Костадин Костадинов: Румен Радев е атакуван от плажoвете от неговите депутати

"Възраждане" обвини премиера Румен Радев, че се опитва да отклони вниманието от проваленото заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, свикано заради случая с 23-годишната българка Ива Михайлова в Република Северна Македония. Лидерът на партията Костадин Костадинов разпространи позиция, в която отправя критики към министър-председателя и към управляващото мнозинство. Публикуваме позицията без редакторска намеса:
Очевидно е, че Радев се опитва да замаже гафа на, както сам той казва, неговите депутати, които, макар че дадоха заявка, че ще работят без прекъсване, излязоха в дълга лятна ваканция и вчера не се явиха на заседание на свикана комисия.
Припомняме, че народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане" свика вчера спешно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната, на която присъстваха само представителите на "Възраждане", ДБ, ПП и един от "Прогресивна България". Шест депутати от "Прогресивна България" липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС, което провали заседанието на комисията. Поводът за нейното свикване беше случаят на българската Ива Михайлова, която македонските власти не допускат на лечение в България. Това заплашва 23-годишното момиче с инвалидизация, а на вчерашната комисия в подробни детайли пред депутатите щяха да бъдат изложени факти за случая от майката на пострадалата - Христина Михайлова. Спешността на случая, който е свързан с живота на младата българка, наложи въпреки липсващите депутати на "Прогресивна България" комисията да продължи в неформален диалог. По време на срещата пред присъстващите представители на парламента и Министерството на външните работи Христина Михайлова изложи данни за нередности по воденото дело.
Днес Румен Радев, като министър-председател, вместо да се заеме веднага със случая, излиза с твърдения, че го атакуват от плажа, докато той е получил отдавна договорен, вероятно не от неговото правителство, транш от Плана за възстановяване и устойчивост. Прав е Радев, неговите депутати го атакуват от плажовете на Сейшелите и Малдивите, където най-вероятно харчат парите на олигархията, която се прегрупира и застана от ГЕРБ и ДПС зад "Прогресивна България".
Друг принос, който изтъква министър-председателят, е, че България е придобила Института по история на българската емиграция в Северна Америка.
"Преди около два месеца аз се срещнах с министъра на културата - Евтим Милошев, който е шестият министър през последните години, с когото се срещам по повод на Института по история на българската емиграция в Северна Америка. По-голяма част от министрите, с които съм се срещал, са били от служебните правителства на Румен Радев. Служебни правителства, които взеха важни решение да бъде заменен българския лев с евро, но не направиха никакви действия, за да придобием по-рано архива. Поставих и на сегашния министър въпроса, който поставих на предишните министри преди него, и настоях архивът да бъде изкупен. Аз запознах министъра на културата с въпроса, свързан с него, и го уведомих, че през последните години "Възраждане" е дарила десетки хиляди левове от субсидията си за този архив. С две думи, ние свършихме цялата работа, за да има с какво да се похвали днес Румен Радев.", каза Костадин Костадинов.
Дълг на всяка държава е да пази своята история, а не повод за хвалба на един министър-председател на база на работа, свършена от друга политическа партия. Нека Румен Радев не забравя, че министър-председателят има задължения, за които получава солидно възнаграждение от данъците на българските граждани, и те не му дължат благодарност за това, че си е свършил работата.
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Тя очаква днес да стане ясно дали ще я пуснат в България за лечение
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 копейкин
Коментиран от #2, #8
21:17 05.08.2026
2 Боруна Лом
До коментар #1 от "копейкин":ЗА РАДЕВ,СТАВА ДУМА,НАЛИ?
Коментиран от #3
21:19 05.08.2026
3 и той
До коментар #2 от "Боруна Лом":да връща парите малко ли окраде вече с гълъба и другите от шайката му съдрани вмерисани болшевишки чорапи?!
21:24 05.08.2026
4 костя е аут
Коментиран от #13
21:25 05.08.2026
5 У0400
Коментиран от #7
21:30 05.08.2026
6 Троян
21:31 05.08.2026
7 в раша
До коментар #5 от "У0400":дори интернета им спират смятай колко е хубаво и водят някакви измислени войни..
21:32 05.08.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "копейкин":Не знам кой какво има да връща.... Но да попитам Радев ,а и Костадинов (въпреки че не управлява) Какво става с цените и с инфлацията на територията.... Радев ще излезеш много мушикаф човек.... Коце оставете красивата македонка с български паспорт, като я гледам ще се оправя и без вашата помощ, помислете за тия българи,които са в бг територията- истинските българи.... Не залитаи и ти като шкембе войводата....
21:37 05.08.2026
9 Историк
Коментиран от #11
21:40 05.08.2026
10 Мнение
Това е типичната политика на Радев, той лъже постоянно. В рамките на 2 месеца надмина Борисов по лъжа. Борисов беше известен с това, че сутрина казва едно, на обяд второ, вечерта трето. Чудовищно е поведението на Радев спрямо неговите избирателите, не искам да съм на мястото на тези измамени хора. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в студиото на "Факти"
Коментиран от #15
21:41 05.08.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Историк":Българската история е открадната от Данайците от еврейското племе Дан.
21:44 05.08.2026
12 Европеец
21:46 05.08.2026
13 ТИР
До коментар #4 от "костя е аут":Само да вметна че Костадинов не е управлявал за да е аут , Завод за електричките и ония няколко мостове на Дунав не бяха негови обещания и не той ни направи Богаташи със замразени минимални заплати ,,,,
21:47 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Робот
До коментар #10 от "Мнение":Костадинов е най големия двуличник и продажник в България .!
21:53 05.08.2026
16 КОСТЯЯЯ, А ПО СПОКО..........
21:53 05.08.2026
17 Костадинов и Нинова
Всички останали са клекнали пред Радев, той не ги закача, те не му се бъркат, цари спокоствъ като в блато!
21:53 05.08.2026
18 Копейка
21:55 05.08.2026
19 Каракачанов
22:09 05.08.2026
20 ШЕФА
22:10 05.08.2026