Александър Пулев проучва икономическия потенциал на видинския регион

В бюджета за 2027 година ще бъдат заложени всички необходими инструменти за стимулиране на развитието на регионите, с ясна финансова обосновка и конкретни форми на подкрепа. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на посещение във Видин.
По думите му бюджетът за следващата година ще отразява политиките и ангажиментите на правителството към бизнеса и гражданите, като целта е да бъдат създадени реални условия за индустриализация и привличане на инвестиции в различните региони на страната.
Във Видин Пулев проведе срещи с областния управител Огнян Асенов и с кмета на града д-р Цветан Ценков, на които бяха обсъдени възможностите за индустриално развитие на региона, подобряване на инфраструктурата и привличане на нови инвеститори, изброи news.bg.
"Видин е сред регионите с много сериозен, но все още подценен потенциал за индустриално сътрудничество и чуждестранни инвестиции", заяви вицепремиерът. Той подчерта, че стратегическото разположение на града трябва да бъде превърнато в реално икономическо предимство, а транспортната свързаност е едно от основните условия за развитието на Северозападна България.
"Сега не е време за обещания, сега е време за работа и съм тук с екипа да идентифицираме всички възможни нужди от подкрепа от гледна точка на транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и инвестиции в инфраструктура от най-високо ниво", посочи Пулев.
Според него индустриалните зони са ключов инструмент за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Той открои и значението на река Дунав за развитието на интермодалния транспорт и пристанищната инфраструктура.
По време на посещението си вицепремиерът представи и работата на министерството по изготвянето на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства. По думите му чрез прозрачен и ефективен механизъм ще бъде привлечен частен капитал за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти.
"Предвид неоптималното състояние на публичните финанси, този законодателен инструмент ще бъде критичен за модернизацията на инфраструктурата в страната и ще ни позволи по прозрачен начин да мобилизираме частния капитал", заяви Пулев.
Той подчерта, че усилията на правителството са насочени към провеждането на реформи, които да доведат до по-добра инфраструктура, по-силна индустриална база, повече инвестиции и разкриване на нови работни места в регионите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даже
20:38 05.08.2026
2 Пульо
20:58 05.08.2026
3 въпроси
Магистрала Черно море е предвидена за турска фирма (или за четвърт или за половин век)
20:58 05.08.2026
4 Гробар
21:14 05.08.2026
5 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Заедно за силен, модерен и привлекателен Северозапад
Развитието на област Видин е обща кауза. То изисква добро сътрудничество между кметовете на общините, областния управител, държавните институции, университетите, болниците, бизнеса, неправителствените организации и гражданите.
Целта е Видин да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, образование, здравеопазване, туризъм, зелена енергия, дигитални технологии и трансгранично сътрудничество.
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Основни стратегически направления
1. Вода и екология
модернизация на ВиК мрежата;
намаляване на загубите на питейна вода;
изграждане и модернизация на пречиствателни станции;
възстановяване на речни корита и напоителни системи;
защита на река Дунав и околната среда;
нови зелени площи, паркове и залесяване.
2. Туризъм
развитие на речния туризъм по Дунав;
модернизация на пристанищната инфраструктура;
изграждане на яхтени и туристически терминали;
развитие на круизния туризъм;
велосипедни маршрути по Дунав (EuroVelo);
екопътеки и туристически маршрути;
развитие на къмпинги и места за отдих;
популяризиране на крепостта „Баба Вида“, Белоградчишките скали, пещерата Магура и останалите природни и културни забележителности;
международни фестивали, културни прояви и спортни събития.
3. Енергетика
изграждане на соларни паркове;
системи за съ
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изграждане на соларни паркове;
системи за съхранение на електроенергия;
развитие на възобновяеми енергийни източници;
енергийна ефективност на обществените сгради;
интелигентни електроразпределителни мрежи;
привличане на инвеститори в зелени технологии.
4. Университет и образование
развитие на университетски кампус във Видин;
инженерни специалности;
информационни технологии;
киберсигурност;
изкуствен интелект;
логистика и транспорт;
туризъм и хотелиерство;
международни образователни програми;
условия за привличане на дигитални номади, изследователи и иновативни компании;
съвместни програми с български и европейски университети.
5. Болница и медицинско образование
модернизация на областната болница;
инвестиции в ново поколение медицинско оборудване, включително роботизирани хирургични системи като Da Vinci 5, при наличие на устойчиво финансиране, необходимия медицински капацитет и дългосрочен план за използването им;
създаване на факултет или филиал за обучение на медицински сестри и други здравни специалисти;
практическо обучение в областната болница;
специализации за лекари;
програми за привличане и задържане на медицински кадри;
общежития и стимули за работа във Видин.
6. Дигитална инфраструктура
оптичен интернет във всички населени места;
пълно 5G покритие;
обществени Wi-Fi зони;
дигитални административни услуги;
интелигентн
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оптичен интернет във всички населени места;
пълно 5G покритие;
обществени Wi-Fi зони;
дигитални административни услуги;
интелигентно управление на града;
видеонаблюдение;
модерни центрове за данни;
развитие на киберсигурността.
7. Индустриални и технологични паркове
индустриални паркове;
технологични паркове;
логистични центрове;
стимули за високотехнологични предприятия;
развитие на производството;
сервизни центрове за транспортна, земеделска и индустриална техника;
обучителни центрове за технически професии.
8. Пътища и градска среда
модернизация на улиците и булевардите;
интелигентно LED улично осветление;
велосипедна инфраструктура;
нови паркове;
спортни комплекси;
зелени площи;
достъпна градска среда за всички.
9. Транспорт, логистика и гранична инфраструктура
модернизация на инфраструктурата около граничния район на Видин;
изграждане на интелигентни предварителни логистични и контролни зони по направленията към Видин, Дунавци, Арчар и Димово, които да подпомагат организацията на движението и подготовката на товарния трафик преди достигане до граничния пункт;
изграждане на големи охраняеми паркинги за товарни автомобили, автобуси, каравани и кемпери;
специализирани зони за обслужване на превозни средства, оборудвани със санитарни помещения, места за почивка, ресторанти, сервизи, зарядни станции и информационни цент
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модернизация на инфраструктурата около граничния район на Видин;
изграждане на интелигентни предварителни логистични и контролни зони по направленията към Видин, Дунавци, Арчар и Димово, които да подпомагат организацията на движението и подготовката на товарния трафик преди достигане до граничния пункт;
изграждане на големи охраняеми паркинги за товарни автомобили, автобуси, каравани и кемпери;
специализирани зони за обслужване на превозни средства, оборудвани със санитарни помещения, места за почивка, ресторанти, сервизи, зарядни станции и информационни центрове;
внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика, електронно насочване и предварителна информация за натовареността на граничния пункт;
възможност за използване на електронни системи за пътни такси и бордови устройства (например TollPass, EuroBox и други съвместими системи), когато това е приложимо и съобразено с нормативната уредба;
развитие на района около Арчар като логистичен и индустриален център;
подобряване на транспортните връзки между Видин, Дунавци, Арчар и Димово;
изграждане на интермодален логистичен терминал, свързващ автомобилния, железопътния и речния транспорт.
9. Транспорт, логистика и мобилни контролно-пропускателни пунктове (МКПП)
С цел превръщането на област Видин в модерен европейски транспортен и логистичен център се предлага изграждането на Мобилни контролно
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С цел превръщането на област Видин в модерен европейски транспортен и логистичен център се предлага изграждането на Мобилни контролно-пропускателни пунктове (МКПП) – интелигентни транспортни и логистични комплекси, разположени по основните направления към Видин и Дунав мост 2.
МКПП не са гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и не изпълняват функции по граничен контрол. Те представляват многофункционални транспортни центрове, предназначени да подпомагат управлението на движението, безопасността, логистиката и работата на компетентните държавни органи в рамките на техните законови правомощия.
Предлага се изграждането на МКПП:
преди Димово;
преди Арчар;
преди Дунавци;
преди Видин.
Всеки МКПП може да бъде изграден като голяма безопасна отбивка с възможност за бъдещо разширяване и да включва:
охраняем паркинг за тежкотоварни автомобили, автобуси, лекотоварни автомобили, кемпери (RV), каравани и специализирана техника;
автоматично разпознаване на регистрационни номера (ANPR);
интелигентни електронни информационни табла;
видеонаблюдение и анализ на транспортните потоци;
четци за съвместими бордови устройства за електронно таксуване (например TollPass, EuroBox и други системи, когато това е приложимо);
информация в реално време за натовареността на Дунав мост 2, прогнозно време за преминаване, свободни паркоместа и препоръч
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санитарни помещения, душове, ресторанти, магазини, места за отдих и медицински пункт при необходимост;
зарядни станции за електрически превозни средства и инфраструктура за алтернативни горива;
сервизни центрове за товарни автомобили, автобуси, кемпери и специализирана техника.
Интелигентно управление на транспортния поток
Предлага се изграждането на централизирана регионална система за управление на транспортните потоци, която да свързва всички МКПП, сервизните центрове, транспортния диспечерски център и информационните системи на пътната инфраструктура.
Системата може да използва тристепенен режим на насочване:
Зелен сигнал (GO)
движението продължава без спиране;
не се налага отклоняване към МКПП;
водачът получава информация за свободното преминаване.
Жълт сигнал (PREPARE)
препоръчва се отклоняване към МКПП, паркинг или сервизен център;
използва се при натоварен трафик, неблагоприятни метеорологични условия, временни ограничения или необходимост от организация на транспортния поток.
Червен сигнал (CHECK)
превозното средство се насочва към МКПП;
след насочването компетентните органи могат да извършат необходимите проверки съобразно законовите си правомощия.
В зависимост от конкретния случай проверките могат да включват:
визуален оглед;
п
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11 Таран на глист
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визуален оглед;
проверка на документи;
контрол на тегло и габарити;
проверка на техническото състояние;
проверки, извършвани от компетентните държавни органи съгласно действащото законодателство.
След приключване на проверката превозното средство продължава по маршрута си.
Интеграция със сервизните центрове
МКПП могат да бъдат свързани с регионални сервизни комплекси.
При необходимост от техническо обслужване, ремонт, престой или почивка системата може автоматично да насочи водача към свободен сервизен център или охраняем паркинг чрез електронни информационни табла и навигационни системи.
Допълнителни елементи
Паралелно с изграждането на МКПП се предлага:
развитие на района около Арчар като национален логистичен и индустриален център;
подобряване на транспортните връзки между Видин, Дунавци, Арчар и Димово;
изграждане на безопасни места за почивка за професионални водачи;
развитие на интелигентни транспортни системи (ITS);
изграждане на интермодален терминал, свързващ автомобилния, железопътния и речния транспорт;
създаване на регионален транспортен диспечерски център за координация на движението;
внедряване на системи за анализ на трафика и прогнозиране чрез изкуствен интелект;
цифров обмен на информация между МКПП, сервизните центрове и компетентните институции.
Основната цел е да се повиши безопасността на движението, да
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10. Икономика и инвестиции
подкрепа за малкия и средния бизнес;
привличане на международни инвеститори;
публично-частни партньорства;
програми за стартиращи предприятия;
развитие на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
насърчаване на експортно ориентирани производства.
11. Развитие на Видин, Дунавци, Арчар, Димово и останалите населени места
Развитието на областта трябва да обхване всички общини и населени места.
Основни приоритети:
модерни улици;
нови паркове;
спортни съоръжения;
детски градини и училища;
достъпни здравни услуги;
високоскоростен интернет;
модерна транспортна инфраструктура;
индустриални и логистични зони;
туристически обекти;
места за отдих;
съвременни обществени пространства.
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Заключение
Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското об
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Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.
Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.
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15 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.
Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.
21:34 05.08.2026
16 ТИР
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17 Да ДА И има РЕЗУЛТАТ ДА това е пътят
Област Видин има стратегическо местоположение на река Дунав, мост към Централна Европа, богато културно наследство и значителен потенциал за икономическо развитие. С общи усилия на местната власт, областната администрация, държавните институции, университетите, здравните заведения, бизнеса и гражданското общество регионът може да се превърне в модерен европейски център за транспорт, логистика, туризъм, образование, здравеопазване и иновации.
Настоящата визия има за цел да подкрепи усилията на кметовете, областния управител и всички институции, които работят за развитието на региона. Тя очертава дългосрочна посока за устойчиво развитие чрез инвестиции в хората, инфраструктурата, технологиите, икономиката и качеството на живот, така че област Видин да се утвърди като привлекателно място за живеене, обучение, работа, предприемачество и инвестиции.
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Принципът
1. Централно производство на “green tire”
Каучукът, стоманените пояси, текстилните корди и бордовете се сглобяват в готова, но все още невулканизирана гума.
Тази гума е мека и може да бъде транспортирана при контролирани условия.
2. Съхранение и логистика
Вместо да се поддържат големи складове с готови гуми, могат да се съхраняват полуготови изделия.
Това позволява по-гъвкаво управление на производството.
3. Финална вулканизация
При необходимост гумата се поставя в преса.
Формата се затваря.
Под въздействие на температура и налягане каучукът се вулканизира.
Едновременно се оформя и протекторът.
Предимства
Един централен завод може да произвежда големи количества полуготови гуми.
Финалното производство може да се доближи до пазара.
По-лесно се произвеждат различни размери и модели според търсенето.
Намалява се рискът от залежали готови гуми.
Производството става по-гъвкаво.
Бъдещото развитие
Може да си представим следващата стъпка:
регионални центрове за вулканизация;
електрозахранване от фотоволтаици и батерии;
използване на отпадната топлина;
автоматизирани роботи, които зареждат пресите;
производство по поръчка почти без складови наличности.
21:45 05.08.2026
19 Последния Софиянец
21:47 05.08.2026