Новини
България »
София »
„Демократична България“ призова Гълъб Донев да защити държавния дял в Пловдивския панаир

„Демократична България“ призова Гълъб Донев да защити държавния дял в Пловдивския панаир

5 Август, 2026 20:22 1 222 13

  • „демократична българия“-
  • призова-
  • гълъб донев-
  • защити-
  • държавния дял-
  • пловдивския панаир-
  • георги гергов

Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията, посочиха от политическата формация

„Демократична България“ призова Гълъб Донев да защити държавния дял в Пловдивския панаир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Демократична България" призова министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да предприемат действия, за да не бъде прекратено делото за собствеността върху 29% от акциите на Международен панаир - Пловдив. От коалицията твърдят, че от решението на финансовия министър зависи дали бизнесменът Георги Гергов ще получи възможност да придобие контрол върху дружеството.

В позиция на "Демократична България" се посочва, че според решение на Върховния касационен съд от 29 юли надлежният процесуален представител на държавата по делото е министърът на финансите, а не министърът на икономиката, както е било до момента, уточни news.bg.

По данни на ДБ съдът е дал едноседмичен срок на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди всички процесуални действия, извършени от името на държавата по делото от 2023 г. насам. Според коалицията, ако това не бъде направено, производството ще бъде прекратено по процесуални причини, без спорът да бъде разгледан по същество.

От "Демократична България" предупреждават, че подобно развитие би открило възможност варненските 29% от акциите на панаира да бъдат прехвърлени на дружество, контролирано от Георги Гергов.

"Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията. Призоваваме го като министър-председател да защити обществения интерес. Днес чрез финансовия си министър Гълъб Донев Радев има шанс да докаже, че не е излъгал българите. Днес трябва да изпълни функциите си и да защити Международен панаир - Пловдив от бизнесмена Георги Гергов", се казва в позицията.

От коалицията припомнят, че водят кампания по казуса с Пловдивския панаир от 2021 г., когато според тях чрез решения на общинските съвети в Пловдив и Варна е започнала процедура, която може да доведе до придобиването на 79% от дружеството от Георги Гергов.

"Минахме през различни министри, през множество дела, а сега всичко свършено може с лека ръка да бъде унищожено. От министър Донев се изисква само да потвърди извършените до момента действия в защита на обществения интерес. Извинение за обратното не може да има", заявяват още от "Демократична България".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем смех

    9 6 Отговор
    Голубчика ще постъпи така, че да има най-голяма изгода за него, както и за неговия гуру - Непрания Чорап.

    20:25 05.08.2026

  • 2 Георги Гергов придоби панаира

    14 2 Отговор
    с помощта на СДС и тогавашния син кмет на Пловдив. Освен с панаира Гергов е известен с принадлежността си към червените, приятелството с Първанов и русофилството си. През годините показа, че единственото, което може да направи с панаира, е да го съсипе. Сега там се провеждат две-три малки изложения годишно, вино, лов, такива работи, последният панаир се събра в една палата.

    20:31 05.08.2026

  • 3 Луд

    12 0 Отговор
    Тогава 1990год когато много малко Българи можеха да извадят 5,000лв и трудно се копуваше ,,МОСКВИЧ,,Този симпатяга купи ,,ЦУМ,, Сега след 36год може да ни купи всички заедно със всички циганчета.

    20:36 05.08.2026

  • 4 Георги Гергов

    9 1 Отговор
    беше близък с Костов, Майкъл Чорни и други такива. Също така с Първанов, беше виден деец на БСП, поддържаше тесни контакти с Църквата и беше пометен консул на Руската федерация. Добре се разбираше и с ГЕРБ.

    20:36 05.08.2026

  • 5 гълъба

    9 3 Отговор
    гепи кинтите и се покри

    20:45 05.08.2026

  • 6 Мдаа

    3 1 Отговор
    Малко не по темата. Сега чета, че шефът на РПУ Банско има различно мнение за "добрите евреичета" от Италия. Хвърляли през прозорците, показвали неприлични жестове, прескачали огради на частни имоти...

    Коментиран от #12

    21:08 05.08.2026

  • 7 Георги Гергов български социалис-олигарх

    1 1 Отговор
    А бе ша ви .....ката!!!

    21:15 05.08.2026

  • 8 Иво Христов

    2 3 Отговор
    Долу ръцете от Георги Гергов соросоидни цво лачи! Хайл Путлер!

    21:18 05.08.2026

  • 9 Румен Р@деф

    0 4 Отговор
    Без Георги Гергов Пловдивският панаир ще бъде само един панаир - битак! Без рузки стоки на панаира , не ни трябва панаир!

    21:20 05.08.2026

  • 10 Георги Гергов български социалис-олигарх

    3 1 Отговор
    Гълъбе, стой си кротко в кабинета и не се прави на герой да ходиш да пускаш некакви си неща в съда ... ако ме разбираш!

    21:23 05.08.2026

  • 11 Герб си имат зайчарник а тез nykaли

    4 1 Отговор
    Гълъбарник . Намерили кого да искат да им защитава демокрадцията. Няма да стане. Абе ще стане ама друг път.

    21:32 05.08.2026

  • 12 хитлер

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Евреина на всякъде и по всяко време си е евреин -мръсен нахален подъл интриганстваш боклук.

    21:35 05.08.2026

  • 13 Троян

    0 0 Отговор
    Тоя мяза на капо от Сицилианската мафия. По външен вид не се съди, обаче тоя е член на престъпна ортанизация. Така че?

    21:57 05.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове