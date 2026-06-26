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Богомил Николов: БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара

Богомил Николов: БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара

26 Юни, 2026 08:04 558 22

  • богомил николов-
  • бабх-
  • сигнали-
  • контрол на пазара

„Сега КЗК показва как трябва да се прави – експертна разработка, 149 страници, в които аргументирано се предлагат възможни решения. Това е на базата на секторния анализ на храните. Задавам си въпроса защо регулаторът трябва да върши тази работа, нямаме ли Министерство на земеделието и храните?“, попита още Николов.

Богомил Николов: БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не знаем какво ядем, за съжаление. Всяка година МЗХ публикува годишен доклад, в който виждаме, че официално се произвеждат 13 000 тона имитиращи продукти. Но вие като потребител кога видяхте етикет, на който пише „имитиращ продукт“?. Това заяви Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”, пред БНТ след скандала с фалшивото масло, цитиран от novini.bg.

Според него големият проблем е, че никой не проверява.

„БАБХ не е нужно да реагира само на сигнали. Тя трябва превантивно да контролира пазара. Знае се от 20 години, че това е болна тема, болен сектор. Ментетата в млечния сектор съществуват само в България“, коментира той.

„Сега КЗК показва как трябва да се прави – експертна разработка, 149 страници, в които аргументирано се предлагат възможни решения. Това е на базата на секторния анализ на храните. Задавам си въпроса защо регулаторът трябва да върши тази работа, нямаме ли Министерство на земеделието и храните?“, попита Николов.

„Взимането на заеми не води до нищо добро. Да го мислят децата ни“, каза още той във връзка с бюджета за 2026 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    6 0 Отговор
    Как да контролира, като няма една читава лаборатория? Тя не иска да има. Не е в ничий интерес ние да ядем качествена и здравословна храна. Нали алчността за пари е по-силна от всичко.

    08:06 26.06.2026

  • 2 лют пипер

    1 0 Отговор
    Не знаем какво ядем, за съжаление! Ядем си ушите!

    08:07 26.06.2026

  • 3 катхъг

    3 0 Отговор
    Тая мазната мутра и той яде и пи от парите на българите и не хвана 1 нарушител. Оказа се че сме изяли палмовото масло на дойче макдебутер, уж масло а то палмово масло??? А тоя калпаазанин дава интервюта и не знае кои е виновен. Не знае. Само знае да си взема заплатата. Слава на Господ Иисус Христос поне показаха какво дойче сме яли. Отровиха българите.

    08:09 26.06.2026

  • 4 инж технолог по хранене

    2 0 Отговор
    Ако не знаеш,какво ядеш,тогава какво си купуваш от хранителните щандове в магазините?!

    08:09 26.06.2026

  • 5 сбруя

    1 0 Отговор
    Генерал Радев да ти каже,г-не Богомил Николов! Генералът поне знае, какво ще се яде в предстоящите военни условия ,в бъдещите години.

    08:12 26.06.2026

  • 6 БАБХ в Сливен покровителства нарушеният

    3 0 Отговор
    Минахме на пазара в Сливен никоая нама сертифищати а продават насипно подпракии,мервени пипири,шарена сол,самардали....Нино сертификат за качество ншто имот право за пакетирана тока къде е пъкетирана и откъде е ...Касови бележки никой там не издава.Вносен мед продават за пчелен за български а никоя наепоказва сертификат за какачество на нсеки отделен меда и документи с номер на пчелина.Иначе нарблъскали всякакви видове но не се знае откаде са.

    Коментиран от #7, #13, #19

    08:14 26.06.2026

  • 7 корупцията

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":

    Явно си плащат и затова не ги закачат.

    08:15 26.06.2026

  • 8 Тагаенко съм

    1 4 Отговор
    Необходимо е и СПЕШНО да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    08:21 26.06.2026

  • 9 само питам

    5 0 Отговор
    някой влезе ли във затвора за флшивото краве немско масло което не е немско а само имитация?

    08:22 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 лют пипер

    0 1 Отговор
    Жилищно мляко,жилищен плод.

    08:29 26.06.2026

  • 12 ООрана държава

    5 0 Отговор
    За качеството на храната никой не следи, за 15 години хванаха едно фалшиво сирене и едно фалшиво масло

    08:29 26.06.2026

  • 13 доносник

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":

    От такива доносници като теб страда българия? Кви сертификати за пипер и шарена сол???

    Коментиран от #17

    08:30 26.06.2026

  • 14 БАБХ книжни плъхове

    4 0 Отговор
    Само неуки неуспели Агрономи работят в БАБХ!

    08:32 26.06.2026

  • 15 оня с коня

    1 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    08:34 26.06.2026

  • 16 Схемата БАБХ

    4 0 Отговор
    Търговци производители и вериги изкарват милиони печалба от схеми с фалшиви храни. И дриги отрови, които ни продават на 3 цени. Накрая идва БАБХ и ги глобява жалка сумичка, рзбирай - такса спокойствие. Няма дела, нама осъдени, няма затворени цехове... БАБХ - закриване!! Безпошезна институция, смучеща пари от държавата, и нашите данъци!!!

    08:38 26.06.2026

  • 17 до закрилника на тарикатите

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "доносник":

    Който показва нарушенията веднага доносник.Държавата защо закриля измамите и мошеничеснвото и на такива подобни схеми.Останалите защо тогава плащат данъци и осигуровки.Имат по сумати работници и никой не им плаща осигуровки!веднага могат да ги хванат ,работниците им продават.доста често.

    08:38 26.06.2026

  • 18 мафия и държава

    2 0 Отговор
    БАБХ Сливен прикриват пазара тънещ целия в нарушения.

    08:39 26.06.2026

  • 19 Валентин от нашто село

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БАБХ в Сливен покровителства нарушеният":

    В Сливен живея от 40 години, имаме един от най-богатите и заредени пазари за зеленчуци, а и местните производители на месни и млечни продукти са, може би, най- добрите в България. Добър чревоугодник съм и имам много опит, местен и международен. За другаде не коментирам.

    08:48 26.06.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    БАБХ и те като всички държавни служители са от заплатата до заплатата.Защо да бачкат като може и без

    Коментиран от #21

    08:50 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 смях в залата

    0 0 Отговор
    Направи нещо за да няма заеми за децата ти. Май действаш на принципа аз да съм добре другите да му мислят.

    08:58 26.06.2026

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