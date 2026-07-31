НС определи датата на президентските избори

Народното събрание прие предложената дата за президентския вот наесен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 г., с евентуален балотаж на 1 ноември.

На 29 юли редовният Председателски съвет, с участието на ръководителите на парламентарните групи, реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври.

Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.

Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на ВСС преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите.