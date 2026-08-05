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Георги Вулджев: Личният фалит не спасява от ипотека

Георги Вулджев: Личният фалит не спасява от ипотека

5 Август, 2026 19:36 727 6

  • личен фалит-
  • ипотека-
  • георги вулуджев

Самият закон влезе в сила още през юли 2025 година, но практическото му изпълнение бе блокирано до изграждането на необходимия регистър

Георги Вулджев: Личният фалит не спасява от ипотека - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданите в България вече могат да подават молби за обявяване в несъстоятелност, след като от 3 август 2026 година официално заработи дългоочакваният Регистър по несъстоятелност, съобщават от Българското национално радио. Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов системата е въведена в експлоатация, което дава зелена светлина за реалното прилагане на Закона за несъстоятелност на физическите лица.

Самият закон влезе в сила още през юли 2025 година, но практическото му изпълнение бе блокирано до изграждането на необходимия регистър. За да бъде обявен в несъстоятелност, длъжникът трябва да бъде добросъвестен и да докаже, че в продължение на повече от 12 месеца не е в състояние да покрива изискуеми парични задължения.

Законовият праг за стартиране на процедурата е общ размер на дълговете над 10 минимални работни заплати. Тъй като от 1 януари 2026 година минималното възнаграждение е 620,20 евро, натрупаните задължения на лицето трябва да надхвърлят 6202 евро.

Делата за личен фалит ще се разглеждат на първа инстанция от районните съдилища в страната. Съдът има ключовата роля да потвърди, че длъжникът не прави целенасочен опит да измами кредиторите си и да избегне плащанията.

Икономистът Георги Вулджев от експертния клуб ЕКИП уточнява пред националното радио, че механизмът има ясни рестрикции и е насочен предимно към проблеми с бързи кредити и подобни потребителски задължения.

"Не може някой да изтегли ипотечен кредит и да обяви несъстоятелност и така да се отърве от нея", категоричен е Вулджев.

Експертът обръща специално внимание на факта, че законът не позволява системно освобождаване от дългове. Всяко физическо лице има право да влезе в процедура за обявяване на личен фалит само веднъж в живота си.

"Възможността за подаване на молба за откриването на производство по несъстоятелност е нещо стандартно в развития свят, а вече и в България", допълва икономистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохохо

    11 0 Отговор
    От ипотеката нищо не спасява .Ако си циганин с незаконна къща обаче нищо не те събаря

    Коментиран от #4

    19:45 05.08.2026

  • 2 А Когато Държавата Те Вкарва Във

    2 0 Отговор
    Фалит ?

    Кво Става ?

    19:55 05.08.2026

  • 3 Любознателен

    4 0 Отговор
    И защо да не може? Нали плащаш първоначално 30% от стойността на имота и ако банката е дала реална оценка, не би трябвало да има проблем да го реализира но пазара.

    19:56 05.08.2026

  • 4 Логично

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохохо":

    Ипотеката е обезпечена с имот.

    20:13 05.08.2026

  • 5 Фалитбанк ЕАД

    0 0 Отговор
    Според сега действащото законодателство, държавни институции и частни фирми, могат спокойно да си измислят фалшиви задължения и да им начисляват лихва 8 процента. Финансово икономическите отношения в бг не отговарят на редица европейски директиви, корупцията е повсеместна и след влизането в еврозоната, тепърва ще има сериозни проблеми, дела срещу държавата и разни други работи.

    20:15 05.08.2026

  • 6 От ипотека

    0 0 Отговор
    спасява само голяма инфлация - справка 1996г. Затова сега в света се поддържа по-високо ниво на инфлацията, тъй като в противен случай ще се повторят годините след 2008г. на всеобща криза. Инфлацията е като хапче, което помага да си изплатите дълговете и по своето действие силно наподобява на популярните днес хапчета за отслабване. Като всяко хапче, инфлацията малко нагарча, но засега действа.

    20:28 05.08.2026

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