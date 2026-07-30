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Кметът на Добринище поиска от вътрешния министър да възстанови полицейското управление в града

Кметът на Добринище поиска от вътрешния министър да възстанови полицейското управление в града

30 Юли, 2026 08:23 394 2

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  • добринище-
  • вътрешен министър-
  • полицейско управление-
  • възстановяване

Поводът са увеличения брой катастрофи в града, както и подписките, които жителите периодично организират, притеснени за своята сигурност.

Кметът на Добринище поиска от вътрешния министър да възстанови полицейското управление в града - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Искане за възстановяване на полицейското управление в Добринище отправи към министъра на вътрешните работи Иван Сакарев- кмет на града, съобщават от БНТ. Поводът са увеличения брой катастрофи в града, както и подписките, които жителите периодично организират, притеснени за своята сигурност. Още един повод за тяхното мнение е и катастрофа преди две седмици, при която живота си загуби 20-годишен младеж.

"През последните години млади, недобросъвестни шофьори карат с изключително висока скорост и създават опасност както за тях самите, така и за жителите и гостите на града. В последно време, идват много заявления с подписки от жители от града, които искат да се поставят изкуствени неравности на улиците и легнали полицаи. И за съжаление, след последния трагичен случай на 12-и, когато загина едно момче, веднага след това беше иницирана и такава подписка от жителите на улица "Георги Темелков". Искам да ви уверя, че сме предприели всичките необходими действия до Община Банско за това да бъдат поставени изкуствени неравности по пътя, не само тук, и на други улици на територията на града. За съжаление, след този трагичен инцидент, получихме още 5-6 подписки. И може да се случи така, че навсякъде в Добринище ще бъдат поставени такива изкуствени неравности, което от една страна може да създава неудобство за шофьорите, но пък от друга страна гарантира безопасността на хората.", каза още Сакарев.

Полицейско управление в Добринище е имало до 2022 г., но след реформа в МВР е било закрито, обясни кметът. А градът се развива като целогодишен курорт и броят на гостите се е увеличил значително

"Обаче тогава сигурността на гражданите беше много по-обезпечена, защото тук имаше редовна патрулка, която дежуреше вечер и нямаше толкова инциденти, нямаше толкова сигнали за несъобразена скорост, тъй като нарушителите ги беше страх от полицията. За мен задължително трябва да се възстановим на полицейският участък и моля министъра на вътрешните работи да разгледа внимателно случая, тъй като може по някакви статистически данни да няма толкова нарушения, но действително имаме нужда от него.", допълни Сакарев.

Сред поводите за по-големия брой инциденти е новият асфалт и безразсъдното шофиране. Затова и жителите на ул. "Георги Темелков", която е и близо до пътя от Банско, инициират подписка за мерки срещу високата скорост. До момента тя е подкрепена от 50 души:

"Кара се много бързо, почти всеки ден има бързо влизане тук в тази улица. Нашите притеснения са, тук отзад има детска площадка, децата не могат да играят спокойно. И затова инициирахме подписка, веднага след последната катастрофа да се сложат легнали полицаи. Може би и камера, ако е нужна, за скорост."

"Тук се кара с такава несъобразена скорост, въпреки че е населено място. Много малки деца, възрастни хора. Вечер много често минават с такава скорост. Гонят ли се, за какво правят, не знам, но тук е много страшно. Вечер е гонка. Това е нагледно ламарината, дето се удрят в нея. Извита е. Ние сме тук на най-възловото място, дето сме най-потърпевши. Следователят каза, че трябва да си вдигнем зид 2-3 метра, за да не ги намерим някой сутрин в градината."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МинистЕрО

    3 0 Отговор
    Нема как, не достигат полицаи за на терен!!!
    Но може да направим клон на министерството, и да ви изпратим седем осемстотин чантаджии!!!

    08:27 30.07.2026

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    отправи към министъра на вътрешните работи кметЪТ на града Иван Сакарев

    08:36 30.07.2026

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