Богомил Николов: БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара

Не знаем какво ядем, за съжаление. Всяка година МЗХ публикува годишен доклад, в който виждаме, че официално се произвеждат 13 000 тона имитиращи продукти. Но вие като потребител кога видяхте етикет, на който пише „имитиращ продукт“?. Това заяви Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”, пред БНТ след скандала с фалшивото масло, цитиран от novini.bg.
Според него големият проблем е, че никой не проверява.
„БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара. Знае се от 20 години, че това е болна тема, болен сектор. Ментетата в млечния сектор съществуват само в България“, коментира той.
„Сега КЗК показва как трябва да се прави – експертна разработка, 149 страници, в които аргументирано се предлагат възможни решения. Това е на базата на секторния анализ на храните. Задавам си въпроса защо регулаторът трябва да върши тази работа, нямаме ли Министерство на земеделието и храните?“, попита Николов.
„Взимането на заеми не води до нищо добро. Да го мислят децата ни“, каза още той във връзка с бюджета за 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
08:06 26.06.2026
2 лют пипер
08:07 26.06.2026
3 катхъг
08:09 26.06.2026
4 инж технолог по хранене
08:09 26.06.2026
5 сбруя
08:12 26.06.2026
6 БАБХ в Сливен покровителства нарушеният
Коментиран от #7, #13, #19
08:14 26.06.2026
7 корупцията
До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":Явно си плащат и затова не ги закачат.
08:15 26.06.2026
8 Тагаенко съм
08:21 26.06.2026
9 само питам
08:22 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 лют пипер
08:29 26.06.2026
12 ООрана държава
08:29 26.06.2026
13 доносник
До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":От такива доносници като теб страда българия? Кви сертификати за пипер и шарена сол???
Коментиран от #17
08:30 26.06.2026
14 БАБХ книжни плъхове
08:32 26.06.2026
15 оня с коня
08:34 26.06.2026
16 Схемата БАБХ
08:38 26.06.2026
17 до закрилника на тарикатите
До коментар #13 от "доносник":Който показва нарушенията веднага доносник.Държавата защо закриля измамите и мошеничеснвото и на такива подобни схеми.Останалите защо тогава плащат данъци и осигуровки.Имат по сумати работници и никой не им плаща осигуровки!веднага могат да ги хванат ,работниците им продават.доста често.
08:38 26.06.2026
18 мафия и държава
08:39 26.06.2026
19 Валентин от нашто село
До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":В Сливен живея от 40 години, имаме един от най-богатите и заредени пазари за зеленчуци, а и местните производители на месни и млечни продукти са, може би, най- добрите в България. Добър чревоугодник съм и имам много опит, местен и международен. За другаде не коментирам.
08:48 26.06.2026
20 Тома
Коментиран от #21
08:50 26.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 смях в залата
08:58 26.06.2026