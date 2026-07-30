Новини
България »
„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран

„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран

30 Юли, 2026 22:06 393 18

  • възраждане-
  • съвет-
  • иран-
  • заплаха

Иран е обявил България за агресор

„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на партия „Възраждане“ поиска спешно свикване на председателски съвет в Народното събрание с участието на ръководителите на спецслужбите заради остра дипломатическа реакция от страна на Иран. Повод за напрежението е разполагането на американски военни самолети в базата „Безмер“ и последвал телефонен разговор между външните министри на двете държави.

От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев призова председателя на парламента Михаела Доцова да събере незабавно ръководствата на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и военното разузнаване. Ганев обърна внимание на разминаването между официалната информация от българското Министерство на външните работи и съобщенията в иранските медии.

„Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани“, заяви народният представител. Според неговите думи, властите в Техеран са настояли страната ни да преразгледа решението си за предоставяне на база за американски самолети-цистерни.

По-рано през деня от пресцентъра на дипломатическото ни ведомство съобщиха, че министърът на външните работи Велислава Петрова е инициирала телефонен разговор със своя ирански колега Абас Арагчи. Темата на обсъждането е била именно логистичната подкрепа за американската авиация.

Министър Петрова е уверила иранската страна, че е абсолютно изключено от българска територия да се осъществяват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е уточнила, че решението на Народното събрание отговаря на ангажиментите на страната в рамките на стратегическото партньорство със САЩ и не променя общия подход на София към Техеран.

Иранската държавна информационна агенция ИСНА представи разговора в значително по-различна светлина. Според агенцията, Абас Арагчи категорично критикува действията на САЩ в Западна Азия и е отправил директно предупреждение към българското правителство.

„Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база „Безмер“ с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение“, посочва Арагчи.

Иранският първи дипломат е завършил разговора с недвусмислено послание относно националната сигурност на своята държава: „Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    8 2 Отговор
    След разговора между външните министри на България и Иран.

    След този телефонен разговор имам само един въпрос – кога Радев ще подаде оставка заради това, че постави под заплаха националната сигурност на републиката?
     Чия ще бъде вината при евентуални ответни удари на Иран срещу България? Няма да е на Иран, няма и да е на САЩ – и двете страни си гледат техните интереси.
    Вината ще е само на националните предатели от ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, които превърнаха земята ни в плацдарм за чужда война срещу страна, която никога нищо лошо не ни е сторила в цялата история на двустранните ни отношения.

    22:10 30.07.2026

  • 2 Наблюдател

    6 6 Отговор
    Да обобщим нещата.
    - ПБ заедно с Пеефски гласуваха против българския народ и станаха съучастници в Агресия според устава на ООН.
    - ПП-ДБ, Герб/СДС, за да не станат за резил, защото са същите продажници на дистанционно командване, решиха да излязат от залата.
    -Единствената българска партия която защитава българския интерес се оказа Възраждане.

    ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА
    БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ - запомнете го. Всичко друго е за в контейнера с боклук.

    Коментиран от #12

    22:11 30.07.2026

  • 3 Брво на дон Коци

    8 0 Отговор
    Най-накрая се понаучи как да бере политически активи само с гръмки приказки и без да организира пародийни протести пред парламаментата, въпреки че някои ваши катунари се пробват да яхнат протеста в Безмер.

    Коментиран от #11

    22:14 30.07.2026

  • 4 Безмер

    1 2 Отговор
    си е военно летище със споразумение за съвместно ползване с САЩ (не по натовско членство), а американски самолети си кацат не само в столицата , а и във Варна (и хвалбата на пилота стана обикновена лъжа)

    22:22 30.07.2026

  • 5 Овчар

    6 2 Отговор
    Най големия двуличник и манипулатор е Костадинов и компания...!! Има ли още балъци които вярват..

    22:24 30.07.2026

  • 6 Ми прави са само те мислят за хората

    2 2 Отговор
    Това което става в България е геноцид над българския народ от свои и чужди. Не стига това ами заплаха от Иран но по чия вина ? Не знам. Знам че тази война не е българска.

    22:24 30.07.2026

  • 7 Стига сте ровили

    3 1 Отговор
    Създаване напрежение
    Колко пъти трябва да се обяснява че няма България да участва във нападения

    22:26 30.07.2026

  • 8 Гласуване само в България

    1 1 Отговор
    Чух че коалицията на ГРАБЕЖА- ГАРБ и ДПС искали ОТНОВО да се гласува в чужбина БЕЗ ограничение на броя секции..
    Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
    В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!

    А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
    .... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!

    Някой Генерал от армията може да СПЕЧ!ЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
    Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
    Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!

    Коментиран от #15

    22:27 30.07.2026

  • 9 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ

    2 1 Отговор
    Пак ли ще реве на Умрело
    И ще търси
    Внимание

    22:29 30.07.2026

  • 10 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ

    1 1 Отговор
    ГАГАУЗИН .

    22:30 30.07.2026

  • 11 Ми аз например живях в Ямбол преди

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Брво на дон Коци":

    Много години и този град ми е скъп както и Елхово и хората от Безмер от където имах съученички в ПГ"Васил Левски"в Ямбол и им съчувствам и искам да отида да ги подкрепя но не мога поради възрастта. Призовавам и моля всички хора да ги подкрепят.

    Коментиран от #13

    22:31 30.07.2026

  • 12 ИЗРАЖДАНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Са РУСКИ КАЛНИЦИ

    КАКВА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ

    СА ТИЯ

    ЧЕРВЕНИ ИЗ.МЕКЯРИ?

    22:32 30.07.2026

  • 13 ОХ НА МАМА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ми аз например живях в Ямбол преди":

    ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН

    Коментиран от #18

    22:33 30.07.2026

  • 14 Троян

    1 1 Отговор
    Нашите келеши не зняят със кого си имат работа. На Персите не им пука от нищо и никого. Данж да тряснат парламента. Могат.

    22:35 30.07.2026

  • 15 Браво бе Човек

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гласуване само в България":

    Ти си по голям патриот и от мене. Ставаме двама , но да знаеш че други няма.

    22:36 30.07.2026

  • 16 12...34

    1 1 Отговор
    Астероид да падне е по възможно отколкото ракета от иран

    22:36 30.07.2026

  • 17 България е агресор

    1 0 Отговор
    И не за първи път впрочем за последните 30 години

    22:38 30.07.2026

  • 18 Обаче не аз а ти си тринайсети номер

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОХ НА МАМА":

    Съжалявам но няма да те бъде. Тринадесети номер е фатално число !!!

    22:40 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове