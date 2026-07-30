Нинова: Йотова отказа вето и легитимира най-антисоциалния и дългов бюджет в историята

"Президентът Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет. Аргументите и са абсолютно непрофесионални и изсмукани от пръстите", посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и обяснява:
1. Бюджетът гарантирал финансова стабилност. Това е абсурд. Бюджет с дефицит от 5,7 % и увеличаване на дълга на 37 млрд. евро, е всичко друго, но не и финансова стабилност. БНБ, Фискалният съвет, всички икономисти предупредиха за обратното. Този бюджет е прокризисен, проинфлационен и ни вкарва в дългова спирала.
2. Йотова няма да наложи вето, защото "България трябва да работи с новата валута - евро." Е, това вече е голяма излагация. България работи с новата валута евро от началото на годината. С какво бюджетът на Радев променя това?
3. Йотова не налагала вето, защото се съобразявала с "препоръките на Съвета на ЕС за ограничаване на дефицита". Е, как ограничаване, като този бюджет го увеличава на 5,7%, в нарушение на Маастрихските критерии и на българския закон за публичните финанси. Има и наказателна процедура за свръхдефицит на Европейската комисия!
Няма и една смислена дума в мотивите на Йотова. Но затова пък с обнародването на бюджета, тя гарантира следното:
1. 430 000 души, работещи на минимална заплата, са със замразен доход от 620 евро. Добавете хората, чиито доходи се влияят от нея , като лични асистенти и др, стават около 600 000. Затова пък директорите в бордове на фирми със заплати от няколко хиляди евро останаха незасегнати.
2. 238 051 работещи българи ще имат по- малко от 20 дни отпуск. Но депутатите имат над 45 дни.
3. Майчинството, детските, парите за децата с увреждания са замразени. Но заплатите на президент, премиер и депутати са увеличени на над 10 000 евро.
4. Обратно на обещаното, че няма да се вдигат данъци, се вдигнаха винетки, акцизи, осигуровки, но не се пипнаха хазартните босове.
5. Богато се захранват транспортното, строителното, фармацевтичното лоби.
6. Милиарди се хвърлят за въоръжение втора употреба и анонимни военни проекти.
Госпожа президентът не видя нищо от това в бюджета. Не намери нито едно основание да върне най- антисоциалния, олигархичен, загробващ и дългов бюджет. Това е безотговорно и позорно отношение към народ и държава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #7
10:18 30.07.2026
2 Един
10:19 30.07.2026
3 ШЕФА
10:21 30.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мнение
10:25 30.07.2026
7 Рамбо Силек
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Не само Ид-Йотова Това важи эа целия парламент
10:25 30.07.2026
8 Дзак
Коментиран от #12
10:25 30.07.2026
9 Овчар
10:25 30.07.2026
10 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
10:25 30.07.2026
11 ЦСКА
10:27 30.07.2026
12 В момента
До коментар #8 от "Дзак":всички разбират от бюджет . Но като се има предвид , че главният бюджетар е ЗКПЧ , това е съвсем нормално .
Коментиран от #15
10:28 30.07.2026
13 Анонимен
10:28 30.07.2026
14 Факт
10:30 30.07.2026
15 Бивш войник
До коментар #12 от "В момента":Доколкото си спомням офицерите имаха голям страх от ЗКПЧ. Това будеше малко симпатия сред войниците. Вземаха ги на подбив, но не повече!
Коментиран от #20
10:33 30.07.2026
16 Дядо от село
10:33 30.07.2026
17 кури
10:36 30.07.2026
18 Натъжен реалист
Още едно опозорено неморално джудже на прехода, потънало в срамно забравените страници на българският преход.
10:36 30.07.2026
19 Хасковски каунь
Не могат да го вдянат еййй.
Лузери
10:37 30.07.2026
20 Така е ,
До коментар #15 от "Бивш войник":нали те определяха политическа ориентация на армията . Политическите офицери влизаха с най висок бал в военните училища едно време .
10:37 30.07.2026