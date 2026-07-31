Даниел Митов: Защо МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър?

След като Иран отправи публични предупреждения към България и заяви, че страните, които подпомагат американските операции, ще трябва да понесат последиците, естествената първа реакция на една суверенна държава трябваше да бъде официален дипломатически демарш.
Това написа Даниел Митов във "Фейсбук".
Иранският посланик следваше да бъде извикан в Министерството на външните работи и от него да бъде поискано ясно обяснение дали думите на иранските официални представители са заплаха към България, към българските граждани или към обекти на територията на страната?
Това не е въпрос на излишна войнственост, а минимален стандарт за държавно достойнство.
Вместо това българският външен министър сам е потърсил иранския си колега и е започнал разговора, поне според българското съобщение, с уверения за „добрите отношения“, „взаимното доверие“ и желанието за развитие на двустранния диалог.
След това е уверил Техеран, че от България няма да се извършват преки военни действия и че решението не означава промяна в отношението ни към Иран.
Така подреден, разговорът създава впечатлението не на деескалация от позицията на суверенна държава, а на обяснителен режим след отправена заплаха.
В дипломацията редът на действията е част от самото послание. Когато една чужда държава първо предупреждава България за „последици“, а след това българският министър ѝ се обажда, за да я увери в добрите си намерения, Техеран получава сигнал, че неговият натиск е произвел резултат. България се оказва страната, която обяснява, успокоява и доказва, че не е враждебна, докато Иран продължава да настоява Народното събрание да преразгледа решението си.
Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
1. Официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България
2. Настояване Иран да гарантира, че не разглежда български граждани, институции и инфраструктура като възможна цел.
3. Едва след това разговор на политическо равнище за намаляване на напрежението и разясняване на българската позиция.
България е член на НАТО и има стратегическо партньорство със Съединените щати. Тя сама определя как изпълнява тези ангажименти в рамките на Конституцията и международното право.
Иран има право да изрази несъгласие, но няма право чрез заплашителни формулировки да претендира за вето върху решенията на българския парламент.
Особено неподходяща е формулировката, че решението „по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран“. Външната политика не е обещание към чужда държава, че независимо от поведението ѝ нашият подход няма да се променя. Подходът на България трябва да зависи именно от поведението на съответната държава. Включително от това дали тя отправя заплахи към нас.
Българската позиция в случая е проблемна, защото е формулирана така, че може да бъде възприета като страх.
Не разговорът с Иран е грешката. Грешката е, че преди този разговор България не защити публично правото си сама да взема решения. Не протестира официално срещу предупрежденията за последици. Не поиска гаранции за сигурността на българските граждани и обекти. А в собственото си съобщение МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър.
Когато парламентът е взел решение, външният ни министър трябва да го обяснява и отстоява. Не да създава впечатление, че се извинява за него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
10:12 31.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #36
10:13 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 До Иран
НЕ ЖЕЛАЕМ ДА НИ ВЪВЛИЧАТ ВЪВ ВОЙНА!
Затова Ви даваме зелен коридор до Парламента, но гледайте да е през работно време.
10:17 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И този
Ле-лее! Ционистите в София полудяха!
10:20 31.07.2026
7 ГЯУРОВ СЪМ
10:20 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЗ ДА ПИТАМ
А Турция, Гърция и Румъния не са ли членове на НАТО и имат ли те стратегическо партньорство със САЩ И КАТО ТАКИВА ТЕ, ЗАЩО ОТКАЗАХА ДА КАЦНАТ ТЕЛИ САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ НА ТЕХНИТЕ ЛЕТИЩА ???
Или ние сме жертвеното агне ?
Коментиран от #39
10:20 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 вкк
Самолетите-цистерни на САЩ нямат място на наша територия. Нито Гърция, нито Турция ги допускат на техните летища.
10:21 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ?????
Как пък един път не случихме на външен министър!?
Не изпитвам никакви симпатии към сегашната вънкашна министърка, но митоFF ми е още по-антипатичен.
Коментиран от #20
10:22 31.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Овчар
Коментиран от #19
10:25 31.07.2026
16 Аресия без резолюция на ООН
Коментиран от #17
10:28 31.07.2026
17 желязковци и гюровци
До коментар #16 от "Аресия без резолюция на ООН":е те цистерните са тук отдавна - още от Жилеску и Гюрча, сега Радев просто трябваше да ги финтира или поне да се опит, забрави и за визи и за мизи...
Коментиран от #21
10:31 31.07.2026
18 АГАТ а Кристи
10:33 31.07.2026
19 Прогресиращ чобанин на Крадев и Шишо
До коментар #15 от "Овчар":Хлъзгав не хлъзгав, важното е, че ви го хлъзна без смазка.
10:35 31.07.2026
20 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "?????":Въобще не може да се сравняват Къдравата Сю и Голо рамо.
Жалко, че въпреки всички шамански изпълнения не е успяла да омае иранците.
Коментиран от #29, #32
10:35 31.07.2026
21 И какво промени след тях чичо Румен?
До коментар #17 от "желязковци и гюровци":Премести ги в провинцията, да не го запукат ракетите в София.
10:35 31.07.2026
22 МиТъйДе
Коментиран от #26
10:36 31.07.2026
23 УжасТ
10:37 31.07.2026
24 Я виж
10:38 31.07.2026
25 ХиХи
10:39 31.07.2026
26 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
До коментар #22 от "МиТъйДе":NАТО не е в България, България е в NАТО. Не може да забраниш нещо след като си част от него.
10:40 31.07.2026
27 ОПОРКИ И МЪНКАНЕ.
10:42 31.07.2026
28 Петър
Коментиран от #30
10:42 31.07.2026
29 Защото
До коментар #20 от "СВО 1 618 дни РЕЗИЛ":"Шаманът" стои зад нея и си е изгубил акъла. Кукловодството не е за кръжочници.
10:44 31.07.2026
30 Точно
До коментар #28 от "Петър":Нищо!
10:45 31.07.2026
31 Незабавна оставка!
10:46 31.07.2026
32 Да, не може
До коментар #20 от "СВО 1 618 дни РЕЗИЛ":Сю има повече опит и няма да се излага като кифладжия.
Коментиран от #42
10:48 31.07.2026
33 Бастардо
10:48 31.07.2026
34 Оппа
Коментиран от #38
10:48 31.07.2026
35 Наблюдател
10:49 31.07.2026
36 Смехоран
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Спешно отиди под прозорците на фатмака,и му го кажи лично.Офцете само гласуваха за него,не могат да спрат никого.
10:50 31.07.2026
37 Мииии
10:51 31.07.2026
38 Защото подадоха оставка
До коментар #34 от "Оппа":Железните птици бяха "подарък" за следващите.
10:51 31.07.2026
39 Ти не знаеш ли
До коментар #9 от "АЗ ДА ПИТАМ":В Румъния, Турция и Гърция има американски бази. В американската база в Турция има ядрено оръжие, подсигурява на Европа ядрен чадър включително на България. Трябва да си благодарен на САЩ затова.
10:54 31.07.2026
40 Някой
В Пазарджик така се издъниха с купени гласове, че ГЕРБ остана 6-и с 6% и нещо.
А за самолетите това е престъпление по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98, ал 1 - насърчаване към военни действия срещу републиката с 5-15 години затвор. Оказаха се същите Йес менове предатели престъпници.
10:54 31.07.2026
41 А бе
11:00 31.07.2026
42 анонимен
До коментар #32 от "Да, не може":Сю със сигурност е много по-опитна. Ор..но и а...но.
Коментиран от #51
11:00 31.07.2026
43 Триглавата ламя
11:05 31.07.2026
44 Триглавата ламя
11:12 31.07.2026
45 Рекламата е
11:14 31.07.2026
46 Мишел
11:18 31.07.2026
47 Георги
11:33 31.07.2026
48 Жив резил!
се криеше той самия , като дявол от тамяна???
11:34 31.07.2026
49 Репресивна България
11:37 31.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 между другото
До коментар #42 от "анонимен":Ако си мислиш, че това е работата на политиците, не си на правилното място.😎
11:39 31.07.2026