Новини
България »
Разкриха мавзолей на влиятелен гражданин от късноримската епоха на Перперикон

Разкриха мавзолей на влиятелен гражданин от късноримската епоха на Перперикон

30 Юли, 2026 10:32 236 1

  • перперикон-
  • мавзолей-
  • гробници-
  • древен рим-
  • арея сакра

Разкопките показват още, че през VI век, след приемането на християнството, мястото запазва свещения си характер

Разкриха мавзолей на влиятелен гражданин от късноримската епоха на Перперикон - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям каменен мавзолей на влиятелен жител на древния Перперикон е първото значимо откритие от тазгодишния археологически сезон на Свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха, съобщава бТВ.

По думите на археолога Николай Овчаров, мавзолеят е единадесетият открит досега в т.нар. Арея Сакра – свещената зона на Перперикон. Кръглата постройка е с диаметър около осем метра и датира от периода III–V век, когато в подобни мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града.

Археолозите са разкрили запазен вход с каменен праг, ориентиран към главната улица, водеща към Акропола. Според проф. Овчаров това потвърждава, че южният квартал на Перперикон е бил изцяло посветен на религиозни и погребални ритуали.

До момента в района са проучени 11 кръгли мавзолея, няколко правоъгълни гробници и шест храма. Именно тази концентрация на култови сгради е причината археолозите да нарекат комплекса Арея Сакра, по аналогия със свещените пространства в Древен Рим.

Разкопките показват още, че през VI век, след приемането на християнството, мястото запазва свещения си характер. Тогава върху комплекса е изградена най-голямата раннохристиянска базилика в Родопите – трикорабен храм с дължина около 40 метра, който беше частично реставриран през миналия археологически сезон.

Екипът работи и върху средновековно селище от XIII век, изградено върху руините на античните постройки. Под него археолозите очакват да открият още по-ранни сгради и култови съоръжения.

Сред интересните находки е и скална гробница, чието устройство силно наподобява известната гробница при Татул. Според проф. Овчаров тя вероятно е била видима над земята и може да свидетелства за още по-ранен етап от развитието на светилището.

Археологическият сезон на Перперикон тепърва навлиза в активната си фаза. До момента е проучена едва малка част от планираните терени, а учените очакват нови значими открития, които да допълнят историята на един от най-важните археологически обекти в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    0 0 Отговор
    Перперек е, ама за да докажем, че няма нищо общо с нас, го наричаме ПерперикОН.

    10:34 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове