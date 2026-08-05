„Демократична България“ призова Гълъб Донев да защити държавния дял в Пловдивския панаир

"Демократична България" призова министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да предприемат действия, за да не бъде прекратено делото за собствеността върху 29% от акциите на Международен панаир - Пловдив. От коалицията твърдят, че от решението на финансовия министър зависи дали бизнесменът Георги Гергов ще получи възможност да придобие контрол върху дружеството.

В позиция на "Демократична България" се посочва, че според решение на Върховния касационен съд от 29 юли надлежният процесуален представител на държавата по делото е министърът на финансите, а не министърът на икономиката, както е било до момента, уточни news.bg.

По данни на ДБ съдът е дал едноседмичен срок на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди всички процесуални действия, извършени от името на държавата по делото от 2023 г. насам. Според коалицията, ако това не бъде направено, производството ще бъде прекратено по процесуални причини, без спорът да бъде разгледан по същество.

От "Демократична България" предупреждават, че подобно развитие би открило възможност варненските 29% от акциите на панаира да бъдат прехвърлени на дружество, контролирано от Георги Гергов.

"Призоваваме премиера Румен Радев да изпълни обещанието си, че ще се бори с олигархията. Призоваваме го като министър-председател да защити обществения интерес. Днес чрез финансовия си министър Гълъб Донев Радев има шанс да докаже, че не е излъгал българите. Днес трябва да изпълни функциите си и да защити Международен панаир - Пловдив от бизнесмена Георги Гергов", се казва в позицията.

От коалицията припомнят, че водят кампания по казуса с Пловдивския панаир от 2021 г., когато според тях чрез решения на общинските съвети в Пловдив и Варна е започнала процедура, която може да доведе до придобиването на 79% от дружеството от Георги Гергов.

"Минахме през различни министри, през множество дела, а сега всичко свършено може с лека ръка да бъде унищожено. От министър Донев се изисква само да потвърди извършените до момента действия в защита на обществения интерес. Извинение за обратното не може да има", заявяват още от "Демократична България".