Иво Христов: За да съхраним нормализацията на страната, важно е Йотова да спечели президентските избори

Победа на Илияна Йотова на президентските избори е важна за запазването на устойчивия курс на страната към нормализация. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“, цитиран от novini.bg.

По думите му Йотова е „предвидим, надежден и доказан политик“, който има необходимия авторитет да спечели доверието на избирателите.

Христов съобщи, че е запознат с избора на кандидат за вицепрезидент, но отказа да назове име. Той подчерта, че решението е изцяло в правомощията на Илияна Йотова.

„Госпожа Йотова е единствената, която има правото да избере своя кандидат за вицепрезидент. Тя провежда своите разговори и сондажи. Приветствам решението ѝ отрано да обяви кандидатурата си, защото това е поведение на политик, който няма притеснения да бъде под общественото внимание“, каза Христов.

Според него предстоящите президентски избори ще бъдат непредвидими и изискват мобилизация на избирателите. Той коментира, че политическите опоненти също ще се борят за победа, като отбеляза, че ГЕРБ запазва значителна политическа тежест.

„За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова“, заяви вицепремиерът.

По думите му натрупаният през годините авторитет на Илияна Йотова е достатъчен, за да привлече широка обществена подкрепа, независимо че е естествено да бъде припознавана основно от избирателите в лявото политическо пространство.

Вицепремиерът коментира и решението на президента да не налага вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г., като го определи като правилно.

„Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза. Най-сетне страната има бюджет“, каза Христов.

Той подчерта, че държавният глава има конституционното право да бъде коректив на изпълнителната власт, когато прецени, че това е необходимо, но не следва да бъде „самоцелен опозиционер“. Според него критиките на опозицията, че евентуална победа на Йотова би означавала подкрепа за управлението на президента, са неоснователни.

Христов съобщи, че се очаква скоро да бъде представена управленската програма на „Прогресивна България“.

По думите му част от заложените мерки вече се изпълняват.

Като пример той посочи внедряването на системата „Сигма“, която използва изкуствен интелект за анализ на обществени поръчки с цел ограничаване на нарушенията.

Той коментира и темата за рафинерията „Лукойл“, като посочи, че около нея продължават да съществуват въпроси, свързани със санкционния режим и действащата дерогация.

В качеството си на вицепремиер, отговарящ за туризма, Христов заяви, че България разполага с разнообразен туристически продукт, включващ морски, зимен, културно-исторически, кулинарен и винен туризъм. Според него страната има потенциал да привлече повече туристи през следващите години.

Христов изрази очакване, че домакинството на конкурса „Евровизия“ през следващата година ще допринесе за популяризирането на България като туристическа дестинация.