Дунавският мамут е живял преди около 10 000 години

Невиждано ниското ниво на река Дунав разкри неподозирани находки. От дъното на реката край русенското село Ряхово изплуваха останки от мамут – долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки костни фрагменти. Находките насочват учените към останки от последния ледников период, на възраст между 10 000 и 20 000 години, съобщава Нова ТВ.

Красимир Киров е уредник в отдел „Природа” в Историческия музей в Русе, който извади от дъното на реката останките. Той посочи, че става дума за вида Mammuthus primigenius – вълнест мамут. Мъжките екземпляри са достигали до 3,5 метра височина и тегло от 5–6 тона, и имат бивни, дълги над два метра.

В музея е направен макет на въпросния вид мамут.

Киров беше категоричен, че това животно е живяло по нашите земи преди около 10 000 години, а вероятно и по-рано.

„Имало е доста индивиди, които са обитавали територията на днешния Балкански полуостров. Тогава климатът и географията са били доста по-различни от съвременните. Особено що се отнася до река Дунав”, допълни той.

Откриването на останките се превърна в световна новина. Директорът на музея проф. Николай Ненов посочи, че публикацията на институцията е достигнала над 700 000 души още в първия ден. Това означава, че почти всеки десети човек в България е научил за мамута, допълни още той. И подчерта, че новината е получила и международен отзвук.

„Една такава долна челюст на мамут е истинско богатство. Тя ни показва какво точно се е случило с въпросния индивид. Същото така този експонат влиза в музея и ще остане тук завинаги”, обясни професорът.