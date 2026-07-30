„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран

Парламентарната група на партия „Възраждане“ поиска спешно свикване на председателски съвет в Народното събрание с участието на ръководителите на спецслужбите заради остра дипломатическа реакция от страна на Иран. Повод за напрежението е разполагането на американски военни самолети в базата „Безмер“ и последвал телефонен разговор между външните министри на двете държави.

От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев призова председателя на парламента Михаела Доцова да събере незабавно ръководствата на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и военното разузнаване. Ганев обърна внимание на разминаването между официалната информация от българското Министерство на външните работи и съобщенията в иранските медии.

„Иран е обявил България за агресор, официално сме предупредени, че ще бъдем атакувани“, заяви народният представител. Според неговите думи, властите в Техеран са настояли страната ни да преразгледа решението си за предоставяне на база за американски самолети-цистерни.

По-рано през деня от пресцентъра на дипломатическото ни ведомство съобщиха, че министърът на външните работи Велислава Петрова е инициирала телефонен разговор със своя ирански колега Абас Арагчи. Темата на обсъждането е била именно логистичната подкрепа за американската авиация.

Министър Петрова е уверила иранската страна, че е абсолютно изключено от българска територия да се осъществяват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е уточнила, че решението на Народното събрание отговаря на ангажиментите на страната в рамките на стратегическото партньорство със САЩ и не променя общия подход на София към Техеран.

Иранската държавна информационна агенция ИСНА представи разговора в значително по-различна светлина. Според агенцията, Абас Арагчи категорично критикува действията на САЩ в Западна Азия и е отправил директно предупреждение към българското правителство.

„Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база „Безмер“ с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение“, посочва Арагчи.

Иранският първи дипломат е завършил разговора с недвусмислено послание относно националната сигурност на своята държава: „Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея“.