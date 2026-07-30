Разкриха мавзолей на влиятелен гражданин от късноримската епоха на Перперикон

Голям каменен мавзолей на влиятелен жител на древния Перперикон е първото значимо откритие от тазгодишния археологически сезон на Свещения град. Разкопките продължават вече близо месец, а находката дава нови сведения за развитието на култовия комплекс през късноримската епоха, съобщава бТВ.

По думите на археолога Николай Овчаров, мавзолеят е единадесетият открит досега в т.нар. Арея Сакра – свещената зона на Перперикон. Кръглата постройка е с диаметър около осем метра и датира от периода III–V век, когато в подобни мавзолеи са били погребвани най-влиятелните граждани на града.

Археолозите са разкрили запазен вход с каменен праг, ориентиран към главната улица, водеща към Акропола. Според проф. Овчаров това потвърждава, че южният квартал на Перперикон е бил изцяло посветен на религиозни и погребални ритуали.

До момента в района са проучени 11 кръгли мавзолея, няколко правоъгълни гробници и шест храма. Именно тази концентрация на култови сгради е причината археолозите да нарекат комплекса Арея Сакра, по аналогия със свещените пространства в Древен Рим.

Разкопките показват още, че през VI век, след приемането на християнството, мястото запазва свещения си характер. Тогава върху комплекса е изградена най-голямата раннохристиянска базилика в Родопите – трикорабен храм с дължина около 40 метра, който беше частично реставриран през миналия археологически сезон.

Екипът работи и върху средновековно селище от XIII век, изградено върху руините на античните постройки. Под него археолозите очакват да открият още по-ранни сгради и култови съоръжения.

Сред интересните находки е и скална гробница, чието устройство силно наподобява известната гробница при Татул. Според проф. Овчаров тя вероятно е била видима над земята и може да свидетелства за още по-ранен етап от развитието на светилището.

Археологическият сезон на Перперикон тепърва навлиза в активната си фаза. До момента е проучена едва малка част от планираните терени, а учените очакват нови значими открития, които да допълнят историята на един от най-важните археологически обекти в България.