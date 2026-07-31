Асен Василев: Гюров ще е президент на България

Жалбата в КС не бе внесена заедно с ГЕРБ. Ние подготвихме мотиви, които са много ясни и дадохме на г-жа Йотова. Те са свързани с противоконституционност на разпоредбата да се вържат заплатите на съдиите с депутатските. Това е политизиране на съдебната система по абсолютно недопустим начин. Две други разпоредби, които нямат нищо общо с Бюджет 2026, тъй като започват да работят от 2027 г., но въпреки това бяха прокарани с този бюджет без обществено обсъждане. Едната е свързана с отмяната за механизма на определяне на минималната работна заплата. Трето – отнемат се права на тези, които работят на непълен работен ден. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната” (ПП) Асен Василев в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.
Това, което ГЕРБ са направили е съвсем друга атака – те казват, че бюджетът не отговаря на Закона за публичните финанси, понеже дефицитът е много висок, което също е вярно. Ние изпратихме нашата жалба на колегите и от ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане”, допълни политическият лидер.
Той припомни, че са подписвали касационни жалби на „Възраждане” за касиране на изборите. „Ние сме абсолютно последователни, че ако има нарушения на Конституцията, подписваме.
На въпрос дали биха се съюзили за президентските избори в подкрепата на общ кандидат, Василев бе категоричен: „Не”.
„Андрей Гюров ще е президент на България. Той трябва да убеди над половината граждани, че може да бъде независим, коректив на властта, когато тя бърка, да бъде балансиран и да направи едни честни избори”, изтъкна лидерът на ПП.
Това са най-мажоритарните избори в страната. Вие не избирате партия, а личност. Избирате главнокомандващ, човекът, който да ни представлява в международно отношение. За да може един човек да бъде обединител на нацията, той трябва да е надпартиен”, обясни Асен Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #5
22:46 31.07.2026
2 Хмм
22:47 31.07.2026
3 Не ставай смешен
Петроханец президент
НИКОГА
Коментиран от #18
22:47 31.07.2026
4 Този трябва да се залови и след
22:48 31.07.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Кокорчо май исперка.....
Коментиран от #8
22:50 31.07.2026
6 койдазнай
22:51 31.07.2026
7 Конспиратор
Коментиран от #12
22:52 31.07.2026
8 Коки
До коментар #5 от "Европеец":Не съм бе. От Посолството одобриха. Питай Кирчо.
22:52 31.07.2026
9 вярно е
Коментиран от #16
22:52 31.07.2026
10 Асен Вазелинов
22:53 31.07.2026
11 ГЯУРОВ ПИТА
22:54 31.07.2026
12 има логика
До коментар #7 от "Конспиратор":Но си мисля, че ПроститеПарчета толкова си могат, не че работят за Радев.
22:56 31.07.2026
13 Шиши
22:56 31.07.2026
14 нннн
22:57 31.07.2026
15 Мурзик
И да напиша още доводи, никой не би ги прочел, затова със здраве!
22:57 31.07.2026
16 Георги
До коментар #9 от "вярно е":като гледаш чичо румен какво прави чий проект мислиш е той, съответно и йотова? посолството никога не е залагало само на един кон
22:59 31.07.2026
17 Само товА липсва
22:59 31.07.2026
18 Румен Решетников
До коментар #3 от "Не ставай смешен":А жена, правеща кълбета пред полковник Гундяев, масон и комунист , става за главнокомандуващ, викаш?
23:00 31.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 даецсд
23:03 31.07.2026
21 Дарвин
Коментиран от #47
23:03 31.07.2026
22 оня с коня
23:04 31.07.2026
23 Анонимен
23:04 31.07.2026
24 Българин
Само Гюров, доказал се като можещ премиер, финансист,европеец и патриот, става за Президент на България!!!
Коментиран от #26, #60
23:05 31.07.2026
25 Пълен Провал
Коментиран от #30
23:05 31.07.2026
26 Георги
До коментар #24 от "Българин":кал и кога се е доказал?
Коментиран от #37
23:06 31.07.2026
27 Касс
23:07 31.07.2026
28 Мдаа
23:07 31.07.2026
29 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Коментиран от #31, #32
23:08 31.07.2026
30 Копейкин Костя
До коментар #25 от "Пълен Провал":Русофили. Гнус.
Коментирайте вашата кандидатка Йотова, че скоро не е падала на колене пред Гундяев!
23:08 31.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Касс
До коментар #29 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":Зад или отпред... нагоре, надолу все тая.
23:10 31.07.2026
33 Продължаваме Промяната
23:10 31.07.2026
34 О, Морес
Коментиран от #45
23:10 31.07.2026
35 !!!?
23:10 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Българин
До коментар #26 от "Георги":Сигурно си бил в Пирогов от прекалявне с бояришника когато го е правил.
23:11 31.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Троян
Коментиран от #49
23:11 31.07.2026
40 Ганчо няма да се изложи на изборите
23:12 31.07.2026
41 Точни сте всички за радев и олигсрсите м
23:12 31.07.2026
42 Летец Пешеходец
Коментиран от #48
23:12 31.07.2026
43 А50
23:13 31.07.2026
44 Велев
Коментиран от #53
23:13 31.07.2026
45 Копейкин Костя
До коментар #34 от "О, Морес":Я специалиста скажи, защо Радьев абдикира от поста президент и предаде българите гласували за него?
23:14 31.07.2026
46 Ба бааааа
23:14 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Касс
До коментар #42 от "Летец Пешеходец":Бегайбе... стадото е изфъскало.Гюрко нема шанц.
23:15 31.07.2026
49 Българин
До коментар #39 от "Троян":Абсолютно правилно! Подкрепям
Коментиран от #55
23:15 31.07.2026
50 Стенли
23:15 31.07.2026
51 Кокорчо
23:16 31.07.2026
52 !!!?
До коментар #19 от "Леля Асена":А престани с тези вулгарни подмятания бе безмозъчна Копейка...!
23:16 31.07.2026
53 Българин
До коментар #44 от "Велев":Верно?
Аз пък си мислех, че са Йотова и Радьев...
23:17 31.07.2026
54 Мунчо каунов Крадев Боташов
23:17 31.07.2026
55 Касс
До коментар #49 от "Българин":Ти си от "българите" на Коцко
23:18 31.07.2026
56 гост
Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо
23:18 31.07.2026
57 гост
23:18 31.07.2026
58 Мими
Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
Константин Проданов онемя.
В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.
В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.
“Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
Управление на желаещите, но неможещите.
23:20 31.07.2026
59 Гюро Михайлов ще е президент на България
23:22 31.07.2026
60 Някой си
До коментар #24 от "Българин":Патриот на Украйна ли?
23:22 31.07.2026
61 Майстора
23:25 31.07.2026
62 Ще има ли толкова глупав народ
23:26 31.07.2026
63 ХиХи
23:26 31.07.2026