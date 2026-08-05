Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев

Народното събрание обяви мащабни обществени поръчки за транспортни разходи, включително закупуване на самолетни билети и гориво, на обща стойност близо милион и половина евро. По информация на телевизия NOVA, депутатите от 52-рия парламент планират да пътуват до 57 дестинации по света през следващите две години. Само сумата за въздушен транспорт възлиза на 869 196 евро без ДДС, като след начисляването на данъка разходът надхвърля един милион.

Освен рутинните вътрешни полети до Варна и Бургас, които народните представители използват ежеседмично по време на парламентарните сесии, новите договори трябва да осигурят достъп до всички европейски столици и по-големите градове на континента. В списъка попадат още Истанбул, Москва и Санкт Петербург.

Географията на планираните пътувания се простира и далеч извън Европа. Сред по-далечните точки, заложени в поръчката, са американските градове Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, както и азиатските столици Пекин, Ханой и Делхи.

Договорът за обслужване ще бъде сключен за период от две години. Към бъдещия доставчик на билетите са поставени редица специфични изисквания, сред които денонощна наличност и готовност за приемане на заявки в почивни и празнични дни. При подадено запитване от парламента, фирмата трябва да върне оферта в рамките на един час.

Според документацията, приоритет ще се дава на нискотарифните авиокомпании. Едва ако те не предлагат удобни варианти, ще се преминава към оферти от традиционните превозвачи. Изрично се забранява използването на компании, които нямат право да оперират в европейското въздушно пространство поради занижени стандарти за сигурност. Доставчикът е длъжен да търси първо директни полети, а при липса на такива – маршрути с минимален брой прекачвания.

Паралелно с въздушния транспорт, Народното събрание обезпечава и придвижването по земя, както и отоплението на базите си. Втора обществена поръчка на стойност 485 520 евро без ДДС е обявена за закупуване на горива.

За нуждите на парламентарния автопарк, който обслужва депутатите, ще бъдат доставени 200 хиляди литра бензин А-95Н, 25 хиляди литра високооктанов бензин, 20 хиляди литра евродизел и 5000 литра дизел с добавка. Допълнително са поръчани 10 хиляди литра дизелово гориво и 100 хиляди нормални кубични метра компресиран природен газ, които са предназначени за отопление на почивната станция на парламента във Велинград.

С тези две пера общата сума, заделена за транспорт и логистика от настоящия парламент в последните му поръчки, достига 1 446 903 евро без включен ДДС.