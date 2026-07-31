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Костадин Костадинов: След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството

Костадин Костадинов: След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството

31 Юли, 2026 08:51 1 278 116

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • иран-
  • американски самолети-
  • американска агресия

Иран води война за своето оцеляване и в тази война огромното мнозинство от българските граждани е на страната на Иран според него

Костадин Костадинов: След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството и дори разследване за национална измяна. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ по повод предоставянето на летище "Безмер" за американски самолети лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

България моментално трябва да прекрати присъствието на американските самолети на летището в Безмер, заяви още лидерът на "Възраждане".

"Иран води война за своето оцеляване и в тази война огромното мнозинство от българските граждани е на страната на Иран според него. Най-доброто беше да направим референдум, за да видим дали българският народ симпатизира на Иран или подкрепя САЩ."

"България не може да се включи в тази чужда война", каза Костадинов.

Ще искаме свикване на Съвета за национална сигурност при премиера, защото КСНС е говорилня и от него излизат само кухи декларации, съобщи той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    32 27 Отговор
    Копейкин още не може да преглътне, че Радев му отмъкна по-голямата част от избирателите.

    Коментиран от #5, #94

    08:53 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    41 5 Отговор
    Политика, Бюрокрация, Мафия всичко в България е смрад и кал

    08:54 31.07.2026

  • 5 1488

    14 16 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    отмькна избирателите на шефа му 🎃

    08:54 31.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 14 Отговор
    И как така по btv дадоха да се говорят ИСТИНИ, които властта не иска да се чуват ❗

    08:55 31.07.2026

  • 7 Баце

    27 12 Отговор
    Каза и чий агент е вънкашната микробиоложка Чамова.
    Интересно.

    Коментиран от #14

    08:55 31.07.2026

  • 8 честен ционист

    10 29 Отговор
    Националната сигурност е задача на ЕС и НАТО.

    Коментиран от #90

    08:56 31.07.2026

  • 9 Пич

    20 34 Отговор
    Да бе!!! Това да не ви е Борисов, който винаги демократично подаваше оставка?!
    Военния се гласи за четири години с продължение чрез шашми с машините!!! А като започнете протести, така ще ви влачат под колоните, че няма да ви се повярва!!!

    Коментиран от #28

    08:56 31.07.2026

  • 10 Сандо

    28 26 Отговор
    Прав е Костадинов,но стадото отдавна е подкарано в друга посока.И като че ли портите на кланицата са широко отворени,а стадото върви и безропотно рупа и блее.

    08:57 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ахааа

    27 25 Отговор
    Поредните глупости на търкалета! Има ли още хора, които се връзват на такива приказки, свободни съчинения и всяване на страх ! Костадинов беше и си остава скрита патерица на ГЕРБ- ДПС! Сега вие и лае срещу новото управление, иска да извлече дивиденти, но трудно много трудно би прескочи 4 процента!

    Коментиран от #25, #47

    08:57 31.07.2026

  • 14 Маца

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баце":

    на богоизбраните също като шефа ѝ с никнейм Моузес (Моисей)

    08:57 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БКП

    26 17 Отговор
    И като си подаде оставка правителството, ти ли ще управляваш ? Популист долен ! Или пак мафиотите от ГЕРБ или продажниците от ПП ще дойдат на власт ? Няма избор правителството- Ако не пуснем самолетите - няма да ни дадат деругация за Лукойл и оставаме на тъмно и без горива !

    Коментиран от #34

    08:59 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Красимир Петров

    18 7 Отговор
    И този отива в битието

    09:00 31.07.2026

  • 23 Оди у Безмер!

    20 8 Отговор
    Чий го крепиш по студиата?

    Коментиран от #35

    09:00 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цончо плюнката 💦☔

    17 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ахааа":

    Не прескочим ли следващите лично ще отида да заплюя коци💦💦💦

    09:01 31.07.2026

  • 26 Този Костадинов

    24 14 Отговор
    е заплаха за националната сигурност! Проповядва нацизъм и кретенизъм!

    Коментиран от #103

    09:01 31.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Даа

    19 13 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Да, Радев ще управлява доста много пълни мандати, за ужас на крещящото малцинство и на троловете тук ! Колкото до машините, това е ужас за ГЕРБ- ДПС, защото техните избиратели не могат да работят с машини и няма как да има фалшификации при ръчното броене!!!

    Коментиран от #43, #52

    09:01 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 а бе

    7 11 Отговор
    както ни лъга с референдума ти за еврото, дето предварително се е знаело, че и 7 милиона подписа да има, евро пак ще има...

    09:01 31.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЦКБ

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "БКП":

    Не е ПопулиСТ, а друга дума, която започва с П и завършва на СТ!

    09:01 31.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този непрекъснато се оплаква, че...

    12 10 Отговор
    другите са му откраднали избирателите. Абе, този, заключи си ги некъде с катинар да не ти ги пипат лошите бе, Фармацевтичен Гигант такъв един!

    09:02 31.07.2026

  • 37 Избирател

    17 10 Отговор
    Дайте му на Коцето властта да се накраде човека! Толкова години борба за власт, а едва смогва 4%. Дворец има да строи!

    Коментиран от #102

    09:02 31.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хахо

    10 11 Отговор
    Изобщо не ни трябва демокрация, където всяка копейка да може да бръщолеви каквото си иска.

    09:03 31.07.2026

  • 40 Не се обяснявай шшебек!

    11 9 Отговор
    И ти гласува за Радев.Марш!!!

    Коментиран от #65

    09:03 31.07.2026

  • 41 урко

    16 8 Отговор
    Тоя пък с неговите 4,3% тръгнал да иска оставки?! Да не би да се мисли, че ще събере повече при едни избори? Явно е за кого играе, колкото и да се прави на патриот

    09:03 31.07.2026

  • 42 Страхливи К ПЕЙКИ с чалми

    8 8 Отговор
    Ни ни съ мриеееее

    Коментиран от #116

    09:04 31.07.2026

  • 43 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Даа":

    Досущ като другаря Мадуро. Само че оня е водач на автобус, а позивна Моше кара самальота.

    09:04 31.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 копейкин

    10 8 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    09:04 31.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Атака

    12 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ахааа":

    Както Атака преди това, чийто наследник е Костадинов след провала на Сидеров, така и сега Възраждане е ПРОИЗВОДНО на ДПС.

    09:04 31.07.2026

  • 48 фермите на Шишко и Копринката

    13 2 Отговор
    налазиха по команда

    09:04 31.07.2026

  • 49 Чума

    11 11 Отговор
    Снощи десетки на протест край Безмер в извънработно за ямболската администрация време - местни от селцата, възрожденци, софийци, от цялата държава единен народ! В телевизията на ДПС е поканен удобният патриотяга!? А агресията срещу Украйна как да я тълкуваме!? Не е ли още по голяма заплаха за нац сигурност, ако се опитаме да изгоним самолетите, които ни пазят! Колко българи живеят щастливи на Запад и колко копейки са се приютили в Иран!? Ваксинирани ли се оказаха копейковци и обръщат ли си заплатата в ирански пари и рублички!? Волген усвоява европейската заплата!

    Коментиран от #115

    09:04 31.07.2026

  • 50 Тоя осветителен апарат

    12 6 Отговор
    беше казал, че ще върне партийната субсидия.

    Не само не я върна, но като влезе в парламента, веднага гласува да си вдигне заплатата.

    09:05 31.07.2026

  • 51 ВРЪЩАЙ

    13 7 Отговор
    ПАРИТЕ!

    09:06 31.07.2026

  • 52 Пич

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Даа":

    Не се възпалявай! Ти се изказваш според каквото ти се иска, моят анализ е безпристрастен! Може да ми вярваш, защото нямам пристрастия към ГЕРБ, всички което казвам е хладна логика!

    09:07 31.07.2026

  • 53 Гласуваш за ПБ

    7 3 Отговор
    Получаваш ГЕРБ и ДПС.
    Гласуваш за ПП, ДБ получаваш ГЕРБ и ДПС Сглобка.
    Какво става с Референдумът на Дойран?
    ПБ, ДПС и ГЕРБ мощно подкрепиха фармацевтичната мафия преди седмица.
    Преди месец гласуваха да дадем на ЕЦБ 15 милиарда лева за спасяване на държави членки на ойрото, ако закъсат. Милиарди за оръжия.
    Зимата ПБ и ДПС, ГЕРБ триглавата ламя, падат от власт.
    Повишиха здравните на най-бедните и безработни.
    Повишиха ток, вода, парно, СИ. Цените на лекарствата летят, 3-ойно по високи цени от Гърция.
    Имотни балони, които са предизвикани от няколко хиляди човека.

    09:07 31.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пак си

    7 8 Отговор
    злоупотребил с антибиотиците Костадинов ,ако има нови избори няма да влезете в патламента така ,че не се прави на велик

    09:07 31.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Браво Коци!

    9 4 Отговор
    Боташките тролове на Муньо, Копринката и Шиши подивяха от яд!!!

    09:08 31.07.2026

  • 60 Доротея

    4 6 Отговор
    Логично поведение! Същи иранец! А се представя за славянин! Айде, де!!!

    09:08 31.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Коцак

    8 3 Отговор
    Де е левчето?

    09:11 31.07.2026

  • 65 Фют

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Не се обяснявай шшебек!":

    Копейския вайб не е марш...

    09:11 31.07.2026

  • 66 Чума

    7 2 Отговор
    Отчаян грозник! одъжа едната агресия, а се изправя срещу другата! Петорен стандарт на едно пропаднало плямпало - клептоман, в особен размер!

    09:11 31.07.2026

  • 67 Ха ха ха

    8 2 Отговор
    Че трябва, трябва, но ако питате мен такова правителство изобщо не трябваше да има. Погледнете само външната министърка посмешище, която няма умствен багаж дори да прецени сама че не става за това.Всущност освен Шишков и Демерджиев аз друг не виждам.Великият може би пилот се оказва един лъжец и практически една летяща шушумига.

    09:12 31.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Забраждане

    8 5 Отговор
    Тези от Забраждане са по-голяма заплаха за националната сигурност!

    09:12 31.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    (1)Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари ❗

    09:15 31.07.2026

  • 75 333

    5 5 Отговор
    Копейкин е Никой.

    09:15 31.07.2026

  • 76 Чума

    5 2 Отговор
    Щурмовта група Плямпала - Герб!

    09:15 31.07.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    (2) Мохамед Канатари е новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати.

    Коментиран от #81

    09:16 31.07.2026

  • 78 Искам др. Си да ни управлява!

    2 4 Отговор
    Тези демократски бърборковци, да погледнат много на изток и да се досетят, че в първата икономика на света са номер 1 по покупателна сила на населението, А строят Комунизъм и няма демократия.А тук Костя - капиталиста щял да ни оправи дръжавата, ... ма друг път!

    09:16 31.07.2026

  • 79 На оружие братя копейци!

    4 1 Отговор
    😅😅😅😅😅

    09:17 31.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    (3) Журналистката сама разказва това в мрежата "Х" и прилага снимки ❗

    09:18 31.07.2026

  • 81 Пиши по темата!

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще те изгоним от дискусията.

    Коментиран от #88

    09:18 31.07.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Истината често е нелицеприятна за властта❗

    09:19 31.07.2026

  • 83 Пламен

    5 1 Отговор
    Коце, с 4,3 сантиметра не можеш да свършиш работа. :)

    09:21 31.07.2026

  • 84 Не само е застрашена

    6 3 Отговор
    Националната ни сигурност е пробита! И всички по веригата от предишни и настоящи предатели да бъдат незабавно задържани. Ама няма кой!Радев излезе най- подлия манипулатор,

    09:21 31.07.2026

  • 85 хмм

    1 1 Отговор
    "България моментално трябва да прекрати присъствието на американските самолети на летището в Безмер."
    Не разбрах самолетите тук ли са или още ги чакаме? Според думите на Костадинов те са тук, на двата сайта за проследяване ги няма. Възможно е да са изключени транспондери, но някой трябва ясно да каже пристигнаха ли или не. Според AI Безмер не е удобен на американците и искат летище София. Какво се случва въобще, Стоянов няма ли да ни уведоми най-после?

    09:21 31.07.2026

  • 86 Ръдев

    5 3 Отговор
    Костадинов да гълта цианкалий и да се отърва от тия мъки.

    09:21 31.07.2026

  • 87 Мунчо Фуражката

    6 4 Отговор
    Вкара България във война!

    09:21 31.07.2026

  • 88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Пиши по темата!":

    Ами това си е ПО ТЕМАТА❗
    Да видиш САШтинските ти преАтели какви ги вършат❗В района наречен "Близък изток" ,
    който е далеч , далеч от тях❗

    09:22 31.07.2026

  • 89 ГраЦкия

    3 2 Отговор
    Оставка хубаво, но този път ще минеш ли 4-те процента? Това се пита в задачата.

    09:22 31.07.2026

  • 90 Про стачка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Да бе това като сигурноста на женати и дъщерята да е задача на махалата !

    09:23 31.07.2026

  • 91 Тоя ТПК

    7 1 Отговор
    само лопата по главата ще го оправи.

    09:23 31.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хаха

    5 1 Отговор
    Този вече тотално се побърка! Хванала го е някаква обсесия към Радев! Чак плюнки хвърчат от яд, че ПБ почти ги изхвърли от Парламента! Спокойно, следващия път, след 4 години, ще вземете 1-2 %. За съжаление, ще взимате още държавна субсидия, за да може този лумпен да си живурка спокойно!

    09:23 31.07.2026

  • 94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    По лошо даже, боташа то детронира от първото място на задунайска рашподлога, той за това сложи чалмата и отиде да проси денги при аьтоласите, вяма по продажно и пошло от копейките❗

    Коментиран от #100, #104

    09:24 31.07.2026

  • 95 Геро

    3 1 Отговор
    Костадин войводата, малко да изчака.
    Като тресне първата ракета в Безмер и хоп
    начело на държавата!
    Колко много мъка има в тази изтрещяла политическа България! В главите им само пари, имоти, власт и строежи!, До 2030 у нас няма да останат хора да работят и да плащат сметки!

    09:24 31.07.2026

  • 96 Оксиморон!

    1 3 Отговор
    МангалаКостадин Костадинов:
    Радев работи за България и за Подобряване благосъстоянието
    на Народа, но това не е добре.
    Радев трябва да подаде оставка, защото ни взе много депутати на изборите!

    09:24 31.07.2026

  • 97 Коце, душа честноизборна!!!

    2 1 Отговор
    Кво стаа с баце ЦЕНО? Помагате ли му или сте го низвергвали родулюбиво?

    09:25 31.07.2026

  • 98 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Тия къде подкрепят иранците може да им идат иранци в къщите и на всичко женско да сложат бурки и забрадки

    09:25 31.07.2026

  • 99 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Каква оставка бе Коце. Искайте оставка на Тръмп,че той принуди Радев да вземе това решение за Безмер. В противен случай - спиране работата на Лук Ойл. Как ще си караш колата и да правиш глуповати клипчета от нея.

    09:27 31.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Преиграва

    1 0 Отговор
    Все пак има реалности, че и Лукойл, бензин, договор и пр. А и така няма да набере гласове

    Коментиран от #110

    09:30 31.07.2026

  • 102 @@@

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Избирател":

    Не дворец има да строи, КостадиноФ иска Хотел с Водопад да си построи
    като домата от Групировката ГЕРБ - Росен Костенбродски,
    но Колейкин дори Няма да влезе в следващият парламент!

    09:30 31.07.2026

  • 103 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Този Костадинов":

    Колега не съм фен на никой от настоящите управляваци но определено мога да ти кажа че кретените са тези които първосигнално гласуваха за Радев без да се поинтересуват коу калинки са се прилепнали към него !
    А колкото до нацизма си много зле- прочети определението за нацизма и после пак се върни тук да коментираш .. ....

    09:30 31.07.2026

  • 104 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИКоКРАДЛО,
    Д У Х А Й , Г О , П О Д, В О Д А-
    Ч Е , С М Ъ Р Д И Ш ❗

    09:31 31.07.2026

  • 105 Не помня

    2 1 Отговор
    Костя толкова много пъти да е искал оставката на боко? Странно че против радев реве толкова, при това само за няколко месеца управление на новото правителство

    09:33 31.07.2026

  • 106 Костя

    5 2 Отговор
    Лаладжията бастуня на Герб

    09:33 31.07.2026

  • 107 А ПО ЛЕКО

    3 0 Отговор
    И ТОЯ ВЗЕ ДА ПРЕИГРАВА.....

    09:35 31.07.2026

  • 108 Старчо Сарача

    2 0 Отговор
    копейкин иска оставка на кабинета, но не казва кой ще дойде после да управлява. Ако има пред вид неговото проруско възраждане, неодобрението на хората към него е много по-голямо от одобрението. Кой?

    09:35 31.07.2026

  • 109 Баба Кина

    1 1 Отговор
    Копейо, лелин сладък. И ти отпътуваш като Атака с недоВолен на времето!

    Коментиран от #112

    09:36 31.07.2026

  • 110 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Преиграва":

    Аятоласите са му обещали бензин, сега се прави на сърдит на пияната от пасьола, спрела му денгите❗

    09:36 31.07.2026

  • 111 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 0 Отговор
    ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ.
    ВНИМАВАЙ С МЕРАЦИТЕ ЗА НОВИ ИЗБОРИ , ЧЕ ТОКУ ВИЖ НЕ СИ ВЛЯЗЪЛ В НОВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

    09:37 31.07.2026

  • 112 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Баба Кина":

    Такава е съдбата на всички задуняйски рашподлоги, винаги се озовават на бунището при мочата❗

    09:38 31.07.2026

  • 113 Майора

    1 0 Отговор
    Национален предстел си тиКопейкин , щом защитаваш Путин и Русия, а сега и близкият и приятел Иран! Спри се , вървиш по пътя на Волен!

    09:39 31.07.2026

  • 114 оня с коня

    0 0 Отговор
    Прав е костадинов като заявява че Огромното мнозинство в БГ е на страната на Иран,но ОЩЕ ПО-огромното мнозинство е на обратното мнение/съотношението е 23,7% русофили към всички останали/.Междувременно ролята на Костасинов е да свали настоящото Правителство за да може отново БОРИСОВ на поеме Властта,а дали да има Амер. самолети в Безмер - то не е негова работа.

    09:41 31.07.2026

  • 115 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Чума":

    Синко , вас с някакъв специален конкурс ли ви избират? Защото толкова неграмотност и глупост на едно място трудно се намира !

    09:44 31.07.2026

  • 116 Чезни ве

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Страхливи К ПЕЙКИ с чалми":

    Пръдльо този е от ваште центъжии

    09:46 31.07.2026

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