Костадин Костадинов: След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството

След като е застрашена националната сигурност, трябва оставка на правителството и дори разследване за национална измяна. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ по повод предоставянето на летище "Безмер" за американски самолети лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

България моментално трябва да прекрати присъствието на американските самолети на летището в Безмер, заяви още лидерът на "Възраждане".

"Иран води война за своето оцеляване и в тази война огромното мнозинство от българските граждани е на страната на Иран според него. Най-доброто беше да направим референдум, за да видим дали българският народ симпатизира на Иран или подкрепя САЩ."

"България не може да се включи в тази чужда война", каза Костадинов.

Ще искаме свикване на Съвета за национална сигурност при премиера, защото КСНС е говорилня и от него излизат само кухи декларации, съобщи той.