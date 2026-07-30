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Иво Христов: За да съхраним нормализацията на страната, важно е Йотова да спечели президентските избори

Иво Христов: За да съхраним нормализацията на страната, важно е Йотова да спечели президентските избори

30 Юли, 2026 09:13 798 59

  • иво христов-
  • нормализация-
  • страната-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

Вицепремиерът съобщи, че е запознат с избора на кандидат за вицепрезидент, но отказа да назове име. Той подчерта, че решението е изцяло в правомощията на Илияна Йотова.

Иво Христов: За да съхраним нормализацията на страната, важно е Йотова да спечели президентските избори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Победа на Илияна Йотова на президентските избори е важна за запазването на устойчивия курс на страната към нормализация. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“, цитиран от novini.bg.
По думите му Йотова е „предвидим, надежден и доказан политик“, който има необходимия авторитет да спечели доверието на избирателите.

Христов съобщи, че е запознат с избора на кандидат за вицепрезидент, но отказа да назове име. Той подчерта, че решението е изцяло в правомощията на Илияна Йотова.

„Госпожа Йотова е единствената, която има правото да избере своя кандидат за вицепрезидент. Тя провежда своите разговори и сондажи. Приветствам решението ѝ отрано да обяви кандидатурата си, защото това е поведение на политик, който няма притеснения да бъде под общественото внимание“, каза Христов.

Според него предстоящите президентски избори ще бъдат непредвидими и изискват мобилизация на избирателите. Той коментира, че политическите опоненти също ще се борят за победа, като отбеляза, че ГЕРБ запазва значителна политическа тежест.

„За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова“, заяви вицепремиерът.

По думите му натрупаният през годините авторитет на Илияна Йотова е достатъчен, за да привлече широка обществена подкрепа, независимо че е естествено да бъде припознавана основно от избирателите в лявото политическо пространство.

Вицепремиерът коментира и решението на президента да не налага вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г., като го определи като правилно.

„Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза. Най-сетне страната има бюджет“, каза Христов.
Той подчерта, че държавният глава има конституционното право да бъде коректив на изпълнителната власт, когато прецени, че това е необходимо, но не следва да бъде „самоцелен опозиционер“. Според него критиките на опозицията, че евентуална победа на Йотова би означавала подкрепа за управлението на президента, са неоснователни.
Христов съобщи, че се очаква скоро да бъде представена управленската програма на „Прогресивна България“.

По думите му част от заложените мерки вече се изпълняват.

Като пример той посочи внедряването на системата „Сигма“, която използва изкуствен интелект за анализ на обществени поръчки с цел ограничаване на нарушенията.

Той коментира и темата за рафинерията „Лукойл“, като посочи, че около нея продължават да съществуват въпроси, свързани със санкционния режим и действащата дерогация.

В качеството си на вицепремиер, отговарящ за туризма, Христов заяви, че България разполага с разнообразен туристически продукт, включващ морски, зимен, културно-исторически, кулинарен и винен туризъм. Според него страната има потенциал да привлече повече туристи през следващите години.

Христов изрази очакване, че домакинството на конкурса „Евровизия“ през следващата година ще допринесе за популяризирането на България като туристическа дестинация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    48 2 Отговор
    Превод:
    - Вся власт, саветом!!!

    09:21 30.07.2026

  • 2 И пак да има

    38 1 Отговор
    по много от същото

    09:21 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхъ

    36 7 Отговор
    Не ми я хвалете Йотова, тя е женското Плевнелиев, ако него го броим за мъж!!

    09:22 30.07.2026

  • 5 Нещастници

    37 1 Отговор
    Всички сте еднакви, продажници.

    09:23 30.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 добре

    25 1 Отговор
    И как да стане това, навремето имаше негативен вот във ваша полза, сега е негативен вот във ваш ущърб...

    09:27 30.07.2026

  • 8 Гробар

    22 3 Отговор
    Бойко фуражката втори сезон.

    09:27 30.07.2026

  • 9 Нексус

    39 3 Отговор
    Другарю, искаш да кажеш - курс към пълен де....спотизъм, както е в Р.....услямистан?
    И да си раздавате спокойно пликове и да крадете?
    Малко ли бяха Боташ и няколко години служебни мунчовци?

    09:27 30.07.2026

  • 10 бушприт

    4 17 Отговор
    По думите му Йотова е „предвидима, надеждна и доказана политичка“, която има необходимия авторитет,за да спечели доверието на избирателите си.

    09:29 30.07.2026

  • 11 Нормализация

    32 2 Отговор
    Така ли му викат вече на диктатурата.

    09:30 30.07.2026

  • 12 Опазил ни бог

    29 6 Отговор
    Е,точно тогава нормалноста ще бъде трайно и завинаги пропъдена. Няма нормалност в държава управлявана от воененен при това путинист!
    Йотова ще си остане придатък на Радев и ще има декоративни функции!

    09:30 30.07.2026

  • 13 Патиланчо

    25 6 Отговор
    Лъжите са патент на мунчовците . Спасихте задниците на руските олигарси и подкрепихте руските интереси . Но всичко това е до време , Драги ми Смехурко!

    09:31 30.07.2026

  • 14 ССС

    26 4 Отговор
    Ами щом тоя агитира за Йотова, загубата е сигурна, даже е по-сигурна от колкото ако банкята беше агитирал за нея.

    09:32 30.07.2026

  • 15 Важно

    27 2 Отговор
    е да се разкарате от властта , такива хрантутници от ДС котило и БКП , със селски хитрини , грозници лъжи , алчност и двуличие , вредни за гражданите , България и на международно ниво ! Като нея , теб и цялата ви подла сбирщина !

    09:33 30.07.2026

  • 16 в кратце

    19 3 Отговор
    Тази "нормализация" на страната не бива да се съхранява,защото България не я чака нищо добро,а постоянна беднотия. България трябва да върви по пътя на североевропейските държави. България трябва да забогатее и да е нормална държава за своите жители. Друг път няма!

    09:33 30.07.2026

  • 17 Лъжливи и крадливи мунчовци

    17 2 Отговор
    До един са крадливи и лъжливи регреси...рожбите на мунчо боташа. А сега и идиотките ат президенството връз тях и стана щастлив живот в мизерията...

    09:37 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 чудя се

    19 2 Отговор
    тоя ли е по-мазен боклук или другия изявен глашатай на крадевците кутев

    09:38 30.07.2026

  • 20 иди ми дойди ми

    9 1 Отговор
    Според него страната има потенциал да привлече цяла Америка и цяла Азия ,като туристи през следващите години.

    09:41 30.07.2026

  • 21 Не виждам никакви качества

    16 2 Отговор
    Който да налагат Илияна Йотова да е кандидат за президент.

    09:42 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хм...

    14 2 Отговор
    Напротив, ако искаме нормална държава, трябва да не допуснем концентрирането на цялата власт в едни ръце

    09:44 30.07.2026

  • 24 Представяте ли си

    5 0 Отговор
    В Давос да е конкурса „Евровизия“ ?

    09:46 30.07.2026

  • 25 Нищо подобно!

    15 2 Отговор
    Нищо подобно, червено и в червата нищожество! Спечелването на изборите от червената слугиня на Фатмак Радев - Йотовата Илияна е опасно и за държавата ни, и особено за демокрацията! Спечелването на изборите от червената фатмашка слугиня означава комунизъм! Означава брутален, и античовешки комунизъм, такъв, какъвто живяхме 45 годиин! Ясно ли ти е нищожество Иво? Така, като те гелда човек, още утре си готов да отвориш лагерите на смъртта като тези в Белене и Ловеч, където един изверг и садист , член на престъпната ви и кървава БКП, викаха му Газдов, сутрин давал огледалце на затворниците, набелязани от него да ги убие с лопата през деня, за де се погледнат за последен път! Та, червен Иво, ти си готов Газдов бе, Иво! Ами, слагай си огледалцето в джоба и заминавай за Белене, Ножареов, Лавеч, Куциян... Само така, с терор, издевателства, грабежи, коварство, лъжи и измами ще запазите властта! По никаков друг начин, защото едва за 3 месеца си сепчелихте омразата на цял един народ! Не, новия Газдов, пардон - Иво, фатмашката слугиня Йотова няма да бъде следващият български президент, няма! И го разберете! И не си давайте напразно парите на продажни мисирки, социолози, политолози и пр. платени лакеи, които ви лъжат, че и вече наредиха Йотовата червена слугиня на първо място! Не, тя е на последно! Дори и "прогресивни" глупаци не я искат!

    Коментиран от #36

    09:47 30.07.2026

  • 26 препис

    15 1 Отговор
    Не виждам никакви качества,които да налагат Илияна Йотова, да е кандидатка за президентка.

    09:47 30.07.2026

  • 27 Покъртителна олигофрения !

    2 5 Отговор
    ....конкурса „Евровизия“ през следващата година ще допринесе за популяризирането на България като туристическа дестинация

    09:47 30.07.2026

  • 28 майстор

    5 2 Отговор
    Президент на България трябва да е Марко Рубио.

    09:49 30.07.2026

  • 29 Нема нужда

    9 2 Отговор
    Министърът на руската салата изгря свенливо на екрана, за да каже едно нищо.

    09:52 30.07.2026

  • 30 Умен и точен

    1 14 Отговор
    Както винаги !

    09:52 30.07.2026

  • 31 И КВО СА ПЪК ЬОТОВА ЛИ ШЕ НИ ОПРАИ ?

    12 1 Отговор
    А БЕ БОКЛУК ? КАЛИНКО ГАДНА !

    09:54 30.07.2026

  • 32 Димитър Георгиев

    16 1 Отговор
    Иво Христов да каже какво има предвид под нормализация, комунистическа нормализация ли? И ако може народа кротува ,а старите схеми тип Пеевски и Борисов да продължат! Е няма да стане! Радев се омаза отвсякъде!Напълно зависим от олигархията!!!

    09:55 30.07.2026

  • 33 Русофилити

    4 1 Отговор
    Чен мршляко,от какъв пол сте във вашата партия?Учените требе да ви свалят гащите и да ви класифицират в нов такъв.

    09:56 30.07.2026

  • 34 Е нали

    6 3 Отговор
    съгласно европейските доктрини, планове и нам си какво на урсулите, трябва да се готвим за войната през 2030 година? Йотова ли ще ни е главнокомадващ?!

    09:56 30.07.2026

  • 35 С ВАЩА НОРМАЛНОСТ ПРИЛИЧАТЕ НА КУНЕВА -

    9 1 Отговор
    ПРЪМОВА .............. ТЯ ИЗМИСЛИ ИЗКОПИРА ОТ ЗАПАДА ТАЯ ПРОСТОТИЯ - ТОВА Е СЪЩОТО КАТО ЕВРОАТЛАНТИЗМА - ГАЗ ОТ ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО !

    09:57 30.07.2026

  • 36 Явно и ти като тиквон

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Нищо подобно!":

    си от семейство от дълбоката провинция, без образование и дядо бил в Белене или баба в Скравена
    Все престъпници и проститутки докопали се до сф благодарение на Желю тъпанар...

    10:00 30.07.2026

  • 37 Механик

    8 3 Отговор
    Йотова и Радев сложиха динена кора на безмозъчниците и те решиха, че като гласуват за тях нещо ще се промени. Вероятно бяха подлъгани от целенасочените внушения, че Радев е русофил и ще работи за откъсването ни от лапите на НАТО и ЕС. Блажени са вярващите.
    Радев и Йотова са другото лице на ПП-ейците. Те ЩЕ работят в полза на САЩ. Бъдете сигурни.

    10:00 30.07.2026

  • 38 ДрХаус

    10 0 Отговор
    Ужас да наричаш сегашната ситуация нормална трябва незабавно командироване в някой психодиспансер.

    10:05 30.07.2026

  • 39 пери

    12 0 Отговор
    Айде почна облъчването от всички лакеи - Иво Христов, Антон Кутев... Няма нужда да ни убеждавате, че избирането на Йотова било за съхраняване на нормализацията. Първо, нищо нормално няма в сегашната ситуация, тя е нормална само в главите ви, и второ, не сме толкоз наивни относно реалната цел Йотова да стане президент. И не, благодаря.

    10:06 30.07.2026

  • 40 българин

    9 2 Отговор
    Този кретен, путинска подлога, плещи небивалици, ако бившето червено вице стане президент това ще утвърди Zадунайската губерния още много години занапред и ще ни потопи в евразийското блато.

    Коментиран от #42

    10:07 30.07.2026

  • 41 ЕСССР

    6 0 Отговор
    Вся власть советом! Властта развращава човека, абсолютната - абсолютно!

    10:11 30.07.2026

  • 42 Найс Трай

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "българин":

    Същата прозападна марионетка е като тебе не прави театрални изпълнения иначе сте за оскари.

    10:11 30.07.2026

  • 43 гост

    9 0 Отговор
    Комуняги, сър!

    10:11 30.07.2026

  • 44 пожелавам

    3 0 Отговор
    Пожелавам ви кървава диктатура като в Чили Гърция Северна Корея и т.н. Да ви избиват по улиците. Без телефони интернет. От все сърце.

    10:11 30.07.2026

  • 45 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Този излезе изключително мръсен и долен човек,също като ментора си Румен Безродников Боташоглу.Христов,Идиотова няма да спечели защото преди изборите ще ви свалим и изгоним,жалки фашистки плъхове !

    10:13 30.07.2026

  • 46 Синя София

    4 0 Отговор
    Боже,Боже,колко мъка има на този свят....ако България може да е свят,тук е комунистически пъкъл,не е свят

    10:20 30.07.2026

  • 47 Патриарх Кирил

    4 0 Отговор
    Да знаете само как целува ръце и какво ли не, и то на колене. Очень хорошо!

    10:22 30.07.2026

  • 48 Нищо общо няма

    4 0 Отговор
    нормализацията на страната с това недоразумението Йотова да спечели президентските избори. Йотова е просто незначителен детайл в пеизажа. 2/3 от персонала на президентството поне трябва да бъдат съкратени. Чисто паразитна структура е

    10:26 30.07.2026

  • 49 нанайси

    1 0 Отговор
    феродо!

    10:27 30.07.2026

  • 50 ...

    3 0 Отговор
    Иво Ивоооооооо... вие ако сте нормалността дупе да ни е яко.

    10:27 30.07.2026

  • 51 Тоя го хлъзнаха

    2 0 Отговор
    С поста на външен министър за какъвто се гласеше, но това не му пречи твърдо да подкрепя сбърканите политики на Непрогресивна Бг.И сега един хамелеон в лицето на Йотова - тръгнала като верен член на БСП, та стигнало до ниво отявлен евроатлантик щял да помогне за нормализация в страната!!!Абе, Иво каква нормализация, кви пет лева!!!Пълни глупости!

    10:28 30.07.2026

  • 52 Старшина Боташ

    1 0 Отговор
    Ненормалник ...ега п.кнеш

    10:29 30.07.2026

  • 53 Аба тая Йотова

    0 0 Отговор
    Така ли ще изкара живота си? Без един работен ден на практика и без стотинка осигоровки от собственият си джоб да е платила ... полза от нея за БВП е не нула а с отрицателен знак

    10:30 30.07.2026

  • 54 нормалността е

    1 0 Отговор
    Пари за псевдокултурници, пимпири и перперикони да има и за патканите в армията и за ченгетата. Другото не е нормалност

    10:33 30.07.2026

  • 55 сара

    3 0 Отговор
    И това разочарование ни облъчва нон стоп всеки ден до втръсване. Празни мисли на един празен човек.

    10:33 30.07.2026

  • 56 Божанов да стане

    0 0 Отговор
    Президентка ! Той

    10:34 30.07.2026

  • 57 Много вони президентството бре

    1 0 Отговор
    от тая Илияна Йотова. То за тва и зиме и лете държат врати и прозорци отворени. И щото тока и парното им е без пари естествено. Гвардейците даже не издържат на тая воня

    10:37 30.07.2026

  • 58 хихи

    0 0 Отговор
    Аз ще гласувам за Луна. Няма да спечели следователно НУЛА щета от моя глас..

    10:37 30.07.2026

  • 59 Ами,

    1 0 Отговор
    Дори е срамно Йотова да се кандидатира за президент след като 9 години седя на меко кресло там без никакви видими положителни резултати за народа.Аз лично я помня с колениченето и пред Кирчо руския патриарх от КГБ и изразходваните средства от президенството за частната и екскурзия с мъжа и до Исландия.

    10:38 30.07.2026

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