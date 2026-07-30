Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нинова: Йотова отказа вето и легитимира най-антисоциалния и дългов бюджет в историята

Нинова: Йотова отказа вето и легитимира най-антисоциалния и дългов бюджет в историята

30 Юли, 2026 10:16 505 20

  • корнелия нинова-
  • илияна йотова-
  • вето

Майчинството, детските, парите за децата с увреждания са замразени, припомня Нинова

Нинова: Йотова отказа вето и легитимира най-антисоциалния и дългов бюджет в историята - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Президентът Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет. Аргументите и са абсолютно непрофесионални и изсмукани от пръстите", посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и обяснява:

1. Бюджетът гарантирал финансова стабилност. Това е абсурд. Бюджет с дефицит от 5,7 % и увеличаване на дълга на 37 млрд. евро, е всичко друго, но не и финансова стабилност. БНБ, Фискалният съвет, всички икономисти предупредиха за обратното. Този бюджет е прокризисен, проинфлационен и ни вкарва в дългова спирала.

2. Йотова няма да наложи вето, защото "България трябва да работи с новата валута - евро." Е, това вече е голяма излагация. България работи с новата валута евро от началото на годината. С какво бюджетът на Радев променя това?

3. Йотова не налагала вето, защото се съобразявала с "препоръките на Съвета на ЕС за ограничаване на дефицита". Е, как ограничаване, като този бюджет го увеличава на 5,7%, в нарушение на Маастрихските критерии и на българския закон за публичните финанси. Има и наказателна процедура за свръхдефицит на Европейската комисия!

Няма и една смислена дума в мотивите на Йотова. Но затова пък с обнародването на бюджета, тя гарантира следното:

1. 430 000 души, работещи на минимална заплата, са със замразен доход от 620 евро. Добавете хората, чиито доходи се влияят от нея , като лични асистенти и др, стават около 600 000. Затова пък директорите в бордове на фирми със заплати от няколко хиляди евро останаха незасегнати.

2. 238 051 работещи българи ще имат по- малко от 20 дни отпуск. Но депутатите имат над 45 дни.

3. Майчинството, детските, парите за децата с увреждания са замразени. Но заплатите на президент, премиер и депутати са увеличени на над 10 000 евро.

4. Обратно на обещаното, че няма да се вдигат данъци, се вдигнаха винетки, акцизи, осигуровки, но не се пипнаха хазартните босове.

5. Богато се захранват транспортното, строителното, фармацевтичното лоби.

6. Милиарди се хвърлят за въоръжение втора употреба и анонимни военни проекти.

Госпожа президентът не видя нищо от това в бюджета. Не намери нито едно основание да върне най- антисоциалния, олигархичен, загробващ и дългов бюджет. Това е безотговорно и позорно отношение към народ и държава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    12 7 Отговор
    Йотова е тамплиерка еретичка отлъчена от църквата.

    Коментиран от #7

    10:18 30.07.2026

  • 2 Един

    9 6 Отговор
    Госпожо,имайте малко срам!

    10:19 30.07.2026

  • 3 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Нинова,да каквото се докосна и то изсъхна.Приватизира Трансимпекс и го ограби,съсипа БСП и ти ни набута нац.предател Румен Безродников Боташоглу ! Срий се и не се показвай,нямаш ли малко поне срам ?

    10:21 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мнение

    8 5 Отговор
    Тази трътл@, не ни я показвайте час по час. Не може да стъпи на малкия пръст на Йотова и сега беснее от злоба. Добре че я разкараха от БСП щото ги унищожи.

    10:25 30.07.2026

  • 7 Рамбо Силек

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Не само Ид-Йотова Това важи эа целия парламент

    10:25 30.07.2026

  • 8 Дзак

    7 1 Отговор
    В България, след разбиращите от футбол, най-многобройни са разбиращите от изтребители и бомбардировачи.

    Коментиран от #12

    10:25 30.07.2026

  • 9 Овчар

    6 3 Отговор
    Двуличен кърлеж , рекламно лице на спални чували нищо повече..!

    10:25 30.07.2026

  • 10 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    8 4 Отговор
    тая се окъка да плюе няма спиране

    10:25 30.07.2026

  • 11 ЦСКА

    3 3 Отговор
    Госпожо Наглост,ние късопаметните помним че като беше в клоаката БСП се прегръщаше и целуваше с Идиотова ,обаче сега понеже не ти дадоха никаква хранилка и плюеш.макар че си права,но е грозно,засрами се.

    10:27 30.07.2026

  • 12 В момента

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    всички разбират от бюджет . Но като се има предвид , че главният бюджетар е ЗКПЧ , това е съвсем нормално .

    Коментиран от #15

    10:28 30.07.2026

  • 13 Анонимен

    4 3 Отговор
    Този бюджет не е ли приет миналата година? Единствената разлика, е че предвидените приходи не са дошли!

    10:28 30.07.2026

  • 14 Факт

    0 1 Отговор
    Ако не продаваха патрони на безценица, нямаше да има дългове!

    10:30 30.07.2026

  • 15 Бивш войник

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "В момента":

    Доколкото си спомням офицерите имаха голям страх от ЗКПЧ. Това будеше малко симпатия сред войниците. Вземаха ги на подбив, но не повече!

    Коментиран от #20

    10:33 30.07.2026

  • 16 Дядо от село

    5 0 Отговор
    Може да е всякаква Нинова,но тук е абсолютно права.... Най ме дразни безочието на новите управляващи, които се защитават с доводи, които са абсурдни.. Явно разчитат на ниската грамотност на своите избиратели..И им се получава..

    10:33 30.07.2026

  • 17 кури

    0 2 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    10:36 30.07.2026

  • 18 Натъжен реалист

    1 0 Отговор
    На тази дълбоко омаза в корупция Маймуна кой й дава все още платформа за да бръщолеви маймунджалъците й!?!
    Още едно опозорено неморално джудже на прехода, потънало в срамно забравените страници на българският преход.

    10:36 30.07.2026

  • 19 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Бюджет се прави от партията спечелила избори
    Не могат да го вдянат еййй.
    Лузери

    10:37 30.07.2026

  • 20 Така е ,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бивш войник":

    нали те определяха политическа ориентация на армията . Политическите офицери влизаха с най висок бал в военните училища едно време .

    10:37 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове