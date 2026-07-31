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Външният министър: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"

Външният министър: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"

31 Юли, 2026 17:04 1 350 108

  • външен министър-
  • българия-
  • коалиция на желаещите-
  • член-
  • официално

"Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение, обяснява Велислава Петрова.

Външният министър: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", отговаря министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, предават от БТА.

Депутатът от "Демократична България" Атанас Славов пита външния ни министър "кога и на какво юридически валидно основание е взето решение за оттегляне на страната от международния партньорски формат "Коалиция на желаещите", както и направена ли е оценка на въздействието по отношение на засягането на стратегическите национални интереси при заявеното оттегляне".

Велислава Петрова отговаря, че въпросът има нужда от прецизиране. България никога не е била официално част от "Коалиция на желаещите", което се потвърждава от липсата на акт в тази насока на Министерския съвет, включително и от предишни правителства, или на Народното събрание. В тази връзка България не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави в "Коалиция на желаещите", към която никога не се е присъединявала официално, отговаря още министърът.

"Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение, обяснява Велислава Петрова.

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия, за която премиерът Румен Радев заяви, че "мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". Той каза още, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИ6

    37 3 Отговор
    Отличен кадър!

    Коментиран от #36

    17:05 31.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    39 0 Отговор
    Та, кво рече персиеца, кака? М?

    17:06 31.07.2026

  • 3 Горски

    58 2 Отговор
    Калинката на Радев не знае на кой свят се намира. Това тук е огромно недоразумение.Вирусолог -външен министър. Нищо полезно не правят за България.Цяла година им се плащат ненужни народни пари ,а на всичкото отгоре ще ползват отпуск и то платен, щото много са се изморили. Необходим е закон за закриване на Народното събрание и без това не е народно. Май месец почнаха работа....кога се измориха ...като почнеш на ново място работа трябва да работиш 8 месеца за да излезеш отпуска. Какви привилегии какво нещо...толкова са противни и нагли каква съвест имат. Те и без това половината не ходят на работа и взимат по над 5-6 хиляди евро заплати. и 1 седмица им е много. Има работа да се върши, вчера започнаха днес вече 20 дни почивка.

    17:06 31.07.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    46 6 Отговор
    След разговора между външните министри на България и Иран.

    След този телефонен разговор имам само един въпрос – кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката?
     Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ – и двете страни си гледат техните интереси.
    Вината ще е само на националните предатели от ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.

    Коментиран от #16, #27, #37

    17:06 31.07.2026

  • 5 Европеец

    37 1 Отговор
    На тая ли кикимора да вярвам, на буля Желязкова или на главанака да вярвам, на лётчика определено не вярвам....

    17:06 31.07.2026

  • 6 ???

    34 0 Отговор
    А неофициално?

    17:06 31.07.2026

  • 7 ФАКТ

    27 3 Отговор
    К за Сорос и соросите в канавките

    17:07 31.07.2026

  • 8 Това моме,

    38 0 Отговор
    кърти мивки с познания и компетенция!!!

    17:07 31.07.2026

  • 9 Наблюдател

    34 7 Отговор
    Да обобщим нещата.
    - ПБ заедно с Пеефски гласуваха против българския народ и станаха съучастници в Агресия според устава на ООН.
    - ПП-ДБ, Герб/СДС, за да не станат за резил, защото са същите продажници на дистанционно командване, решиха да излязат от залата.
    -Единствената българска партия която защитава българския интерес се оказа Възраждане.

    ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
    БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ - запомнете го!Всичко друго е за в контейнера с боклук.

    Коментиран от #30

    17:08 31.07.2026

  • 10 Без име

    45 1 Отговор
    При наличието на толкова умни и разсъдливи хора с опит в дипломацията, сложиха бостанско плашило-вирусолог за първи дипломат. Гаврят се с нас както им е кеф.

    Коментиран от #24

    17:08 31.07.2026

  • 11 Кухоглава копейка

    6 17 Отговор
    Ша се беся

    Коментиран от #20, #76

    17:08 31.07.2026

  • 12 Стенли

    34 4 Отговор
    Я тази така наречена министърка , да върви да заголи нещо , за това по я бива , и ква стана тя сменихме бою циганина с Радев лъжеца , от трън на глог , че по висок 😡👎

    17:09 31.07.2026

  • 13 тая да са качва

    28 1 Отговор
    на пилоня!!!!!

    17:09 31.07.2026

  • 14 Тъпа

    33 1 Отговор
    Калинка.

    Коментиран от #23

    17:10 31.07.2026

  • 15 пешо

    35 1 Отговор
    Радев откъде го намери това недоразумение кой олигарх ти го натресе разкарай го

    17:10 31.07.2026

  • 16 Европеец

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Пропуснал си ония с отпадналата необходимост предателите от БСП-те заедно със СДС разрушиха държавата..... А стани шеф кал фин 2006 харесаха четирите военни бази на краварите.....

    17:10 31.07.2026

  • 17 бебето

    2 17 Отговор
    верно ли евро.волгин епедал?или са само слухове?

    17:10 31.07.2026

  • 18 Парламентарен контрол

    17 3 Отговор
    Депутат от ДБ е питал министърката дали желае, обаче явно го е отрязала.

    17:11 31.07.2026

  • 19 Т Живков

    1 17 Отговор
    Смрът на комунизма!

    17:12 31.07.2026

  • 20 Мазнотролче

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кухоглава копейка":

    По-добре скочи от някой висок мост, за по-сигурно.

    17:13 31.07.2026

  • 21 Госあ

    3 24 Отговор
    Браво на министъра ! Тия даже не могат един свестен въпрос да зададат. Коалицията на лаещите е един покер клуб в който се влиза с кинти. Както каза премиера, България нема кинти. Кʼво се упражняват тия некадърници ? Петрова има няколко реални и завидни публикации, дипломи от доста престижни университети и стаж в международни политически институции. Тия, дето се упражняват са кръгли нули. Окей ?

    17:13 31.07.2026

  • 22 Чамовата дъска е

    25 0 Отговор
    по-безочлива в лъжите си и от шефа си Мунчо

    17:13 31.07.2026

  • 23 Не е калинка

    22 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпа":

    КОПРИНКА Е

    17:14 31.07.2026

  • 24 Госあ

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Кои ве братчед ? Къдравата Сю или оземпика ?

    17:14 31.07.2026

  • 25 Цървул

    18 0 Отговор
    Тогава , защо се мъкнете на седянките на веселата коалиция ?

    Коментиран от #38, #41

    17:16 31.07.2026

  • 26 Питане

    16 0 Отговор
    На тоя "Чам.... / дали трески да дялаш, или..... да.....

    17:17 31.07.2026

  • 27 Госあ

    3 16 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Копанаря от велико търновския колеж не е легитимен. Една шепа събрани от кол и въже лаят.

    17:17 31.07.2026

  • 28 Питам

    21 0 Отговор
    Фамилията на случайния външен министър-микробиолог ЧАМОВА ли е или ЧЕПОВА, защото и за чеп не става?

    Коментиран от #45

    17:17 31.07.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Тази е екстремно глупава!
    Никога не сме били официално част - но и никога не сме били против
    Неофициално сме съгласни с всички простотии, които произлизат от тия откачалници

    Както и вчера се изцепи, че за Иран - какво беше, че активни враждебни действия нямало или нещо такова... ми неактивни враждебни като приютяване на техника подпомагаща агресията?!
    Абсолютна патица!.. и обиждам птицата!

    17:17 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тая

    3 11 Отговор
    почна да влиза в час след като й залепиха заместник за навигатор. Можеше да се опълчи още на Арагчито да не си прави сметки да ни бомби, че за една нощ ще му свалим чалмата да види кон боб яде ли, ама откъде толкоз акъл у тая.....?!

    17:19 31.07.2026

  • 32 БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА

    16 0 Отговор
    Дето има киборг за министър.

    Коментиран от #44

    17:19 31.07.2026

  • 33 Значи

    15 1 Отговор
    подмолно ? Нелегално , а ? Типично за всичките ви , от лъжец нагоре !

    17:20 31.07.2026

  • 34 Зеления

    12 2 Отговор
    Тази посочена позиция се обуславя в зависимост от това при обработването на чамова дъска в дъскорезница, автоматичното ренде от коя страна рендосва дъската, ако се рендосва от лицевата страна позицията е една, ако се рендосва от към гърба позицията е друга.

    17:20 31.07.2026

  • 35 народа

    17 0 Отговор
    Военни самолети кацат по наши летища .Това са фактите , останалото са приказки .Нашите политици имат имоти навсякъде по света и са на един полет от горещата точка в която превръщат България .

    17:20 31.07.2026

  • 36 "Коалиция на желаещите" -коалиция

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "МИ6":

    на жалеещите.
    майка плаче грамофон свири !

    17:20 31.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Госあ

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "Цървул":

    Защото така трябва. Все едно Дон Кихот от Максуда да си прави селфита на Червения площад. Разликата е, че на Петрова обръщат внимание, а костето сам самичък селфита си прави в Москва ха ха ха ха ха ха

    17:21 31.07.2026

  • 39 Тази лейка дразни

    16 1 Отговор
    не само Радевица ами и целия български народ. Радев няма ход. Като са му дали подкрепа за изборите КГБ са му дали и калинка. Той пък си я заобича като БКП и СССР и натвори гаф след гаф. Сега чакаме следващата излагация!

    17:22 31.07.2026

  • 40 история

    15 2 Отговор
    Ех , само да не бяха нарязали армията , сега щяхме да издигнем няколко МИГ29 , да затворим всички граници и да мобилизираме 150 000 армия . Разбиха ни подредената държава с лъжи за демокрация и кило банани .

    17:22 31.07.2026

  • 41 селфи

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Цървул":

    Да се снимат.🤳

    17:25 31.07.2026

  • 42 Пламен

    15 3 Отговор
    Тая е протеже на радевица.

    17:25 31.07.2026

  • 43 Факт

    0 18 Отговор
    Вие сте от коалицията на рублолюбците!

    Коментиран от #47, #54

    17:26 31.07.2026

  • 44 Въй, въй

    17 0 Отговор

    До коментар #32 от "БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА":

    И аз забелязах, че понякога странно премигва и обръща очи, като че ли прави късо съединение.🙄

    17:30 31.07.2026

  • 45 Швейк

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "Питам":

    Чамова й е главата!

    17:31 31.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 О, Морес

    15 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Аз и цялата ми рода сме 100 % от коалицията на НЕжелаещите ! Впрочем,много български родове- и те.Ти,като си Желаещ,желай си.

    17:32 31.07.2026

  • 48 Лъжеш!

    22 2 Отговор
    Лъжеш ма, вирусоложек! Лъжеш повече от началника ти - фатмака! Ти ма, жалка слугиньо, дето сакатото учиндолско нищожество те измъкна от един евтин чалгарски бардак и те връчи на фатмака за "вънкашна" министръка, понеже Фатмакът нещо му бил му задължен на учиндолския чалгарин! Но ти, лъжеш Чамова, дето и за чеп за зеле не ставаш, пък бил той и от чам! ТИ ПРИСЪСТВА на форум, в който всички присъстващи са заявиил подкрепата си на "Коалиция на желаещиет"! Не са били нужни подписи и никой не се е подписвал, присъствието е било знак за съгласие! Така че, да не лъже и фатмак селяндуринът, който пък, за да се оправдае, като циганин, хванат да краде в трамвая, най-нагло попита КОЙ е виждал подписа ит?! Пък нито една "прогресивна" мисирка нямаше куража да му каже, че не са били нужни подписи, защото присъствието е било знак на съгласие! Ама то пък, какво да искаш от селяндур, фатмак от Славяново?

    Коментиран от #66

    17:32 31.07.2026

  • 49 БopЧвоp

    20 1 Отговор
    тая е рендосвана с най-тъпото ренде

    17:35 31.07.2026

  • 50 България е от коалицията на въртящите се

    5 7 Отговор
    И тако, и вако. По стара българска традиция. Както е казал великият българин бай Ганьо - И да сме добре хем с немците, хем с русите. Тю, да ги порази Господ!

    17:38 31.07.2026

  • 51 До 49 - и Бор Чвор

    15 2 Отговор
    Не бе брато! Не е било ренде! Било е една спаружена гюдерийка в гащите на Фатмак Румню селяндурина и с нея само а е олигавил!

    17:38 31.07.2026

  • 52 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    14 2 Отговор
    Според министъра "Коалицията на желаещите" е група западни страни. Интересно кога станаха ЗАПАДНИ страни Румъния, Турция, Гърция, Албания, Черна гора, Хърватия, Северна Македония, Словения и Молдова.

    17:39 31.07.2026

  • 53 Лед

    14 0 Отговор
    Таз другарка мила има ли идея какво управлява. В дипломатическите среди авторитетът и е една голяма нула. Да сложиш за министър на външните работи такава персона е подигравка с държавата.

    17:39 31.07.2026

  • 54 Стенли

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факт":

    Абе не знам дали са рублолюбци , май повече са доларолюбци , щото , не виждаме руски самолети в България ,а американски 🤨

    Коментиран от #64

    17:41 31.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ходи се...

    15 1 Отговор
    На тая чамова дъска бих и пожелал да ходи да се праска отзад, но се сетих, че и за това не става.

    17:43 31.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Чамовата дъска

    12 0 Отговор
    и хлопа

    17:45 31.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ахааа

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "Госあ":

    Значи, селянка от шоплука. Много елитно. Браво. А, майка ми е родена в Париж. Малко кофти ти се получи, а?

    Коментиран от #71, #73

    17:49 31.07.2026

  • 63 Факти

    8 0 Отговор
    Радев вкара България в тясната коалиция на желаещите война с Иран.

    17:51 31.07.2026

  • 64 Така е

    1 9 Отговор

    До коментар #54 от "Стенли":

    Руски самолети и кораби е трудно да се видят в днешно време . Крият се от ... слънцето. 🤣

    17:52 31.07.2026

  • 65 Слушай нищожество жалко

    11 1 Отговор
    Велислава Петрова-Чамова ! Започва операция "Радева дупара" и или оставка ще дадеш или оня нещастник Радев ще го отнесе и никакви мнозинства няма да ви спасят. Ще му се нацепи продажната дупара като презрял нар ! И такива нищожества като теб изпълзяли от дупките на чужди разузнавания да си обират крушите щото верно ни писна

    Коментиран от #77, #87

    17:52 31.07.2026

  • 66 Госあ

    1 10 Отговор

    До коментар #48 от "Лъжеш!":

    Още преди хилядолетия в Поднебесната, всеки един човек от империята, дори от най затънтените кътчета е можел да се изкачи до най високите административни постове, стига да покаже качества. Тези качества били оценявани на изпит, продължаващ седмици. Това е признак на цивилизацията. Селяк е полуграмотния хейтър, завършил някакви незнайни университетчета и специалности с тройки, добрал се незнайно как до жълтите павета. Визирам също и варненския копанар. Радев със сигурност е показал качества.

    17:52 31.07.2026

  • 67 Капейчо

    0 7 Отговор
    Няма да участвам в точенето на корите, ще дойда като се реже баницата. Вярвам, че ми се полага парче.

    17:53 31.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 грийн сок

    10 0 Отговор
    Тия мунчовци съвсем изтрещяха
    следва
    Б-я никога не е била в ЕС

    17:55 31.07.2026

  • 70 отде ги насбра пилота тез незнайни

    9 0 Отговор
    калинки и бръмбари да ни представляват и управляват
    и бръщолевят тез хорица

    17:55 31.07.2026

  • 71 Госあ

    2 10 Отговор

    До коментар #62 от "Ахааа":

    В Париж са родени какви ли не, майна. Как е у филибето ? Баща ти у Рим ли е роден ? Нито си и на импакта на тази дама, нито на образованието. Панял ?

    Коментиран от #75, #84

    17:55 31.07.2026

  • 72 Продицент

    7 1 Отговор
    Тая оФса е демо версия на Бангарангата. Както и да я погледнеш, все недонаправено дори за евтино парче.

    Коментиран от #74, #81

    17:56 31.07.2026

  • 73 Госあ

    0 8 Отговор

    До коментар #62 от "Ахааа":

    Ама у Париж или Кючук Париж 😂 И нека пак повторя, у Париж се раждат секʼви.

    Коментиран от #79, #83

    17:57 31.07.2026

  • 74 Помните ли Аналена Бербок

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Продицент":

    Повече ми прилича на нея.

    17:57 31.07.2026

  • 75 Езиковед

    7 0 Отговор

    До коментар #71 от "Госあ":

    Импакта? Ауу, научили сме нищо незначещи думички на цигански от Ивайло Мирчев?

    Коментиран от #89

    17:58 31.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пламен

    6 0 Отговор
    По бездарни управляващи не е имало.
    Всичко е скъпотия

    17:58 31.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Велислава Петрова-Чамов

    11 0 Отговор
    Не само че няма нужният образователен ценз да заема длъжността но това същество е позор за България. Тъпо, неграмотно, грозно и въобще като цяло гнусно и противно. Надмина даже боклука Захариева и онова гнусно същество Гйор Гейргиев, смотаното сбъркано ционистче ...

    Коментиран от #93

    17:59 31.07.2026

  • 81 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Продицент":

    Недей с лошо, защото шаман Голо Рамо ще ти направи съответно някоя лоша магия.

    Коментиран от #107

    18:00 31.07.2026

  • 82 Госあ

    1 7 Отговор

    До коментар #79 от "Си Просあ":

    Ще си знаете мястото. Нема само да лаете

    18:00 31.07.2026

  • 83 Тоя пък гражданин

    8 0 Отговор

    До коментар #73 от "Госあ":

    Само у Софето, до Немската гимназия, се раждат най-великите. Щото нали най-високата планина и най-дълбоката река са наблизо. Откъде си изкопан бе, сельо?

    Коментиран от #88

    18:00 31.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Фолксваген

    8 1 Отговор
    Бих я рендосал тази чамовата, но като я гледам вече е фабрично рендосана отвсякъде.

    18:03 31.07.2026

  • 86 Сексолог

    10 0 Отговор
    Прилича на десетокласничка, която още не е открила удоволствията на оралната любов.

    18:04 31.07.2026

  • 87 Двама трима застреляни

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Слушай нищожество жалко":

    Докато веят гащи и се правят на интересни ще внесе нормалност! Тази продажна атлантическа сган яво нито от избори, нито от морал не разбира. Слуша, oбещава кво ли не, но явно не им е влязло в кратуните кухи най важното: НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на атлантическият слугинаж. Путююю Радев за сега се крие, но няма как да се скрие. ...

    Коментиран от #96

    18:09 31.07.2026

  • 88 Госあ

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Тоя пък гражданин":

    Много ясно, но по важно е не да се родиш до немската, а да я завършиш. Или СМГ или НПМГ. Майните сте позьорчета и шарлатанчета предимно, па не знам къде сте се раждали. Смешник

    18:09 31.07.2026

  • 89 Госあ

    1 5 Отговор

    До коментар #75 от "Езиковед":

    Съмнявам се, да сте научили нещо полезно. Само простотия и злоба може да ви влезе у главите на изрожденците.

    18:11 31.07.2026

  • 90 Оставка

    5 0 Отговор
    Оставка на некадърната епидемиоложка външен министър

    18:12 31.07.2026

  • 91 Олга

    5 0 Отговор
    Спазвай протокола и етикета на публичен държавен служител с висок ранг. Прибери косата.Не си съответстваш на образа на сериозен политик с този романтичен стил. на студентка.

    18:12 31.07.2026

  • 92 Айде бе,

    4 0 Отговор
    А някой от управляващите може ли да каже дефиниция кой всъщност е България? Това, че мафията има доминиращо влияние във властта не означава, че само конкретни корумпирани политци и министри реално са България.

    18:12 31.07.2026

  • 93 На живо е още по гнусна !

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "Велислава Петрова-Чамов":

    ...неописуемо е!

    18:12 31.07.2026

  • 94 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 0 Отговор
    Ами, то и ти си не желана, но пак си министър!!!

    18:13 31.07.2026

  • 95 Груйо

    6 0 Отговор
    За доброто на всички ни цялата тая пасмина която ни натресе лъжеца Крадефф трябва да бъде изхвърлена от управлението на България час по-скоро. Калинки, копринки, кутефци, кютуци, чумави, спинозни, мучащи, блеещи и прочее идиоти и продажници вън.

    Коментиран от #97

    18:13 31.07.2026

  • 96 На входа на МС трябва да пише:

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Двама трима застреляни":

    "НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! " Иначе Радев няма бъдеще

    18:15 31.07.2026

  • 97 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Груйо":

    Като не ти харесва - чамадан, вакзал , Кийййййф !!

    18:20 31.07.2026

  • 98 До 49 - и Бор Чвор

    2 0 Отговор
    Не бе брато! Не е било ренде! Било е една спаружена гюдерийка в гащите на Фатмак Румню селяндурина и с нея само я е олигавил!

    18:20 31.07.2026

  • 99 Ами кретен е !

    3 0 Отговор
    Радев е кретен и да си знае впрочем че който лъже народа после преди да го застрелят или заколят мамул в задника му вкарват ! И на Стамбулов впрочем същото се е случило до каруцата която го е возила ! 3-ма премиери с мамул с ги погребали !

    18:21 31.07.2026

  • 100 О, Морес

    2 0 Отговор
    ""НЕжелаещите" са >>> от"Желаещите"

    18:21 31.07.2026

  • 101 Госあ

    0 2 Отговор
    Тука сте се събрали няколко човека като от роман на Зола, бате 😂 И парижанин има ! Не че е обидно, жалко е

    18:21 31.07.2026

  • 102 Факти

    2 1 Отговор
    Коалиция на помагащите на Украйна:
    Австралия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Северна Македония, Словения, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Япония.

    Коалиция на помагащите на САЩ и Израел:
    Бахрейн, България, Великобритания, Германия, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Румъния.

    Радев ни вкара в прогресивния клуб.

    Коментиран от #105

    18:23 31.07.2026

  • 103 97 - и "прогресивен" ваксаджия

    2 0 Отговор
    Хайде, нишожество "прогресивно", ваксаджия на фатмашки ботуши и теляк на кремълското чудовище! Хващай си чемодана и тръгвай за овкзала, че да свариш първия поезд за Москва! Само че, няма да се върщаш! За марксисти - ленинци и комунисти като Фаятмака от село Славяново и като теб, в България няма място!

    18:25 31.07.2026

  • 104 Георги

    1 0 Отговор
    тая и Кая Калас са в отделна лига. Коефициентите им на интелигентност са "i" - повдигнати на квадрат дават -1!

    18:28 31.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Тъъъъпунгер осъзнаваш ли

    2 0 Отговор
    Колко си неадекватен? Коалиция на помагащите на САЩ и Израел: най големите олигофрени и продажни сааааатрапи ...
    Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Румъния, саааатрапа от Саудитска и всякаква измет ....

    18:30 31.07.2026

  • 107 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 108 Прилика

    0 0 Отговор
    Абе, тая така строго облечена учителка по латински на снимката много прилича на нашата "вънкашна" Чамовата, дето сакатото учиндолско нищожество я измъкна от един евтин чалгарски бардак и я връчи на фатмак Рундю, че да я направи "български" външен министър! Наистина, много прилича на чалгарската жрица на учиндолския сакат нещастник! Може да са роднини, но е невъзможно да става дума за една личност. Че на срещата с турския си колега въпросната чалгарката беше облечена като жрица от "Околовръстното", с разголено рамо и с цепка на полата, стигаща чак до мръсните й прашки, които даже се виждаха! Турският външен министър, завалията, се чудеше накъде да гледа, само да не пада погледа му на голотиите на чалгарката Чамова, явно, станал е пишман, че е приел срещата с нея!!

    18:35 31.07.2026

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