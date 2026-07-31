Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%

Началото на летния сезон по Българското Черноморие е по-слабо от очакваното, а най-осезаем е спадът при германските туристи. Въпреки че през юли и август хотелите по морето вече отчитат добра заетост, представители на туристическия бранш предупреждават, че активните летни месеци няма да успеят да компенсират слабия старт на сезона. Според тях причините са комплексни - от геополитическата обстановка и намалелите чартърни полети до недостатъчната реклама на страната и променящите се тенденции в европейския туризъм, обобщи Нова телевизия.
По данни на Националния статистически институт през юни броят на чуждестранните туристи е намалял с около половин процент спрямо същия месец на миналата година. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%, а по-малко са били и посетителите от Румъния.
Председателят на Българската асоциация на туристическите агенции Одисей Спасов заяви, че негативната тенденция се усеща от целия бранш.
„Сезонът като цяло има спад. Чувстват го хотелиерите, чувстват го концесионерите. Това се дължи на много фактори. Не са само спряните полети от Германия. Влияние оказват конфликтът в Иран, инфлацията и преминаването от лев към евро“, коментира той.
По думите му спадът не е характерен единствено за България. „Подобна тенденция се наблюдава в почти всички европейски държави. Дори в Турция има спад на туристите. Ако политиките не се променят, догодина тенденцията със сигурност ще продължи“, предупреди Спасов.
Председателят на Българската асоциация за устойчив туризъм Димитър Попов също е песимист за развитието на сезона и смята, че август няма да компенсира загубите от началото на лятото.
„По никакъв начин август няма да компенсира. Броят на туристите е само едната страна на статистиката. Истинският показател е броят на реализираните нощувки. Германският турист традиционно остава по седем и повече нощувки, докато румънският и българският най-често идват за уикенд. Ако погледнем статистиката през нощувките, спадът ще изглежда още по-голям“, посочи Попов.
Според него проблемът няма да приключи с настоящия сезон. „Тази година вече няма как да наваксаме. По-големият проблем е какво ще се случи догодина. Интересът към Балканите като цяло е намалял, а очакванията, че Шенген и еврото сами по себе си ще доведат до ръст на туризма, се оказаха погрешни прогнози“, каза той.
Попов постави под съмнение и достоверността на официалната туристическа статистика. „Продължаваме да изкривяваме статистиката. Броят на влезлите в България няма почти никакво значение, ако не знаем колко нощувки са реализирани и какви приходи носят туристите. Нека първо преброим легловата база, защото дори това не знаем с точност“, заяви той.
По-умерен в оценката си беше директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той посочи, че въпреки песимистичните очаквания, реалният спад през юни е значително по-малък от прогнозирания.
„Очаквахме спад около 30%, защото почти всички хотелиери говореха за подобни нива. Затова бях изненадан, че по официални данни намалението при чужденците е едва 0,2%. През юни в България са влезли над 1,4 милиона чужденци, което не е лош резултат“, коментира Драганов.
По думите му по-силните месеци тепърва предстоят. „Юли и август са най-силните за българския туризъм. Само през август очакваме над 2,2 милиона чужденци да влязат в страната. От началото на годината имаме около 2% ръст на чуждестранните посетители и близо 12% увеличение на приходите от туризъм“, посочи той.
Въпреки това Драганов призна, че Черноморието все още не е възстановило нивата отпреди пандемията. „Вече четири години морският туризъм не може да достигне резултатите от 2019 г. Това показва, че е необходим сериозен анализ какво се случва и какви мерки трябва да бъдат предприети“, подчерта експертът.
Според него тази година за първи път е имало организирана негативна кампания срещу българския туризъм в социалните мрежи, но тя е получила и силен отпор от страна на черноморските общини.
Междувременно от курорта Златни пясъци хотелиерите отчетоха, че въпреки слабия старт в момента базите вече работят при добра заетост. „Вече сме в активната част на сезона и можем да кажем, че хотелите работят с нормални темпове“, заяви заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в курорта Станислав Стоянов.
По думите му слабият старт е резултат основно от геополитическата обстановка, войните в Украйна и Близкия изток, както и от намаления брой чартърни полети. „По-трудното е, че нямаме достатъчно чартърни полети. Това се дължи както на натрупани проблеми в сектора, така и на глобалната ситуация и по-високите разходи на авиокомпаниите“, обясни той.
Стоянов отчете ръст на туристите от Полша, но уточни, че той не може да компенсира загубите от германския пазар.
Хотелиерите очакват август да бъде силен месец, като в опит да привлекат повече гости предлагат различни отстъпки и преференциални цени. Според бранша обаче за възстановяването на позициите на България като туристическа дестинация ще бъдат необходими по-активна международна реклама, по-добра транспортна свързаност и дългосрочна стратегия за развитие на сектора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф, кой
10:51 31.07.2026
2 Хм.....
Я бе, я да се обади некой от Гърция! Всички лютеничари са един връз друг, както дори Слънчака и Китен никога такова стадо не са виждали!
Лъжа ли.......А?!
Коментиран от #12
10:52 31.07.2026
3 честен ционист
10:52 31.07.2026
4 ?????
Или са ни лъгали по някакви причини?
А умните и красивите? Кво ще кажете?
Коментиран от #10, #14, #27
10:55 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 причините НЕ са комплексни
бг бира 4.50Е в сънито а миналата година беше 5лв
тез драскачи и така не разбраха че тук идват от бедни до под средна класа
румънци, поляци, урк, и малко бедни англичани надяйки се на евтино пиене което го няма вече
Коментиран от #9, #28
10:56 31.07.2026
7 Евро Пърцумял
10:58 31.07.2026
8 в днешно време няма някой да е доволен
10:59 31.07.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "причините НЕ са комплексни":Ние ходиме заради казината.
11:00 31.07.2026
10 Те умнокрасивите наричат хората копейки
До коментар #4 от "?????":Снощи се оплакваха в телевизията че те умнокрасивите които наричат хората копейки те умнокрасивите не искали да бъдат вече жълтопаветници. ....
11:00 31.07.2026
11 456
1. Когато още миналата година Август излязоха новите оферти за Германия ,стана ясно ,че немските туристи ще са значително по- малко. Няколко дена след това чартерните полета се орязаха. Другото е инфлацията в Германия. Намаление на немски туристи се наблюдава и в Харватска.
2. Не спокойната обстановка по черноморието. Не може да изникват дронове, да летят над вас, морето да е с мазут и да искате туристи.
3. Цените в хотелите ,ресторанти и прочие.
Коментиран от #19
11:01 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даниел
Коментиран от #18
11:03 31.07.2026
14 !!!!!!!
До коментар #4 от "?????":Умнокрасивите шекелки сега организират София прайд.
11:04 31.07.2026
15 С таратор 9 €
11:04 31.07.2026
16 Дори в Турция има спад на туристите
драганов не разтягай празни локуми и смешки
очакваме над 2,2 милиона чужденци да влязат
кат повечето са румънци транзит до гърция и турски гастърбайтри
11:06 31.07.2026
17 Специалист
11:06 31.07.2026
18 456
До коментар #13 от "Даниел":И каква реклама предлагаш на фона на реалната обстановка по черноморието? Може би от сорта " ако искате или търсите екстремни преживявания моля запэвядайте: осигуряваме дрончета ,мазут ,шокови изживявания в хотели и ресторанти. Истинско боИно сафари" . Нещо от този сорт ли? Нищо на този етап не спасява.
11:07 31.07.2026
19 Шефчето
До коментар #11 от "456":България идват най-долната прослойка туристи само ще ти кажа ,че любимата дестинация на германците е испания , нас никой не ни брои за живи . Свети влас дето уж го водят висок клас курорт там западна реч почти не се чува а само украински ..
Коментиран от #26
11:08 31.07.2026
20 Хохо Бохо
Коментиран от #29
11:11 31.07.2026
21 турист
11:11 31.07.2026
22 А бе
11:11 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 бат Данчо
11:13 31.07.2026
25 ЛГ бтв
11:14 31.07.2026
26 456
До коментар #19 от "Шефчето":Шефче сега ще обясня нещо. Майорка е 17 провинция на Германия. Вярно е,че масово се ходеше там , но въпреки това България беше посещавана заради по- ниските пакети които се предлагаха и по друга причина/ ще я запазя за себе си/, но рязкото увеличение на цените както тук така и в България ,много немци преоткриха вътрешният туризъм и дори Майорка бележи лек спад.
11:16 31.07.2026
27 иван костов
До коментар #4 от "?????":В Германия хората не могат да си платят тока, гладуват и не им е до почивки! Същото е положението и с останалите държави от гейзоната!☹️
11:17 31.07.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "причините НЕ са комплексни":Имам колега англичанин , който обикаля света и критерий му е цената на бирата в заведение. Навсякъде разправя и всеки си прави сметка, в коя държава да ходи и в коя не. Като чу , че България приема еврото ми каза " България отпада от полезрението ми"
11:19 31.07.2026
29 Перачниците на пари да фалират?
До коментар #20 от "Хохо Бохо":Не ставай смешен. Ще фалират само дребните играчи със "семейните хотели", които все още не са фалирали.
11:23 31.07.2026
30 ааа
11:34 31.07.2026
31 Боа
Дойде истината.
И България ще я друсне яка рецесията като Германия.
Райската градина нещо се клати?
11:34 31.07.2026
32 Това Ми Хареса !
С Присказски ?
Всички Знаем !
Каква Измет Се Подвизава Там !
11:36 31.07.2026
33 УдоМача
11:39 31.07.2026