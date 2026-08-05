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Александър Пулев проучва икономическия потенциал на видинския регион

Александър Пулев проучва икономическия потенциал на видинския регион

5 Август, 2026 20:34 590 19

  • александър пулев-
  • видин-
  • икономика-
  • инвестиции

Видин е сред регионите с много сериозен, но все още подценен потенциал за индустриално сътрудничество и чуждестранни инвестиции, заяви вицепремиерът

Александър Пулев проучва икономическия потенциал на видинския регион - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В бюджета за 2027 година ще бъдат заложени всички необходими инструменти за стимулиране на развитието на регионите, с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на посещение във Видин.

По думите му бюджетът за следващата година ще отразява политиките и ангажиментите на правителството към бизнеса и гражданите, като целта е да бъдат създадени реални условия за индустриализация и привличане на инвестиции в различните региони на страната.

Във Видин Пулев проведе срещи с областния управител Огнян Асенов и с кмета на града д-р Цветан Ценков, на които бяха обсъдени възможностите за индустриално развитие на региона, подобряване на инфраструктурата и привличане на нови инвеститори, изброи news.bg.

"Видин е сред регионите с много сериозен, но все още подценен потенциал за индустриално сътрудничество и чуждестранни инвестиции", заяви вицепремиерът. Той подчерта, че стратегическото разположение на града трябва да бъде превърнато в реално икономическо предимство, а транспортната свързаност е едно от основните условия за развитието на Северозападна България.

"Сега не е време за обещания, сега е време за работа и съм тук с екипа да идентифицираме всички възможни нужди от подкрепа от гледна точка на транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и инвестиции в инфраструктура от най-високо ниво", посочи Пулев.

Според него индустриалните зони са ключов инструмент за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Той открои и значението на река Дунав за развитието на интермодалния транспорт и пристанищната инфраструктура.

По време на посещението си вицепремиерът представи и работата на министерството по изготвянето на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства. По думите му чрез прозрачен и ефективен механизъм ще бъде привлечен частен капитал за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти.

"Предвид неоптималното състояние на публичните финанси, този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал", заяви Пулев.

Той подчерта, че усилията на правителството са насочени към провеждането на реформи, които да доведат до по-добра инфраструктура, по-силна индустриална база, повече инвестиции и разкриване на нови работни места в регионите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже

    2 0 Отговор
    Дунава пресъхна от тази идея с Пульовия левчо .

    20:38 05.08.2026

  • 2 Пульо

    2 0 Отговор
    Тия от Видин се трошат от път дорде стигнат Шопията 😆

    20:58 05.08.2026

  • 3 въпроси

    0 0 Отговор
    С коя държава ще спазари концесията на Видин?
    Магистрала Черно море е предвидена за турска фирма (или за четвърт или за половин век)

    20:58 05.08.2026

  • 4 Гробар

    1 0 Отговор
    Какви региони ще развивате? Изгонихте добитъка в чужбина, не остана работна ръка. Ще трябва да внесете 20 милиона от Азия.

    21:14 05.08.2026

  • 5 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Визия за развитието на област Видин – партньорство за бъдещето

    Заедно за силен, модерен и привлекателен Северозапад

    Развитието на област Видин е обща кауза. То изисква добро сътрудничество между кметовете на общините, областния управител, държавните институции, университетите, болниците, бизнеса, неправителствените организации и гражданите.

    Целта е Видин да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, образование, здравеопазване, туризъм, зелена енергия, дигитални технологии и трансгранично сътрудничество.

    ---

    Основни стратегически направления

    1. Вода и екология

    модернизация на ВиК мрежата;
    намаляване на загубите на питейна вода;
    изграждане и модернизация на пречиствателни станции;
    възстановяване на речни корита и напоителни системи;
    защита на река Дунав и околната среда;
    нови зелени площи, паркове и залесяване.

    2. Туризъм

    развитие на речния туризъм по Дунав;
    модернизация на пристанищната инфраструктура;
    изграждане на яхтени и туристически терминали;
    развитие на круизния туризъм;
    велосипедни маршрути по Дунав (EuroVelo);
    екопътеки и туристически маршрути;
    развитие на къмпинги и места за отдих;
    популяризиране на крепостта „Баба Вида“, Белоградчишките скали, пещерата Магура и останалите природни и културни забележителности;
    международни фестивали, културни прояви и спортни събития.

    3. Енергетика

    изграждане на соларни паркове;
    системи за съ

    21:16 05.08.2026

  • 6 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    3. Енергетика

    изграждане на соларни паркове;
    системи за съхранение на електроенергия;
    развитие на възобновяеми енергийни източници;
    енергийна ефективност на обществените сгради;
    интелигентни електроразпределителни мрежи;
    привличане на инвеститори в зелени технологии.

    4. Университет и образование

    развитие на университетски кампус във Видин;
    инженерни специалности;
    информационни технологии;
    киберсигурност;
    изкуствен интелект;
    логистика и транспорт;
    туризъм и хотелиерство;
    международни образователни програми;
    условия за привличане на дигитални номади, изследователи и иновативни компании;
    съвместни програми с български и европейски университети.

    5. Болница и медицинско образование

    модернизация на областната болница;
    инвестиции в ново поколение медицинско оборудване, включително роботизирани хирургични системи като Da Vinci 5, при наличие на устойчиво финансиране, необходимия медицински капацитет и дългосрочен план за използването им;
    създаване на факултет или филиал за обучение на медицински сестри и други здравни специалисти;
    практическо обучение в областната болница;
    специализации за лекари;
    програми за привличане и задържане на медицински кадри;
    общежития и стимули за работа във Видин.

    6. Дигитална инфраструктура

    оптичен интернет във всички населени места;
    пълно 5G покритие;
    обществени Wi-Fi зони;
    дигитални административни услуги;
    интелигентн

    21:17 05.08.2026

  • 7 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    6. Дигитална инфраструктура

    оптичен интернет във всички населени места;
    пълно 5G покритие;
    обществени Wi-Fi зони;
    дигитални административни услуги;
    интелигентно управление на града;
    видеонаблюдение;
    модерни центрове за данни;
    развитие на киберсигурността.

    7. Индустриални и технологични паркове

    индустриални паркове;
    технологични паркове;
    логистични центрове;
    стимули за високотехнологични предприятия;
    развитие на производството;
    сервизни центрове за транспортна, земеделска и индустриална техника;
    обучителни центрове за технически професии.

    8. Пътища и градска среда

    модернизация на улиците и булевардите;
    интелигентно LED улично осветление;
    велосипедна инфраструктура;
    нови паркове;
    спортни комплекси;
    зелени площи;
    достъпна градска среда за всички.

    9. Транспорт, логистика и гранична инфраструктура

    модернизация на инфраструктурата около граничния район на Видин;
    изграждане на интелигентни предварителни логистични и контролни зони по направленията към Видин, Дунавци, Арчар и Димово, които да подпомагат организацията на движението и подготовката на товарния трафик преди достигане до граничния пункт;
    изграждане на големи охраняеми паркинги за товарни автомобили, автобуси, каравани и кемпери;
    специализирани зони за обслужване на превозни средства, оборудвани със санитарни помещения, места за почивка, ресторанти, сервизи, зарядни станции и информационни цент

    21:19 05.08.2026

  • 8 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    9. Транспорт, логистика и гранична инфраструктура

    модернизация на инфраструктурата около граничния район на Видин;
    изграждане на интелигентни предварителни логистични и контролни зони по направленията към Видин, Дунавци, Арчар и Димово, които да подпомагат организацията на движението и подготовката на товарния трафик преди достигане до граничния пункт;
    изграждане на големи охраняеми паркинги за товарни автомобили, автобуси, каравани и кемпери;
    специализирани зони за обслужване на превозни средства, оборудвани със санитарни помещения, места за почивка, ресторанти, сервизи, зарядни станции и информационни центрове;
    внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика, електронно насочване и предварителна информация за натовареността на граничния пункт;
    възможност за използване на електронни системи за пътни такси и бордови устройства (например TollPass, EuroBox и други съвместими системи), когато това е приложимо и съобразено с нормативната уредба;
    развитие на района около Арчар като логистичен и индустриален център;
    подобряване на транспортните връзки между Видин, Дунавци, Арчар и Димово;
    изграждане на интермодален логистичен терминал, свързващ автомобилния, железопътния и речния транспорт.

    9. Транспорт, логистика и мобилни контролно-пропускателни пунктове (МКПП)

    С цел превръщането на област Видин в модерен европейски транспортен и логистичен център се предлага изграждането на Мобилни контролно

    21:21 05.08.2026

  • 9 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    9. Транспорт, логистика и мобилни контролно-пропускателни пунктове (МКПП)

    С цел превръщането на област Видин в модерен европейски транспортен и логистичен център се предлага изграждането на Мобилни контролно-пропускателни пунктове (МКПП) – интелигентни транспортни и логистични комплекси, разположени по основните направления към Видин и Дунав мост 2.

    МКПП не са гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и не изпълняват функции по граничен контрол. Те представляват многофункционални транспортни центрове, предназначени да подпомагат управлението на движението, безопасността, логистиката и работата на компетентните държавни органи в рамките на техните законови правомощия.

    Предлага се изграждането на МКПП:

    преди Димово;
    преди Арчар;
    преди Дунавци;
    преди Видин.

    Всеки МКПП може да бъде изграден като голяма безопасна отбивка с възможност за бъдещо разширяване и да включва:

    охраняем паркинг за тежкотоварни автомобили, автобуси, лекотоварни автомобили, кемпери (RV), каравани и специализирана техника;
    автоматично разпознаване на регистрационни номера (ANPR);
    интелигентни електронни информационни табла;
    видеонаблюдение и анализ на транспортните потоци;
    четци за съвместими бордови устройства за електронно таксуване (например TollPass, EuroBox и други системи, когато това е приложимо);
    информация в реално време за натовареността на Дунав мост 2, прогнозно време за преминаване, свободни паркоместа и препоръч

    21:22 05.08.2026

  • 10 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    информация в реално време за натовареността на Дунав мост 2, прогнозно време за преминаване, свободни паркоместа и препоръчителни маршрути;
    санитарни помещения, душове, ресторанти, магазини, места за отдих и медицински пункт при необходимост;
    зарядни станции за електрически превозни средства и инфраструктура за алтернативни горива;
    сервизни центрове за товарни автомобили, автобуси, кемпери и специализирана техника.

    Интелигентно управление на транспортния поток

    Предлага се изграждането на централизирана регионална система за управление на транспортните потоци, която да свързва всички МКПП, сервизните центрове, транспортния диспечерски център и информационните системи на пътната инфраструктура.

    Системата може да използва тристепенен режим на насочване:

    Зелен сигнал (GO)

    движението продължава без спиране;
    не се налага отклоняване към МКПП;
    водачът получава информация за свободното преминаване.

    Жълт сигнал (PREPARE)

    препоръчва се отклоняване към МКПП, паркинг или сервизен център;
    използва се при натоварен трафик, неблагоприятни метеорологични условия, временни ограничения или необходимост от организация на транспортния поток.

    Червен сигнал (CHECK)

    превозното средство се насочва към МКПП;
    след насочването компетентните органи могат да извършат необходимите проверки съобразно законовите си правомощия.

    В зависимост от конкретния случай проверките могат да включват:

    визуален оглед;
    п

    21:23 05.08.2026

  • 11 Таран на глист

    0 0 Отговор
    Нормален шопар ,сигурно е политик

    21:24 05.08.2026

  • 12 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    В зависимост от конкретния случай проверките могат да включват:

    визуален оглед;
    проверка на документи;
    контрол на тегло и габарити;
    проверка на техническото състояние;
    проверки, извършвани от компетентните държавни органи съгласно действащото законодателство.

    След приключване на проверката превозното средство продължава по маршрута си.

    Интеграция със сервизните центрове

    МКПП могат да бъдат свързани с регионални сервизни комплекси.

    При необходимост от техническо обслужване, ремонт, престой или почивка системата може автоматично да насочи водача към свободен сервизен център или охраняем паркинг чрез електронни информационни табла и навигационни системи.

    Допълнителни елементи

    Паралелно с изграждането на МКПП се предлага:

    развитие на района около Арчар като национален логистичен и индустриален център;
    подобряване на транспортните връзки между Видин, Дунавци, Арчар и Димово;
    изграждане на безопасни места за почивка за професионални водачи;
    развитие на интелигентни транспортни системи (ITS);
    изграждане на интермодален терминал, свързващ автомобилния, железопътния и речния транспорт;
    създаване на регионален транспортен диспечерски център за координация на движението;
    внедряване на системи за анализ на трафика и прогнозиране чрез изкуствен интелект;
    цифров обмен на информация между МКПП, сервизните центрове и компетентните институции.

    Основната цел е да се повиши безопасността на движението, да

    21:25 05.08.2026

  • 13 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Основната цел е да се повиши безопасността на движението, да се оптимизира транспортният поток към Дунав мост 2, да се намалят задръстванията, да се подобрят условията за професионалните водачи и туристите, да се подпомогне работата на компетентните държавни органи и да се утвърди област Видин като модерен европейски транспортен и логистичен център.


    10. Икономика и инвестиции

    подкрепа за малкия и средния бизнес;
    привличане на международни инвеститори;
    публично-частни партньорства;
    програми за стартиращи предприятия;
    развитие на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
    насърчаване на експортно ориентирани производства.

    11. Развитие на Видин, Дунавци, Арчар, Димово и останалите населени места

    Развитието на областта трябва да обхване всички общини и населени места.

    Основни приоритети:

    модерни улици;
    нови паркове;
    спортни съоръжения;
    детски градини и училища;
    достъпни здравни услуги;
    високоскоростен интернет;
    модерна транспортна инфраструктура;
    индустриални и логистични зони;
    туристически обекти;
    места за отдих;
    съвременни обществени пространства.

    ---

    Заключение

    Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското об

    21:27 05.08.2026

  • 14 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Заключение

    Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.

    Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.

    21:29 05.08.2026

  • 15 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Заключение

    Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.

    Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.

    21:34 05.08.2026

  • 16 ТИР

    1 0 Отговор
    Късно либе за китка , Видин по времето на ТН диктатура имаше завод за гуми в който работеха 5000 човека .ЗРИ , Завод за помпи ,Шивашко предприятие , Консервна фабрика , Полиамидни Влакна , ДАП Автобусни и товарни превози , Агро Машина , Мебелен комбинат ,,, Питайте Костов и Надежда ако на вярвате , 50 % населението на Видин ще го търсите в Италия и Испания,,,

    21:35 05.08.2026

  • 17 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Заключение

    Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.

    Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.

    21:35 05.08.2026

  • 18 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят

    0 0 Отговор
    Би ли химията издържала на такава конкуренция ??? НЕ БИ ИЗДЪРЖАЛА ЕТО разделяне на производствения процес. Вместо всяка фабрика да извършва всички операции, те се разделят на специализирани етапи.

    Принципът

    1. Централно производство на “green tire”
    Каучукът, стоманените пояси, текстилните корди и бордовете се сглобяват в готова, но все още невулканизирана гума.
    Тази гума е мека и може да бъде транспортирана при контролирани условия.
    2. Съхранение и логистика
    Вместо да се поддържат големи складове с готови гуми, могат да се съхраняват полуготови изделия.
    Това позволява по-гъвкаво управление на производството.
    3. Финална вулканизация
    При необходимост гумата се поставя в преса.
    Формата се затваря.
    Под въздействие на температура и налягане каучукът се вулканизира.
    Едновременно се оформя и протекторът.

    Предимства

    Един централен завод може да произвежда големи количества полуготови гуми.
    Финалното производство може да се доближи до пазара.
    По-лесно се произвеждат различни размери и модели според търсенето.
    Намалява се рискът от залежали готови гуми.
    Производството става по-гъвкаво.

    Бъдещото развитие

    Може да си представим следващата стъпка:

    регионални центрове за вулканизация;
    електрозахранване от фотоволтаици и батерии;
    използване на отпадната топлина;
    автоматизирани роботи, които зареждат пресите;
    производство по поръчка почти без складови наличности.

    21:45 05.08.2026

  • 19 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Пълно с рашибици у видин като и у руси, за това са и най пропадналите в Европа!

    21:47 05.08.2026

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