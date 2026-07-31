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Даниел Митов: Защо МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър?

Даниел Митов: Защо МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър?

31 Юли, 2026 10:11 1 742 51

  • даниел митов-
  • българия-
  • иран

България е член на НАТО и има стратегическо партньорство със Съединените щати

Даниел Митов: Защо МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър? - 1
Снимка: БГНЕС
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След като Иран отправи публични предупреждения към България и заяви, че страните, които подпомагат американските операции, ще трябва да понесат последиците, естествената първа реакция на една суверенна държава трябваше да бъде официален дипломатически демарш.

Това написа Даниел Митов във "Фейсбук".

Иранският посланик следваше да бъде извикан в Министерството на външните работи и от него да бъде поискано ясно обяснение дали думите на иранските официални представители са заплаха към България, към българските граждани или към обекти на територията на страната?
Това не е въпрос на излишна войнственост, а минимален стандарт за държавно достойнство.

Вместо това българският външен министър сам е потърсил иранския си колега и е започнал разговора, поне според българското съобщение, с уверения за „добрите отношения“, „взаимното доверие“ и желанието за развитие на двустранния диалог.

След това е уверил Техеран, че от България няма да се извършват преки военни действия и че решението не означава промяна в отношението ни към Иран.

Така подреден, разговорът създава впечатлението не на деескалация от позицията на суверенна държава, а на обяснителен режим след отправена заплаха.

В дипломацията редът на действията е част от самото послание. Когато една чужда държава първо предупреждава България за „последици“, а след това българският министър ѝ се обажда, за да я увери в добрите си намерения, Техеран получава сигнал, че неговият натиск е произвел резултат. България се оказва страната, която обяснява, успокоява и доказва, че не е враждебна, докато Иран продължава да настоява Народното събрание да преразгледа решението си.

Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
1. Официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България
2. Настояване Иран да гарантира, че не разглежда български граждани, институции и инфраструктура като възможна цел.
3. Едва след това разговор на политическо равнище за намаляване на напрежението и разясняване на българската позиция.

България е член на НАТО и има стратегическо партньорство със Съединените щати. Тя сама определя как изпълнява тези ангажименти в рамките на Конституцията и международното право.

Иран има право да изрази несъгласие, но няма право чрез заплашителни формулировки да претендира за вето върху решенията на българския парламент.

Особено неподходяща е формулировката, че решението „по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран“. Външната политика не е обещание към чужда държава, че независимо от поведението ѝ нашият подход няма да се променя. Подходът на България трябва да зависи именно от поведението на съответната държава. Включително от това дали тя отправя заплахи към нас.

Българската позиция в случая е проблемна, защото е формулирана така, че може да бъде възприета като страх.

Не разговорът с Иран е грешката. Грешката е, че преди този разговор България не защити публично правото си сама да взема решения. Не протестира официално срещу предупрежденията за последици. Не поиска гаранции за сигурността на българските граждани и обекти. А в собственото си съобщение МВнР премълча най-острата част от позицията на иранския министър.

Когато парламентът е взел решение, външният ни министър трябва да го обяснява и отстоява. Не да създава впечатление, че се извинява за него.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    51 7 Отговор
    Къдравата сю намери ли си мъж или още се наде на бойко?

    10:12 31.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 6 Отговор
    Стотици хиляди африканци пробиха Испания и Шенген.Спешно трябва да затворим границите.

    Коментиран от #12, #36

    10:13 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 До Иран

    47 5 Отговор
    Ние,българските граждани,
    НЕ ЖЕЛАЕМ ДА НИ ВЪВЛИЧАТ ВЪВ ВОЙНА!
    Затова Ви даваме зелен коридор до Парламента, но гледайте да е през работно време.

    10:17 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И този

    38 5 Отговор
    евреин е активиран.

    Ле-лее! Ционистите в София полудяха!

    10:20 31.07.2026

  • 7 ГЯУРОВ СЪМ

    46 5 Отговор
    Питам защо да поддържаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни иранци?!

    10:20 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЗ ДА ПИТАМ

    50 2 Отговор
    "България е член на НАТО и има стратегическо партньорство със Съединените щати".

    А Турция, Гърция и Румъния не са ли членове на НАТО и имат ли те стратегическо партньорство със САЩ И КАТО ТАКИВА ТЕ, ЗАЩО ОТКАЗАХА ДА КАЦНАТ ТЕЛИ САМОЛЕТИ ЦИСТЕРНИ НА ТЕХНИТЕ ЛЕТИЩА ???
    Или ние сме жертвеното агне ?

    Коментиран от #39

    10:20 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вкк

    43 3 Отговор
    България не води война в Иран, НАТО също.
    Самолетите-цистерни на САЩ нямат място на наша територия. Нито Гърция, нито Турция ги допускат на техните летища.

    10:21 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ?????

    37 4 Отговор
    Уф.
    Как пък един път не случихме на външен министър!?
    Не изпитвам никакви симпатии към сегашната вънкашна министърка, но митоFF ми е още по-антипатичен.

    Коментиран от #20

    10:22 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчар

    32 4 Отговор
    Този хлъзгав червей не подлежи на коментар..! Игнорирайте го.!

    Коментиран от #19

    10:25 31.07.2026

  • 16 Аресия без резолюция на ООН

    23 1 Отговор
    В момента радевци ни вкараха във война с Иран .Всичко друго е лъжа!

    Коментиран от #17

    10:28 31.07.2026

  • 17 желязковци и гюровци

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Аресия без резолюция на ООН":

    е те цистерните са тук отдавна - още от Жилеску и Гюрча, сега Радев просто трябваше да ги финтира или поне да се опит, забрави и за визи и за мизи...

    Коментиран от #21

    10:31 31.07.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    6 4 Отговор
    А защо медиите усложливо премълчават, че Мунчо се върна от Германия след звучене шамар с пам.перс от който тече кафяво ???

    10:33 31.07.2026

  • 19 Прогресиращ чобанин на Крадев и Шишо

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Хлъзгав не хлъзгав, важното е, че ви го хлъзна без смазка.

    10:35 31.07.2026

  • 20 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Въобще не може да се сравняват Къдравата Сю и Голо рамо.
    Жалко, че въпреки всички шамански изпълнения не е успяла да омае иранците.

    Коментиран от #29, #32

    10:35 31.07.2026

  • 21 И какво промени след тях чичо Румен?

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "желязковци и гюровци":

    Премести ги в провинцията, да не го запукат ракетите в София.

    10:35 31.07.2026

  • 22 МиТъйДе

    12 6 Отговор
    Време е да забраним Натю и да натирим американците със самолетите и базите им към кравефермника

    Коментиран от #26

    10:36 31.07.2026

  • 23 УжасТ

    14 1 Отговор
    България сама била "взела решение" ? Този чува ли се ? То шефа му (банкянския селянин) хитро се е навел и се крие докато отмине бурята , ама къдравата Сю не търпи да не изскочи отпред и да извърти ханш .

    10:37 31.07.2026

  • 24 Я виж

    7 3 Отговор
    Къдравата Сю се появи!

    10:38 31.07.2026

  • 25 ХиХи

    9 3 Отговор
    Къдроглавий навремето като дете се чуствах сигурен със Съветските самолети, които идваха предимно на учения за месец два защото знаех, бях убеден, че ще ни защитят ако се наложи. Сега и на децата им е ясно че краварите първи ще офейкат ако стане напечено

    10:39 31.07.2026

  • 26 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "МиТъйДе":

    NАТО не е в България, България е в NАТО. Не може да забраниш нещо след като си част от него.

    10:40 31.07.2026

  • 27 ОПОРКИ И МЪНКАНЕ.

    2 1 Отговор
    От всички Защо ли!??!. Защото са по пързалката към бездната. ШИШКОТО позна че ще стане ТАКА. От тези самолетен ще имаме облаги народни. Пък и това е разписано по ВАШЕ ТУУУ ТУУУТКОВО ВРЕМЕ. И ВИЕ ГИ НАТРЕСОХТЕ У СОФЕТО НО ТОГАВА СЕ СНИШАВАТЕ И ВСИЧКИ УМНИЦИ ТОГАВА МЪЛЧАХТЕ.

    10:42 31.07.2026

  • 28 Петър

    6 1 Отговор
    Митов., а вие преди това какво направихте по въпроса?

    Коментиран от #30

    10:42 31.07.2026

  • 29 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "СВО 1 618 дни РЕЗИЛ":

    "Шаманът" стои зад нея и си е изгубил акъла. Кукловодството не е за кръжочници.

    10:44 31.07.2026

  • 30 Точно

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Петър":

    Нищо!

    10:45 31.07.2026

  • 31 Незабавна оставка!

    8 1 Отговор
    Отвратително обяснения от един евроатлантически боклук! Напротив пускането на военните самолети на янките да ползват нашата територия за удари срещу Иран нарушава Конституцията ни, защото това ни въвлича пряко във война! И Иран са в правото по конвенцията на ООН да се защитят и да отговорят с удар срещу България! България става участник в убийства на ирански граждани и инфраструктура, а те басма ще ни цепят! Всички държави в Европа отказаха да приемат краварските цистерни само ние им клекнахме!

    10:46 31.07.2026

  • 32 Да, не може

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "СВО 1 618 дни РЕЗИЛ":

    Сю има повече опит и няма да се излага като кифладжия.

    Коментиран от #42

    10:48 31.07.2026

  • 33 Бастардо

    0 2 Отговор
    Браво Даниел Митов за лекцията как трабва да се постъпва в такива ситуации.Но защо им подсказваш?Остави ги да се овъртолят до шията.Нали са многознайковци.

    10:48 31.07.2026

  • 34 Оппа

    5 0 Отговор
    Е, па ти оти мълча като бяха железните птици на гражданското летище?!

    Коментиран от #38

    10:48 31.07.2026

  • 35 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Иран под властта на чалмалиите аятоласи е една отвратителна държава. Което не оправдава изтреблението, на което я подложиха Израел и неговия верен помощник САЩ. А ние сме отново в сервилната поза от Втората световна война, с обявената война на САЩ и Великобритания. И последствията върху главите ни.

    10:49 31.07.2026

  • 36 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Спешно отиди под прозорците на фатмака,и му го кажи лично.Офцете само гласуваха за него,не могат да спрат никого.

    10:50 31.07.2026

  • 37 Мииии

    0 0 Отговор
    Румбата назначи епидемиоложка на длъжност външен министър. Тя няма подходящо образование, дипломатически стаж и не е информирана какво се случва по света. От такъв некадърен министър не може да се очаква адекватно поведение и реална външна политика на България. Срам и позор.

    10:51 31.07.2026

  • 38 Защото подадоха оставка

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Оппа":

    Железните птици бяха "подарък" за следващите.

    10:51 31.07.2026

  • 39 Ти не знаеш ли

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "АЗ ДА ПИТАМ":

    В Румъния, Турция и Гърция има американски бази. В американската база в Турция има ядрено оръжие, подсигурява на Европа ядрен чадър включително на България. Трябва да си благодарен на САЩ затова.

    10:54 31.07.2026

  • 40 Някой

    3 0 Отговор
    Този раздаде по 400лв преди Коледа на всеки в МВР. Да не се чудите от къде идва дефицита!
    В Пазарджик така се издъниха с купени гласове, че ГЕРБ остана 6-и с 6% и нещо.

    А за самолетите това е престъпление по НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 98, ал 1 - насърчаване към военни действия срещу републиката с 5-15 години затвор. Оказаха се същите Йес менове предатели престъпници.

    10:54 31.07.2026

  • 41 А бе

    1 0 Отговор
    Къдрава сю кой се прегръща с лудия донъл при подписа на съвет за мир,че и другия т-пак младенов ни харчи парите о-р-пки

    11:00 31.07.2026

  • 42 анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да, не може":

    Сю със сигурност е много по-опитна. Ор..но и а...но.

    Коментиран от #51

    11:00 31.07.2026

  • 43 Триглавата ламя

    0 1 Отговор
    Едната глава се опитва да отреже другата а пък третата и двете. Един дол дренки сте и трите глави.

    11:05 31.07.2026

  • 44 Триглавата ламя

    0 0 Отговор
    Едната глава се опитва да отреже другата а пък третата и двете. Един дол дренки сте и трите глави.

    11:12 31.07.2026

  • 45 Рекламата е

    1 0 Отговор
    Четвъртата глава. На тиквениците.

    11:14 31.07.2026

  • 46 Мишел

    0 0 Отговор
    Правенето на дипломатически демарш с гол за..ик е много рискован ход.

    11:18 31.07.2026

  • 47 Георги

    1 0 Отговор
    когато самолетите бяха тук "за учение", чичо румен ни обясняваше, че участват във войната на сащ срешу иран. Сега, когато чичо румен е на власт, а самолетите специално пискаха да са тук заради войната, ни се обяснява, че те няма да участват в нея. А тея, които подкрепят с две ръце войната на сащ срещу иран го играят опозиция и говорят срещу решението, ама много внимателно за да не излезе, че не го подкрепят.

    11:33 31.07.2026

  • 48 Жив резил!

    1 0 Отговор
    Точно този , " полу-мъж " и "полу-полицай" ли ще коментира нередностите от които
    се криеше той самия , като дявол от тамяна???

    11:34 31.07.2026

  • 49 Репресивна България

    0 0 Отговор
    е пълна с лаици. От върха до дъното.

    11:37 31.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "анонимен":

    Ако си мислиш, че това е работата на политиците, не си на правилното място.😎

    11:39 31.07.2026

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