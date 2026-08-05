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Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев

Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев

5 Август, 2026 20:04 1 298 49

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  • самолети-
  • пътувания-
  • самолетни билети-
  • 1 мл. евро-
  • българия

52-рият парламент планира да пътува до 57 дестинации по света през следващите две години

Над милион евро за самолетни билети за депутатите на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание обяви мащабни обществени поръчки за транспортни разходи, включително закупуване на самолетни билети и гориво, на обща стойност близо милион и половина евро. По информация на телевизия NOVA, депутатите от 52-рия парламент планират да пътуват до 57 дестинации по света през следващите две години. Само сумата за въздушен транспорт възлиза на 869 196 евро без ДДС, като след начисляването на данъка разходът надхвърля един милион.

Освен рутинните вътрешни полети до Варна и Бургас, които народните представители използват ежеседмично по време на парламентарните сесии, новите договори трябва да осигурят достъп до всички европейски столици и по-големите градове на континента. В списъка попадат още Истанбул, Москва и Санкт Петербург.

Географията на планираните пътувания се простира и далеч извън Европа. Сред по-далечните точки, заложени в поръчката, са американските градове Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, както и азиатските столици Пекин, Ханой и Делхи.

Договорът за обслужване ще бъде сключен за период от две години. Към бъдещия доставчик на билетите са поставени редица специфични изисквания, сред които денонощна наличност и готовност за приемане на заявки в почивни и празнични дни. При подадено запитване от парламента, фирмата трябва да върне оферта в рамките на един час.

Според документацията, приоритет ще се дава на нискотарифните авиокомпании. Едва ако те не предлагат удобни варианти, ще се преминава към оферти от традиционните превозвачи. Изрично се забранява използването на компании, които нямат право да оперират в европейското въздушно пространство поради занижени стандарти за сигурност. Доставчикът е длъжен да търси първо директни полети, а при липса на такива – маршрути с минимален брой прекачвания.

Паралелно с въздушния транспорт, Народното събрание обезпечава и придвижването по земя, както и отоплението на базите си. Втора обществена поръчка на стойност 485 520 евро без ДДС е обявена за закупуване на горива.

За нуждите на парламентарния автопарк, който обслужва депутатите, ще бъдат доставени 200 хиляди литра бензин А-95Н, 25 хиляди литра високооктанов бензин, 20 хиляди литра евродизел и 5000 литра дизел с добавка. Допълнително са поръчани 10 хиляди литра дизелово гориво и 100 хиляди нормални кубични метра компресиран природен газ, които са предназначени за отопление на почивната станция на парламента във Велинград.

С тези две пера общата сума, заделена за транспорт и логистика от настоящия парламент в последните му поръчки, достига 1 446 903 евро без включен ДДС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    36 4 Отговор
    е меко казано безобразие , безотговорност и типична червена наглост - народните пари , винаги са смятали , че им принадлежат и могат да ги пилееят и грабят с пълни шепи...

    Коментиран от #40

    20:10 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой си

    32 4 Отговор
    На Ви КРадев!

    20:11 05.08.2026

  • 5 Цицелковци

    29 1 Отговор
    Булгар плаща.

    20:12 05.08.2026

  • 6 Дефицита

    25 3 Отговор
    💲Само сумата за въздушен транспорт възлиза на 869 196 евро без ДДС💲
    Щом това се одобрява от симатизантите на ПБ, то защо депутатите да не се възползват от зелника.

    20:12 05.08.2026

  • 7 Да ви е честит

    39 5 Отговор
    зеленият потник и шайката му престъпници.

    20:14 05.08.2026

  • 8 Опа

    26 6 Отговор
    Пеевски поне си плаща полетите с лични средства, с депутатите на Радев и олигархията су ги плащат с държавни пари.

    Коментиран от #38

    20:15 05.08.2026

  • 9 Точно така

    25 1 Отговор
    240 туристи целогодишно. Да са ни честити. А малоумници те от загубеното поколение живЗян,няма да видят бял ден.

    Коментиран от #26

    20:15 05.08.2026

  • 10 Ееее

    29 1 Отговор
    Не се наядоха...

    20:15 05.08.2026

  • 11 ОФцааа

    20 1 Отговор
    За Радев

    20:16 05.08.2026

  • 12 Така се прави

    27 0 Отговор
    Лъжат се хората а после по старому

    Коментиран от #25

    20:18 05.08.2026

  • 13 О, Морес

    8 13 Отговор
    Това е много евтино,но много манипулативно заглавие.На зрели хора няма да направи никакво впечатление.Защото веднага възниква въпроса-депутатите и министрите от предишните управляващи мнозинства с велосипеди ли са се придвижвали,или ако са ползвали платани от данъкоплатците самолетни полети,сумата на депутат е била скромните 2 лева на година.Много,много ниско ниво ! Супер долнопробна пропаганда.Айде трийте.

    Коментиран от #20

    20:19 05.08.2026

  • 14 Аз съм веган

    30 3 Отговор
    Мунчо бори олигархията. Смех.

    20:19 05.08.2026

  • 15 Гумичка за триене

    27 3 Отговор
    Е нема да се цупите! Нали гласувахте нали той, нали те, нали ще борят, нали.................... Нема да се цупите ще плащатате та ще ви плющат ушите!!

    20:20 05.08.2026

  • 16 130 депутата

    4 9 Отговор
    Плащат по-малко от един единствен до Дубай! Евала за икономията!

    20:20 05.08.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    20 3 Отговор
    Тия се разпищоли по комунистически...
    А хазната била празна...
    Да, празна за стадото и препълнена за "овчарите"

    Коментиран от #32

    20:21 05.08.2026

  • 18 А колко е общият бюджет

    12 0 Отговор
    на парламента? То това е по важно и да се сравни с минали години. Кво ни вадят само отделни разходи

    20:22 05.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Теслатъ

    5 15 Отговор
    А, вие кво искате, бе, селски "Петроханчета"!? Официалните държавни лица да ходят на официални посещения в чужбна с автобусчета и влакчета!? -)))

    Коментиран от #22, #39

    20:31 05.08.2026

  • 22 Да,

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "Теслатъ":

    защото с ултрависоките си заплати могат без проблем да покрият поне половината от пътуванията си.

    Коментиран от #27, #29

    20:34 05.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СТАРА

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така се прави":

    българска традиция...

    20:37 05.08.2026

  • 26 Не са

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Точно така":

    240, а 131 туристите.

    20:37 05.08.2026

  • 27 Теслатъ

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Да,":

    Да, може, но пък всяка нормална Държава има бюджет за подобни случаи, това е нормално, стига тези разходи да не се ползват за Лични нужди (пътувания)!!!

    20:41 05.08.2026

  • 28 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 3 Отговор
    Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва, тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.

    20:43 05.08.2026

  • 29 Неее..

    16 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да,":

    по лесно е да ги вземат от майките, пенсионерите и излъганият заблуден народ.

    Коментиран от #35

    20:44 05.08.2026

  • 30 Хе хе

    3 5 Отговор
    Държавността започва да става прозрачна. Друго си е тиквата да вози бистришките тигри на вашите разноски и всичко да е скрито-покрито хе хе хе

    20:46 05.08.2026

  • 31 Ха ХаХа

    5 2 Отговор
    Фалшива новина на Нова тел.

    20:47 05.08.2026

  • 32 Ха ХаХа

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    При комунизма имаш много здраве да пращаш подобни разходи.
    7 пъти увеличена администрация от времето на Тодор Живков.
    700% бе ушко

    Коментиран от #48

    20:50 05.08.2026

  • 33 А50

    5 0 Отговор
    Държавата е толкова пропаднала, че не може да си купи билети без посредник. За посредника ще отидат 60-70% надценка, никога няма да се оправим да бъдем работеща държава с правила

    20:50 05.08.2026

  • 34 Българи

    7 3 Отговор
    Българите най пр0стите хора на света а Бойковците безплатно ли летяха 20 години бе Деб или ……

    20:53 05.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фори

    2 0 Отговор
    Ако са еднопосочни е добре.

    20:55 05.08.2026

  • 37 "Нека да се разходят момчетата

    0 1 Отговор
    Те го заслужават" .... И. Славков

    20:55 05.08.2026

  • 38 Гешевче

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Опа":

    Хаха,Пеевски и неговите пари.....пътувания хаха, когато тролите го правете умно, не пишете хумор сатира, че хората им омръзна от простотията ви. Вашите пари са, не са на Пеевски.

    Коментиран от #41

    20:56 05.08.2026

  • 39 Керпеденья

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Теслатъ":

    Да си одят на село....

    20:59 05.08.2026

  • 40 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Няма народни пари,вече сме фалирала държава и живеем като Америка на кредит

    21:02 05.08.2026

  • 41 Ясно е,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гешевче":

    Че статията е от опозицията. Но, тоя го подкрепят вече, само тези, които са облагодетелствани от него, но не обикновения народ

    Коментиран от #43

    21:04 05.08.2026

  • 42 Щирлиц

    0 0 Отговор
    За какви разходи са ползвани ??? Винаги ли са свързани с военни и вербовки ?

    21:20 05.08.2026

  • 43 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ясно е,":

    Ако е ясно,че статията е от опозицията,доста време преди това -управляваща,то тогава,горката опозиция ! Щеше да хване дикиш,ако имаше посочено Сравнение- така и така ,ние когато бяхме на власт харчехме годишно по 35 лева и 80 стотинки на година ! А тия- бум- милиони.Евра.Но сравнение няма.Което пък мен ме навежда на мисълта,че тогава разходите да били двойни,че и тройни.

    Коментиран от #45

    21:24 05.08.2026

  • 44 Сбъркана работа

    2 0 Отговор
    За въздушен транспорт 869 196 евро без ДДС. Билет до Лондон с Wizz Air e около 200 евро и с отделената сума се купуват около 4500 билета! Все си мислех, че може някой да мисли поне малко за народа, а то се оказа, че им трябват 4500 командировки до ЕС, САЩ, РФ...

    21:30 05.08.2026

  • 45 Лошо е ,

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "О, Морес":

    Когато, лъжеца вика , дръжте лъжеца...

    Коментиран от #46

    21:31 05.08.2026

  • 46 О, Морес

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Лошо е ,":

    Той,лъжецът ,може да си вика каквото си ще.И протести ще прави.И ще "сваля".Кой ли го слуша обаче ?

    Коментиран от #47

    21:35 05.08.2026

  • 47 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "О, Морес":

    Ко вадис!?

    21:42 05.08.2026

  • 48 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    "дрЮгарю" МНООООГО са ти промили мозъка и така са ти го лъсна и, че и "ушки" не са ти оставили.
    До 1989г бяхте комунисти. После се преродихте в СДС. Сега сте "демократи" с ЧЕРВЕНИ ПАРТИИНИ КНИЖКИ ОТ БКП.
    Сам си отговори - ИМА ЛИ НЯКОЙ И ОТ МИНАЛИТЕ, И ОТ СЕГАШНИТЕ ДА НЕ Е СВЪРЗАН с ДС, или БКП ???
    Преди да заспиш, направи с ръка петолъчка пред иконата на Господ Ленин, за да се успокоиш от отговора ми !

    Коментиран от #49

    21:59 05.08.2026

  • 49 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Питане":

    Много противоречиво бе аркадаш.Прав си за произхода на олигархичната и политическата касти.Обаче СЕГАШНИТЕ,особено вчерашните и онзиденшните не се кланят на Господ Ленин,а на една лелка-германка,работеща основно в Брюксел.Което е едно и също.

    22:07 05.08.2026

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