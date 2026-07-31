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НС определи датата на президентските избори

НС определи датата на президентските избори

31 Юли, 2026 11:12 479 8

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Балотажът евентуално ще е на 1 ноември

НС определи датата на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие предложената дата за президентския вот наесен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 г., с евентуален балотаж на 1 ноември.

На 29 юли редовният Председателски съвет, с участието на ръководителите на парламентарните групи, реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври.

Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно - на 1 ноември.

Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на ВСС преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Длъжност

    2 0 Отговор
    С отпаднала необходимост ?!……..

    11:19 31.07.2026

  • 2 Няма проблем, може и утре да е

    2 0 Отговор
    Мадуровките вече са заредени с правилния софтуер. А мошенгиите с хартията в селата на Шиши ще продължат в полза ма Мунчо.

    11:20 31.07.2026

  • 3 Хохо Бохо

    0 3 Отговор
    Йотова ще размаже петроханските клоуни

    Коментиран от #8

    11:22 31.07.2026

  • 4 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Тролските лномети на добрите сили показват, че жалкопаветните шайка отново е в ступор от страх. Дори Йотова ще ги размаже и то с огромно мнозинство. Толкова са мразени от хората. Хайде започвайте тролчета жалйи

    11:24 31.07.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Интересно защо се разбързаха "прогресивните" ДСари, нали щяха да настояват за възможно най крайна дата, за да мине избора за ВСС и бюджета за 2027 г. ?! Внесто това избраха първата възможна дата. Да не би да се притесняват от сриващия се рейтинг на съветските другарЕ и това което смятат да направят в бюджет 2027 - същото като в 2026 г, пладнешки грабеж на народа.

    11:29 31.07.2026

  • 6 Народе ???

    2 0 Отговор
    Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”.
    Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи. Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.
    С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.
    А българите смятат, че:
    (1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;
    (2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;
    (3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;
    (4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.
    И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.
    Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!

    11:31 31.07.2026

  • 7 Хем глух, хем кьорав

    0 0 Отговор
    Че то тази новина вече се пенионира!
    Мале, гола- вода си, бе трънко

    11:34 31.07.2026

  • 8 Йотова

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Най- много да си размаже цифката.

    11:37 31.07.2026

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