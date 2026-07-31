Дунавският мамут е живял преди около 10 000 години

Невиждано ниското ниво на река Дунав разкри неподозирани находки. От дъното на реката край русенското село Ряхово изплуваха останки от мамут – долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки костни фрагменти. Находките насочват учените към останки от последния ледников период, на възраст между 10 000 и 20 000 години, съобщава Нова ТВ.
Красимир Киров е уредник в отдел „Природа” в Историческия музей в Русе, който извади от дъното на реката останките. Той посочи, че става дума за вида Mammuthus primigenius – вълнест мамут. Мъжките екземпляри са достигали до 3,5 метра височина и тегло от 5–6 тона, и имат бивни, дълги над два метра.
В музея е направен макет на въпросния вид мамут.
Киров беше категоричен, че това животно е живяло по нашите земи преди около 10 000 години, а вероятно и по-рано.
„Имало е доста индивиди, които са обитавали територията на днешния Балкански полуостров. Тогава климатът и географията са били доста по-различни от съвременните. Особено що се отнася до река Дунав”, допълни той.
Откриването на останките се превърна в световна новина. Директорът на музея проф. Николай Ненов посочи, че публикацията на институцията е достигнала над 700 000 души още в първия ден. Това означава, че почти всеки десети човек в България е научил за мамута, допълни още той. И подчерта, че новината е получила и международен отзвук.
„Една такава долна челюст на мамут е истинско богатство. Тя ни показва какво точно се е случило с въпросния индивид. Същото така този експонат влиза в музея и ще остане тук завинаги”, обясни професорът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:24 31.07.2026
2 Мамута Мунчо
Коментиран от #8
10:26 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
10:29 31.07.2026
5 баба Лили
10:29 31.07.2026
6 тоз човечец открил мамута вероятно
дето и награда не му дадоха мишоците
вместо да си беше скътал костите и продаде за милион
„Една такава долна челюст на мамут е истинско богатство
Коментиран от #11
10:31 31.07.2026
7 писарке отде измъдри
икономии ли правите
всичко ви е некадърно в таз тикволандия
10:33 31.07.2026
8 Защо още не са му дали име?
До коментар #2 от "Мамута Мунчо":на кой на заблудения откривател ли
с сигурност вече има прякор на село
вече му викат
Мамута
10:34 31.07.2026
9 Последния Софиянец
10:34 31.07.2026
10 Професор Овчаров
10:35 31.07.2026
11 Гост
До коментар #6 от "тоз човечец открил мамута вероятно":210 000 евро ги няма заради мамуната, как няма да му дадат награда... Те се чудят откъде да усвояват пари...
10:35 31.07.2026
12 Хасковски каунь
10:42 31.07.2026
13 намериха 4-5 кокала . аз мамут съм
10:47 31.07.2026
14 Тия кокали
10:54 31.07.2026
15 Даката
Коментиран от #18
10:56 31.07.2026
16 Дааа
11:04 31.07.2026
17 Голяма
11:06 31.07.2026
18 Даката
До коментар #15 от "Даката":Ти да видиш, вече сме имали и природонаучен музей в Русе, май сме ги стигнали европейците почти...сега трябва да се задействат институциите с подобаваща реклама на България по целия свят, мамута, златните ни съкровища, амфитеатри и прочие, така че туристите да останат прехласнати от видяното и научено в България.
11:06 31.07.2026
19 Нека да пиша
Коментиран от #21
11:09 31.07.2026
20 по важно е че
намаляващите му стада овце
се радва на добро здраве и чекмеджета
дето радеви не му ги търсят
Коментиран от #22
11:15 31.07.2026
21 Не пиши
До коментар #19 от "Нека да пиша":Ти си онова, което изхвърлят на сметището
11:16 31.07.2026
22 Голям майтап
До коментар #20 от "по важно е че":Толкова години го изследвахте за компромати под микроскоп го гледахте милиметър по милиметър...и само това успяхте да сторите едни фалшиви снимки на ношни шкафчета... а толкова пари потрошихте за да му намерите косур и нищо... Една жена на женския пазар била разправяла разни неща, но вече не могат да я намерят да свидетелства... много удобно.
11:29 31.07.2026
23 Един
11:38 31.07.2026