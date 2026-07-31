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Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%

Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%

31 Юли, 2026 10:38, обновена 31 Юли, 2026 10:48 707 33

  • чужденци-
  • летен сезон-
  • море-
  • плаж

Хотелите разчитат на силен август

Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началото на летния сезон по Българското Черноморие е по-слабо от очакваното, а най-осезаем е спадът при германските туристи. Въпреки че през юли и август хотелите по морето вече отчитат добра заетост, представители на туристическия бранш предупреждават, че активните летни месеци няма да успеят да компенсират слабия старт на сезона. Според тях причините са комплексни - от геополитическата обстановка и намалелите чартърни полети до недостатъчната реклама на страната и променящите се тенденции в европейския туризъм, обобщи Нова телевизия.

По данни на Националния статистически институт през юни броят на чуждестранните туристи е намалял с около половин процент спрямо същия месец на миналата година. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%, а по-малко са били и посетителите от Румъния.

Председателят на Българската асоциация на туристическите агенции Одисей Спасов заяви, че негативната тенденция се усеща от целия бранш.

„Сезонът като цяло има спад. Чувстват го хотелиерите, чувстват го концесионерите. Това се дължи на много фактори. Не са само спряните полети от Германия. Влияние оказват конфликтът в Иран, инфлацията и преминаването от лев към евро“, коментира той.

По думите му спадът не е характерен единствено за България. „Подобна тенденция се наблюдава в почти всички европейски държави. Дори в Турция има спад на туристите. Ако политиките не се променят, догодина тенденцията със сигурност ще продължи“, предупреди Спасов.

Председателят на Българската асоциация за устойчив туризъм Димитър Попов също е песимист за развитието на сезона и смята, че август няма да компенсира загубите от началото на лятото.

„По никакъв начин август няма да компенсира. Броят на туристите е само едната страна на статистиката. Истинският показател е броят на реализираните нощувки. Германският турист традиционно остава по седем и повече нощувки, докато румънският и българският най-често идват за уикенд. Ако погледнем статистиката през нощувките, спадът ще изглежда още по-голям“, посочи Попов.

Според него проблемът няма да приключи с настоящия сезон. „Тази година вече няма как да наваксаме. По-големият проблем е какво ще се случи догодина. Интересът към Балканите като цяло е намалял, а очакванията, че Шенген и еврото сами по себе си ще доведат до ръст на туризма, се оказаха погрешни прогнози“, каза той.

Попов постави под съмнение и достоверността на официалната туристическа статистика. „Продължаваме да изкривяваме статистиката. Броят на влезлите в България няма почти никакво значение, ако не знаем колко нощувки са реализирани и какви приходи носят туристите. Нека първо преброим легловата база, защото дори това не знаем с точност“, заяви той.

По-умерен в оценката си беше директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той посочи, че въпреки песимистичните очаквания, реалният спад през юни е значително по-малък от прогнозирания.

„Очаквахме спад около 30%, защото почти всички хотелиери говореха за подобни нива. Затова бях изненадан, че по официални данни намалението при чужденците е едва 0,2%. През юни в България са влезли над 1,4 милиона чужденци, което не е лош резултат“, коментира Драганов.

По думите му по-силните месеци тепърва предстоят. „Юли и август са най-силните за българския туризъм. Само през август очакваме над 2,2 милиона чужденци да влязат в страната. От началото на годината имаме около 2% ръст на чуждестранните посетители и близо 12% увеличение на приходите от туризъм“, посочи той.

Въпреки това Драганов призна, че Черноморието все още не е възстановило нивата отпреди пандемията. „Вече четири години морският туризъм не може да достигне резултатите от 2019 г. Това показва, че е необходим сериозен анализ какво се случва и какви мерки трябва да бъдат предприети“, подчерта експертът.

Според него тази година за първи път е имало организирана негативна кампания срещу българския туризъм в социалните мрежи, но тя е получила и силен отпор от страна на черноморските общини.

Междувременно от курорта Златни пясъци хотелиерите отчетоха, че въпреки слабия старт в момента базите вече работят при добра заетост. „Вече сме в активната част на сезона и можем да кажем, че хотелите работят с нормални темпове“, заяви заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в курорта Станислав Стоянов.

По думите му слабият старт е резултат основно от геополитическата обстановка, войните в Украйна и Близкия изток, както и от намаления брой чартърни полети. „По-трудното е, че нямаме достатъчно чартърни полети. Това се дължи както на натрупани проблеми в сектора, така и на глобалната ситуация и по-високите разходи на авиокомпаниите“, обясни той.

Стоянов отчете ръст на туристите от Полша, но уточни, че той не може да компенсира загубите от германския пазар.

Хотелиерите очакват август да бъде силен месец, като в опит да привлекат повече гости предлагат различни отстъпки и преференциални цени. Според бранша обаче за възстановяването на позициите на България като туристическа дестинация ще бъдат необходими по-активна международна реклама, по-добра транспортна свързаност и дългосрочна стратегия за развитие на сектора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф, кой

    16 2 Отговор
    нормален ходи на кафявото бетономорие?

    10:51 31.07.2026

  • 2 Хм.....

    6 13 Отговор
    Нашето море е супер!
    Я бе, я да се обади некой от Гърция! Всички лютеничари са един връз друг, както дори Слънчака и Китен никога такова стадо не са виждали!
    Лъжа ли.......А?!

    Коментиран от #12

    10:52 31.07.2026

  • 3 честен ционист

    19 1 Отговор
    Да си курортист в България откакто ви натресоха еврото, е все едно, да си курортист в Косово. Скъпотия и лошо качество.

    10:52 31.07.2026

  • 4 ?????

    24 1 Отговор
    Нали еврозоната щеше да ни докара туристи и инвестиции.
    Или са ни лъгали по някакви причини?
    А умните и красивите? Кво ще кажете?

    Коментиран от #10, #14, #27

    10:55 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 причините НЕ са комплексни

    24 0 Отговор
    а скъпотията зарди еврото

    бг бира 4.50Е в сънито а миналата година беше 5лв

    тез драскачи и така не разбраха че тук идват от бедни до под средна класа
    румънци, поляци, урк, и малко бедни англичани надяйки се на евтино пиене което го няма вече

    Коментиран от #9, #28

    10:56 31.07.2026

  • 7 Евро Пърцумял

    15 2 Отговор
    Ма как вееее?! С еврото цъфнахмеееее!

    10:58 31.07.2026

  • 8 в днешно време няма някой да е доволен

    9 1 Отговор
    какъвто и бизнес някой да върти . в туризма има доста замесени . но са вдигнали цените много . 9 долара за таратор, 50 долара за 3 км с такси . а това е измама на ресторантьорския бранш . в силен сезон се трупат много пари . а който няма пари прави диво къмпингуване . някои седят по 4 месеца . по малко туристи по малко издавени и балкониг . много туристи си пийват до сутринта . нашто море се дели на 2 . бургаско и на юг е по евтино . там по селата има ремонти . това да ходели поляци, американци и германци не е вярно . няма и 6 звезди хотел .

    10:59 31.07.2026

  • 9 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "причините НЕ са комплексни":

    Ние ходиме заради казината.

    11:00 31.07.2026

  • 10 Те умнокрасивите наричат хората копейки

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Снощи се оплакваха в телевизията че те умнокрасивите които наричат хората копейки те умнокрасивите не искали да бъдат вече жълтопаветници. ....

    11:00 31.07.2026

  • 11 456

    11 0 Отговор
    Ще има спад и още ще има.
    1. Когато още миналата година Август излязоха новите оферти за Германия ,стана ясно ,че немските туристи ще са значително по- малко. Няколко дена след това чартерните полета се орязаха. Другото е инфлацията в Германия. Намаление на немски туристи се наблюдава и в Харватска.
    2. Не спокойната обстановка по черноморието. Не може да изникват дронове, да летят над вас, морето да е с мазут и да искате туристи.
    3. Цените в хотелите ,ресторанти и прочие.

    Коментиран от #19

    11:01 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даниел

    14 0 Отговор
    Нали имате сдружение и председател онзи алибегов,организирайте се и направете качествена реклама на Черноморието ,все пак това е вашия бизнес и искате да извличате печалби ама без никаква инвестиция!

    Коментиран от #18

    11:03 31.07.2026

  • 14 !!!!!!!

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Умнокрасивите шекелки сега организират София прайд.

    11:04 31.07.2026

  • 15 С таратор 9 €

    10 0 Отговор
    не спад,ами никакъв туризъм вече.

    11:04 31.07.2026

  • 16 Дори в Турция има спад на туристите

    14 0 Отговор
    верно ли бе


    драганов не разтягай празни локуми и смешки
    очакваме над 2,2 милиона чужденци да влязат

    кат повечето са румънци транзит до гърция и турски гастърбайтри

    11:06 31.07.2026

  • 17 Специалист

    8 0 Отговор
    Доцента Драганов на измисления институт по туризъм.Чети дебелите книги как се прави туризъм.Тук всичко е антитуризъм.Цени обслужване хотелска база природни и исторически забележителности и т.н.Доцента каза че еврото ще увеличи туристите.Доцента да си скъса дипломата. Да дойде който го може и знае

    11:06 31.07.2026

  • 18 456

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даниел":

    И каква реклама предлагаш на фона на реалната обстановка по черноморието? Може би от сорта " ако искате или търсите екстремни преживявания моля запэвядайте: осигуряваме дрончета ,мазут ,шокови изживявания в хотели и ресторанти. Истинско боИно сафари" . Нещо от този сорт ли? Нищо на този етап не спасява.

    11:07 31.07.2026

  • 19 Шефчето

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "456":

    България идват най-долната прослойка туристи само ще ти кажа ,че любимата дестинация на германците е испания , нас никой не ни брои за живи . Свети влас дето уж го водят висок клас курорт там западна реч почти не се чува а само украински ..

    Коментиран от #26

    11:08 31.07.2026

  • 20 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Лаеноморието първо загуби руските туристи, после английските и германските, сега и израелските, родните туристи отдавна ги няма. Остана им да разчитат на ромски туристи през уикенда от съседните села. Дано фалирате скоро и да се изчисти бетономорието

    Коментиран от #29

    11:11 31.07.2026

  • 21 турист

    10 0 Отговор
    Чужденците си имат интернет и могат да видят цените на паркинга , на сянката , на нощувките , на ресторантите .Накрая теглят чертата и ходят на почивка в Монко, Тенерифе , Майорка ...за по -евтино .

    11:11 31.07.2026

  • 22 А бе

    1 1 Отговор
    Добре е на Бг - морето но на езертото на / Константин и Елена / е ужас все едно си в басейн

    11:11 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бат Данчо

    5 0 Отговор
    Принципа ДЕН ГОДИНА ХРАНИ съсипа туризма .

    11:13 31.07.2026

  • 25 ЛГ бтв

    7 0 Отговор
    Ама чакайте сега .Нали след приемането на еврото щяха да дойдат инвеститори и то даже на опашка чакаха . Нали щяха да се увеличат туристите , защото нямало да превалутират . Тутманици !

    11:14 31.07.2026

  • 26 456

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шефчето":

    Шефче сега ще обясня нещо. Майорка е 17 провинция на Германия. Вярно е,че масово се ходеше там , но въпреки това България беше посещавана заради по- ниските пакети които се предлагаха и по друга причина/ ще я запазя за себе си/, но рязкото увеличение на цените както тук така и в България ,много немци преоткриха вътрешният туризъм и дори Майорка бележи лек спад.

    11:16 31.07.2026

  • 27 иван костов

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    В Германия хората не могат да си платят тока, гладуват и не им е до почивки! Същото е положението и с останалите държави от гейзоната!☹️

    11:17 31.07.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "причините НЕ са комплексни":

    Имам колега англичанин , който обикаля света и критерий му е цената на бирата в заведение. Навсякъде разправя и всеки си прави сметка, в коя държава да ходи и в коя не. Като чу , че България приема еврото ми каза " България отпада от полезрението ми"

    11:19 31.07.2026

  • 29 Перачниците на пари да фалират?

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    Не ставай смешен. Ще фалират само дребните играчи със "семейните хотели", които все още не са фалирали.

    11:23 31.07.2026

  • 30 ааа

    1 0 Отговор
    Пицария Джордано, Цнтрален плаж Созопол, цаца 6,50, бира 3,00, картофи без сирене 4,00, пърленка 2,5, лют сос мини купичка 2 е. 18 евро за едното нищо. Разделихме си двама души тези неща. Миналата година за същото платих 16 лева. Честито ви евро!

    11:34 31.07.2026

  • 31 Боа

    0 0 Отговор
    Лъжите се свършиха!
    Дойде истината.
    И България ще я друсне яка рецесията като Германия.
    Райската градина нещо се клати?

    11:34 31.07.2026

  • 32 Това Ми Хареса !

    2 0 Отговор
    До Кога Ще Лъжете Хората ?

    С Присказски ?

    Всички Знаем !

    Каква Измет Се Подвизава Там !

    11:36 31.07.2026

  • 33 УдоМача

    1 0 Отговор
    приключвай сезона и събаряй! Свърши се вашата...

    11:39 31.07.2026

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