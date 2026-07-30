Денков: Този срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова

Виждаме три групи проблеми в бюджета. Един от проблемите – със сигнал веднага може да ви се спре ТЕЛК-а, като се нарушава презумпцията за невиновност. Единственото обяснение, което мога да видя, е че Йотова застана плътно до Радев и защити бюджет, който е незащитим. Това коментира пред Нова телевизия акад. Николай Денков, бивш премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната”, относно отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето върху Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
„Събрахме 34 000 подписа само за три дни. Това показва, че има изключителна чувствителност към темата. С Йотова имахме почти двучасов разговор, само юридически разговор. Изненада ни, че тя плътно застана с думите на правителството – че няма конституционни проблеми. Твърдението, че 3 милиарда евро са заложени за плащане на стари дългове – това много напомня на онези 18 милиарда на Теменужка Петкова“, заяви той.
„Заявявайки се за президент с подкрепата на „Прогресивна България“, това звучи като силна позиция, но всъщност този срив в доверието към правителството ще се пренесе към нея“, категоричен е Денков.
Той обяви още: „Ще сезираме Конституционния съд. ГЕРБ ще го сезират по други точки. Очакваме ГЕРБ да подкрепят нашия сигнал, ние ще подкрепим техния. Ако искат, може и другите да подкрепят сигнала ни, би било странно, ако „Демократична България” не го подкрепят.”
„25 октомври и 1 ноември са най-ранните дати за изборите за президент. Това е политическо решение, на фона на спада в доверието. Според нас е по-добре да бъдат по-късно”, каза още той.
„Андрей Гюров е най-обсъжданото име за президент в нашите среди, без съмнение. Аз лично го подкрепям. Има и други имена освен неговото. Знам от социологическите проучвания, че ако Гюров се яви, има всички шансове да се яви на балотаж, а на балотажа да спечели“, подчерта Денков.
Категоричен е, че с ГЕРБ няма да говорят за общ кандидат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милиционер
Коментиран от #28
08:39 30.07.2026
2 Пич
Коментиран от #57
08:41 30.07.2026
3 Радев
08:45 30.07.2026
4 Историк
08:46 30.07.2026
5 ОПОРКИ ОПОРКИ
08:48 30.07.2026
6 Онзи
08:48 30.07.2026
7 Пенчо
08:49 30.07.2026
8 за какъв срив говори мишока денков
Коментиран от #30
08:49 30.07.2026
9 раз
08:49 30.07.2026
10 ХАРОН
Коментиран от #35
08:49 30.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 нннн
Коментиран от #29
08:52 30.07.2026
13 Специалист
08:52 30.07.2026
14 Циник
08:52 30.07.2026
15 Денков
А герб ги мразим и опитвахме 12 години да ги разкараме.
Хайде стига провокации. Радев е най-доброто с кето разполагаме в момента.
08:53 30.07.2026
16 Политкоректен расист
Дори боко чекмеджан бледнее пред тия шизофреници и престъпници.
1.Замразяване на заплати до 2028.
2.Тотална подкрепа към олигархията.
3. Абсолютна гаргара с обещанията по повод цени,надценки и заплати.
4. Стимулиране убийствата по пътищата чрез липсващи закони които адекватно да се прилагат.
Мога да изброявам още много, но няма смисъл.
Есента ще трябва да ги изринем из основи иначе тоя гол мазен охлюв ще ни затрие всички до нова година !!!
08:53 30.07.2026
17 ?????
А те нямат друг вариант.
Що Денков не се кандидатира да изпопадаме от смях.
Коментиран от #80
08:53 30.07.2026
18 жалко същество , не може да се нарече
08:54 30.07.2026
19 1.9 тди
08:55 30.07.2026
20 ИЛЯНА ЙОТОВА
08:56 30.07.2026
21 Хасковски каунь
08:57 30.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Обяснете ми, как
08:58 30.07.2026
24 Срив има.
08:59 30.07.2026
25 Дед
08:59 30.07.2026
26 Анджело
08:59 30.07.2026
27 Мнение
08:59 30.07.2026
28 Ники знае
До коментар #1 от "Милиционер":Що не се кандидатира сам, ще може да пътува?
09:01 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дапитам
До коментар #8 от "за какъв срив говори мишока денков":Какво се работи?Може ли да кажете конкретни факти?
Коментиран от #40
09:05 30.07.2026
31 Артилерист
09:05 30.07.2026
32 Българин
09:05 30.07.2026
33 Да да
09:05 30.07.2026
34 ВИЖ ЩО ПИШАТ
09:06 30.07.2026
35 Да бе да
До коментар #10 от "ХАРОН":Ами щото няма модел Борисов-Пеевски.Той е само в главата на тия лапачи.Защо радев не прави нищо ?Щото той си има негов модел.
09:08 30.07.2026
36 най важен е електората . процентите за
Коментиран от #51
09:09 30.07.2026
37 Ха ХаХа
09:11 30.07.2026
38 За голямо съжаление
Коментиран от #50
09:12 30.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 здравка клинчева
09:12 30.07.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Димитров":Изплюй полюциите на Путин гьотверен.
09:13 30.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 избори две в едно
Коментиран от #49
09:14 30.07.2026
45 Хаха
09:20 30.07.2026
46 защо
09:21 30.07.2026
47 Българин
09:22 30.07.2026
48 идиоти вън
09:23 30.07.2026
49 гост
До коментар #44 от "избори две в едно":А не може ли едно в две-да изгоним окончателно от политиката персони с отпаднала необходимост.Включително и банкянският иди...от!
Коментиран от #53
09:24 30.07.2026
50 гост
До коментар #38 от "За голямо съжаление":Не съжалявай а покажи начин да се намалят заплатите на определена прослойка от хора- полиция и др.
09:27 30.07.2026
51 анонимен
До коментар #36 от "най важен е електората . процентите за":Абе, ти да не си бил свързочник? Сбъркай, та напиши и някой глагол. Може и с грешки да е, ама пробвай.
09:27 30.07.2026
52 Хич не мога да ги дишам ПП и ДБ, но
09:30 30.07.2026
53 може
До коментар #49 от "гост":Стига да докажеш в съда че са за гонене и ги почваме! Само с търсене в гугъл не става обаче.
09:31 30.07.2026
54 Боа
А да не говориме за недоверието към ПП ДБ!
09:34 30.07.2026
55 Баш Майстора
09:35 30.07.2026
56 Ба бааааа
09:37 30.07.2026
57 Мухахаха
До коментар #2 от "Пич":Тоз котка има не жена
09:39 30.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Излъган
Коментиран от #62
09:46 30.07.2026
60 Анонимен
09:46 30.07.2026
61 Повече не
09:48 30.07.2026
62 излъга ви
До коментар #59 от "Излъган":защото установи че не сте от най-умните.
09:49 30.07.2026
63 Лама от ПП
09:50 30.07.2026
64 Положението с днешните
Тогава Боко имаше цялата власт и магаре да беше предложил, щяха да го изберат.
Всички знаем какво се случи- Боко предложи Цецка, хората бяха потресени, гласуваха за Радев наказателно. Вкл. ППДБ, които избраха Радев за президент! СЪЩИТЕ СЕГА ПЛАЧАТ ПО МЕДИИТЕ, НО НИЩО НЕ ПРАВЯТ!
Та днес Радев може да предложи и магаре и пак ще го изберат. Какъв Гюров, какви пет лева?! Пардон- евро!
За Гюров ще гласуват само шепата Шарлатани на Радев. И то с машинките.
Гюров има повече шанс да стане космонавт, отколкото президент!
09:52 30.07.2026
65 хихи
При условия, че Кауфланд не издиегнат Христо Стоичков-ДАРА....
09:52 30.07.2026
66 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:53 30.07.2026
67 Сенсей
09:55 30.07.2026
68 Денков е прав
Коментиран от #69
09:56 30.07.2026
69 Анонимен
До коментар #68 от "Денков е прав":Прав е когато не е седнал в скута на Пееф
09:58 30.07.2026
70 Лама Гюро
10:01 30.07.2026
71 От моя гледна точка нещата
1. Борисов направи никому неизвестния Радев президент. И то за два мандата.
2. Борисов направи Радев премиер с непредизвиканата си и ненавременна оставка.
3. Борисов сега ще направи и Йотова президентка. Той вече обяви, че ГЕРБ няма да издигат кандидтура.
Благодаря за вниманието!
10:05 30.07.2026
72 Парпърляк
10:07 30.07.2026
73 Аз ще гласувам
Не искам и да чувам за ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ- всичките са измислени евроатлантици.
10:07 30.07.2026
74 Аха
10:08 30.07.2026
75 марш ша те .................у
10:13 30.07.2026
76 Лошо знае
10:14 30.07.2026
77 8275
10:17 30.07.2026
78 Вервайте ми
10:19 30.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Зеления
До коментар #17 от "?????":"Що Денков не се кандидатира да изпопадаме от смях."
Всяка вечер академика го сънува това нещо, че е кандидат и после с фанфари го избират за президент.
10:30 30.07.2026
81 ШЕФА
10:36 30.07.2026