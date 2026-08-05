Александър Пулев проучва икономическия потенциал на видинския регион

В бюджета за 2027 година ще бъдат заложени всички необходими инструменти за стимулиране на развитието на регионите, с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на посещение във Видин.

По думите му бюджетът за следващата година ще отразява политиките и ангажиментите на правителството към бизнеса и гражданите, като целта е да бъдат създадени реални условия за индустриализация и привличане на инвестиции в различните региони на страната.

Във Видин Пулев проведе срещи с областния управител Огнян Асенов и с кмета на града д-р Цветан Ценков, на които бяха обсъдени възможностите за индустриално развитие на региона, подобряване на инфраструктурата и привличане на нови инвеститори, изброи news.bg.

"Видин е сред регионите с много сериозен, но все още подценен потенциал за индустриално сътрудничество и чуждестранни инвестиции", заяви вицепремиерът. Той подчерта, че стратегическото разположение на града трябва да бъде превърнато в реално икономическо предимство, а транспортната свързаност е едно от основните условия за развитието на Северозападна България.

"Сега не е време за обещания, сега е време за работа и съм тук с екипа да идентифицираме всички възможни нужди от подкрепа от гледна точка на транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и инвестиции в инфраструктура от най-високо ниво", посочи Пулев.

Според него индустриалните зони са ключов инструмент за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Той открои и значението на река Дунав за развитието на интермодалния транспорт и пристанищната инфраструктура.

По време на посещението си вицепремиерът представи и работата на министерството по изготвянето на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства. По думите му чрез прозрачен и ефективен механизъм ще бъде привлечен частен капитал за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти.

"Предвид неоптималното състояние на публичните финанси, този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал", заяви Пулев.

Той подчерта, че усилията на правителството са насочени към провеждането на реформи, които да доведат до по-добра инфраструктура, по-силна индустриална база, повече инвестиции и разкриване на нови работни места в регионите.