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Денков: Този срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова

Денков: Този срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова

30 Юли, 2026 08:34 1 414 81

  • николай денков-
  • срив-
  • правителство-
  • доверие-
  • илияна йотова

"Знам от социологическите проучвания, че ако Гюров се яви на изборите за президент, има всички шансове да се яви на балотаж, а на балотажа да спечели“, подчерта депутатът от ПП

Денков: Този срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Виждаме три групи проблеми в бюджета. Един от проблемите – със сигнал веднага може да ви се спре ТЕЛК-а, като се нарушава презумпцията за невиновност. Единственото обяснение, което мога да видя, е че Йотова застана плътно до Радев и защити бюджет, който е незащитим. Това коментира пред Нова телевизия акад. Николай Денков, бивш премиер и настоящ депутат от „Продължаваме Промяната”, относно отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето върху Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.

„Събрахме 34 000 подписа само за три дни. Това показва, че има изключителна чувствителност към темата. С Йотова имахме почти двучасов разговор, само юридически разговор. Изненада ни, че тя плътно застана с думите на правителството – че няма конституционни проблеми. Твърдението, че 3 милиарда евро са заложени за плащане на стари дългове – това много напомня на онези 18 милиарда на Теменужка Петкова“, заяви той.
„Заявявайки се за президент с подкрепата на „Прогресивна България“, това звучи като силна позиция, но всъщност този срив в доверието към правителството ще се пренесе към нея“, категоричен е Денков.

Той обяви още: „Ще сезираме Конституционния съд. ГЕРБ ще го сезират по други точки. Очакваме ГЕРБ да подкрепят нашия сигнал, ние ще подкрепим техния. Ако искат, може и другите да подкрепят сигнала ни, би било странно, ако „Демократична България” не го подкрепят.”

„25 октомври и 1 ноември са най-ранните дати за изборите за президент. Това е политическо решение, на фона на спада в доверието. Според нас е по-добре да бъдат по-късно”, каза още той.

„Андрей Гюров е най-обсъжданото име за президент в нашите среди, без съмнение. Аз лично го подкрепям. Има и други имена освен неговото. Знам от социологическите проучвания, че ако Гюров се яви, има всички шансове да се яви на балотаж, а на балотажа да спечели“, подчерта Денков.

Категоричен е, че с ГЕРБ няма да говорят за общ кандидат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милиционер

    41 1 Отговор
    Шест милиона гласа са против нас, завиждат ни на огромните заплати

    Коментиран от #28

    08:39 30.07.2026

  • 2 Пич

    57 6 Отговор
    А бе, сапунджията за какво ли ползва сапуна?! Жена му дали знае?!

    Коментиран от #57

    08:41 30.07.2026

  • 3 Радев

    33 5 Отговор
    Още от същото !

    08:45 30.07.2026

  • 4 Историк

    76 7 Отговор
    Този е най голямото падение в политиката след пастирката.

    08:46 30.07.2026

  • 5 ОПОРКИ ОПОРКИ

    64 4 Отговор
    И тъпотии русите. Вие ПП ДБ от години след позора ви към Радев сте зеро. Все сте втора свирка на някои и дори трета. Не разбрахте ли че не ставате достойнство немате ли. То със два три протеста чудеса нане не стават. Тъпи сте но богати от крадене и мошеничества.

    08:48 30.07.2026

  • 6 Онзи

    51 4 Отговор
    Сапун с лице на гризач, кво да чакаш от това!

    08:48 30.07.2026

  • 7 Пенчо

    31 1 Отговор
    Шамана си е шаман, където и да го сложиш!

    08:49 30.07.2026

  • 8 за какъв срив говори мишока денков

    56 16 Отговор
    доверието към Радев се увеличава защото се вижда че всеки ден се работи и държавата започва да работи , всъщност тя досега не работеше а само се вземаха заплати и се крадеше

    Коментиран от #30

    08:49 30.07.2026

  • 9 раз

    49 4 Отговор
    И към тебе,Денков,и към тебе отдавна се е пренесъл този срив. Само дрън-мрън правиш и нищо качественно в управлението на България!

    08:49 30.07.2026

  • 10 ХАРОН

    53 4 Отговор
    Къде го, тоя срив бе сглобкаджии- шарлатански!? Дойдохте да борите модела Борисов - Пеевски, а се гушнахте и с двамата като надушихте власт и пачки! Вие МОРАЛ не може да четете от студия и трибуни!

    Коментиран от #35

    08:49 30.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 нннн

    52 4 Отговор
    Гюро е подходящ за президент на Украйна. Там може и да спечели изборите. На нас ни трябва български президент.

    Коментиран от #29

    08:52 30.07.2026

  • 13 Специалист

    34 3 Отговор
    Доцента сапунджия първо роди поне едно дете и го отгледай. Това е най важното в живота. Политиката която не разбираш остави на големите батковци

    08:52 30.07.2026

  • 14 Циник

    47 3 Отговор
    Денков, иди се гръмни. Ти беше абсолютен позор като Премиер и нямаш право да даваш акъл.

    08:52 30.07.2026

  • 15 Денков

    32 5 Отговор
    Никога не е имал грам доверие от хората.
    А герб ги мразим и опитвахме 12 години да ги разкараме.
    Хайде стига провокации. Радев е най-доброто с кето разполагаме в момента.

    08:53 30.07.2026

  • 16 Политкоректен расист

    13 28 Отговор
    От 90-та насам няма правителство, което толкова бързо да се е 💩-рало и омазало в собствените си лъжи !!!
    Дори боко чекмеджан бледнее пред тия шизофреници и престъпници.
    1.Замразяване на заплати до 2028.
    2.Тотална подкрепа към олигархията.
    3. Абсолютна гаргара с обещанията по повод цени,надценки и заплати.
    4. Стимулиране убийствата по пътищата чрез липсващи закони които адекватно да се прилагат.
    Мога да изброявам още много, но няма смисъл.
    Есента ще трябва да ги изринем из основи иначе тоя гол мазен охлюв ще ни затрие всички до нова година !!!

    08:53 30.07.2026

  • 17 ?????

    31 1 Отговор
    Гюров нещо май им се опъва и не ще да си разваля биографията със загубени президентски избори.
    А те нямат друг вариант.
    Що Денков не се кандидатира да изпопадаме от смях.

    Коментиран от #80

    08:53 30.07.2026

  • 18 жалко същество , не може да се нарече

    27 6 Отговор
    и човек , да виждаш с очите си че управляващите в момента работят и се виждат вече резултаи и да кажеш че имало срив на доверието си е долна низост изопачаване на истината

    08:54 30.07.2026

  • 19 1.9 тди

    19 3 Отговор
    Подмолен плъх

    08:55 30.07.2026

  • 20 ИЛЯНА ЙОТОВА

    5 4 Отговор
    Наколенкаджии от Козяк 16 не ни трябват , ще си взема за ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КРАСИМИРА КАТИНЧАРОВА , тя е Умна , Интелигентна и Образована и още повече че е Руса ,така каза Баба Вангелия Гущерова и трябва към народа да се спази обещанието .

    08:56 30.07.2026

  • 21 Хасковски каунь

    5 7 Отговор
    Възраждане ще ви отвее

    08:57 30.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Обяснете ми, как

    18 3 Отговор
    Може, безлични, смачкани мишки, като този, да стоят години във властта - толкова ли не виждат хората, какъв некадърен смешник е, кой въобще гласува за такива и как да се оправим изобщо, като такива си позволяват да критикуват знаещите и можещите???

    08:58 30.07.2026

  • 24 Срив има.

    6 12 Отговор
    Но и Йотова е тежко бреме.

    08:59 30.07.2026

  • 25 Дед

    15 1 Отговор
    Когато Шрек дава акъл по добре гледайте тавана, щото нищо вярно няма в думите му.

    08:59 30.07.2026

  • 26 Анджело

    10 3 Отговор
    Асен Василев за Премиер! Този финансов гений на български Валстрийт!

    08:59 30.07.2026

  • 27 Мнение

    8 17 Отговор
    На ПП обединението с ГЕРБ беше голяма грешка, но все пак те направиха много за бедните и пенсионерите. И честно казаха за коалицията, а ПБ лъжат в очите и правят всичко под диктовка на ГЕРБ, ДПС и на олигарсите и коалиция под прикритие на лъжите. Вече никога няма да има доверие на Радев , каквото и да направи. Йотова върви по свирката на Радев.

    08:59 30.07.2026

  • 28 Ники знае

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Милиционер":

    Що не се кандидатира сам, ще може да пътува?

    09:01 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дапитам

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "за какъв срив говори мишока денков":

    Какво се работи?Може ли да кажете конкретни факти?

    Коментиран от #40

    09:05 30.07.2026

  • 31 Артилерист

    10 4 Отговор
    Само в Денков доверието расте. Сигурно трябва и Габриел да му се добави за още по-масов растеж. Какви хора сме това българите да се лишаваме от такива политически светила...

    09:05 30.07.2026

  • 32 Българин

    19 3 Отговор
    Не,Денков.Доверието към правителството на Радев не е спаднало.А до Гюров - никога няма да стане президент.Няма такива качества.

    09:05 30.07.2026

  • 33 Да да

    8 9 Отговор
    Йотова ако беше по-умна можеше да освободи Иванчева с помилване по-рано и да наложи вето на бюджета, това нямаше да промени нищо, но щеше дай вдигне рейтинга, а сега е кота нула. Тя е като валяк, върви към власта и мачка всичко.

    09:05 30.07.2026

  • 34 ВИЖ ЩО ПИШАТ

    5 1 Отговор
    Човеците за тебе вас. И си помислете. Дори защита никаква нямаш.

    09:06 30.07.2026

  • 35 Да бе да

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "ХАРОН":

    Ами щото няма модел Борисов-Пеевски.Той е само в главата на тия лапачи.Защо радев не прави нищо ?Щото той си има негов модел.

    09:08 30.07.2026

  • 36 най важен е електората . процентите за

    5 2 Отговор
    партиите . едни инфлация не виждат . други за войната на пътя вземат мерки . но успех има ли . от цените всеки е недоволен . рейтинга не е най важен и статистиката . всички президенти са мъже по света . олигарсите решават кой е добре за бизнеса и парипотока, партийните лидери и кръгове . октомври е далече . още ще се вдигат цените . милионерите се увеличават . на пръв поглед убийства и самоубийства се увеличиха . зрелища .

    Коментиран от #51

    09:09 30.07.2026

  • 37 Ха ХаХа

    5 4 Отговор
    Нещастен изрод скрий се

    09:11 30.07.2026

  • 38 За голямо съжаление

    7 4 Отговор
    тук Денков е прав. С това раздвоение в обещанията и действията управляващите няма как да не навредят на Йотова и разбира се на първо място на себе си.

    Коментиран от #50

    09:12 30.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 здравка клинчева

    2 2 Отговор
    този ДАВА....

    09:12 30.07.2026

  • 42 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Димитров":

    Изплюй полюциите на Путин гьотверен.

    09:13 30.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 избори две в едно

    5 5 Отговор
    На 25 октомври да изберем президент и парламент. От нас зависи бъдещето на децата ни.

    Коментиран от #49

    09:14 30.07.2026

  • 45 Хаха

    8 3 Отговор
    С тези смешни 30 хиляди гласа само показвате, че сте абсолютни маргинали! Утайката на обществото с отпаднала необходимост! Представлявате една шепа хора, на фона на 1 500 000 гласа за Радев! По-добре сте скрийте в някоя дупка, щото на президентските избори отново ще ви отнесем като куцо пиле домат!

    09:20 30.07.2026

  • 46 защо

    12 4 Отговор
    Няма по добра реклама за Йотова, от четенето на напъни на ПП-ДБ.

    09:21 30.07.2026

  • 47 Българин

    11 1 Отговор
    Този представлава 5-10 000 вресливи софиянци които са с пеликански гушки от наеми?Тепърва ще плямпат небивалици.

    09:22 30.07.2026

  • 48 идиоти вън

    6 2 Отговор
    Човек без никакво доверие приказва за другите, какъв е той ако не е интригант!

    09:23 30.07.2026

  • 49 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "избори две в едно":

    А не може ли едно в две-да изгоним окончателно от политиката персони с отпаднала необходимост.Включително и банкянският иди...от!

    Коментиран от #53

    09:24 30.07.2026

  • 50 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "За голямо съжаление":

    Не съжалявай а покажи начин да се намалят заплатите на определена прослойка от хора- полиция и др.

    09:27 30.07.2026

  • 51 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "най важен е електората . процентите за":

    Абе, ти да не си бил свързочник? Сбъркай, та напиши и някой глагол. Може и с грешки да е, ама пробвай.

    09:27 30.07.2026

  • 52 Хич не мога да ги дишам ПП и ДБ, но

    5 5 Отговор
    Сапуня тука е прав.

    09:30 30.07.2026

  • 53 може

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "гост":

    Стига да докажеш в съда че са за гонене и ги почваме! Само с търсене в гугъл не става обаче.

    09:31 30.07.2026

  • 54 Боа

    4 5 Отговор
    Когато плювате срещу Радев,-плювате срещу вот на хиляди хора.
    А да не говориме за недоверието към ПП ДБ!

    09:34 30.07.2026

  • 55 Баш Майстора

    4 3 Отговор
    Петроханците пак са си повярвали

    09:35 30.07.2026

  • 56 Ба бааааа

    7 2 Отговор
    Разкарай се ве лалугер продажен

    09:37 30.07.2026

  • 57 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Тоз котка има не жена

    09:39 30.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Излъган

    6 2 Отговор
    Ние сме гласували за Радев, и го защитавахме на протеста, когато вдигна юмрука. А сега и сто юмрука да вдигне никой от нас, гласувалите за него, няма да тръгне след него. Успя да излъжи всички! Вън!

    Коментиран от #62

    09:46 30.07.2026

  • 60 Анонимен

    5 0 Отговор
    Петроханците искат да гътнат Радев че пак да се сглобят с Буци и Шиши

    09:46 30.07.2026

  • 61 Повече не

    1 2 Отговор
    Като човек, който се е излъгал да гласува за Радев си казах, че няма да гласувам вече, но понеже я подкрепи сегашната президентка, ще гласувам още веднъж през есента, само за да дам вота си срещу тая, това ще е вот срещу Радев, ако Бойко Борисов се кандидатира ще гласувам за него, ей така за да си искарам яда.

    09:48 30.07.2026

  • 62 излъга ви

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Излъган":

    защото установи че не сте от най-умните.

    09:49 30.07.2026

  • 63 Лама от ПП

    5 0 Отговор
    Троловете на ПП отново са най активни на амбразурата

    09:50 30.07.2026

  • 64 Положението с днешните

    3 0 Отговор
    президентаски избори е аналогично с това, когато Радев стана президент преди 10- на години.

    Тогава Боко имаше цялата власт и магаре да беше предложил, щяха да го изберат.
    Всички знаем какво се случи- Боко предложи Цецка, хората бяха потресени, гласуваха за Радев наказателно. Вкл. ППДБ, които избраха Радев за президент! СЪЩИТЕ СЕГА ПЛАЧАТ ПО МЕДИИТЕ, НО НИЩО НЕ ПРАВЯТ!

    Та днес Радев може да предложи и магаре и пак ще го изберат. Какъв Гюров, какви пет лева?! Пардон- евро!
    За Гюров ще гласуват само шепата Шарлатани на Радев. И то с машинките.

    Гюров има повече шанс да стане космонавт, отколкото президент!

    09:52 30.07.2026

  • 65 хихи

    6 0 Отговор
    Маже да спачелите президентските избори само ако издигнете двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня....
    При условия, че Кауфланд не издиегнат Христо Стоичков-ДАРА....

    09:52 30.07.2026

  • 66 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Като гледам Денков ще гласувам за Йотова

    09:53 30.07.2026

  • 67 Сенсей

    3 0 Отговор
    Този е много алчен за власт

    09:55 30.07.2026

  • 68 Денков е прав

    0 3 Отговор
    Действително този огромен срив в доверието към правителството ще се пренесе и към Йотова

    Коментиран от #69

    09:56 30.07.2026

  • 69 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Денков е прав":

    Прав е когато не е седнал в скута на Пееф

    09:58 30.07.2026

  • 70 Лама Гюро

    0 0 Отговор
    Ще стана президент с гласовете на ГЕРБ и ДПС

    10:01 30.07.2026

  • 71 От моя гледна точка нещата

    1 0 Отговор
    изглеждат така:

    1. Борисов направи никому неизвестния Радев президент. И то за два мандата.
    2. Борисов направи Радев премиер с непредизвиканата си и ненавременна оставка.
    3. Борисов сега ще направи и Йотова президентка. Той вече обяви, че ГЕРБ няма да издигат кандидтура.

    Благодаря за вниманието!

    10:05 30.07.2026

  • 72 Парпърляк

    1 1 Отговор
    Пълна подрепа за ген.Румен Радев президент и премиер на Република България!

    10:07 30.07.2026

  • 73 Аз ще гласувам

    2 2 Отговор
    за Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Не искам и да чувам за ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ- всичките са измислени евроатлантици.

    10:07 30.07.2026

  • 74 Аха

    4 0 Отговор
    Вие ни набутахте в еврото,теглихте милиарди за да повишите заплатите на полиция и администрация а хората ще гласуват за вас...да бе да

    10:08 30.07.2026

  • 75 марш ша те .................у

    1 0 Отговор
    съсела

    10:13 30.07.2026

  • 76 Лошо знае

    2 0 Отговор
    Само дето друго показват, освен това Гюров не става

    10:14 30.07.2026

  • 77 8275

    2 0 Отговор
    Денков спри да се правиш на защитник!Всички знаем и помним как само се криеше в кабинета си,страх те беше да отидеш при протестиращите,а сега голям закрилник стана.Вече никой ти няма доверие,една шепа гласуваха за вас.Маса глупости сътворихте,от първия ден протестираш,или искаш да си президент,взехте всички правомощия на президента.Добре щом искаш шуми,и какво от това,като сте се провалили поне имайте малко срам.

    10:17 30.07.2026

  • 78 Вервайте ми

    1 0 Отговор
    Щом го казва Денгов е истина😂😂😂

    10:19 30.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    "Що Денков не се кандидатира да изпопадаме от смях."

    Всяка вечер академика го сънува това нещо, че е кандидат и после с фанфари го избират за президент.

    10:30 30.07.2026

  • 81 ШЕФА

    0 0 Отговор
    За първи път този жалък плъх да каже нещо смислено.

    10:36 30.07.2026

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