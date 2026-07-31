Външният министър: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите"

България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", отговаря министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, предават от БТА.
Депутатът от "Демократична България" Атанас Славов пита външния ни министър "кога и на какво юридически валидно основание е взето решение за оттегляне на страната от международния партньорски формат "Коалиция на желаещите", както и направена ли е оценка на въздействието по отношение на засягането на стратегическите национални интереси при заявеното оттегляне".
Велислава Петрова отговаря, че въпросът има нужда от прецизиране. България никога не е била официално част от "Коалиция на желаещите", което се потвърждава от липсата на акт в тази насока на Министерския съвет, включително и от предишни правителства, или на Народното събрание. В тази връзка България не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави в "Коалиция на желаещите", към която никога не се е присъединявала официално, отговаря още министърът.
"Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение, обяснява Велислава Петрова.
"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия, за която премиерът Румен Радев заяви, че "мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". Той каза още, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МИ6
Коментиран от #36
17:05 31.07.2026
2 Пустиня(к)
17:06 31.07.2026
3 Горски
17:06 31.07.2026
4 Костадин Костадинов
След този телефонен разговор имам само един въпрос – кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката?
Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ – и двете страни си гледат техните интереси.
Вината ще е само на националните предатели от ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.
Коментиран от #16, #27, #37
17:06 31.07.2026
5 Европеец
17:06 31.07.2026
6 ???
17:06 31.07.2026
7 ФАКТ
17:07 31.07.2026
8 Това моме,
17:07 31.07.2026
9 Наблюдател
- ПБ заедно с Пеефски гласуваха против българския народ и станаха съучастници в Агресия според устава на ООН.
- ПП-ДБ, Герб/СДС, за да не станат за резил, защото са същите продажници на дистанционно командване, решиха да излязат от залата.
-Единствената българска партия която защитава българския интерес се оказа Възраждане.
ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ - запомнете го!Всичко друго е за в контейнера с боклук.
Коментиран от #30
17:08 31.07.2026
10 Без име
Коментиран от #24
17:08 31.07.2026
11 Кухоглава копейка
Коментиран от #20, #76
17:08 31.07.2026
12 Стенли
17:09 31.07.2026
13 тая да са качва
17:09 31.07.2026
14 Тъпа
Коментиран от #23
17:10 31.07.2026
15 пешо
17:10 31.07.2026
16 Европеец
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Пропуснал си ония с отпадналата необходимост предателите от БСП-те заедно със СДС разрушиха държавата..... А стани шеф кал фин 2006 харесаха четирите военни бази на краварите.....
17:10 31.07.2026
17 бебето
17:10 31.07.2026
18 Парламентарен контрол
17:11 31.07.2026
19 Т Живков
17:12 31.07.2026
20 Мазнотролче
До коментар #11 от "Кухоглава копейка":По-добре скочи от някой висок мост, за по-сигурно.
17:13 31.07.2026
21 Госあ
17:13 31.07.2026
22 Чамовата дъска е
17:13 31.07.2026
23 Не е калинка
До коментар #14 от "Тъпа":КОПРИНКА Е
17:14 31.07.2026
24 Госあ
До коментар #10 от "Без име":Кои ве братчед ? Къдравата Сю или оземпика ?
17:14 31.07.2026
25 Цървул
Коментиран от #38, #41
17:16 31.07.2026
26 Питане
17:17 31.07.2026
27 Госあ
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Копанаря от велико търновския колеж не е легитимен. Една шепа събрани от кол и въже лаят.
17:17 31.07.2026
28 Питам
Коментиран от #45
17:17 31.07.2026
29 ДрайвингПлежър
Никога не сме били официално част - но и никога не сме били против
Неофициално сме съгласни с всички простотии, които произлизат от тия откачалници
Както и вчера се изцепи, че за Иран - какво беше, че активни враждебни действия нямало или нещо такова... ми неактивни враждебни като приютяване на техника подпомагаща агресията?!
Абсолютна патица!.. и обиждам птицата!
17:17 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тая
17:19 31.07.2026
32 БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА
Коментиран от #44
17:19 31.07.2026
33 Значи
17:20 31.07.2026
34 Зеления
17:20 31.07.2026
35 народа
17:20 31.07.2026
36 "Коалиция на желаещите" -коалиция
До коментар #1 от "МИ6":на жалеещите.
майка плаче грамофон свири !
17:20 31.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Госあ
До коментар #25 от "Цървул":Защото така трябва. Все едно Дон Кихот от Максуда да си прави селфита на Червения площад. Разликата е, че на Петрова обръщат внимание, а костето сам самичък селфита си прави в Москва ха ха ха ха ха ха
17:21 31.07.2026
39 Тази лейка дразни
17:22 31.07.2026
40 история
17:22 31.07.2026
41 селфи
До коментар #25 от "Цървул":Да се снимат.🤳
17:25 31.07.2026
42 Пламен
17:25 31.07.2026
43 Факт
Коментиран от #47, #54
17:26 31.07.2026
44 Въй, въй
До коментар #32 от "БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА":И аз забелязах, че понякога странно премигва и обръща очи, като че ли прави късо съединение.🙄
17:30 31.07.2026
45 Швейк
До коментар #28 от "Питам":Чамова й е главата!
17:31 31.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 О, Морес
До коментар #43 от "Факт":Аз и цялата ми рода сме 100 % от коалицията на НЕжелаещите ! Впрочем,много български родове- и те.Ти,като си Желаещ,желай си.
17:32 31.07.2026
48 Лъжеш!
Коментиран от #66
17:32 31.07.2026
49 БopЧвоp
17:35 31.07.2026
50 България е от коалицията на въртящите се
17:38 31.07.2026
51 До 49 - и Бор Чвор
17:38 31.07.2026
52 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
17:39 31.07.2026
53 Лед
17:39 31.07.2026
54 Стенли
До коментар #43 от "Факт":Абе не знам дали са рублолюбци , май повече са доларолюбци , щото , не виждаме руски самолети в България ,а американски 🤨
Коментиран от #64
17:41 31.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ходи се...
17:43 31.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Чамовата дъска
17:45 31.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ахааа
До коментар #60 от "Госあ":Значи, селянка от шоплука. Много елитно. Браво. А, майка ми е родена в Париж. Малко кофти ти се получи, а?
Коментиран от #71, #73
17:49 31.07.2026
63 Факти
17:51 31.07.2026
64 Така е
До коментар #54 от "Стенли":Руски самолети и кораби е трудно да се видят в днешно време . Крият се от ... слънцето. 🤣
17:52 31.07.2026
65 Слушай нищожество жалко
Коментиран от #77, #87
17:52 31.07.2026
66 Госあ
До коментар #48 от "Лъжеш!":Още преди хилядолетия в Поднебесната, всеки един човек от империята, дори от най затънтените кътчета е можел да се изкачи до най високите административни постове, стига да покаже качества. Тези качества били оценявани на изпит, продължаващ седмици. Това е признак на цивилизацията. Селяк е полуграмотния хейтър, завършил някакви незнайни университетчета и специалности с тройки, добрал се незнайно как до жълтите павета. Визирам също и варненския копанар. Радев със сигурност е показал качества.
17:52 31.07.2026
67 Капейчо
17:53 31.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 грийн сок
следва
Б-я никога не е била в ЕС
17:55 31.07.2026
70 отде ги насбра пилота тез незнайни
и бръщолевят тез хорица
17:55 31.07.2026
71 Госあ
До коментар #62 от "Ахааа":В Париж са родени какви ли не, майна. Как е у филибето ? Баща ти у Рим ли е роден ? Нито си и на импакта на тази дама, нито на образованието. Панял ?
Коментиран от #75, #84
17:55 31.07.2026
72 Продицент
Коментиран от #74, #81
17:56 31.07.2026
73 Госあ
До коментар #62 от "Ахааа":Ама у Париж или Кючук Париж 😂 И нека пак повторя, у Париж се раждат секʼви.
Коментиран от #79, #83
17:57 31.07.2026
74 Помните ли Аналена Бербок
До коментар #72 от "Продицент":Повече ми прилича на нея.
17:57 31.07.2026
75 Езиковед
До коментар #71 от "Госあ":Импакта? Ауу, научили сме нищо незначещи думички на цигански от Ивайло Мирчев?
Коментиран от #89
17:58 31.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Пламен
Всичко е скъпотия
17:58 31.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Велислава Петрова-Чамов
Коментиран от #93
17:59 31.07.2026
81 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
До коментар #72 от "Продицент":Недей с лошо, защото шаман Голо Рамо ще ти направи съответно някоя лоша магия.
Коментиран от #107
18:00 31.07.2026
82 Госあ
До коментар #79 от "Си Просあ":Ще си знаете мястото. Нема само да лаете
18:00 31.07.2026
83 Тоя пък гражданин
До коментар #73 от "Госあ":Само у Софето, до Немската гимназия, се раждат най-великите. Щото нали най-високата планина и най-дълбоката река са наблизо. Откъде си изкопан бе, сельо?
Коментиран от #88
18:00 31.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Фолксваген
18:03 31.07.2026
86 Сексолог
18:04 31.07.2026
87 Двама трима застреляни
До коментар #65 от "Слушай нищожество жалко":Докато веят гащи и се правят на интересни ще внесе нормалност! Тази продажна атлантическа сган яво нито от избори, нито от морал не разбира. Слуша, oбещава кво ли не, но явно не им е влязло в кратуните кухи най важното: НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на атлантическият слугинаж. Путююю Радев за сега се крие, но няма как да се скрие. ...
Коментиран от #96
18:09 31.07.2026
88 Госあ
До коментар #83 от "Тоя пък гражданин":Много ясно, но по важно е не да се родиш до немската, а да я завършиш. Или СМГ или НПМГ. Майните сте позьорчета и шарлатанчета предимно, па не знам къде сте се раждали. Смешник
18:09 31.07.2026
89 Госあ
До коментар #75 от "Езиковед":Съмнявам се, да сте научили нещо полезно. Само простотия и злоба може да ви влезе у главите на изрожденците.
18:11 31.07.2026
90 Оставка
18:12 31.07.2026
91 Олга
18:12 31.07.2026
92 Айде бе,
18:12 31.07.2026
93 На живо е още по гнусна !
До коментар #80 от "Велислава Петрова-Чамов":...неописуемо е!
18:12 31.07.2026
94 ⚒️⚒️⚒️⚒️
18:13 31.07.2026
95 Груйо
Коментиран от #97
18:13 31.07.2026
96 На входа на МС трябва да пише:
До коментар #87 от "Двама трима застреляни":"НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! " Иначе Радев няма бъдеще
18:15 31.07.2026
97 Хи хи
До коментар #95 от "Груйо":Като не ти харесва - чамадан, вакзал , Кийййййф !!
18:20 31.07.2026
98 До 49 - и Бор Чвор
18:20 31.07.2026
99 Ами кретен е !
18:21 31.07.2026
100 О, Морес
18:21 31.07.2026
101 Госあ
18:21 31.07.2026
102 Факти
Австралия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Северна Македония, Словения, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция, Япония.
Коалиция на помагащите на САЩ и Израел:
Бахрейн, България, Великобритания, Германия, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Румъния.
Радев ни вкара в прогресивния клуб.
Коментиран от #105
18:23 31.07.2026
103 97 - и "прогресивен" ваксаджия
18:25 31.07.2026
104 Георги
18:28 31.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Тъъъъпунгер осъзнаваш ли
Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Румъния, саааатрапа от Саудитска и всякаква измет ....
18:30 31.07.2026
107 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
108 Прилика
18:35 31.07.2026