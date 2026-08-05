Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев

Народното събрание обяви мащабни обществени поръчки за транспортни разходи, включително закупуване на самолетни билети и гориво, на обща стойност близо милион и половина евро. По информация на телевизия NOVA, депутатите от 52-рия парламент планират да пътуват до 57 дестинации по света през следващите две години. Само сумата за въздушен транспорт възлиза на 869 196 евро без ДДС, като след начисляването на данъка разходът надхвърля един милион.
Освен рутинните вътрешни полети до Варна и Бургас, които народните представители използват ежеседмично по време на парламентарните сесии, новите договори трябва да осигурят достъп до всички европейски столици и по-големите градове на континента. В списъка попадат още Истанбул, Москва и Санкт Петербург.
Географията на планираните пътувания се простира и далеч извън Европа. Сред по-далечните точки, заложени в поръчката, са американските градове Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, както и азиатските столици Пекин, Ханой и Делхи.
Договорът за обслужване ще бъде сключен за период от две години. Към бъдещия доставчик на билетите са поставени редица специфични изисквания, сред които денонощна наличност и готовност за приемане на заявки в почивни и празнични дни. При подадено запитване от парламента, фирмата трябва да върне оферта в рамките на един час.
Според документацията, приоритет ще се дава на нискотарифните авиокомпании. Едва ако те не предлагат удобни варианти, ще се преминава към оферти от традиционните превозвачи. Изрично се забранява използването на компании, които нямат право да оперират в европейското въздушно пространство поради занижени стандарти за сигурност. Доставчикът е длъжен да търси първо директни полети, а при липса на такива – маршрути с минимален брой прекачвания.
Паралелно с въздушния транспорт, Народното събрание обезпечава и придвижването по земя, както и отоплението на базите си. Втора обществена поръчка на стойност 485 520 евро без ДДС е обявена за закупуване на горива.
За нуждите на парламентарния автопарк, който обслужва депутатите, ще бъдат доставени 200 хиляди литра бензин А-95Н, 25 хиляди литра високооктанов бензин, 20 хиляди литра евродизел и 5000 литра дизел с добавка. Допълнително са поръчани 10 хиляди литра дизелово гориво и 100 хиляди нормални кубични метра компресиран природен газ, които са предназначени за отопление на почивната станция на парламента във Велинград.
С тези две пера общата сума, заделена за транспорт и логистика от настоящия парламент в последните му поръчки, достига 1 446 903 евро без включен ДДС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #40
20:10 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой си
20:11 05.08.2026
5 Цицелковци
20:12 05.08.2026
6 Дефицита
Щом това се одобрява от симатизантите на ПБ, то защо депутатите да не се възползват от зелника.
20:12 05.08.2026
7 Да ви е честит
20:14 05.08.2026
8 Опа
Коментиран от #38
20:15 05.08.2026
9 Точно така
Коментиран от #26
20:15 05.08.2026
10 Ееее
20:15 05.08.2026
11 ОФцааа
20:16 05.08.2026
12 Така се прави
Коментиран от #25
20:18 05.08.2026
13 О, Морес
Коментиран от #20
20:19 05.08.2026
14 Аз съм веган
20:19 05.08.2026
15 Гумичка за триене
20:20 05.08.2026
16 130 депутата
20:20 05.08.2026
17 АГАТ а Кристи
А хазната била празна...
Да, празна за стадото и препълнена за "овчарите"
Коментиран от #32
20:21 05.08.2026
18 А колко е общият бюджет
20:22 05.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Теслатъ
Коментиран от #22, #39
20:31 05.08.2026
22 Да,
До коментар #21 от "Теслатъ":защото с ултрависоките си заплати могат без проблем да покрият поне половината от пътуванията си.
Коментиран от #27, #29
20:34 05.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 СТАРА
До коментар #12 от "Така се прави":българска традиция...
20:37 05.08.2026
26 Не са
До коментар #9 от "Точно така":240, а 131 туристите.
20:37 05.08.2026
27 Теслатъ
До коментар #22 от "Да,":Да, може, но пък всяка нормална Държава има бюджет за подобни случаи, това е нормално, стига тези разходи да не се ползват за Лични нужди (пътувания)!!!
20:41 05.08.2026
28 ИМПЕРИАЛИСТ
20:43 05.08.2026
29 Неее..
До коментар #22 от "Да,":по лесно е да ги вземат от майките, пенсионерите и излъганият заблуден народ.
Коментиран от #35
20:44 05.08.2026
30 Хе хе
20:46 05.08.2026
31 Ха ХаХа
20:47 05.08.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":При комунизма имаш много здраве да пращаш подобни разходи.
7 пъти увеличена администрация от времето на Тодор Живков.
700% бе ушко
Коментиран от #48
20:50 05.08.2026
33 А50
20:50 05.08.2026
34 Българи
20:53 05.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фори
20:55 05.08.2026
37 "Нека да се разходят момчетата
20:55 05.08.2026
38 Гешевче
До коментар #8 от "Опа":Хаха,Пеевски и неговите пари.....пътувания хаха, когато тролите го правете умно, не пишете хумор сатира, че хората им омръзна от простотията ви. Вашите пари са, не са на Пеевски.
Коментиран от #41
20:56 05.08.2026
39 Керпеденья
До коментар #21 от "Теслатъ":Да си одят на село....
20:59 05.08.2026
40 Хаха
До коментар #1 от "Това":Няма народни пари,вече сме фалирала държава и живеем като Америка на кредит
21:02 05.08.2026
41 Ясно е,
До коментар #38 от "Гешевче":Че статията е от опозицията. Но, тоя го подкрепят вече, само тези, които са облагодетелствани от него, но не обикновения народ
Коментиран от #43
21:04 05.08.2026
42 Щирлиц
21:20 05.08.2026
43 О, Морес
До коментар #41 от "Ясно е,":Ако е ясно,че статията е от опозицията,доста време преди това -управляваща,то тогава,горката опозиция ! Щеше да хване дикиш,ако имаше посочено Сравнение- така и така ,ние когато бяхме на власт харчехме годишно по 35 лева и 80 стотинки на година ! А тия- бум- милиони.Евра.Но сравнение няма.Което пък мен ме навежда на мисълта,че тогава разходите да били двойни,че и тройни.
Коментиран от #45
21:24 05.08.2026
44 Сбъркана работа
21:30 05.08.2026
45 Лошо е ,
До коментар #43 от "О, Морес":Когато, лъжеца вика , дръжте лъжеца...
Коментиран от #46
21:31 05.08.2026
46 О, Морес
До коментар #45 от "Лошо е ,":Той,лъжецът ,може да си вика каквото си ще.И протести ще прави.И ще "сваля".Кой ли го слуша обаче ?
Коментиран от #47
21:35 05.08.2026
47 Име
До коментар #46 от "О, Морес":Ко вадис!?
21:42 05.08.2026
48 Питане
До коментар #32 от "Ха ХаХа":"дрЮгарю" МНООООГО са ти промили мозъка и така са ти го лъсна и, че и "ушки" не са ти оставили.
До 1989г бяхте комунисти. После се преродихте в СДС. Сега сте "демократи" с ЧЕРВЕНИ ПАРТИИНИ КНИЖКИ ОТ БКП.
Сам си отговори - ИМА ЛИ НЯКОЙ И ОТ МИНАЛИТЕ, И ОТ СЕГАШНИТЕ ДА НЕ Е СВЪРЗАН с ДС, или БКП ???
Преди да заспиш, направи с ръка петолъчка пред иконата на Господ Ленин, за да се успокоиш от отговора ми !
Коментиран от #49
21:59 05.08.2026
49 О, Морес
До коментар #48 от "Питане":Много противоречиво бе аркадаш.Прав си за произхода на олигархичната и политическата касти.Обаче СЕГАШНИТЕ,особено вчерашните и онзиденшните не се кланят на Господ Ленин,а на една лелка-германка,работеща основно в Брюксел.Което е едно и също.
22:07 05.08.2026