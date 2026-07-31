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Асен Василев: Гюров ще е президент на България

Асен Василев: Гюров ще е президент на България

31 Юли, 2026 22:44 943 63

  • асен василев-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • българия

"Той трябва да убеди над половината граждани, че може да бъде независим, коректив на властта, когато тя бърка, да бъде балансиран и да направи едни честни избори”, изтъкна лидерът на ПП

Асен Василев: Гюров ще е президент на България - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жалбата в КС не бе внесена заедно с ГЕРБ. Ние подготвихме мотиви, които са много ясни и дадохме на г-жа Йотова. Те са свързани с противоконституционност на разпоредбата да се вържат заплатите на съдиите с депутатските. Това е политизиране на съдебната система по абсолютно недопустим начин. Две други разпоредби, които нямат нищо общо с Бюджет 2026, тъй като започват да работят от 2027 г., но въпреки това бяха прокарани с този бюджет без обществено обсъждане. Едната е свързана с отмяната за механизма на определяне на минималната работна заплата. Трето – отнемат се права на тези, които работят на непълен работен ден. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната” (ПП) Асен Василев в предаването „Панорама” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Това, което ГЕРБ са направили е съвсем друга атака – те казват, че бюджетът не отговаря на Закона за публичните финанси, понеже дефицитът е много висок, което също е вярно. Ние изпратихме нашата жалба на колегите и от ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане”, допълни политическият лидер.

Той припомни, че са подписвали касационни жалби на „Възраждане” за касиране на изборите. „Ние сме абсолютно последователни, че ако има нарушения на Конституцията, подписваме.

На въпрос дали биха се съюзили за президентските избори в подкрепата на общ кандидат, Василев бе категоричен: „Не”.

„Андрей Гюров ще е президент на България. Той трябва да убеди над половината граждани, че може да бъде независим, коректив на властта, когато тя бърка, да бъде балансиран и да направи едни честни избори”, изтъкна лидерът на ПП.

Това са най-мажоритарните избори в страната. Вие не избирате партия, а личност. Избирате главнокомандващ, човекът, който да ни представлява в международно отношение. За да може един човек да бъде обединител на нацията, той трябва да е надпартиен”, обясни Асен Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    29 3 Отговор
    Да се обзаложим ли?

    Коментиран от #5

    22:46 31.07.2026

  • 2 Хмм

    29 5 Отговор
    а кой ви осигури подписите, откъде у вас 50 подписи, повечето са на ГЕРБ, гушнахте се в сглобка пак

    22:47 31.07.2026

  • 3 Не ставай смешен

    45 6 Отговор
    Кокорине

    Петроханец президент

    НИКОГА

    Коментиран от #18

    22:47 31.07.2026

  • 4 Този трябва да се залови и след

    36 6 Отговор
    Обстоен психически преглед да се вкара в клиника за психопати , не може да говори наляво и надясно откровени глупости и да обижда българските граждани че биха гласували за някакъв слуга и фашист

    22:48 31.07.2026

  • 5 Европеец

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Кокорчо май исперка.....

    Коментиран от #8

    22:50 31.07.2026

  • 6 койдазнай

    19 5 Отговор
    Не кокорчо. Гюров няма да е президент на България. Боцата вече се разбра с Радев, че ще провали общата кандидатура срещу Йотова. В замяна на това ще си харчи милиардите на спокойствие. Той има барем 40 отрочета, много пари му трябват.

    22:51 31.07.2026

  • 7 Конспиратор

    7 2 Отговор
    Успешната маневра на ПП (Президентски Проект) с Лозан Панов срещу ректора Проф. Анастас Герджиков , за да бъде преизбран на балотажа Р.Радев на предните президентски избори, сега отново се повтаря с Андрей Гюров , за да бъде избрана Ил.Йотова.

    Коментиран от #12

    22:52 31.07.2026

  • 8 Коки

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Не съм бе. От Посолството одобриха. Питай Кирчо.

    22:52 31.07.2026

  • 9 вярно е

    9 5 Отговор
    Хасан Василев е ходил в посолството да му кажат как да овладее президентските избори!

    Коментиран от #16

    22:52 31.07.2026

  • 10 Асен Вазелинов

    10 3 Отговор
    Аз па на съм съгласен... Дупе си давам Гюроф не давам....

    22:53 31.07.2026

  • 11 ГЯУРОВ ПИТА

    10 2 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни иранци?

    22:54 31.07.2026

  • 12 има логика

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Конспиратор":

    Но си мисля, че ПроститеПарчета толкова си могат, не че работят за Радев.

    22:56 31.07.2026

  • 13 Шиши

    9 2 Отговор
    Всички схеми на кака асена завършват в скута ми!

    22:56 31.07.2026

  • 14 нннн

    24 2 Отговор
    Шегаджия. Гюро може да го изберат за президент на Украйна. В България и до балотаж няма да стигне.

    22:57 31.07.2026

  • 15 Мурзик

    4 8 Отговор
    Е да, обаче народът е прозд и никога не би избрал умен човек. Така е откакто има демокрация.
    И да напиша още доводи, никой не би ги прочел, затова със здраве!

    22:57 31.07.2026

  • 16 Георги

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "вярно е":

    като гледаш чичо румен какво прави чий проект мислиш е той, съответно и йотова? посолството никога не е залагало само на един кон

    22:59 31.07.2026

  • 17 Само товА липсва

    9 2 Отговор
    Че то от километри се вижда, че не става, какъв обединител, какъв праз

    22:59 31.07.2026

  • 18 Румен Решетников

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не ставай смешен":

    А жена, правеща кълбета пред полковник Гундяев, масон и комунист , става за главнокомандуващ, викаш?

    23:00 31.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 даецсд

    10 4 Отговор
    Асане, ние знаем че си лъжец и глупак, но нямаше нужда да ни припомняш и да си признаваш какво си говедо. На коя България ще е президент Гюро глупака бре??? На розовата България на жълтите павета??? На вашата секта ПП и ДБ педофили??? На нея ли??? И да не си се объркал нещо??? Изборите ще са в България а не в Украйна??? Гюро глупака дето с парите на българите хранеше бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски, по скоро българите във всеки град и село ще го тричат и ще го ритат за берекет бре. Няма да е празидент а ще искат да го бият българите. Слава на Господ Иисус Христос изборите идват. Вече сте 1 файтон жълтопаветни евро педофили, и намалявате. Това новия ви виц ли е, глупак Гюро президент??? Много е смешен този виц.

    23:03 31.07.2026

  • 21 Дарвин

    6 6 Отговор
    В никакъв случай не избирийте Гюров, прекалено е интелигентен. Трябва ни нещо с интелекта на фатмака и зкпч-то, чешещо се по главата и чудещо се какво прави вече три месеца в управлението. Милион и кусур избиратели си чакат заслужената награда съгласно закона за естествения подбор, който действа неумолимо от както свят светува.

    Коментиран от #47

    23:03 31.07.2026

  • 22 оня с коня

    5 2 Отговор
    Ама как ще е Гюров бе василев,ако БОРИСОВ не го подкрепи с коравата си Десница?Не искате обща кандидатура с ГЕРБ?Ами О.К - значи искате Йотова,инатести Магарета такива!

    23:04 31.07.2026

  • 23 Анонимен

    2 5 Отговор
    Абсолютно невъзможно без фалшифициране на изборите.

    23:04 31.07.2026

  • 24 Българин

    5 10 Отговор
    Абсалютно прав е Василев!
    Само Гюров, доказал се като можещ премиер, финансист,европеец и патриот, става за Президент на България!!!

    Коментиран от #26, #60

    23:05 31.07.2026

  • 25 Пълен Провал

    4 5 Отговор
    Петроханци. Гнус.

    Коментиран от #30

    23:05 31.07.2026

  • 26 Георги

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    кал и кога се е доказал?

    Коментиран от #37

    23:06 31.07.2026

  • 27 Касс

    4 2 Отговор
    Изфъскалото стадо ще фъсне за Пигито.

    23:07 31.07.2026

  • 28 Мдаа

    1 5 Отговор
    Той така говореше и на последните избори.

    23:07 31.07.2026

  • 29 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    1 3 Отговор
    Йотова ще е президент! Зад нея е цяла България! И библиотекарския ,и Гергов който е спонсор и беше на сватбата на сина й ,и Васил Божков ,таки и маджо! Йотова- президент!

    Коментиран от #31, #32

    23:08 31.07.2026

  • 30 Копейкин Костя

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пълен Провал":

    Русофили. Гнус.
    Коментирайте вашата кандидатка Йотова, че скоро не е падала на колене пред Гундяев!

    23:08 31.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Касс

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    Зад или отпред... нагоре, надолу все тая.

    23:10 31.07.2026

  • 33 Продължаваме Промяната

    6 3 Отговор
    Гюров е достоен не само за президент, а след 4 години да прати мистър Кеш и шайката му при бай Ставри

    23:10 31.07.2026

  • 34 О, Морес

    5 5 Отговор
    Не,няма да е ! Задавам елементарен въпрос на всички критикари на бившия (два мандата) Президент,и настоящ Премиер на България.Защо спечели президентските избори на два пъти-убедително и парламентарните-съкрушително ! Ами най-вече заради фразата "Крим е на Русия,на кого да е".Та Гюров Никога ,на никакви избори Няма да спечели.

    Коментиран от #45

    23:10 31.07.2026

  • 35 !!!?

    9 2 Отговор
    Кокорчо направо закова Гълъбарника на Мистър Кеш в лицето на Явор Гечев, както и останалите събеседници в Панорама на Бойко Василев !!!?

    23:10 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Сигурно си бил в Пирогов от прекалявне с бояришника когато го е правил.

    23:11 31.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Троян

    4 4 Отговор
    На тоя тъпоумник някой да му каже, че президентът на Република България се избира пряко от Българският народ. Не можеш да кажеш тъпоумник кой ще е следващият президент.

    Коментиран от #49

    23:11 31.07.2026

  • 40 Ганчо няма да се изложи на изборите

    3 0 Отговор
    Не се съмнявайте, но добре ужасен край, отколкото ужас без край. Дeрзайте мyрзилки.

    23:12 31.07.2026

  • 41 Точни сте всички за радев и олигсрсите м

    0 0 Отговор
    Лидера на извън парламентарната непримирима опозиция на настоящето управление на Румен Радев - г-н Станислав Трифонов ( Слави Трифонов) който е председател на ИТН и преди 5 години той заедно с Балабанов, Вълчев ,Тошко Йорданов бяха в инициативният комитет за издигането за втори мандат за президент на Радев и Слави Трифонов печелил избори и който добре познава Радев и чест гост в студиото на факти с потресаващи цифри и факти за сегашното управление. Публикувам само началото в което нарича Радев "лицемерен" и по надолу се е аргументирал с факти и цифри. Когато Орешарски е поискал да изтегли 1 млрд.лв.дълг за да покрие дефицита на предишните управляващи са го обвинили че подготвя "кражбата на века" а в момента когато Радев взе 6.3 млрд .евро и има намерение да изтегли още 10 млрд.евро до края на годината това какво е пита Слави?!!! "Кражбата на вселената" си отговаря. По надолу с цифри и статистика ни информира че Радев със служебните си правителства и настоящето в което е премиер е ощетил България и народа с 34 млрд.евро.

    23:12 31.07.2026

  • 42 Летец Пешеходец

    4 5 Отговор
    Гюров е най- подходящата кандидатура, която ще събере най- много гласове. Всички останали, които се спрягат за поста, имат ограничен потенциал. Йотова е недолюбвана и от дясно и от ляво. Въпреки, че жената е достатъчно прагматична и за разлика от Мунчо, не дава знаци за някакви зависимости от Кремъл. Даниел Вълчев и Николай Ненчев, също като Йотова са обременени с "история" и поради тази причина едва ли ще съберат необходимите гласове. Иван Христанов има още по- малки шансове. Някъде прочетох, че Кандев би могъл да излезе на изборите в тандем с Гюров, като кандидат вицепрезидент. Ако това се осъществи, съм сигурен че ще спечелят. И двамата се представиха много добре и хората го помнят. Освен това за тях биха гласували хора от всякакви социални прослойки и с различни политически пристрастия.

    Коментиран от #48

    23:12 31.07.2026

  • 43 А50

    2 5 Отговор
    Гюро много скоро беше министър и хората помнят какъв мазен либерал-фашист е. Този ще активира гласоподаватели в полза на Йотова, бравос. И Петрохан помнят хората

    23:13 31.07.2026

  • 44 Велев

    2 4 Отговор
    Тоя гяуров позволим първо на американските самолети да кацат в България. Няма шанс тоя мизерни.

    Коментиран от #53

    23:13 31.07.2026

  • 45 Копейкин Костя

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "О, Морес":

    Я специалиста скажи, защо Радьев абдикира от поста президент и предаде българите гласували за него?

    23:14 31.07.2026

  • 46 Ба бааааа

    1 4 Отговор
    Костадинов ще е

    23:14 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Касс

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Летец Пешеходец":

    Бегайбе... стадото е изфъскало.Гюрко нема шанц.

    23:15 31.07.2026

  • 49 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Троян":

    Абсолютно правилно! Подкрепям

    Коментиран от #55

    23:15 31.07.2026

  • 50 Стенли

    0 0 Отговор
    Бившият началник на кабинета на Румен Радев като президент ,Калоян Методиев е публикувал снимки в своя профил от деня в който СГП пусна 2 телефонни записа на Румен Радев в които търгува с власт и влияние и същия ден следобед въоръжени прокурори нахлуха в президентството за обиск. 2 дни преди това Христо Иванов и Ивайло Мирчев акустираха на Росенец пред един от морските сараи на Доган. След като прокуратурата влезе в президентството, Румен Радев апелира към гражданите да дойдат там. Методиев разказва че Румен Радев още от ранния следобед е гледал през прозорците дали се събират хората. След това облякъл върху костюма военната си униформа и се обърнал към Методиев че ако не дойдат хора ще излезе в униформа и с пистолет като генерал главнокомандващ Българската армия и запял интернационала. За негово щастие се събират няколко хиляди, предимно хора от градската десница на Христо Иванов и ДБ. Само те са в състояние да изкарат хиляди за няколко часа. Хората идват не толкова в подкрепа на Радев а срещу Борисов, Доган и Пеевски. Чак тогава Радев се успокоява, съблича военната униформа и излиза от президентството с вдигнат юмрук и възгласи "Мутри вън". Методиев е публикувал много снимки ,но тук може да се качва само една.

    23:15 31.07.2026

  • 51 Кокорчо

    1 2 Отговор
    Президент

    23:16 31.07.2026

  • 52 !!!?

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Леля Асена":

    А престани с тези вулгарни подмятания бе безмозъчна Копейка...!

    23:16 31.07.2026

  • 53 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Велев":

    Верно?
    Аз пък си мислех, че са Йотова и Радьев...

    23:17 31.07.2026

  • 54 Мунчо каунов Крадев Боташов

    4 2 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    23:17 31.07.2026

  • 55 Касс

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Ти си от "българите" на Коцко

    23:18 31.07.2026

  • 56 гост

    3 0 Отговор
    Дискусията във всички социални мрежи и форумите на новинарски сайтове е кой е откраднал повече - Бойко Борисов и приближените му или Румен Радев с кликата и олигархията си!?
    Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
    Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо

    23:18 31.07.2026

  • 57 гост

    2 0 Отговор
    Та според вас кой открадна повече? Бойко Борисов или Румен Радев. Ааа да не забравим и Иван Демерджиев? Притежаващ 411 имота и поръчково Порше което вписал че закупил за 1950 лв. Има много снимки на имотите му които са на обща стойност 265 млн.евро ( над половин милиард лева) и влогове за 26 млн.евро. Демерджиев заяви че е адвокат с 25 години стаж и е логично да има много имоти. В България има десетки хиляди адвокати но повечето имат по 3-4 имота а не над 400

    23:18 31.07.2026

  • 58 Мими

    2 0 Отговор
    Не съм вярвала, че ще го кажа, нооо … Асен Василев е моят герой.
    Само той успя с умело подбрани числа, с ирония и с безкомпромисни коментари да покаже колко нескопосан е бюджетът на управляващите.
    Константин Проданов онемя.
    В парламентарната бюджетна комисия никой не успя аргументирано да му се противопостави - само се оправдаваха и мигаха на парцали.
    Асен Василев е много променен. Миналата година беше истеричен, тази година е сдържан, гъвкав, непробиваем. Дори на моменти да не е прав, според други гледни точки, той успява да отиграе топката с бърза реакция и силни удари. Припомнят му миналото, а той ги парира с настоящето: нали казвахте, че знаете и можете?! Нито знаете, нито можете.

    В публичния живот не стига само да кълнеш опонентите си и да ругаеш предшествениците си, трябва да можеш да докажеш, че си напълно различен и по-добър.

    “Прогресивна България” няма остриета и говорители. Показаха някакви, изложиха се, скриха ги, забравихме ги … някакви напуйчени оратори като Владо Николов и Слави Василев - не, не стават. Наред е Пепи Витанов, горкия.
    Управление на желаещите, но неможещите.

    23:20 31.07.2026

  • 59 Гюро Михайлов ще е президент на България

    1 1 Отговор
    А що да не е Кокорчо?

    23:22 31.07.2026

  • 60 Някой си

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Патриот на Украйна ли?

    23:22 31.07.2026

  • 61 Майстора

    1 0 Отговор
    Колкото Гюров ще стане президент, толкова Кокорчо ще кацне на Марс.

    23:25 31.07.2026

  • 62 Ще има ли толкова глупав народ

    0 0 Отговор
    да гласува за крадци и лъжци като ПП и ДБ, слуги на мафията зад кръга капитал. Че ще има овце е факт. да лъжете и да гласува някой за лъжец, определено е на раменете има само вакуум. Сори за гласуващите за тези боклуци, но това са фактите.

    23:26 31.07.2026

  • 63 ХиХи

    0 0 Отговор
    Хем е лама хен ее гюро хем нема да е президен

    23:26 31.07.2026

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