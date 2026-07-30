Нинова: Йотова отказа вето и легитимира най-антисоциалния и дългов бюджет в историята

"Президентът Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет. Аргументите и са абсолютно непрофесионални и изсмукани от пръстите", посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и обяснява:

1. Бюджетът гарантирал финансова стабилност. Това е абсурд. Бюджет с дефицит от 5,7 % и увеличаване на дълга на 37 млрд. евро, е всичко друго, но не и финансова стабилност. БНБ, Фискалният съвет, всички икономисти предупредиха за обратното. Този бюджет е прокризисен, проинфлационен и ни вкарва в дългова спирала.

2. Йотова няма да наложи вето, защото "България трябва да работи с новата валута - евро." Е, това вече е голяма излагация. България работи с новата валута евро от началото на годината. С какво бюджетът на Радев променя това?

3. Йотова не налагала вето, защото се съобразявала с "препоръките на Съвета на ЕС за ограничаване на дефицита". Е, как ограничаване, като този бюджет го увеличава на 5,7%, в нарушение на Маастрихските критерии и на българския закон за публичните финанси. Има и наказателна процедура за свръхдефицит на Европейската комисия!

Няма и една смислена дума в мотивите на Йотова. Но затова пък с обнародването на бюджета, тя гарантира следното:

1. 430 000 души, работещи на минимална заплата, са със замразен доход от 620 евро. Добавете хората, чиито доходи се влияят от нея , като лични асистенти и др, стават около 600 000. Затова пък директорите в бордове на фирми със заплати от няколко хиляди евро останаха незасегнати.

2. 238 051 работещи българи ще имат по- малко от 20 дни отпуск. Но депутатите имат над 45 дни.

3. Майчинството, детските, парите за децата с увреждания са замразени. Но заплатите на президент, премиер и депутати са увеличени на над 10 000 евро.

4. Обратно на обещаното, че няма да се вдигат данъци, се вдигнаха винетки, акцизи, осигуровки, но не се пипнаха хазартните босове.

5. Богато се захранват транспортното, строителното, фармацевтичното лоби.

6. Милиарди се хвърлят за въоръжение втора употреба и анонимни военни проекти.

Госпожа президентът не видя нищо от това в бюджета. Не намери нито едно основание да върне най- антисоциалния, олигархичен, загробващ и дългов бюджет. Това е безотговорно и позорно отношение към народ и държава.