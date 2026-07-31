НС определи датата на президентските избори

Народното събрание прие предложената дата за президентския вот наесен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 г., с евентуален балотаж на 1 ноември.
На 29 юли редовният Председателски съвет, с участието на ръководителите на парламентарните групи, реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври.
Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.
Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на ВСС преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Длъжност
11:19 31.07.2026
2 Няма проблем, може и утре да е
11:20 31.07.2026
3 Хохо Бохо
Коментиран от #8
11:22 31.07.2026
4 Хохо Бохо
11:24 31.07.2026
5 Възpожденец 🇧🇬
11:29 31.07.2026
6 Народе ???
Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи. Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.
С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.
А българите смятат, че:
(1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;
(2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;
(3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;
(4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.
И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.
Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!
11:31 31.07.2026
7 Хем глух, хем кьорав
Мале, гола- вода си, бе трънко
11:34 31.07.2026
8 Йотова
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Най- много да си размаже цифката.
11:37 31.07.2026