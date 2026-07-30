Денков: Този срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова

Виждаме три групи проблеми в бюджета. Един от проблемите – със сигнал веднага може да ви се спре ТЕЛК-а, като се нарушава презумпцията за невиновност. Единственото обяснение, което мога да видя, е че Йотова застана плътно до Радев и защити бюджет, който е незащитим. Това коментира пред Нова телевизия акад. Николай Денков, бивш премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната”, относно отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето върху Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.

„Събрахме 34 000 подписа само за три дни. Това показва, че има изключителна чувствителност към темата. С Йотова имахме почти двучасов разговор, само юридически разговор. Изненада ни, че тя плътно застана с думите на правителството – че няма конституционни проблеми. Твърдението, че 3 милиарда евро са заложени за плащане на стари дългове – това много напомня на онези 18 милиарда на Теменужка Петкова“, заяви той.

„Заявявайки се за президент с подкрепата на „Прогресивна България“, това звучи като силна позиция, но всъщност този срив в доверието към правителството ще се пренесе към нея“, категоричен е Денков.

Той обяви още: „Ще сезираме Конституционния съд. ГЕРБ ще го сезират по други точки. Очакваме ГЕРБ да подкрепят нашия сигнал, ние ще подкрепим техния. Ако искат, може и другите да подкрепят сигнала ни, би било странно, ако „Демократична България” не го подкрепят.”

„25 октомври и 1 ноември са най-ранните дати за изборите за президент. Това е политическо решение, на фона на спада в доверието. Според нас е по-добре да бъдат по-късно”, каза още той.

„Андрей Гюров е най-обсъжданото име за президент в нашите среди, без съмнение. Аз лично го подкрепям. Има и други имена освен неговото. Знам от социологическите проучвания, че ако Гюров се яви, има всички шансове да се яви на балотаж, а на балотажа да спечели“, подчерта Денков.

Категоричен е, че с ГЕРБ няма да говорят за общ кандидат.