоха ни пари да им вземем да ядат.

Кой ви даде?

Момчетата, застъпниците, гладни ли да стоят?

Колко са? 60.

30 са.

Тези пари кой им ги даде?

Какви пари?

В тях, които бяха.

Няма пари.

Казаха, че вие сте им ги дали да им купите нещо.

Странджанки.

Активността днес е по-ниска от миналата седмица, когато гласуваха 55%.

До балотажа се стигна, след като на първия тур на 14 юни нито един от кандидатите не успя да получи необходимата подкрепа за избор на частичните местни избори. По данни на ОИК най-много гласове тогава получи независимият кандидат Златина Петрова с 249 гласа, следвана от Валентин Петров от „БСП – Обединена левица“ със 177 гласа.