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Дунавският мамут е живял преди около 10 000 години

Дунавският мамут е живял преди около 10 000 години

31 Юли, 2026 10:20 894 23

  • мамут-
  • русе-
  • ряхово-
  • ледников период

Откриването на останките се превърна в световна новина

Дунавският мамут е живял преди около 10 000 години - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Невиждано ниското ниво на река Дунав разкри неподозирани находки. От дъното на реката край русенското село Ряхово изплуваха останки от мамут – долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки костни фрагменти. Находките насочват учените към останки от последния ледников период, на възраст между 10 000 и 20 000 години, съобщава Нова ТВ.

Красимир Киров е уредник в отдел „Природа” в Историческия музей в Русе, който извади от дъното на реката останките. Той посочи, че става дума за вида Mammuthus primigenius – вълнест мамут. Мъжките екземпляри са достигали до 3,5 метра височина и тегло от 5–6 тона, и имат бивни, дълги над два метра.

В музея е направен макет на въпросния вид мамут.

Киров беше категоричен, че това животно е живяло по нашите земи преди около 10 000 години, а вероятно и по-рано.

„Имало е доста индивиди, които са обитавали територията на днешния Балкански полуостров. Тогава климатът и географията са били доста по-различни от съвременните. Особено що се отнася до река Дунав”, допълни той.

Откриването на останките се превърна в световна новина. Директорът на музея проф. Николай Ненов посочи, че публикацията на институцията е достигнала над 700 000 души още в първия ден. Това означава, че почти всеки десети човек в България е научил за мамута, допълни още той. И подчерта, че новината е получила и международен отзвук.

„Една такава долна челюст на мамут е истинско богатство. Тя ни показва какво точно се е случило с въпросния индивид. Същото така този експонат влиза в музея и ще остане тук завинаги”, обясни професорът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 4 Отговор
    Така след някоя и друга година ще намерят и костите на шуменската пантера и ще кажат, че са от съблезъб живял преди 15000г.

    10:24 31.07.2026

  • 2 Мамута Мунчо

    7 8 Отговор
    Защо още не са му дали име?

    Коментиран от #8

    10:26 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    7 1 Отговор
    Така ли го съхранявате в щайги за домати??? После направо на боклука... Взеха се едни 210 000 евро за разкопките и айде...

    10:29 31.07.2026

  • 5 баба Лили

    13 0 Отговор
    Еййййй намерихте ми домашния любимец, който се изгуби. когато бях още дете.

    10:29 31.07.2026

  • 6 тоз човечец открил мамута вероятно

    6 2 Отговор
    ще му остане прякора "Мамута"
    дето и награда не му дадоха мишоците
    вместо да си беше скътал костите и продаде за милион

    „Една такава долна челюст на мамут е истинско богатство

    Коментиран от #11

    10:31 31.07.2026

  • 7 писарке отде измъдри

    5 1 Отговор
    таз половинчата снимка
    икономии ли правите

    всичко ви е некадърно в таз тикволандия

    10:33 31.07.2026

  • 8 Защо още не са му дали име?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мамута Мунчо":

    на кой на заблудения откривател ли
    с сигурност вече има прякор на село
    вече му викат
    Мамута

    10:34 31.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Българите живеем от 7 млн години в хармония с природата а Хазарите поеха властта и унищожиха Планетата само за 200 години.

    10:34 31.07.2026

  • 10 Професор Овчаров

    6 1 Отговор
    Артефакти в касетки от зеле

    10:35 31.07.2026

  • 11 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "тоз човечец открил мамута вероятно":

    210 000 евро ги няма заради мамуната, как няма да му дадат награда... Те се чудят откъде да усвояват пари...

    10:35 31.07.2026

  • 12 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    И сега си имаме няколко мамута

    10:42 31.07.2026

  • 13 намериха 4-5 кокала . аз мамут съм

    2 2 Отговор
    виждал . дядото на слона . един индийски слон е 5-6 тона . с бивни от 1,80 . а дядо му е бил по голям . 10 тона и бивни по 3 метра . и с една глава по висок . следователно един мамут има кости колкото 2 слона . но идеята за музея е добра . да изкарат по нещо . 200 000 украинци идат тук на туризам и на разходка . един билет за музей е около 6 евро . ще спечелят .

    10:47 31.07.2026

  • 14 Тия кокали

    1 1 Отговор
    Са от 20 годишното управление на Тиквата. От банкетите на ГЕРБ.

    10:54 31.07.2026

  • 15 Даката

    2 3 Отговор
    Какви ли още съкровища крие българската земя, ако беше някъде в Западна Европа до сега да са се задействали институциите и да са направили природо-научен музей така, че този праисторически мамут да събира туристи от цял свят и така да влизат свежи пари в българският бюджет... Кога ще ги стигнем европейците, ще ги задминем... кога, кати идиотското население гласува за русофили, сякаш са забравили близкото ни омразно комунистическо минало?

    Коментиран от #18

    10:56 31.07.2026

  • 16 Дааа

    0 0 Отговор
    Значи хронологически, доста след първите концерти на Лили Иванова!

    11:04 31.07.2026

  • 17 Голяма

    1 1 Отговор
    изхвърляция пак - ще кажеш, че жив мамут са открили.

    11:06 31.07.2026

  • 18 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Даката":

    Ти да видиш, вече сме имали и природонаучен музей в Русе, май сме ги стигнали европейците почти...сега трябва да се задействат институциите с подобаваща реклама на България по целия свят, мамута, златните ни съкровища, амфитеатри и прочие, така че туристите да останат прехласнати от видяното и научено в България.

    11:06 31.07.2026

  • 19 Нека да пиша

    0 2 Отговор
    Тава е било домашния любимец на баба Лили Иванова.

    Коментиран от #21

    11:09 31.07.2026

  • 20 по важно е че

    2 1 Отговор
    Тиквения мамут е жив и въпреки
    намаляващите му стада овце
    се радва на добро здраве и чекмеджета
    дето радеви не му ги търсят

    Коментиран от #22

    11:15 31.07.2026

  • 21 Не пиши

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нека да пиша":

    Ти си онова, което изхвърлят на сметището

    11:16 31.07.2026

  • 22 Голям майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "по важно е че":

    Толкова години го изследвахте за компромати под микроскоп го гледахте милиметър по милиметър...и само това успяхте да сторите едни фалшиви снимки на ношни шкафчета... а толкова пари потрошихте за да му намерите косур и нищо... Една жена на женския пазар била разправяла разни неща, но вече не могат да я намерят да свидетелства... много удобно.

    11:29 31.07.2026

  • 23 Един

    0 0 Отговор
    Сега храним един мамут, викат му шиши.

    11:38 31.07.2026

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