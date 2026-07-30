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Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

30 Юли, 2026 21:44 518 19

  • всс-
  • правосъден министър-
  • николай найденов-
  • съд-
  • българия

В целия този казус има много необясними неща

Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов в "Интервюто в Новините на NOVA".

Вчера премиерът Румен Радев изрази критики към прокуратурата при разследването с ВиК-Бургас. По думите му трима прокурори от Софийската градска прокуратура са си направили самоотвод, защото няма данни за замесени лица с имунитети.

"Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагане на зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Не са ясни причините за техните отводи", коментира той.

"В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем - създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира", изтъкна Найденов.

По думите му вече има прокурори които не са си направили отвод и вече работят по този казус. "Не бих се наел да давам срокове, тъй като прокуратурата работи със собствени правила", каза той.

"Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да имаме информация за движението на всяка една преписка. Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави", заяви Найденов.

"Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един - има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ", коментира той.

"Ние отправихме любезна покана да си провери преписките. Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не", каза министърът.

"Главният прокурор е важен, но нека не забравяме ролята на прокурорите по места, които при един и.ф. прокурор или фигура, която не е толкова силна, започват да имат определени практики по места, които не винаги са в съзвучие с духа на закона", коментира Найденов.

"Всички нотариуси, които са изпълнявали сделки там, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарно производство", обяви министърът.

Той отбеляза, че не нотариусите са проблемът в „Баба Алино”. "Тук става въпрос за незаконно строителство, което е разрешено със съответните документи – тяхната работа е вторична, не е построила сградите и не е създала скиците", смята той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко

    20 3 Отговор
    конкретно само ? "Би следвало..."

    21:59 30.07.2026

  • 2 Окооо

    4 17 Отговор
    Дай Боже по- скоро да се осъществи реформа в съдебната система! Тя вече започна- има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава очакваме правосъдие и възмездие! Защото сегашните са кадри на ГЕРБ- ДПС и умишлено саботират и си пазят старото статукво !

    Коментиран от #4

    22:01 30.07.2026

  • 3 Божинката

    25 2 Отговор
    И новият ВСС ще е като стария, само че нов.

    Коментиран от #6, #11

    22:01 30.07.2026

  • 4 Ахааа

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Окооо":

    Процесите, законово наистина изискват време и процедури са смяна на съдебната система! Действа се бавно и ефикасно, а не бързо и ефектно ! Но след около година, търпението ще се изчерпа, тогава вече трябва да са в ход делата срещу Шиши, Боко и всички корумпирани олигарси!

    22:04 30.07.2026

  • 5 Цвете

    6 15 Отговор
    НА СТАРИТЕ ,КОИТО ОЩЕ НЕ СА НАПУСНАЛИ ЩЕ ПРОВЕРИТЕ ЛИ С КАКВИ ИМОТИ РАЗПОЛАГАТ В БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ? ДАЛИ ПРАВИЛНО СА ПОПЪЛНИЛИ ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ?! ВСИЧКО ТРЯБВА ДА Е ПРОЗРАЧНО ,НАЛИ? 🤫😶‍🌫️🤔

    22:07 30.07.2026

  • 6 Евроатлантик

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "Божинката":

    Защо си мислиш предубедено, че новият ВСС ще е като старият! Нека видим.... Та нали в новия съдебен закон се забрани старите кадри да заемат място във новата съдебна власт и ВСС! Нека бъдем оптимисти, а не предубедени песимист!

    Коментиран от #19

    22:08 30.07.2026

  • 7 Евроатлантик

    2 15 Отговор
    Защо си мислиш предубедено, че новият ВСС ще е като старият! Нека видим.... Та нали в новия съдебен закон се забрани старите кадри да заемат място във новата съдебна власт и ВСС! Нека бъдем оптимисти, а не предубедени песимист!

    Коментиран от #10

    22:08 30.07.2026

  • 8 Трап

    16 2 Отговор
    Важното е да не ми пипате прокурорките. Аз ще ги ч... ще пием кафета с тях. Така че г-жа Русинова е редно да си остане градски прокурор (вече встъпила от тази седмица като пълноправен), защото се ги разместят, ако си тръгне.

    22:10 30.07.2026

  • 9 Красимир Петров

    2 16 Отговор
    Ще има възмездие

    22:11 30.07.2026

  • 10 Защото всичките ви копринки

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Евроатлантик":

    са бивши калинки на Буци и Шиши

    Коментиран от #13

    22:11 30.07.2026

  • 11 Даа⁷

    1 18 Отговор

    До коментар #3 от "Божинката":

    Защо, нека видим как ще работи новият ВСС, ее сигурно искаш да са хората на Сорос и компания, но няма! Ще бъдат нови неутрални лица , не е задължително да си от Сорос и крещящото ПП- ДБ за да се бориш за справедливост и възмездие!

    Коментиран от #12

    22:13 30.07.2026

  • 12 Ще видиш

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Даа⁷":

    Дай му на шишевия ти Муньо още 45 месеца, а ти стой и гледай как те работят същите свине по надградените стари схеми.

    Коментиран от #14

    22:16 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оки

    1 18 Отговор

    До коментар #12 от "Ще видиш":

    Примири се човече- генерал Радев ще управлява дълги, дълги години и мандати! Защото вие сте крещящо малцинство, народа е с Радев!!!

    22:21 30.07.2026

  • 15 Гласуване само в България

    1 11 Отговор
    Чух че коалицията на ГРАБЕЖА- ГАРБ и ДПС искали ОТНОВО да се гласува в чужбина БЕЗ ограничение на броя секции..
    Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
    В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!

    А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
    .... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!

    Някой Генерал от армията може да СПЕЧ!ЕЛИ срещу Йотова... А и НЕ ни трябва президент като Меркел- шмекерката..
    Трябва ни Президент като хан Крум- да РАСТЕ България и да убива враговете- араби и негри..
    Имаше един филм - "" Москва НЕ вярва на Крокодилски сълзи"". Така трябва да е и Президента, когато някакви крокодили- сирийци и афганистанци, прескочат турската граница !!! Да праща армията да ги убива и изхвърля обратно в Турция !!

    22:27 30.07.2026

  • 16 Какви

    14 0 Отговор
    Магистрати ще предложат за новия ВСС имам съмнения,че ще са читави,като гледам с какви кадри сглобкадджията Радев се огражда.Вероятно ще са най-търсените на ОПГГЕРБ,ДПС-НН,ИТН.Защото той друга банка за кадри не използва,а и самовлюбения нарцис не иска съвети,затова лази по дъното.Безнадржден случай за адекватни реформи.Той няма един с акъла си при фатмака.Вероятно Коприната се забавлява и го играе на сив генерал,а е само един примит....

    22:27 30.07.2026

  • 17 Нещастниците ПБ

    9 0 Отговор
    И те си мислят че са ги купили вече, нали от ВСС им искаха 54 милиона от бюджет 2026, Радев реши да им запуши устенцата със 108 милиона... и после се жалва, нещастника, че нямало пари и имало свръхдефицит ... това е толкова зле, че нямам думи.
    Докато русофилските боклуци не го почустват по джоба си няма да се променят... то е зомбирано идиотчетто и пак е готово да гласува за същото.

    22:28 30.07.2026

  • 18 До ком14

    3 0 Отговор
    Не разбрах кой народ е с Радев.Този,дето само въздуха му още не са обложили с данък.Този,дето искат да живее с 300 евро.Да си плаща високия ток,вода,винетки,цигари,такси ,лекарства и да не се храни,защото я му остане цент,я не.Ако ти не си живял с 300евро на месец,а си олигарх на държавната софра аферим.На такива искам да им светя масл......Ти адекватен ли си.?Кой харесва Рундьо?Само заблудени и тъп.... офци.

    22:38 30.07.2026

  • 19 И как да бъда оптимист?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    При Премиерът Радев, който цял живот е дундуркан от БКП, и при ЗКПЧ-то Гълъб Донев? От 9.9.1944г. се менкат комунистите, за да си останат същите. Ти сляп ли си?

    22:43 30.07.2026

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