Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Татяна Буруджиева: Най-големият гаф на тези 100 дни управление е дебата по Бюджет 2026 и неговото приемане

Татяна Буруджиева: Най-големият гаф на тези 100 дни управление е дебата по Бюджет 2026 и неговото приемане

30 Юли, 2026 07:51 668 9

  • татяна буруджиева-
  • кабинет-
  • гаф-
  • приемане-
  • дебати-
  • бюджет 2026

"Те сами направиха така, че бюджета за догодина да бъде приет с още по-голям проблем, с още по-сериозни дискусии с още повече негативизъм, защото нищо не показва, че това са професионалисти, че са свършили и ще свършат някакви неща по министерства и в този смисъл във връзка с бюджета", каза още политологът

Татяна Буруджиева: Най-големият гаф на тези 100 дни управление е дебата по Бюджет 2026 и неговото приемане - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стоян Тричков от "Прогресивна България" стана първият наказан със "забележка" депутат в 52-рото Народно събрание, заради квалификации към опозицията - "лъжци и долни манипулатори". В изказване от парламентарната трибуна вчера Тричков определи критиките към кабинета през първите три месеца като "безпрецедентни" и основаващи се на "откровени фалшификации".

Защо 100-те дни на правителството скараха управляващите и опозицията и кой преиграва? Въпросите зададе Цоня Събчева в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС, а отговорите даде политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Още в самото начало от първите дни на това управление, основните критики и основното разочарование, което се натрупваше, идваше от неспособността на тези хора да разкажат и да покажат какво правят. Защото в политиката в голяма степен е като в Библията – в началото беше словото", каза политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Има едно правило в политическата комуникация – за позитивните послания на политиците, грижата е само тяхна. Все ще се намери кой да ти изкритикува, но твоя си е грижата за позитивното послание. Управляващи и опозиция не намериха позитивното послание", каза още доц. Буруджиева.

"Вместо да се концентрират какво точно, какви са им целите, какви са стъпките и как да ги обяснят на хората, ние всеки ден от тях разбираме какво им пречи. Докато стигне резултатът до хората, минава време. Така е с политическите решения и действия, а след това и с резултатите. В цялата тази ситуация има дълга верига между добрите ти и светли идеи и резултатът по тяхното изпълнение и прилагане на практика", поясни гостът.

"По цялата тази дълга верига, хората трябва да постоянно да разбират или се мъчат да си обяснят, какво всъщност се случва. И в това отношения смятам, че управляващи и опозиция се справят най-зле", заяви още доц. Буруджиева.

"Получава се гаф след гаф, когато приемаш всяка критика като злонамерена, а критиката не винаги е такава. Добре е да се чуе за какво става дума, за да не се продължават грешките. Добре да се знае какво дразни хората", обясни политологът.

Според Татяна Буруджиева най-големият гаф на тези 100 дни управление, от комуникационна гледна точка и от гледна точка на предлагане на политики е целият дебат и приемането на бюджета за 2026 г.

"Като резултат ние имаме ситуация, като предизборната. Даже са снижени крайните очакванията за Бюджет 2027. Те сами направиха така, че бюджета за догодина да бъде приет с още по-голям проблем, с още по-сериозни дискусии с още повече негативизъм, защото нищо не показва, че това са професионалисти, че са свършили и ще свършат някакви неща по министерства и в този смисъл във връзка с бюджета", каза още тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли ма Бурджак?

    12 6 Отговор
    Само туй ли е скандалното? Прогресивните олигарси на Шиши и Буци от Регресивна Чалгария сътворяват средно по 3 скандала на ден, За 100 дни скандалите са поне 300!

    07:57 30.07.2026

  • 2 Иванов

    18 4 Отговор
    Последно, тази кукумявка политолог ли е или икономист?
    Сто дни ли са минали?
    От тридесетият ден до сега все казват, че са минали 100!

    Коментиран от #4

    07:58 30.07.2026

  • 3 Пич

    11 12 Отговор
    Няма най голям гаф!!! Всичко им е гафове на тези!!! Управлява се по военному - раз праз, и квото стане!!! Мисъл - няма!!!

    07:59 30.07.2026

  • 4 Той Вече !

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Година Ще Мине !

    Тоя Говори !

    За сто Дни !

    Колко Дни ?

    Има Една Година ?

    Коментиран от #5

    08:06 30.07.2026

  • 5 Кой Противоречащ текст ?

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Той Вече !":

    на Конституцията и Закона ?

    От Българското Законодателство ?

    Беше Промеинен ?

    Нито Един !

    Какво ще ми Говориш ?

    Тогава !

    08:08 30.07.2026

  • 6 защо

    4 2 Отговор
    Още 1966 година Хайтов написа - едно е да ти се иска, друго е — да можеш, а пък трето и четвърто да го направиш!!!
    Кой разбрал - разбрал.

    08:12 30.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ОПГ-ТАТА СА ОТВОРИЛИ ДИСАГИТЕ С ЖЪЛТИЦИ
    .....
    ОБАЧЕ РАДЕВ ГИ НАТОПИ И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И НА АМЕРИКАНЦИТЕ :)
    .......
    ТЕПЪРВА ЩЕ ИМА ФОЙЕРВЕРКИ:)

    08:14 30.07.2026

  • 8 Чорбара

    8 1 Отговор
    Това е отвратително същество,тъпо и отблъскващо.

    08:16 30.07.2026

  • 9 Народът на Бг

    5 1 Отговор
    Гадна Герберунгерка.
    Колко ти плаща Главната Мутра на ГЕРБ да ръсиш тези простотии!

    08:27 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол