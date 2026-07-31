Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%

Началото на летния сезон по Българското Черноморие е по-слабо от очакваното, а най-осезаем е спадът при германските туристи. Въпреки че през юли и август хотелите по морето вече отчитат добра заетост, представители на туристическия бранш предупреждават, че активните летни месеци няма да успеят да компенсират слабия старт на сезона. Според тях причините са комплексни - от геополитическата обстановка и намалелите чартърни полети до недостатъчната реклама на страната и променящите се тенденции в европейския туризъм, обобщи Нова телевизия.

По данни на Националния статистически институт през юни броят на чуждестранните туристи е намалял с около половин процент спрямо същия месец на миналата година. Най-сериозен е спадът при германските туристи - с около 15%, а по-малко са били и посетителите от Румъния.

Председателят на Българската асоциация на туристическите агенции Одисей Спасов заяви, че негативната тенденция се усеща от целия бранш.

„Сезонът като цяло има спад. Чувстват го хотелиерите, чувстват го концесионерите. Това се дължи на много фактори. Не са само спряните полети от Германия. Влияние оказват конфликтът в Иран, инфлацията и преминаването от лев към евро“, коментира той.

По думите му спадът не е характерен единствено за България. „Подобна тенденция се наблюдава в почти всички европейски държави. Дори в Турция има спад на туристите. Ако политиките не се променят, догодина тенденцията със сигурност ще продължи“, предупреди Спасов.

Председателят на Българската асоциация за устойчив туризъм Димитър Попов също е песимист за развитието на сезона и смята, че август няма да компенсира загубите от началото на лятото.

„По никакъв начин август няма да компенсира. Броят на туристите е само едната страна на статистиката. Истинският показател е броят на реализираните нощувки. Германският турист традиционно остава по седем и повече нощувки, докато румънският и българският най-често идват за уикенд. Ако погледнем статистиката през нощувките, спадът ще изглежда още по-голям“, посочи Попов.

Според него проблемът няма да приключи с настоящия сезон. „Тази година вече няма как да наваксаме. По-големият проблем е какво ще се случи догодина. Интересът към Балканите като цяло е намалял, а очакванията, че Шенген и еврото сами по себе си ще доведат до ръст на туризма, се оказаха погрешни прогнози“, каза той.

Попов постави под съмнение и достоверността на официалната туристическа статистика. „Продължаваме да изкривяваме статистиката. Броят на влезлите в България няма почти никакво значение, ако не знаем колко нощувки са реализирани и какви приходи носят туристите. Нека първо преброим легловата база, защото дори това не знаем с точност“, заяви той.

По-умерен в оценката си беше директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той посочи, че въпреки песимистичните очаквания, реалният спад през юни е значително по-малък от прогнозирания.

„Очаквахме спад около 30%, защото почти всички хотелиери говореха за подобни нива. Затова бях изненадан, че по официални данни намалението при чужденците е едва 0,2%. През юни в България са влезли над 1,4 милиона чужденци, което не е лош резултат“, коментира Драганов.

По думите му по-силните месеци тепърва предстоят. „Юли и август са най-силните за българския туризъм. Само през август очакваме над 2,2 милиона чужденци да влязат в страната. От началото на годината имаме около 2% ръст на чуждестранните посетители и близо 12% увеличение на приходите от туризъм“, посочи той.

Въпреки това Драганов призна, че Черноморието все още не е възстановило нивата отпреди пандемията. „Вече четири години морският туризъм не може да достигне резултатите от 2019 г. Това показва, че е необходим сериозен анализ какво се случва и какви мерки трябва да бъдат предприети“, подчерта експертът.

Според него тази година за първи път е имало организирана негативна кампания срещу българския туризъм в социалните мрежи, но тя е получила и силен отпор от страна на черноморските общини.

Междувременно от курорта Златни пясъци хотелиерите отчетоха, че въпреки слабия старт в момента базите вече работят при добра заетост. „Вече сме в активната част на сезона и можем да кажем, че хотелите работят с нормални темпове“, заяви заместник-председателят на Съюза на хотелиерите в курорта Станислав Стоянов.

По думите му слабият старт е резултат основно от геополитическата обстановка, войните в Украйна и Близкия изток, както и от намаления брой чартърни полети. „По-трудното е, че нямаме достатъчно чартърни полети. Това се дължи както на натрупани проблеми в сектора, така и на глобалната ситуация и по-високите разходи на авиокомпаниите“, обясни той.

Стоянов отчете ръст на туристите от Полша, но уточни, че той не може да компенсира загубите от германския пазар.

Хотелиерите очакват август да бъде силен месец, като в опит да привлекат повече гости предлагат различни отстъпки и преференциални цени. Според бранша обаче за възстановяването на позициите на България като туристическа дестинация ще бъдат необходими по-активна международна реклама, по-добра транспортна свързаност и дългосрочна стратегия за развитие на сектора.