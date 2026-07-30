„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран

Парламентарната група на партия „Възраждане“ поиска спешно свикване на председателски съвет в Народното събрание с участието на ръководителите на спецслужбите заради остра дипломатическа реакция от страна на Иран. Повод за напрежението е разполагането на американски военни самолети в базата „Безмер“ и последвал телефонен разговор между външните министри на двете държави.
От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев призова председателя на парламента Михаела Доцова да събере незабавно ръководствата на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и военното разузнаване. Ганев обърна внимание на разминаването между официалната информация от българското Министерство на външните работи и съобщенията в иранските медии.
„Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани“, заяви народният представител. Според неговите думи, властите в Техеран са настояли страната ни да преразгледа решението си за предоставяне на база за американски самолети-цистерни.
По-рано през деня от пресцентъра на дипломатическото ни ведомство съобщиха, че министърът на външните работи Велислава Петрова е инициирала телефонен разговор със своя ирански колега Абас Арагчи. Темата на обсъждането е била именно логистичната подкрепа за американската авиация.
Министър Петрова е уверила иранската страна, че е абсолютно изключено от българска територия да се осъществяват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е уточнила, че решението на Народното събрание отговаря на ангажиментите на страната в рамките на стратегическото партньорство със САЩ и не променя общия подход на София към Техеран.
Иранската държавна информационна агенция ИСНА представи разговора в значително по-различна светлина. Според агенцията, Абас Арагчи категорично критикува действията на САЩ в Западна Азия и е отправил директно предупреждение към българското правителство.
„Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база „Безмер“ с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение“, посочва Арагчи.
Иранският първи дипломат е завършил разговора с недвусмислено послание относно националната сигурност на своята държава: „Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадин Костадинов
След този телефонен разговор имам само един въпрос – кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката?
Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ – и двете страни си гледат техните интереси.
Вината ще е само на националните предатели от ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.
22:10 30.07.2026
2 Наблюдател
- ПБ заедно с Пеефски гласуваха против българския народ и станаха съучастници в Агресия според устава на ООН.
- ПП-ДБ, Герб/СДС, за да не станат за резил, защото са същите продажници на дистанционно командване, решиха да излязат от залата.
-Единствената българска партия която защитава българския интерес се оказа Възраждане.
ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ - запомнете го. Всичко друго е за в контейнера с боклук.
Коментиран от #12
22:11 30.07.2026
3 Брво на дон Коци
Коментиран от #11
22:14 30.07.2026
4 Безмер
22:22 30.07.2026
5 Овчар
22:24 30.07.2026
6 Ми прави са само те мислят за хората
22:24 30.07.2026
7 Стига сте ровили
Колко пъти трябва да се обяснява че няма България да участва във нападения
22:26 30.07.2026
8 Гласуване само в България
Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!
А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
.... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
Някой Генерал от армията може да СПЕЧ!ЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!
Коментиран от #15
22:27 30.07.2026
9 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ
И ще търси
Внимание
22:29 30.07.2026
10 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ
22:30 30.07.2026
11 Ми аз например живях в Ямбол преди
До коментар #3 от "Брво на дон Коци":Много години и този град ми е скъп както и Елхово и хората от Безмер от където имах съученички в ПГ"Васил Левски"в Ямбол и им съчувствам и искам да отида да ги подкрепя но не мога поради възрастта. Призовавам и моля всички хора да ги подкрепят.
Коментиран от #13
22:31 30.07.2026
12 ИЗРАЖДАНЕ
До коментар #2 от "Наблюдател":Са РУСКИ КАЛНИЦИ
КАКВА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ
СА ТИЯ
ЧЕРВЕНИ ИЗ.МЕКЯРИ?
22:32 30.07.2026
13 ОХ НА МАМА
До коментар #11 от "Ми аз например живях в Ямбол преди":ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН
Коментиран от #18
22:33 30.07.2026
14 Троян
22:35 30.07.2026
15 Браво бе Човек
До коментар #8 от "Гласуване само в България":Ти си по голям патриот и от мене. Ставаме двама , но да знаеш че други няма.
22:36 30.07.2026
16 12...34
22:36 30.07.2026
17 България е агресор
22:38 30.07.2026
18 Обаче не аз а ти си тринайсети номер
До коментар #13 от "ОХ НА МАМА":Съжалявам но няма да те бъде. Тринадесети номер е фатално число !!!
22:40 30.07.2026