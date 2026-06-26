Богомил Николов: БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара

Не знаем какво ядем, за съжаление. Всяка година МЗХ публикува годишен доклад, в който виждаме, че официално се произвеждат 13 000 тона имитиращи продукти. Но вие като потребител кога видяхте етикет, на който пише „имитиращ продукт“?. Това заяви Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”, пред БНТ след скандала с фалшивото масло, цитиран от novini.bg.

Според него големият проблем е, че никой не проверява.

„БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара. Знае се от 20 години, че това е болна тема, болен сектор. Ментетата в млечния сектор съществуват само в България“, коментира той.

„Сега КЗК показва как трябва да се прави – експертна разработка, 149 страници, в които аргументирано се предлагат възможни решения. Това е на базата на секторния анализ на храните. Задавам си въпроса защо регулаторът трябва да върши тази работа, нямаме ли Министерство на земеделието и храните?“, попита Николов.

„Взимането на заеми не води до нищо добро. Да го мислят децата ни“, каза още той във връзка с бюджета за 2026 г.