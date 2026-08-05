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Костадин Костадинов: Румен Радев е атакуван от плажoвете от неговите депутати

Костадин Костадинов: Румен Радев е атакуван от плажoвете от неговите депутати

5 Август, 2026 21:14 965 20

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • румен радев-
  • депутати

Дълг на всяка държава е да пази своята история, а не повод за хвалба на един министър-председател на база на работа, свършена от друга политическа партия, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Румен Радев е атакуван от плажoвете от неговите депутати - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" обвини премиера Румен Радев, че се опитва да отклони вниманието от проваленото заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, свикано заради случая с 23-годишната българка Ива Михайлова в Република Северна Македония. Лидерът на партията Костадин Костадинов разпространи позиция, в която отправя критики към министър-председателя и към управляващото мнозинство. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

Очевидно е, че Радев се опитва да замаже гафа на, както сам той казва, неговите депутати, които, макар че дадоха заявка, че ще работят без прекъсване, излязоха в дълга лятна ваканция и вчера не се явиха на заседание на свикана комисия.

Припомняме, че народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане" свика вчера спешно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната, на която присъстваха само представителите на "Възраждане", ДБ, ПП и един от "Прогресивна България". Шест депутати от "Прогресивна България" липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС, което провали заседанието на комисията. Поводът за нейното свикване беше случаят на българската Ива Михайлова, която македонските власти не допускат на лечение в България. Това заплашва 23-годишното момиче с инвалидизация, а на вчерашната комисия в подробни детайли пред депутатите щяха да бъдат изложени факти за случая от майката на пострадалата - Христина Михайлова. Спешността на случая, който е свързан с живота на младата българка, наложи въпреки липсващите депутати на "Прогресивна България" комисията да продължи в неформален диалог. По време на срещата пред присъстващите представители на парламента и Министерството на външните работи Христина Михайлова изложи данни за нередности по воденото дело.

Днес Румен Радев, като министър-председател, вместо да се заеме веднага със случая, излиза с твърдения, че го атакуват от плажа, докато той е получил отдавна договорен, вероятно не от неговото правителство, транш от Плана за възстановяване и устойчивост. Прав е Радев, неговите депутати го атакуват от плажовете на Сейшелите и Малдивите, където най-вероятно харчат парите на олигархията, която се прегрупира и застана от ГЕРБ и ДПС зад "Прогресивна България".

Друг принос, който изтъква министър-председателят, е, че България е придобила Института по история на българската емиграция в Северна Америка.

"Преди около два месеца аз се срещнах с министъра на културата - Евтим Милошев, който е шестият министър през последните години, с когото се срещам по повод на Института по история на българската емиграция в Северна Америка. По-голяма част от министрите, с които съм се срещал, са били от служебните правителства на Румен Радев. Служебни правителства, които взеха важни решение да бъде заменен българския лев с евро, но не направиха никакви действия, за да придобием по-рано архива. Поставих и на сегашния министър въпроса, който поставих на предишните министри преди него, и настоях архивът да бъде изкупен. Аз запознах министъра на културата с въпроса, свързан с него, и го уведомих, че през последните години "Възраждане" е дарила десетки хиляди левове от субсидията си за този архив. С две думи, ние свършихме цялата работа, за да има с какво да се похвали днес Румен Радев.", каза Костадин Костадинов.

Дълг на всяка държава е да пази своята история, а не повод за хвалба на един министър-председател на база на работа, свършена от друга политическа партия. Нека Румен Радев не забравя, че министър-председателят има задължения, за които получава солидно възнаграждение от данъците на българските граждани, и те не му дължат благодарност за това, че си е свършил работата.

Съдената в Кочани Ива Михайлова: Прокурорът по всякакъв начин се опитва да защити полицията

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Източник: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 копейкин

    22 10 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    Коментиран от #2, #8

    21:17 05.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "копейкин":

    ЗА РАДЕВ,СТАВА ДУМА,НАЛИ?

    Коментиран от #3

    21:19 05.08.2026

  • 3 и той

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    да връща парите малко ли окраде вече с гълъба и другите от шайката му съдрани вмерисани болшевишки чорапи?!

    21:24 05.08.2026

  • 4 костя е аут

    15 8 Отговор
    от политиката!!

    Коментиран от #13

    21:25 05.08.2026

  • 5 У0400

    10 6 Отговор
    Главният руски трол. В Русия било прекрасно, защо не заминеш. Всичко покрай него е от лошият запад,като започнеш от колата и свършиш на банковите му сметки, и те в Европа. Иначе в Русия е много ХУБАВО.

    Коментиран от #7

    21:30 05.08.2026

  • 6 Троян

    10 4 Отговор
    Това вече е истински срам за Македония. Не пускат Бълтарско момиче да се лекува във България. Срам и позор.

    21:31 05.08.2026

  • 7 в раша

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "У0400":

    дори интернета им спират смятай колко е хубаво и водят някакви измислени войни..

    21:32 05.08.2026

  • 8 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "копейкин":

    Не знам кой какво има да връща.... Но да попитам Радев ,а и Костадинов (въпреки че не управлява) Какво става с цените и с инфлацията на територията.... Радев ще излезеш много мушикаф човек.... Коце оставете красивата македонка с български паспорт, като я гледам ще се оправя и без вашата помощ, помислете за тия българи,които са в бг територията- истинските българи.... Не залитаи и ти като шкембе войводата....

    21:37 05.08.2026

  • 9 Историк

    2 1 Отговор
    След като осъзнах, че българската история е до голяма степен изфабрикувана, въобще нямам никакво уважение към пишман историци като Костадинов.

    Коментиран от #11

    21:40 05.08.2026

  • 10 Мнение

    5 3 Отговор
    Д-р Костадинов е най точен за Радев. По зловещ лъжец и крадец е и от Борисов. Радев всички го разкриха за 3 месеца - и Слави Трифонов ,и Асен Василев ,и Бойко Борисов, и бившият шеф на кабинета му Калоян Методиев ,и Нинова ,и шефката на инициативният му кабинет д-р Гълъбова ...няма да ми стигне полето да изброя всички. Но най точен е Костадинов за крадеца и лъжеца Радев -
    Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"

    Коментиран от #15

    21:41 05.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Българската история е открадната от Данайците от еврейското племе Дан.

    21:44 05.08.2026

  • 12 Европеец

    5 0 Отговор
    Това момиче е родено в Кочани-Македония..... От 15 години казват, че учи, живее и работи в България, като е взела и втори български паспорт (държи си и македонския, де).... Говори добър български и македонски език.....та сам прецени за "истинската" българка.... Провери колко македонци има с български паспорти, колко на преброяването са казали че са българи, колко са гласували в български избори.... Ще останеш неприятно изненадан.... Нямам нищо против това момиче, но признавам за истински българи тия, които живеят в България и понасят лишенията и несгодите от продажните управления.....

    21:46 05.08.2026

  • 13 ТИР

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "костя е аут":

    Само да вметна че Костадинов не е управлявал за да е аут , Завод за електричките и ония няколко мостове на Дунав не бяха негови обещания и не той ни направи Богаташи със замразени минимални заплати ,,,,

    21:47 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Робот

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Костадинов е най големия двуличник и продажник в България .!

    21:53 05.08.2026

  • 16 КОСТЯЯЯ, А ПО СПОКО..........

    2 2 Отговор
    ПОМИСЛИ ЧЕ КАКТО Я КАРАШ НА КОНФРОНТ С РАДЕВ , СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ СИ В РЕЗЕРВИТЕ,...... КАТО ....ТИ ГИ ЗНАЕШ.......!

    21:53 05.08.2026

  • 17 Костадинов и Нинова

    4 2 Отговор
    с единствената опозиция на Радев!

    Всички останали са клекнали пред Радев, той не ги закача, те не му се бъркат, цари спокоствъ като в блато!

    21:53 05.08.2026

  • 18 Копейка

    1 2 Отговор
    Я си кажи истината за къщата в която живееш!?

    21:55 05.08.2026

  • 19 Каракачанов

    1 0 Отговор
    Ех Коста знаеш ,че вече трудно може да имаме различно мнение от послушниците на Еврейте сред които Диамант и куп други депутати назначени от Радев под въздействие на Израел и САЩ

    22:09 05.08.2026

  • 20 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Всеки изминал ден нац.предател и българоубиец Румен ГаДев Боташоглу доказва на българският народ че е по голям престъпник и продажник от Прасето и Тиквата взети заедно !!!

    22:10 05.08.2026

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