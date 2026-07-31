Костадин Костадинов: След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството

След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството и дори разследване за национална измяна. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ по повод предоставянето на летище "Безмер" за американски самолети лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
България моментално трябва да прекрати присъствието на американските самолети на летището в Безмер, заяви още лидерът на "Възраждане".
"Иран води война за своето оцеляване и в тази война огромното мнозинство от българските граждани е на страната на Иран според него. Най-доброто беше да направим референдум, за да видим дали българският народ симпатизира на Иран или подкрепя САЩ."
"България не може да се включи в тази чужда война", каза Костадинов.
Ще искаме свикване на Съвета за национална сигурност при премиера, защото КСНС е говорилня и от него излизат само кухи декларации, съобщи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
Коментиран от #5, #94
08:53 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Никой
08:54 31.07.2026
5 1488
До коментар #2 от "хехе":отмькна избирателите на шефа му 🎃
08:54 31.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:55 31.07.2026
7 Баце
Интересно.
Коментиран от #14
08:55 31.07.2026
8 честен ционист
Коментиран от #90
08:56 31.07.2026
9 Пич
Военния се гласи за четири години с продължение чрез шашми с машините!!! А като започнете протести, така ще ви влачат под колоните, че няма да ви се повярва!!!
Коментиран от #28
08:56 31.07.2026
10 Сандо
08:57 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ахааа
Коментиран от #25, #47
08:57 31.07.2026
14 Маца
До коментар #7 от "Баце":на богоизбраните също като шефа ѝ с никнейм Моузес (Моисей)
08:57 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БКП
Коментиран от #34
08:59 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Красимир Петров
09:00 31.07.2026
23 Оди у Безмер!
Коментиран от #35
09:00 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #13 от "Ахааа":Не прескочим ли следващите лично ще отида да заплюя коци💦💦💦
09:01 31.07.2026
26 Този Костадинов
Коментиран от #103
09:01 31.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Даа
До коментар #9 от "Пич":Да, Радев ще управлява доста много пълни мандати, за ужас на крещящото малцинство и на троловете тук ! Колкото до машините, това е ужас за ГЕРБ- ДПС, защото техните избиратели не могат да работят с машини и няма как да има фалшификации при ръчното броене!!!
Коментиран от #43, #52
09:01 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 а бе
09:01 31.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЦКБ
До коментар #19 от "БКП":Не е ПопулиСТ, а друга дума, която започва с П и завършва на СТ!
09:01 31.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този непрекъснато се оплаква, че...
09:02 31.07.2026
37 Избирател
Коментиран от #102
09:02 31.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хахо
09:03 31.07.2026
40 Не се обяснявай шшебек!
Коментиран от #65
09:03 31.07.2026
41 урко
09:03 31.07.2026
42 Страхливи К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #116
09:04 31.07.2026
43 честен ционист
До коментар #28 от "Даа":Досущ като другаря Мадуро. Само че оня е водач на автобус, а позивна Моше кара самальота.
09:04 31.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 копейкин
09:04 31.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Атака
До коментар #13 от "Ахааа":Както Атака преди това, чийто наследник е Костадинов след провала на Сидеров, така и сега Възраждане е ПРОИЗВОДНО на ДПС.
09:04 31.07.2026
48 фермите на Шишко и Копринката
09:04 31.07.2026
49 Чума
Коментиран от #115
09:04 31.07.2026
50 Тоя осветителен апарат
Не само не я върна, но като влезе в парламента, веднага гласува да си вдигне заплатата.
09:05 31.07.2026
51 ВРЪЩАЙ
09:06 31.07.2026
52 Пич
До коментар #28 от "Даа":Не се възпалявай! Ти се изказваш според каквото ти се иска, моят анализ е безпристрастен! Може да ми вярваш, защото нямам пристрастия към ГЕРБ, всички което казвам е хладна логика!
09:07 31.07.2026
53 Гласуваш за ПБ
Гласуваш за ПП, ДБ получаваш ГЕРБ и ДПС Сглобка.
Какво става с Референдумът на Дойран?
ПБ, ДПС и ГЕРБ мощно подкрепиха фармацевтичната мафия преди седмица.
Преди месец гласуваха да дадем на ЕЦБ 15 милиарда лева за спасяване на държави членки на ойрото, ако закъсат. Милиарди за оръжия.
Зимата ПБ и ДПС, ГЕРБ триглавата ламя, падат от власт.
Повишиха здравните на най-бедните и безработни.
Повишиха ток, вода, парно, СИ. Цените на лекарствата летят, 3-ойно по високи цени от Гърция.
Имотни балони, които са предизвикани от няколко хиляди човека.
09:07 31.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пак си
09:07 31.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Браво Коци!
09:08 31.07.2026
60 Доротея
09:08 31.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Коцак
09:11 31.07.2026
65 Фют
До коментар #40 от "Не се обяснявай шшебек!":Копейския вайб не е марш...
09:11 31.07.2026
66 Чума
09:11 31.07.2026
67 Ха ха ха
09:12 31.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Забраждане
09:12 31.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:15 31.07.2026
75 333
09:15 31.07.2026
76 Чума
09:15 31.07.2026
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #81
09:16 31.07.2026
78 Искам др. Си да ни управлява!
09:16 31.07.2026
79 На оружие братя копейци!
09:17 31.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:18 31.07.2026
81 Пиши по темата!
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще те изгоним от дискусията.
Коментиран от #88
09:18 31.07.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:19 31.07.2026
83 Пламен
09:21 31.07.2026
84 Не само е застрашена
09:21 31.07.2026
85 хмм
Не разбрах самолетите тук ли са или още ги чакаме? Според думите на Костадинов те са тук, на двата сайта за проследяване ги няма. Възможно е да са изключени транспондери, но някой трябва ясно да каже пристигнаха ли или не. Според AI Безмер не е удобен на американците и искат летище София. Какво се случва въобще, Стоянов няма ли да ни уведоми най-после?
09:21 31.07.2026
86 Ръдев
09:21 31.07.2026
87 Мунчо Фуражката
09:21 31.07.2026
88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #81 от "Пиши по темата!":Ами това си е ПО ТЕМАТА❗
Да видиш САШтинските ти преАтели какви ги вършат❗В района наречен "Близък изток" ,
който е далеч , далеч от тях❗
09:22 31.07.2026
89 ГраЦкия
09:22 31.07.2026
90 Про стачка
До коментар #8 от "честен ционист":Да бе това като сигурноста на женати и дъщерята да е задача на махалата !
09:23 31.07.2026
91 Тоя ТПК
09:23 31.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хаха
09:23 31.07.2026
94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "хехе":По лошо даже, боташа то детронира от първото място на задунайска рашподлога, той за това сложи чалмата и отиде да проси денги при аьтоласите, вяма по продажно и пошло от копейките❗
Коментиран от #100, #104
09:24 31.07.2026
95 Геро
Като тресне първата ракета в Безмер и хоп
начело на държавата!
Колко много мъка има в тази изтрещяла политическа България! В главите им само пари, имоти, власт и строежи!, До 2030 у нас няма да останат хора да работят и да плащат сметки!
09:24 31.07.2026
96 Оксиморон!
Радев работи за България и за Подобряване благосъстоянието
на Народа, но това не е добре.
Радев трябва да подаде оставка, защото ни взе много депутати на изборите!
09:24 31.07.2026
97 Коце, душа честноизборна!!!
09:25 31.07.2026
98 Бай Ганьо
09:25 31.07.2026
99 Павел Пенев
09:27 31.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Преиграва
Коментиран от #110
09:30 31.07.2026
102 @@@
До коментар #37 от "Избирател":Не дворец има да строи, КостадиноФ иска Хотел с Водопад да си построи
като домата от Групировката ГЕРБ - Росен Костенбродски,
но Колейкин дори Няма да влезе в следващият парламент!
09:30 31.07.2026
103 Ти си
До коментар #26 от "Този Костадинов":Колега не съм фен на никой от настоящите управляваци но определено мога да ти кажа че кретените са тези които първосигнално гласуваха за Радев без да се поинтересуват коу калинки са се прилепнали към него !
А колкото до нацизма си много зле- прочети определението за нацизма и после пак се върни тук да коментираш .. ....
09:30 31.07.2026
104 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕
До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НИКоКРАДЛО,
Д У Х А Й , Г О , П О Д, В О Д А-
Ч Е , С М Ъ Р Д И Ш ❗
09:31 31.07.2026
105 Не помня
09:33 31.07.2026
106 Костя
09:33 31.07.2026
107 А ПО ЛЕКО
09:35 31.07.2026
108 Старчо Сарача
09:35 31.07.2026
109 Баба Кина
Коментиран от #112
09:36 31.07.2026
110 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #101 от "Преиграва":Аятоласите са му обещали бензин, сега се прави на сърдит на пияната от пасьола, спрела му денгите❗
09:36 31.07.2026
111 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ВНИМАВАЙ С МЕРАЦИТЕ ЗА НОВИ ИЗБОРИ , ЧЕ ТОКУ ВИЖ НЕ СИ ВЛЯЗЪЛ В НОВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
09:37 31.07.2026
112 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #109 от "Баба Кина":Такава е съдбата на всички задуняйски рашподлоги, винаги се озовават на бунището при мочата❗
09:38 31.07.2026
113 Майора
09:39 31.07.2026
114 оня с коня
09:41 31.07.2026
115 Дърт Вейдър
До коментар #49 от "Чума":Синко , вас с някакъв специален конкурс ли ви избират? Защото толкова неграмотност и глупост на едно място трудно се намира !
09:44 31.07.2026
116 Чезни ве
До коментар #42 от "Страхливи К ПЕЙКИ с чалми":Пръдльо този е от ваште центъжии
09:46 31.07.2026