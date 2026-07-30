Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов в "Интервюто в Новините на NOVA".
Вчера премиерът Румен Радев изрази критики към прокуратурата при разследването с ВиК-Бургас. По думите му трима прокурори от Софийската градска прокуратура са си направили самоотвод, защото няма данни за замесени лица с имунитети.
"Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагане на зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Не са ясни причините за техните отводи", коментира той.
"В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем - създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира", изтъкна Найденов.
По думите му вече има прокурори които не са си направили отвод и вече работят по този казус. "Не бих се наел да давам срокове, тъй като прокуратурата работи със собствени правила", каза той.
"Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да имаме информация за движението на всяка една преписка. Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави", заяви Найденов.
"Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един - има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ", коментира той.
"Ние отправихме любезна покана да си провери преписките. Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не", каза министърът.
"Главният прокурор е важен, но нека не забравяме ролята на прокурорите по места, които при един и.ф. прокурор или фигура, която не е толкова силна, започват да имат определени практики по места, които не винаги са в съзвучие с духа на закона", коментира Найденов.
"Всички нотариуси, които са изпълнявали сделки там, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарно производство", обяви министърът.
Той отбеляза, че не нотариусите са проблемът в „Баба Алино”. "Тук става въпрос за незаконно строителство, което е разрешено със съответните документи – тяхната работа е вторична, не е построила сградите и не е създала скиците", смята той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко
21:59 30.07.2026
2 Окооо
Коментиран от #4
22:01 30.07.2026
3 Божинката
Коментиран от #6, #11
22:01 30.07.2026
4 Ахааа
До коментар #2 от "Окооо":Процесите, законово наистина изискват време и процедури са смяна на съдебната система! Действа се бавно и ефикасно, а не бързо и ефектно ! Но след около година, търпението ще се изчерпа, тогава вече трябва да са в ход делата срещу Шиши, Боко и всички корумпирани олигарси!
22:04 30.07.2026
5 Цвете
22:07 30.07.2026
6 Евроатлантик
До коментар #3 от "Божинката":Защо си мислиш предубедено, че новият ВСС ще е като старият! Нека видим.... Та нали в новия съдебен закон се забрани старите кадри да заемат място във новата съдебна власт и ВСС! Нека бъдем оптимисти, а не предубедени песимист!
Коментиран от #19
22:08 30.07.2026
7 Евроатлантик
Коментиран от #10
22:08 30.07.2026
8 Трап
22:10 30.07.2026
9 Красимир Петров
22:11 30.07.2026
10 Защото всичките ви копринки
До коментар #7 от "Евроатлантик":са бивши калинки на Буци и Шиши
Коментиран от #13
22:11 30.07.2026
11 Даа⁷
До коментар #3 от "Божинката":Защо, нека видим как ще работи новият ВСС, ее сигурно искаш да са хората на Сорос и компания, но няма! Ще бъдат нови неутрални лица , не е задължително да си от Сорос и крещящото ПП- ДБ за да се бориш за справедливост и възмездие!
Коментиран от #12
22:13 30.07.2026
12 Ще видиш
До коментар #11 от "Даа⁷":Дай му на шишевия ти Муньо още 45 месеца, а ти стой и гледай как те работят същите свине по надградените стари схеми.
Коментиран от #14
22:16 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оки
До коментар #12 от "Ще видиш":Примири се човече- генерал Радев ще управлява дълги, дълги години и мандати! Защото вие сте крещящо малцинство, народа е с Радев!!!
22:21 30.07.2026
15 Гласуване само в България
Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!
А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
.... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
Някой Генерал от армията може да СПЕЧ!ЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!
22:27 30.07.2026
16 Какви
22:27 30.07.2026
17 Нещастниците ПБ
Докато русофилските боклуци не го почустват по джоба си няма да се променят... то е зомбирано идиотчетто и пак е готово да гласува за същото.
22:28 30.07.2026
18 До ком14
22:38 30.07.2026
19 И как да бъда оптимист?
До коментар #6 от "Евроатлантик":При Премиерът Радев, който цял живот е дундуркан от БКП, и при ЗКПЧ-то Гълъб Донев? От 9.9.1944г. се менкат комунистите, за да си останат същите. Ти сляп ли си?
22:43 30.07.2026