Иво Христов: За да съхраним нормализацията на страната, важно е Йотова да спечели президентските избори

Победа на Илияна Йотова на президентските избори е важна за запазването на устойчивия курс на страната към нормализация. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“, цитиран от novini.bg.
По думите му Йотова е „предвидим, надежден и доказан политик“, който има необходимия авторитет да спечели доверието на избирателите.
Христов съобщи, че е запознат с избора на кандидат за вицепрезидент, но отказа да назове име. Той подчерта, че решението е изцяло в правомощията на Илияна Йотова.
„Госпожа Йотова е единствената, която има правото да избере своя кандидат за вицепрезидент. Тя провежда своите разговори и сондажи. Приветствам решението ѝ отрано да обяви кандидатурата си, защото това е поведение на политик, който няма притеснения да бъде под общественото внимание“, каза Христов.
Според него предстоящите президентски избори ще бъдат непредвидими и изискват мобилизация на избирателите. Той коментира, че политическите опоненти също ще се борят за победа, като отбеляза, че ГЕРБ запазва значителна политическа тежест.
„За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова“, заяви вицепремиерът.
По думите му натрупаният през годините авторитет на Илияна Йотова е достатъчен, за да привлече широка обществена подкрепа, независимо че е естествено да бъде припознавана основно от избирателите в лявото политическо пространство.
Вицепремиерът коментира и решението на президента да не налага вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г., като го определи като правилно.
„Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза. Най-сетне страната има бюджет“, каза Христов.
Той подчерта, че държавният глава има конституционното право да бъде коректив на изпълнителната власт, когато прецени, че това е необходимо, но не следва да бъде „самоцелен опозиционер“. Според него критиките на опозицията, че евентуална победа на Йотова би означавала подкрепа за управлението на президента, са неоснователни.
Христов съобщи, че се очаква скоро да бъде представена управленската програма на „Прогресивна България“.
По думите му част от заложените мерки вече се изпълняват.
Като пример той посочи внедряването на системата „Сигма“, която използва изкуствен интелект за анализ на обществени поръчки с цел ограничаване на нарушенията.
Той коментира и темата за рафинерията „Лукойл“, като посочи, че около нея продължават да съществуват въпроси, свързани със санкционния режим и действащата дерогация.
В качеството си на вицепремиер, отговарящ за туризма, Христов заяви, че България разполага с разнообразен туристически продукт, включващ морски, зимен, културно-исторически, кулинарен и винен туризъм. Според него страната има потенциал да привлече повече туристи през следващите години.
Христов изрази очакване, че домакинството на конкурса „Евровизия“ през следващата година ще допринесе за популяризирането на България като туристическа дестинация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Вся власт, саветом!!!
09:21 30.07.2026
2 И пак да има
09:21 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъхъ
09:22 30.07.2026
5 Нещастници
09:23 30.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 добре
09:27 30.07.2026
8 Гробар
09:27 30.07.2026
9 Нексус
И да си раздавате спокойно пликове и да крадете?
Малко ли бяха Боташ и няколко години служебни мунчовци?
09:27 30.07.2026
10 бушприт
09:29 30.07.2026
11 Нормализация
09:30 30.07.2026
12 Опазил ни бог
Йотова ще си остане придатък на Радев и ще има декоративни функции!
09:30 30.07.2026
13 Патиланчо
09:31 30.07.2026
14 ССС
09:32 30.07.2026
15 Важно
09:33 30.07.2026
16 в кратце
09:33 30.07.2026
17 Лъжливи и крадливи мунчовци
09:37 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 чудя се
09:38 30.07.2026
20 иди ми дойди ми
09:41 30.07.2026
21 Не виждам никакви качества
09:42 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хм...
09:44 30.07.2026
24 Представяте ли си
09:46 30.07.2026
25 Нищо подобно!
Коментиран от #36
09:47 30.07.2026
26 препис
09:47 30.07.2026
27 Покъртителна олигофрения !
09:47 30.07.2026
28 майстор
09:49 30.07.2026
29 Нема нужда
09:52 30.07.2026
30 Умен и точен
09:52 30.07.2026
31 И КВО СА ПЪК ЬОТОВА ЛИ ШЕ НИ ОПРАИ ?
09:54 30.07.2026
32 Димитър Георгиев
09:55 30.07.2026
33 Русофилити
09:56 30.07.2026
34 Е нали
09:56 30.07.2026
35 С ВАЩА НОРМАЛНОСТ ПРИЛИЧАТЕ НА КУНЕВА -
09:57 30.07.2026
36 Явно и ти като тиквон
До коментар #25 от "Нищо подобно!":си от семейство от дълбоката провинция, без образование и дядо бил в Белене или баба в Скравена
Все престъпници и проститутки докопали се до сф благодарение на Желю тъпанар...
10:00 30.07.2026
37 Механик
Радев и Йотова са другото лице на ПП-ейците. Те ЩЕ работят в полза на САЩ. Бъдете сигурни.
10:00 30.07.2026
38 ДрХаус
10:05 30.07.2026
39 пери
10:06 30.07.2026
40 българин
Коментиран от #42
10:07 30.07.2026
41 ЕСССР
10:11 30.07.2026
42 Найс Трай
До коментар #40 от "българин":Същата прозападна марионетка е като тебе не прави театрални изпълнения иначе сте за оскари.
10:11 30.07.2026
43 гост
10:11 30.07.2026
44 пожелавам
10:11 30.07.2026
45 ШЕФА
10:13 30.07.2026
46 Синя София
10:20 30.07.2026
47 Патриарх Кирил
10:22 30.07.2026
48 Нищо общо няма
10:26 30.07.2026
49 нанайси
10:27 30.07.2026
50 ...
10:27 30.07.2026
51 Тоя го хлъзнаха
10:28 30.07.2026
52 Старшина Боташ
10:29 30.07.2026
53 Аба тая Йотова
10:30 30.07.2026
54 нормалността е
10:33 30.07.2026
55 сара
10:33 30.07.2026
56 Божанов да стане
10:34 30.07.2026
57 Много вони президентството бре
10:37 30.07.2026
58 хихи
10:37 30.07.2026
59 Ами,
10:38 30.07.2026