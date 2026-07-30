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Ген. Атанас Атанасов: Готови сме да дадем подкрепа на Андрей Гюров, но той трябва да се заяви

Ген. Атанас Атанасов: Готови сме да дадем подкрепа на Андрей Гюров, но той трябва да се заяви

30 Юли, 2026 07:24 648 16

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Атакуване на Бюджет 2026 пред КС ще бъде безсмислено, защото докато се произнесе КС, годината ще свърши, коментира депутатът от ДБ

Ген. Атанас Атанасов: Готови сме да дадем подкрепа на Андрей Гюров, но той трябва да се заяви - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова реши да не наложи вето на Бюджет 2026 и окончателно отвори пътя пред финансовата рамка на държавата.

Румен Радев отправи тежко обвинение към прокуратурата, заявявайки, че тя пречи на работата на МВР и службите при разкриването на политическа корупция.
Зам.-председателят на НС и депутат от ДБ ген. Атанас Атанасов каза в "Денят ON AIR", че има основание опозиционните партии да обсъждат атакуването на бюджета пред КС, но има един важен момент.

"След като президентът заяви, че няма да наложи вето, това означава, че законът ще бъде публикуван в Държавен вестник и влиза в сила. Атакуване пред КС ще бъде безсмислено, защото докато се произнесе КС, годината ще свърши. Парите ще бъдат изхарчени. От имиджова страна е важно да бъдат посочени дефектите на закона", коментира народният представител.
Според ген. Атанасов има няколко милиарда скрити пари.

"Да не се окаже в края на годината да ги раздадат. Новата политическа сила, и управляващите, и правителството се държат арогантно. Не комуникират с опозицията. Радев 10 години е в политиката и би трябвало да има този усет, манталитет, че когато се търси съгласие по важни въпроси, трябва да има комуникация", настоя зам.-председателят на НС.

Съдебната реформа и изборът на нов ВСС
Политикът подчерта пред Bulgaria ON AIR важността на това да се изберат почтени хора във ВСС, които да изберат нов главен прокурор.

"Като виждам, че новият кадровик на съдебната система е старият главен прокурор Сотир Цацаров, какво можем да очакваме? Не виждам добра посока на работа в съдебната власт. Повече от 70 дни е това правителство. Когато изслушахме Тончев в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, го попитах защо не е проверен настоящият състав на МС. Отговори, че не му е изпратен списък. Това е несериозно", смята ген. Атанасов.
Обещанията на Радев започнаха да издишат по много теми, посочи депутатът от ДБ.

Битката за президентския вот и кого ще подкрепи ДБ
"Йотова днес отказа да наложи вето на Закона за бюджета. Концентрацията на много червена власт на едно място е риск за националната сигурност. Ако получат и президентския пост, това е риск за националната сигурност. Става въпрос за политически дейци, които винаги гледат на изток. С оглед на двете войни, които бушуват, нашите съюзни ангажименти, нуждата от изграждане на европейски сили - като виждам държанието на Радев - се притеснявам от това, че са завили твърдо на изток. Андрей Гюров ние няма да го издигнем. Готови сме да му дадем подкрепа, но той трябва да вдигне ръка. Нека се заяви", обяви ген. Атанасов.

Той допълни, че ще бъде още по-активен в парламента: "За времето, в което бях председател на ДСБ, направих всичко необходимо, за да не допусна партията да бъде въвлечена в корупционни схеми".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 1 Отговор
    Добро утро приятели..! На факти и коментиращите пожелавам безсмъртие..! На всички политици и министерства най искрено и лично пожелавам целувка от боен дрон..!

    07:39 30.07.2026

  • 2 Крум

    11 2 Отговор
    Насе, не се ли наяде бе човек. Ако искаш и се заявиш и тебе ще те покрепим,с какво,сам избери.

    Коментиран от #16

    07:41 30.07.2026

  • 3 Сусу Манарата

    10 2 Отговор
    Дребен, какво значи "да се заяви"? На какъв език е това?

    07:42 30.07.2026

  • 4 Тити

    8 5 Отговор
    Пожарникар само плямпаше и нищо неьвършеше а фатмака само мълчи и па нищо не се върши.

    07:43 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    5 10 Отговор
    Джърнъл,обединете дясното и гласувайте за Гюров, че в противен случай гласуваш за Йотова и получаваш Чорапа..

    07:48 30.07.2026

  • 7 УСА боклук

    7 3 Отговор
    Ох,ох,ох ! И тоя генерал се появи.
    Тук един от този форум предвиди балотаж между Илияна и Коцето от Възраждане. Прав е

    Коментиран от #11

    07:49 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Педя човек

    7 3 Отговор
    Мисля, че Гюров е достатъчно иЗявен, та не поражда съмнение дори!

    07:52 30.07.2026

  • 10 избори две в едно

    4 7 Отговор
    На 25 отктомври да гласуваме за президент и парламент. От нас зависи.

    07:58 30.07.2026

  • 11 хе хе

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "УСА боклук":

    Откакто Москва спря парите на Коцето и ги прехвърли към Репресивна България, Възраждане е партия с отпаднала необходимост и изтича при предшественика си Атака.

    08:04 30.07.2026

  • 12 Лост

    8 2 Отговор
    Този ,ако беше едновремешен генерал и трябваше да има сабя , сигурно щяха да му я купят от ДетМаг.

    08:04 30.07.2026

  • 13 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    6 1 Отговор
    Подкрепяме Луна....тя се е заявила одавна!

    08:10 30.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ГНОМА ЗА 37 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА
    ДОСЕГА НЕ Е СПОМЕНАЛ НИТО ВЕДНЪЖ ИМЕНАТА НА НЯКОЯ МУТРА ШЕФ НА ОПГ
    ......
    СИГУРНО НЕ ЗНАЕ ЧЕ ИМА ТАКИВА ?:)

    08:11 30.07.2026

  • 15 Малка дребна, подла

    1 0 Отговор
    мижетурки, подлога на западналяците и краварите попаднали. Гном грозен и обратното на умен. Гяуров не бива да се доближава до власт, тази натовска проза паднала подметка. Ако искаме да ни има и България да просъществува, спасението е на изток и търговия и връзки с изтока. Винаги когато сме ги загърбва ли сме губели, както сега. Запада само лъже, краде, граби и ни ползва за роби.

    08:30 30.07.2026

  • 16 С жълто паве,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    в кухата хралупа на раменете му. Къв генерал може да е тоя гном грозен и нагъл, и за редник му е много да бъде, кечаджия общак да бута РК 1 с желязно колело.

    08:32 30.07.2026

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